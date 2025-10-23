Sebastian Burduja anunță că nu va candida la Primăria Capitalei: „PNL are opțiuni foarte bune”
PSNews.ro, 23 octombrie 2025 11:50
Preşedintele PNL Bucureşti, Sebastian Burduja, a declarat miercuri că nu va candida la Primăria Capitalei, subliniind că PNL are opţiuni foarte bune şi are încredere că pot să dea un primar liberal pentru Bucureşti, după foarte mult timp. Acesta a mai spus că scenariul de tip apocalipsă este ca primarul să vină din partea unui […] Articolul Sebastian Burduja anunță că nu va candida la Primăria Capitalei: „PNL are opțiuni foarte bune” apare prima dată în PS News.
• • •
Alte ştiri de PSNews.ro
Acum o oră
11:50
Dictatura eco? Orașul european care face referendum pentru a limita circulația mașinilor la 12 zile pe an de persoană # PSNews.ro
Circulația mașinilor va fi limitată la 12 zile pe an de persoană, la Berlin, dacă va fi votat în acest sens prin referendum. Este o inițiativă a mișcării ecologiste ”Berlinul fără mașini” O mișcare ecologistă, ”Berlinul fără mașini”, propune un referendum, în 2026 – dacă strânge 180.000 de semnături, în vederea unei reduceri drastice a […] Articolul Dictatura eco? Orașul european care face referendum pentru a limita circulația mașinilor la 12 zile pe an de persoană apare prima dată în PS News.
11:50
Ziua Armatei României 2025: ceremonii militare, porți deschise și activități în toată țara # PSNews.ro
Ziua Armatei României, celebrată pe 25 octombrie, va fi marcată prin manifestări în garnizoane, baze militare, teatre de operații și în statele cu atașați ai apărării sau reprezentanțe permanente ale României, potrivit Mediafax. Evenimente vor avea loc atât în București, cât și în alte zone din țară. Totodată, statele majore ale categoriilor de forțe ale […] Articolul Ziua Armatei României 2025: ceremonii militare, porți deschise și activități în toată țara apare prima dată în PS News.
11:50
VIDEO Grindeanu, atac dur la USR-iști, într-un mesaj legat de viitorul PSD. „Oameni care fac politică pe trotinetă”” # PSNews.ro
Liderul interimar al PSD. Sorin Grindeanu, subliniază că PSD trebuie să revină ”la linia tradițională”, cu ”un singur obiectiv în minte: rezultate concrete pentru români”. În același context, Grindeanu a spus că social-democrații nu au nevoie de ”lecții și validări de la oameni (…) care fac politică pe trotinetă”. Sorin Grindeanu a fost prezent, miercuri, […] Articolul VIDEO Grindeanu, atac dur la USR-iști, într-un mesaj legat de viitorul PSD. „Oameni care fac politică pe trotinetă”” apare prima dată în PS News.
11:50
Sebastian Burduja anunță că nu va candida la Primăria Capitalei: „PNL are opțiuni foarte bune” # PSNews.ro
Preşedintele PNL Bucureşti, Sebastian Burduja, a declarat miercuri că nu va candida la Primăria Capitalei, subliniind că PNL are opţiuni foarte bune şi are încredere că pot să dea un primar liberal pentru Bucureşti, după foarte mult timp. Acesta a mai spus că scenariul de tip apocalipsă este ca primarul să vină din partea unui […] Articolul Sebastian Burduja anunță că nu va candida la Primăria Capitalei: „PNL are opțiuni foarte bune” apare prima dată în PS News.
11:50
„Cod roșu” emis de Remus Ștefureac: O eventuală explozie socială va ridica un val uriaș de ură în populație # PSNews.ro
Directorul INSCOP Research, Remus Ștefureac, avertizează că o eventuală explozie socială ar putea genera un val uriaș de ură în societate, val care ar putea fi exploatat cu ușurință de actori ostili interesați de subminarea strategică a României, de distrugerea regimului democratic și chiar de preluarea controlului asupra țării. „70% dintre români cred că legea […] Articolul „Cod roșu” emis de Remus Ștefureac: O eventuală explozie socială va ridica un val uriaș de ură în populație apare prima dată în PS News.
11:50
Grozdan Karadjov, vicepremier bulgar și ministru al Transporturilor și Comunicațiilor, a criticat dur România pentru „obstacolele sistematice” în calea extinderii conectării infrastructurii de-a lungul Dunării, transmite publicația Dunav Most, conform Profit.ro. Ministrul bulgar Grozdan Karadjov a declarat la Ruse că România împiedică proiectele pentru noi poduri și legături de feribot peste Dunăre, potrivit Rador. Acesta […] Articolul Bulgaria acuză România că blochează extinderea infrastructurii pe Dunăre apare prima dată în PS News.
11:50
Un bărbat a încercat să forțeze, cu mașina, intrarea în incinta Ambasadei Rusiei la București # PSNews.ro
Un bărbat aflat la volanul unei mașini a încercat să intre cu forța în incinta Ambasadei Rusiei la București. S-a întâmplat joi dimineață, după ora 3.00, informează Digi24. Surse din anchetă indică faptul că bărbatul ar fi fost un medic stomatolog drogat. ACTUALIZARE 11:30. Surse din anchetă indică faptul că bărbatul care ar fi încercat să […] Articolul Un bărbat a încercat să forțeze, cu mașina, intrarea în incinta Ambasadei Rusiei la București apare prima dată în PS News.
Acum 2 ore
10:50
Promisiunea lui Bogdan Ivan: Cât mai aproape de 1 leu/kWh la energie, pentru consumatori # PSNews.ro
România plătește cel mai mare preț la energie, în raport cu veniturile populației. Cea mai mare provocare este de a găsi o soluție pentru scăderea tarifului, a afirmat, joi, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, la un eveniment de specialitate. „În medie, în ultimii cinci ani, prețurile noastre s-au dublat sau mai mult decât atât, în România, […] Articolul Promisiunea lui Bogdan Ivan: Cât mai aproape de 1 leu/kWh la energie, pentru consumatori apare prima dată în PS News.
10:50
Ministrul Finanțelor respinge presiunile PSD privind creșterea salariului minim: „Nu ne permitem” # PSNews.ro
Creșterea salariului minim nu este indicată în prezent din punctul de vedere al competitivităţii economiei, discuţiile continuă inclusiv cu privire la menţinerea sumei de 300 lei neimpozabile în salariul minim, a declarat joi ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare (PNL), transmite News.ro. Acesta a respins astfel presiunile constante ale PSD pentru creșterea salariului minim, o majorare care […] Articolul Ministrul Finanțelor respinge presiunile PSD privind creșterea salariului minim: „Nu ne permitem” apare prima dată în PS News.
10:50
Analiză PS News despre comunicarea primarilor din București (General și Sectoare) pe Facebook în luna octombrie a.c.. Cine domină scena digitală și de ce ritmul de postare este o armă politică. De la Bujduveanu la Ciucu: PS News analizează stilurile de comunicare ale primarilor din București pe Facebook. Cine construiește încredere, cine doar postează. Cuprins […] Articolul Bucureștiul Digital: Cum comunică primarii Capitalei pe Facebook apare prima dată în PS News.
10:50
Avertismentul unui general de rang înalt: Armata trebuie să fie „pregătită pentru un conflict în 3-4 ani” cu Rusia # PSNews.ro
Șeful Statului Major al Armatei Franceze, generalul Fabien Mandon, a avertizat că Rusia „poate fi tentată să continue războiul pe continentul nostru” și a subliniat că armata franceză trebuie să fie pregătită pentru un conflict în trei, patru ani”. Armata franceză trebuie să fie „pregătită pentru un conflict în trei, patru ani” cu Rusia, care […] Articolul Avertismentul unui general de rang înalt: Armata trebuie să fie „pregătită pentru un conflict în 3-4 ani” cu Rusia apare prima dată în PS News.
10:50
Marcel Ciolacu, decizie radicală – Voi cere votul PSD Buzău pentru a candida la Consiliul Județean # PSNews.ro
Fostul premier, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri că este hotărât să ceară la conferința de sâmbătă votul organizației PSD Buzău pentru a candida la șefia Consiliului Județean Buzău. Până la acest moment, Ciolacu nu are contracandidat. Postul a rămas vacant după ce Lucian Romaşcanu, cel care a câştigat alegerile în 2024, a demisionat pentru a […] Articolul Marcel Ciolacu, decizie radicală – Voi cere votul PSD Buzău pentru a candida la Consiliul Județean apare prima dată în PS News.
10:50
Camera Deputaților a adoptat miercuri proiectul Legii RCA prin care vor intra sub incidența asigurării obligatorii și vehicule care nu sunt supuse înmatriculării sau înregistrării, precum trotinetele electrice și bicicletele electrice. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare transpunerea prevederilor Directivei (UE) 2021/2118 a Parlamentului European și este inițiat de Guvern, , potrivit Agerpres. În expunerea de […] Articolul Guvernul extinde obligația RCA și la trotinete și biciclete electrice apare prima dată în PS News.
Acum 4 ore
09:40
Daniel Băluță, despre alegerile pentru Primăria Capitalei: Aștept doar acordul partidului, cel mai probabil voi candida # PSNews.ro
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, anunţă că ia în calcul o candidatură pentru funcţia de primar general al Capitalei, în situaţia în care partidul va fi de acord. El se declară ”convins că acest lucru se va întâmpla”, potrivit news.ro. „Dacă partidul, şi sunt convins că lucrul ăsta se va întâmpla, va fi de acord, […] Articolul Daniel Băluță, despre alegerile pentru Primăria Capitalei: Aștept doar acordul partidului, cel mai probabil voi candida apare prima dată în PS News.
09:40
„Puterea Știrilor”, din Parlamentul European – Marinela Angheluș în dialog cu europarlamentarul Mircea Hava # PSNews.ro
Joi, de la ora 16:00, Marinela Angheluș vă aduce o ediție specială a emisiunii „Puterea Știrilor”, realizată chiar în Parlamentul European de la Strasbourg. Invitatul ediției este europarlamentarul Mircea Hava, care vorbește despre reuniunea Consiliului European, bugetul Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2026, protestele fermierilor și alegerile pentru Primăria Capitalei. Nu ratați o ediție exclusivă, […] Articolul „Puterea Știrilor”, din Parlamentul European – Marinela Angheluș în dialog cu europarlamentarul Mircea Hava apare prima dată în PS News.
Acum 24 ore
22:40
VIDEO PS News la Strasbourg. Victor Negrescu: PSD și PNL ar fi dispuși să stea de vorbă pentru un candidat comun la PMB # PSNews.ro
Într-o ediție specială a emisiunii „Puterea Știrilor”, transmisă de la Parlamentul European, europarlamentarul Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, a confirmat existența unui consens în cadrul coaliției de guvernare privind organizarea alegerilor pentru Primăria Capitalei în data de 7 decembrie. „Din informațiile pe care le am, da, avem un consens la nivelul coaliției pentru ca […] Articolul VIDEO PS News la Strasbourg. Victor Negrescu: PSD și PNL ar fi dispuși să stea de vorbă pentru un candidat comun la PMB apare prima dată în PS News.
20:40
VIDEO Dragoș Pîslaru: Varianta renegociată a PNRR e mai realistă, am eliminat 128 de jaloane # PSNews.ro
Ministerul investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pîslaru, a anunțat miercuri că Executivul european a aprobat varianta finală a PNRR, după revizuirea cerută de București. Următorul pas va fi unul formal, de aprobare în cadrul Consiliului ECOFIN din noiembrie. Revizuirea este ”realistă, sustenabilă, orientată către rezultate și fezabilă pentru a fi implementată până pe 31 august 2026”, […] Articolul VIDEO Dragoș Pîslaru: Varianta renegociată a PNRR e mai realistă, am eliminat 128 de jaloane apare prima dată în PS News.
20:40
Fifor, către Turcan: Lăsați baletul mediatic și haideți să facem o lege care să treacă de Curte # PSNews.ro
Deputatul PSD Mihai Fifor afirmă că declarațiile Ralucăi Turcan despre judecătorii Curții Constituționale sunt „un atac grav la ordinea constituțională a statului român”. „lăsați baletul mediatic și haideți să facem o lege care să treacă de Curte”, afirmă el. „Ministra responsabilă de pierderea unor valori inestimabile ale patrimoniului românesc, nimeni alta decât celebra doamnă Turcan, […] Articolul Fifor, către Turcan: Lăsați baletul mediatic și haideți să facem o lege care să treacă de Curte apare prima dată în PS News.
20:40
Judecătorii au înlocuit arestul preventiv cu arest la domiciliu pentru primarul suspendat al Mangaliei, Cristian Radu # PSNews.ro
Primarul suspendat al Mangaliei, Cristian Radu, cercetat pentru luare de mită, a fost plasat în arest la domiciliu, din arest preventiv, au hotărât judecătorii de la Tribunalul Constanţa. Decizia nu este definitivă şi poate fi contestată la Curtea de Apel Constanţa. Conform Direcţiei Naţionale Anticorupţie, primarul municipiului Mangalia, Cristian Radu, a fost reţinut pe 21 […] Articolul Judecătorii au înlocuit arestul preventiv cu arest la domiciliu pentru primarul suspendat al Mangaliei, Cristian Radu apare prima dată în PS News.
20:40
„România stă pe o bombă”. Cristi Danileț, după explozia din Rahova: Zeci de tragedii similare în ultimii 30 de ani # PSNews.ro
Explozia devastatoare din Rahova readuce în prim-plan o problemă veche și ignorată: siguranța rețelelor de gaze din România. Fostul judecător Cristi Danileț a publicat pe blogul personal o amplă analiză în care trece în revistă principalele cazuri de deflagrații produse în ultimele trei decenii din cauza conductelor fisurate sau corodate, arătând că tragediile urmează același […] Articolul „România stă pe o bombă”. Cristi Danileț, după explozia din Rahova: Zeci de tragedii similare în ultimii 30 de ani apare prima dată în PS News.
20:40
PE SCURT: Comisia Europeană este presată să explice ce știa despre o presupusă rețea de spionaj maghiară la Bruxelles, în timp ce în Olanda Baroul avertizează că unele programe electorale pun în pericol statul de drept și că chatbot-urile pot influența votul. Aeroportul din Vilnius a fost închis temporar după ce baloane folosite pentru contrabandă […] Articolul Știri din capitalele Europei, 22 octombrie apare prima dată în PS News.
19:20
Primar din Vaslui: „Datoriile acumulate ne obligă la concedii fără plată. Guvernul ne face țapi ispășitori” # PSNews.ro
Primarul comunei Şuletea, din judeţul Vaslui, va trimite prin rotaţie angajaţii instituţiei în concediu fără plată pentru a reuşi să plătească sumele datorate de primărie la bugetul de stat, transmite Mediafax. Edilul a precizat că măsura îl include şi pe el şi că reprezintă singura soluţie pentru ca primăria să poată plăti către bugetul de […] Articolul Primar din Vaslui: „Datoriile acumulate ne obligă la concedii fără plată. Guvernul ne face țapi ispășitori” apare prima dată în PS News.
19:20
PS News la Strasbourg. Negrescu: „Vom putea menține temporar capacitățile pe cărbune, așteptăm răspunsul Comisiei” # PSNews.ro
Invitat în ediția specială a emisiunii „Puterea Știrilor” difuzată din Parlamentul European, europarlamentarul Victor Negrescu, vicepreședinte al PE, a anunțat că România a solicitat sprijin financiar suplimentar din partea Comisiei Europene, în contextul prețurilor ridicate la energie. Negrescu a explicat că demersul are scopul de a susține tranziția energetică, fără a închide brusc capacitățile de […] Articolul PS News la Strasbourg. Negrescu: „Vom putea menține temporar capacitățile pe cărbune, așteptăm răspunsul Comisiei” apare prima dată în PS News.
19:20
Iarna 2025 se anunță istorică: meteorologii o compară cu cea din 1981, cea mai grea din ultimul secol # PSNews.ro
Vortexul polar se intensifică. Iarna care urmează ar putea fi una atipică. Experții de la severe-weather.eu avertizează că vortexul polar se intensifică rapid în stratosferă, la o altitudine de aproximativ 30 de kilometri. Structura sa, asemănătoare unui ciclon cu un nucleu rece, a fost deja observată de sateliții meteorologici deasupra Polului Nord. Fenomenul este considerat unul atipic […] Articolul Iarna 2025 se anunță istorică: meteorologii o compară cu cea din 1981, cea mai grea din ultimul secol apare prima dată în PS News.
19:20
Secretarul de stat, Marco Rubio va călători în Israel pentru a se întâlni cu premierul Benjamin Netanyahu, în contextul eforturilor administrației Trump de a consolida acordul de încetare a focului din Gaza, potrivit AP. Secretarul de stat, Marco Rubio urmează să sosească în Israel pentru o vizită oficială în care va discuta cu premierul Benjamin […] Articolul Marco Rubio merge în Israel pentru discuții cu Benjamin Netanyahu apare prima dată în PS News.
19:20
VIDEO Partidele trebuie să se concentreze pe bunăstarea cetățenilor, nu pe ce scrie în statut – senator PNL # PSNews.ro
Mihai Coteț critică ferm declarațiile iresponsabile ale unor politicieni, referindu-se la cei care minimalizează problema deficitului, deși PSD, ca și PNL, a fost la guvernare în ultimul deceniu. Senatorul PNL susține că nu poți cere încredere din punct de vedere economic atunci când negi responsabilitatea pentru situația curentă. „Nu poți să crezi pe cineva […] Articolul VIDEO Partidele trebuie să se concentreze pe bunăstarea cetățenilor, nu pe ce scrie în statut – senator PNL apare prima dată în PS News.
18:20
Procurorii de la Parchetul General suspendă protestul după ce Curtea Constituțională a României a declarat, pe 20 octombrie, că Legea pentru modificarea pensiilor de serviciu este neconstituțională. Având în vedere comunicatul Curții Constituționale a României din data de 20 octombrie 2025, prin care s-a anunțat admiterea obiecției de neconstituționalitate formulate de Înalta Curte de Casație și […] Articolul Procurorii de la PÎCCJ renunță la protest după ce legea pensiilor a căzut la CCR apare prima dată în PS News.
18:20
VIDEO PS News la Strasbourg. 250 de milioane de euro pentru România! Victor Negrescu, întâlnire cu Ursula von der Leyen # PSNews.ro
Invitat în emisiunea „Puterea Știrilor”, transmisă din Parlamentul European de la Strasbourg, europarlamentarul social-democrat Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, a vorbit despre prioritățile reuniunii Consiliului European din 23 octombrie, la care va participa și președintele României, Nicușor Dan. Negrescu a subliniat importanța consolidării apărării europene și a poziției României în planul strategic al Uniunii. […] Articolul VIDEO PS News la Strasbourg. 250 de milioane de euro pentru România! Victor Negrescu, întâlnire cu Ursula von der Leyen apare prima dată în PS News.
18:20
VIDEO „La Washington ajung mai greu informațiile”. Voiculescu: Nu mi-ar fi plăcut să văd țara mea invitându-l pe Putin # PSNews.ro
Europarlamentarul Vlad Voiculescu, invitat la Puterea Știrilor, a analizat poziția lui Viktor Orban în Uniunea Europeană și relația sa cu Donald Trump, subliniind că Ungaria a pierdut respectul capitalelor europene din cauza politicilor sale. „Viktor Orban are o poziție care nu mai lasă loc de nuanțe, nici acasă, nici la Bruxelles. Poate la Washington ajung […] Articolul VIDEO „La Washington ajung mai greu informațiile”. Voiculescu: Nu mi-ar fi plăcut să văd țara mea invitându-l pe Putin apare prima dată în PS News.
18:20
Dan: Viitoarea strategie de apărare a ţării va reflecta schimbările fundamentale ale contextului global de securitate # PSNews.ro
Definiţia extinsă a securităţii cuprinde astăzi şi stabilitatea economică, competiţia tehnologică, dar şi rezilienţa societăţii şi a instituţiilor, iar viitoarea strategie de apărare a ţării va reflecta aceste schimbări fundamentale ale contextului global şi va exprima felul în care România înţelege să se adapteze noilor provocări, a subliniat, miercuri, preşedintele Nicuşor Dan. Şeful statului a […] Articolul Dan: Viitoarea strategie de apărare a ţării va reflecta schimbările fundamentale ale contextului global de securitate apare prima dată în PS News.
18:20
ANALIZĂ Războiul USR-Salrom pentru privatizarea grafitului: România riscă să piardă miliarde de euro # PSNews.ro
De când USR a preluat Ministerul Economiei, prin instalarea lui Radu Miruță, Salrom a fost ținta unor numeroase atacuri din partea politicienilor. Războiul dintre USR și Salrom este despre controlul resurselor de grafit pe care le are România, iar politicienii din USR urmăresc de mai mulți ani listarea la bursă. De la proiectul lui Năsui, […] Articolul ANALIZĂ Războiul USR-Salrom pentru privatizarea grafitului: România riscă să piardă miliarde de euro apare prima dată în PS News.
17:10
Analiză PS News despre prezența primarilor pe Facebook în Octombrie 2025. Cine comunică constant (Boc, Vasilescu, Fritz) și cine tratează digitalizarea ca pe o obligație formală. Cuprins: Introducere: Testul de normalitate al primarilor de municipii reședință de județ Top 3: Primari comunicatori – eroii digitali în miezul mandatului Blocul PNL & afiliații: De la mobilitate […] Articolul EXCLUSIV PS News Primarii și Facebook: Linia întâi digitală a guvernanței locale apare prima dată în PS News.
17:10
Consultantul politic Cristian Andrei a scris miercuri, 22 octombrie, pe pagina sa de Facebook, că soarta Congresului PSD a fost deja „rezolvată”, iar pe cale de consecință PSD nu s-a mai opus organizării alegerilor la Primăria București. „Luni s-a închis și rezolvat soarta Congresului PSD. Va fi un singur candidat la Președinte, cu o negociere internă care a închis disputele […] Articolul Consultant politic, despre Congresul PSD: „Soarta lui este deja rezolvată” apare prima dată în PS News.
17:10
Sorin Grindeanu susține că știe ”pe surse” că CCR ar fi respins reforma pensiilor magistraților și pe fond # PSNews.ro
Președintele PSD a declarat, miercuri, că a aflat „pe surse” că legea privind pensiile magistraților ar fi fost respinsă de Curtea Constituțională și pe conținut, dacă ar fi avut avizul CSM și s-ar fi trecut de analiza pe formă. Grindeanu l-a acuzat pe premierul Ilie Bolojan că nu a avut un dialog cu magistrații și […] Articolul Sorin Grindeanu susține că știe ”pe surse” că CCR ar fi respins reforma pensiilor magistraților și pe fond apare prima dată în PS News.
17:10
Contribuția la Pilonul II ar putea crește la 6% până în 2027. Proiectul va intra în comisiile Senatului # PSNews.ro
Majorarea contribuției la fondurile de pensii private obligatorii ar crește acumulările celor 8,4 milioane de participanți, în acord cu angajamentele asumate de România prin PNRR. Propunerea legislativă care modifică legea fondurilor de pensii administrate privat prevede o creștere etapizată a contribuției la Pilonul II: 5,25% începând din 1 ianuarie 2026 și 6% din 1 ianuarie 2027. […] Articolul Contribuția la Pilonul II ar putea crește la 6% până în 2027. Proiectul va intra în comisiile Senatului apare prima dată în PS News.
17:10
Sorin Grindeanu îi cere demisia lui Bolojan dacă reface reforma pensiilor magistraților ”fără dialog” # PSNews.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri că premierul Ilie Bolojan trebuie să plece acasă dacă va propune un nou proiect privind pensiile magistraţilor fără a avea un dialog cu actorii din domeniu şi fără a ţine cont de observaţiile preşedintelui Nicuşor Dan, transmite Agerpres. Este cea mai dură ieșire a lui Grindeanu […] Articolul Sorin Grindeanu îi cere demisia lui Bolojan dacă reface reforma pensiilor magistraților ”fără dialog” apare prima dată în PS News.
17:10
Eurodeputații români din principalele grupuri proeuropene, foarte critici cu președinta CE la dezbaterea agendei CE # PSNews.ro
Eurodeputatul român Rareș Bogdan (PNL) și colegii săi Dan Nica și Maria Grapini (PSD) au avut mesaje foarte critice miercuri pentru președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în plenul Parlamentul European, transmițându-i, printre altele, să nu se atingă de banii fermierilor europeni și că nu este ”trimisa lui Dumnezeu”. Intervențiile șefului delegației României în […] Articolul Eurodeputații români din principalele grupuri proeuropene, foarte critici cu președinta CE la dezbaterea agendei CE apare prima dată în PS News.
17:10
Locatarii blocului din Rahova, revoltați: statul le reconstruiește apartamentele, dar îi transformă în chiriași # PSNews.ro
Locatarii blocului din cartierul Rahova, distrus parțial de explozia produsă recent, sunt nemulțumiți după ce au aflat că statul le va reconstrui apartamentele, dar le va oferi doar în regim de închiriere, cu posibilitatea de cumpărare ulterioară, transmite Digi24. Oamenii spun că au plătit o viață întreagă pentru aceste locuințe și consideră nedrept faptul […] Articolul Locatarii blocului din Rahova, revoltați: statul le reconstruiește apartamentele, dar îi transformă în chiriași apare prima dată în PS News.
16:00
VIDEO Vlad Voiculescu: Bugetul Uniunii este insuficient pentru nevoile reale privind politica de sănătate și vecinătate # PSNews.ro
Europarlamentarul Vlad Voiculescu susține inițiativele de majorare a fondurilor europene, inclusiv propunerea colegului său de coaliție privind vecinătatea estică, dar atrage atenția că bugetele actuale sunt fundamental insuficiente pentru a acoperi nevoile reale, cum ar fi cele ale Republicii Moldova. „Am cerut, la rândul nostru, în grupul EU, creșteri de bugete nu numai […] Articolul VIDEO Vlad Voiculescu: Bugetul Uniunii este insuficient pentru nevoile reale privind politica de sănătate și vecinătate apare prima dată în PS News.
16:00
Eurostar, achiziție spectaculoasă de trenuri: „Vom conecta marile orașe aflate la mai puțin de cinci ore de călătorie” # PSNews.ro
Eurostar a finalizat o tranzacție în valoare de 2 miliarde de euro pentru achiziționarea de trenuri de ultimă generație de la Alstom, care vor constitui coloana vertebrală a expansiunii sale către Geneva și Frankfurt. Grupul va primi prima livrare de șase modele Alstom Avelia Horizon cu două etaje în 2031 și a comandat în total […] Articolul Eurostar, achiziție spectaculoasă de trenuri: „Vom conecta marile orașe aflate la mai puțin de cinci ore de călătorie” apare prima dată în PS News.
16:00
Cum a reușit o comună din România, cu 2400 de locuitori, să adune datorii la bugetul de stat de 1.500.000 de euro # PSNews.ro
Primăria Nadeș, din județul Mureș, este campioană la datorii, în contextul în care Guvernul îndeamnă la austeritate. Instituția datorează bugetului de stat 1,5 milioane de euro și are o organigramă cu 48 de angajați, în timp ce edilul comunei cu 2400 de locuitori încasa, anul trecut, un salariu net de 9.300 de lei, potrivit Newsweek. Ultima […] Articolul Cum a reușit o comună din România, cu 2400 de locuitori, să adune datorii la bugetul de stat de 1.500.000 de euro apare prima dată în PS News.
16:00
VIDEO Mihai Coteț, despre un candidat comun la Primăria Capitalei: „Nu este o variantă câștigătoare” # PSNews.ro
Partidul Național Liberal pledează pentru susținerea propriilor candidați la alegerile locale, a afirmat Senatorul PNL Mihai Coteț, în cadrul ediției de joi, 16 octombrie, a emisiunii Puterea Știrilor. „Una peste alta, eu cred că fiecare partid își va susține propriul candidat, și așa este și corect. Iar după experiența pe care am avut-o cu […] Articolul VIDEO Mihai Coteț, despre un candidat comun la Primăria Capitalei: „Nu este o variantă câștigătoare” apare prima dată în PS News.
16:00
STENOGRAME. Pensiile speciale, motiv de râcă în Coaliție. Barna: „Dacă facem un grup de lucru, am îngropat subiectul” # PSNews.ro
Au fost tensiuni în ședința Coaliției de aseară, transmite Digi 24. Două subiecte au fost abordate, alegerile la Capitală și pensiile speciale. PSD a cerut garanții că PNL și USR nu își vor retrage, la un moment dat, candidatul, unul în favoarea celuilalt. Ilie Bolojan le-a răspuns că nu e nevoie de anexă, fiindcă „noi […] Articolul STENOGRAME. Pensiile speciale, motiv de râcă în Coaliție. Barna: „Dacă facem un grup de lucru, am îngropat subiectul” apare prima dată în PS News.
16:00
Sorin Grindeanu, noi detalii din culisele coaliției: „Am primit o doză mare de orgoliu și transmisiuni live” # PSNews.ro
Președintele interimar al PSD revine cu noi detalii din culisele ședinței coaliției de marți. Sorin Grindeanu spune că, după propunerea înființării unui grup de lucru pe reforma pensiilor magistraților, a primit în schimb „o doză mare de orgoliu și transmisiuni live”. „Am venit cu această propunere de a face acest grup de lucru rapid, în […] Articolul Sorin Grindeanu, noi detalii din culisele coaliției: „Am primit o doză mare de orgoliu și transmisiuni live” apare prima dată în PS News.
15:00
Vicepreședintele american JD Vance s-a întâlnit cu premierul Benjamin Netanyahu la Ierusalim # PSNews.ro
Vicepreședintele Statelor Unite, JD Vance, a sosit marți la Ierusalim pentru o întrevedere cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, în cadrul primei sale vizite oficiale în Orientul Mijlociu de la preluarea mandatului. Vicepreședintele SUA, JD Vance, a ajuns miercuri la biroul prim-ministrului Benjamin Netanyahu din Ierusalim, potrivit informațiilor transmise de Casa Albă. La sosire, el și […] Articolul Vicepreședintele american JD Vance s-a întâlnit cu premierul Benjamin Netanyahu la Ierusalim apare prima dată în PS News.
15:00
Singurul sector unde s-ar putea mări TVA-ul. Decizia va fi luată la începtul lunii viitoare # PSNews.ro
În august când TVA-ul a fost mărit, zona HORECA a rămas cu un TVA redus, dar premierul a precizat la momentul respectiv că în toamnă se va face o analiză și se va decide menținerea acestui TVA redus sau majorarea. Momentul deciziei pare că se apropie. Subiectul menținerii sau majorării TVA-ului pentru HORECA va fi […] Articolul Singurul sector unde s-ar putea mări TVA-ul. Decizia va fi luată la începtul lunii viitoare apare prima dată în PS News.
15:00
Arhitectul-șef al Clujului critică noul Cod al Urbanismului: Nu putem simplifica în dauna identității satului românesc # PSNews.ro
Reprezentantul arhitecților-șefi din România consideră că propunerea din noul Cod al Urbanismului de … riscă să distrugă „frumusețea și identitatea satului românesc”. Într-un mesaj publicat miercuri pe pagina sa de socializare, Claudiu Salanță, care e și arhitectul șef al Clujului, a comentat noul Cod al Urbanismului și Amenajării Teritoriului, aflat în dezbatere parlamentară, care ar permite construirea […] Articolul Arhitectul-șef al Clujului critică noul Cod al Urbanismului: Nu putem simplifica în dauna identității satului românesc apare prima dată în PS News.
15:00
Spitalul din Constanța unde o tânără a murit după naștere a figurat ca hotel timp de 14 ani # PSNews.ro
Ministerul Sănătății a descoperit nereguli grave la spitalul privat din Constanța, unde în urmă cu două săptămâni o femeie a murit după ce a născut. Potrivit unor surse Digi24, deși spitalul functionează din 2009, la primărie ar fi figurat ca hotel timp de 14 ani, iar DSP a avizat funcționarea și în aceste condiții. Ministerul […] Articolul Spitalul din Constanța unde o tânără a murit după naștere a figurat ca hotel timp de 14 ani apare prima dată în PS News.
15:00
LISTĂ România reia studiile în programele de licenţă cu dublă specializare din anul universitar 2025 – 2026 # PSNews.ro
Ministerul Educaţiei şi Cercetării (MEC) anunţă, miercuri, că, din anul universitar 2025 – 2026, au fost reluate studiile în programele de licenţă cu dublă specializare, atât în specialitate, cât şi didactică, după mai mulţi ani de întrerupere. ”Procesul Bologna a demarat în anii ’90, Declaraţia fiind semnată în 1999 la Bologna, cu angajamentul constituirii Spaţiului […] Articolul LISTĂ România reia studiile în programele de licenţă cu dublă specializare din anul universitar 2025 – 2026 apare prima dată în PS News.
15:00
PS News la Strasbourg| Interdicția importurilor de gaze rusești: eurodeputații, pregătiți să înceapă negocierile # PSNews.ro
Parlamentul European a aprobat miercuri începerea negocierilor cu Consiliul Uniunii Europene, aflat sub președinția daneză, privind interdicția importurilor de gaze și petrol din Federația Rusă. Decizia urmează propunerii formulate de Comisiile pentru Comerț Internațional și pentru Industrie, Cercetare și Energie, care și-au adoptat poziția asupra proiectului legislativ la 16 octombrie. Potrivit textului, noua legislație urmărește […] Articolul PS News la Strasbourg| Interdicția importurilor de gaze rusești: eurodeputații, pregătiți să înceapă negocierile apare prima dată în PS News.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.