Prefectul Capitalei, despre felul în care Distrigaz a intervenit înainte de explozia din Rahova, în ziua în care oamenii au dat telefoane disperate. “Este o problemă”

15:50

Gardul de la Liceul Xenopol arată de-a dreptul îngrozitor. Strucura lui este una extrem de grea, iar în cazul în care acesta o să cadă el va fi un real pericol pentru oricine se află […] Articolul FOTO | Gardul de beton al Liceului Xenopol stă să cadă pe trotuar, peste trecători. Acum e proptit într-un stâlp, și el deja înclinat apare prima dată în B365.