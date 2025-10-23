Record în Liga Campionilor Spectacolul a întrecut toate așteptările. Câte goluri s-au marcat în etapa 3 » Românii au strălucit
Golazo.ro, 23 octombrie 2025 12:20
S-a stabilit un nou record privind numărul de goluri marcate într-o singură etapă din Liga Campionilor.
Alte ştiri de Golazo.ro
Acum 30 minute
12:20
Acum o oră
12:00
Salah, luat la țintă de fani Superstarul egiptean, criticat aspru după victoria de senzație a lui Liverpool: „Să renunțe la prostiile astea!” # Golazo.ro
Fanii lui Liverpool i-au sărit în cap lui Mohamed Salah (33 de ani), după victoria înregistrată de „cormorani” cu Eintracht Frankfurt, 5-1, în etapa #3 din Liga Campionilor.
11:50
A recunoscut că și-a ucis tatăl Detalii cutremurătoare despre crima comisă de un pilot care putea ajunge în Formula 1 » De la ce a pornit totul # Golazo.ro
Antolin Gonzalez, fost pilot din motorsport, a recunoscut că și-a ucis tatăl în luna iulie a acestui an.
Acum 2 ore
11:20
Edi explică de ce a rămas Iordănescu, după ce a fost reconfirmat în funcție la Legia: „Am o concluzie clară. Fanii merită o explicație” # Golazo.ro
Edi Iordănescu, antrenorul Legiei Varșovia, a vorbit în premieră despre hotărârea de a rămâne pe banca polonezilor.
11:00
Alegerile încurcă „Derby de România” Se schimbă ziua de disputare a meciului FCSB - Dinamo! Anunțul făcut de un oficial LPF # Golazo.ro
Justin Ștefan, secretarul general al LPF, a anunțat că programarea derby-ului FCSB - Dinamo din etapa #19 a Ligii ar putea fi influențată de alegerile pentru Primăria București.
Acum 4 ore
10:30
„Preferă să se obosească pentru emiri!” Sinner a devenit ținta atacurilor italienilor, după ce a refuzat să joace la Cupa Davis » Răspunsul ferm al sportivului # Golazo.ro
Jannik Sinner (24 de ani, #2 ATP) a decis să refuze convocarea Italiei pentru turneul final al Cupei Davis, fapt care a stârnit mai multe critici din partea concetățenilor săi.
10:10
Jaqueline Cristian, eliminată Românca a fost învinsă fără drept de apel la Tokyo, dar a obținut o performanță unică în carieră # Golazo.ro
Jaqueline Cristian (27 de ani, #42 WTA) a fost eliminată în optimile turneului WTA 500 de la Tokyo (Japonia).
10:00
„O ruşine mondială!” Mihai Stoica nu s-a abținut după umilința trăită de FCSB înainte de meciul cu Bologna: „Lamentabil!” » Are un mesaj pentru suporteri # Golazo.ro
METALOGLOBUS - FCSB 2-1. Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al roș-albaștrilor, a comentat înfrângerea campioanei României.
Acum 6 ore
07:20
Cătălin Tolontan Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat # Golazo.ro
Ion Crăciunescu a fost prezent în mod intens la televiziuni și pe siteurile de sport. Până acum un an.
Acum 24 ore
23:30
Ce se întâmplă cu Giuleștiul Președintele de la CS Rapid, despre problemele cu banii și despre stadion: „Vom semna curând actele” # Golazo.ro
Vlad Andronescu (42 de ani), președintele Clubului Sportiv Rapid, a precizat că stadionul Giulești nu va intra sub sechestru, în ciuda datoriilor foarte mari.
23:30
Italienii nu l-au uitat Ce a scris presa din peninsulă despre Denis Alibec înainte de duelul cu fosta sa echipă # Golazo.ro
Presa italiană a făcut o radiografie a carierei lui Denis Alibec (33 de ani), atacantul celor de la FCSB și fost jucător al celor de la Bologna.
23:30
Raji Ayomide (19 ani), mijlocaș defensiv din Nigeria, a semnat, astăzi, cu Universitatea Cluj.
23:30
Zverev, contre cu Becker Ce i-a transmis tenismenul german fostului câștigător de la Wimbledon: „Caută puțină atenție” # Golazo.ro
Alexander Zverev (28 de ani, #3 ATP) i-a răspuns lui Boris Becker (57 de ani), după ce fostul tenismen l-a criticat pe sportiv.
22:50
„Cu FCSB, fără teamă” Antrenorul secund al Bolognei abia așteaptă meciul din Europa League: „Am studiat echipa, respectăm Steaua București” # Golazo.ro
Daniel Niccolini (42 de ani), antrenorul secund al Bolognei, și Lukasz Skorupski (34 de ani), portarul echipei, au prefațat partida cu FCSB din Europa League.
22:40
Alibec își cere scuze Fotbalistul va merge în fața Peluzei Nord, înainte de meciul cu Bologna # Golazo.ro
Denis Alibec (34 de ani), atacantul celor de la FCSB, vrea să își ceară scuze în fața Peluzei Nord, înaintea meciului cu Bologna.
22:30
Scenografie monumentală Cine e copilul care apare în desenul din peluza lui Real Madrid: imaginea a avut un impact major # Golazo.ro
Real Madrid a afișat o scenografie specială, în onoarea fostului său fotbalist, Lucas Vazquez
21:50
VARIANTĂ-SURPRIZĂ PENTRU FCSB Fundașul care ar putea juca titular în campionat + Mihai Stoica despre cine va intra cu Bologna: „Eu nu dau echipa. E suficient că o dă [Becali]” # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), managerul general al celor de la FCSB, a dezvăluit că „roș-albaștrii” doresc să rezolve problemele de lot prin promovarea lui Andrei Dăncuș (16 ani).
21:30
S-a izbit cu mașina de stâlp FOTO. Căpitanul unei echipe din România a făcut accident în centrul orașului, după ce a consumat alcool # Golazo.ro
Marian Ilie (22 de ani), căpitanul echipei Cetatea 1932 Suceava, s-a izbit cu mașina de un stâlp din centrul orașului, fiind sub influența alcoolului.
21:00
„O idee nebunească” Cum vrea să conducă rivalul lui FCSB echipa, deși este internat în spital: „Așa va da instrucțiuni” # Golazo.ro
Presa din Italia a dezvăluit cum ar putea Vicenzo Italiano, antrenorul Bolognei, să-și coordoneze echipa în meciul cu FCSB din Europa League.
20:30
Când revine Petrescu la CFR Ioan Varga despre demiterea lui Mandorlini: „Nu pot risca să pierd un an” # Golazo.ro
Ioan Varga (54 de ani), patronul celor de la CFR Cluj, regretă încheierea colaborării cu Andrea Mandorlini (65 de ani).
20:20
Unde se joacă Dinamo - CFR Cluj „Câinii” au stabilit stadionul pentru duelul cu vicecampioana României + cât costă biletele # Golazo.ro
Dinamo a anunțat unde se va disputa meciul cu CFR Cluj, din cadrul etapei #15 din Liga 1.
20:00
19:50
Vizită - surpriză la antrenamentul FCSB Fostul golgeter va fi prezent la meciul cu Bologna din Europa League: pe cine a remarcat # Golazo.ro
Harlem Gnohere (37 de ani), fost jucător la FCSB, a fost prezent la antrenamentul roș-albaștrilor de miercuri, înaintea duelului cu Bologna.
19:10
„Ăsta e adevărul” Pițurcă a făcut anunțul: „MApN nu mai poate să investească în echipa de fotbal”. Ce urmează să se întâmple cu Steaua # Golazo.ro
Victor Pițurcă (69 de ani), fost mare jucător la Steaua, a vorbit despre posibilitatea echipei din Liga 2 de a promova.
18:50
L-a sunat Lucescu pe Rădoi? Antrenorul Craiovei, întrebat direct, după conflictul cu selecționerul. Ce a răspuns # Golazo.ro
Mirel Rădoi (44 de ani), antrenorul celor de la Universitatea Craiova, oltenilor a prefațat partida contra armenilor de la FC Noah.
18:20
Petrescu, pe urmele lui Nicolo Napoli Recordmanul revenirilor la FCU Craiova, reacție surprinzătoare, după întoarcerea „Bursucului” la CFR Cluj # Golazo.ro
Dan Petrescu (57 de ani) este din nou antrenorul CFR Cluj, marcând al cincilea mandat în Gruia. Patronul Ioan Varga a confirmat revenirea fostului internațional român imediat după demiterea lui Andrea Mandorlini.
18:20
Liga Campionilor LIVE de la 19:45. Qarabag, în căutarea celei de-a treia victorii consecutive + alte 8 partide ale serii » Clasamentul actualizat # Golazo.ro
Toate partidele din UCL sunt LIVE pe GOLAZO.ro, iar cele mai interesante vor putea fi urmărite pe Digi Sport și Prima Sport.
18:10
Djokovic și Ronaldo, întâlnire la Lisabona Cei doi au făcut schimb de tricouri » Ce mesaj i-a scris Nole fotbalistului # Golazo.ro
Cristiano Ronaldo (40 de ani) și Novak Djokovic (38 de ani) au făcut schimb de tricouri, la Lisabona.
17:50
Care e starea lui Stanciu Noi detalii despre internaționalul român, după accidentarea suferită înainte de meciurile naționalei # Golazo.ro
Presa din Italia a venit cu noi detalii despre starea de sănătate a lui Nicolae Stanciu (32 de ani), jucătorul lui Genoa.
17:20
Comunicatul Ligii Profesioniste de Fotbal privind conținutul rasist și/sau vulgar al bannerelor afișate de galerii la derby-ul Dinamo - Rapid 0-2 este o rușine.
17:00
„Așa e fotbalul italian” Antrenorul lui FCSB a prefațat duelul cu Bologna : „Unii ne subestimează, dar sunt sigur că ne vom reveni” # Golazo.ro
Bologna - FCSB. Elias Charalambous (45 de ani) a prefațat următoarea partidă din Europa League. FCSB - Bologna se joacă joi, de la ora 19:45, și va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
16:50
„Ianis are și ceva lipsuri” Ladislau Boloni nu l-a menajat pe Hagi: „Trebuie să înțeleagă asta! Trec anii și e păcat” # Golazo.ro
Ladislau Boloni (72 de ani) a avut un mesaj pentru Ianis Hagi (27 de ani).
16:40
Dioszegi și Kurko, bani de la Viktor Orban Firma patronului lui Sepsi a primit finanțare de la guvernul ungar » Sprijin și pentru fostul patron de la HC Csikszereda # Golazo.ro
În aprilie 2025, Guvernul Ungariei a alocat 17.971.777 de euro sub formă de sprijin bugetar nerambursabil către 16 companii private din Transilvania.
16:30
Nervii lui Charalambous Tehnicianul FCSB s-a aprins la conferință: „Nu există nicio «ultimă șansă»! E nebunesc cum se vorbește aici” # Golazo.ro
Elias Charalambous (45 de ani), antrenorul FCSB, le-a răspuns celor care l-au criticat după rezultatele negative înregistrate de campioana României.
16:20
„Nu mai știu nimic!” Juri Cisotti surprinde înaintea partidei cu Bologna din Europa League # Golazo.ro
FCSB - BOLOGNA. Juri Cisotti (31 de ani), mijlocașul ofensiv al roș-albaștrilor, a prefațat al doilea meci al campioanei de pe teren propriu din grupa XXL a Europa League.
16:10
Italienii invadează Arena Națională Prezență impresionantă a fanilor Bolognei la București: vor depăși galeria lui Olympiacos » Care e topul all-time # Golazo.ro
Bologna vine fără antrenorul Italiano și va folosi mai multe rezerve, dar va fi însoțită de un număr impresionant de suporteri. Câte bilete au cumpărat până acum, în rândurile de mai jos
15:20
FCSB, victorie mare în Youth League „Roș-albaștrii” au învins echipa care a eliminat-o pe Farul în sezonul precedent al competiției U19 # Golazo.ro
FCSB a învins în meciul cu Lokomotiva Zagreb, scor 3-2, în UEFA Youth League. Aceasta a fost prima manșă a duelului din turul al doilea al competiției, pe traseul campioanelor.
14:40
Format nou în Liga Campionilor Cea mai importantă competiție europeană de handbal va avea la start mai multe echipe » Modificări și în European League # Golazo.ro
Comitetul Executiv al Federației Europene de Handbal (EHF) a aprobat marți, la Viena, modificări importante în structura celor două competiții de top pentru cluburile masculine: EHF Champions League și EHF European League.
14:30
Șucu e peste Hagi, CS Dinamo peste CSA Steaua Cine are monopol la juniori? Cinci formații în toate play-off-urile, nu și Farul, U Craiova sau clubul deținut de Ministerul Apărării # Golazo.ro
Liga Elitelor și întrecerile U15, U16 și U17 și-au terminat sezonul regulat, iar două echipe din București și trei din provincie bifează calificări în procent de 100%
14:20
Olaru și Tănase, separați Decizia luată de patronul FCSB înaintea partidei cu Bologna: „Uite, îți dau ție prima șansă” # Golazo.ro
FCSB - BOLOGNA. Gigi Becali (67 de ani), patronul roș-albaștrilor, a vorbit despre situația lui Florin Tănase (30 de ani), respectiv Darius Olaru (27 de ani).
13:50
I-au decis viitorul lui Edi Iordănescu GOLAZO.ro a aflat ce a hotărât Legia Varșovia ! Antrenorul român a fost anunțat # Golazo.ro
Marți, antrenorul român Edward Iordănescu (47 de ani) a purtat o discuție cu oficialii de la Legia Varșovia despre plecarea sa de la cârma echipei.
13:40
Afectat de explozia din Rahova Un oficial al Federației de Arte Marțiale a rămas fără locuință după tragedia din București » Măsura luată de ANS # Golazo.ro
Petre Bulmaga, secretarul general al Federației Române de Arte Marțiale (FRAM), a rămas fără locuință și bunuri personale în urma tragediei din Rahova. Agenția Națională pentru Sport i-a oferit cazare temporară în Complexul Sportiv Național «Lia Manoliu».
13:30
Decizie neașteptată în baschet Echipele din Israel se întorc acasă pentru meciurile de pe teren propriu din competițiile europene # Golazo.ro
EuroLeague Basketball, organizatoarea celor mai puternice competiţii masculine continentale, a luat o decizie surprinzătoare în privința echipelor din Israel.
13:00
Man l-a cucerit pe Bosz! Antrenorul lui PSV a identificat principala calitate a românului: „Dacă cineva are asta, acela este Dennis!” # Golazo.ro
PSV - Napoli 6-2. Peter Bosz (61 de ani), antrenorul formației olandeze, a vorbit despre Dennis Man (27 de ani), după cele două reușite din Liga Campionilor.
12:40
Lucescu, încredere deplină în Chivu Selecționerul, impresionat de antrenorul român: „Face o treabă excelentă!” » Unde o vede pe Inter # Golazo.ro
Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul României, a avut cuvinte de laude la adresa lui Cristi Chivu (44 de ani), antrenorul celor de la Inter.
Ieri
12:10
România - San Marino FRF a anunțat când se vor pune în vânzare biletele pentru ultimul meci din preliminariile CM 2026 # Golazo.ro
Federația Română de Fotbal a anunțat când se vor pune biletele în vânzare pentru ultimul meci al grupei României în preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026. România - San Marino se joacă marți, 18 noiembrie, de la 21:45, în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.
12:00
Rezultat mare pentru Minaur Revenire de senzație în fața vicecampioanei Spaniei, în EHF European League + Potaissa Turda, umilită în Franța # Golazo.ro
Minaur Baia mare a remizat, scor 24-24 cu Granollers, vicecampioana Spaniei, în runda secundă a grupei C din EHF European League la handbal masculin.
11:50
Mega-proiectul lui Țiriac Afacerea în care fostul tenismen vrea să investească sute de milioane de euro # Golazo.ro
Ion Țiriac (86 de ani), fost tenismen, a început procedurile pentru unul dintre cele mai mare proiecte imobiliare ale sale, a cărui valoare ar putea ajunge la sute de milioane de euro.
11:20
A picat „Planul Miami” Partida Villarreal - Barcelona NU se mai joacă în SUA! Motivul din spatele deciziei + anunțul La Liga # Golazo.ro
La Liga a anunțat că partida dintre Villarreal și Barcelona, din etapa #17 nu va mai avea loc la Miami, în Statele Unite.
10:50
Se umple „Oblemenco” Patronul U Craiova țintește prima victoria în Conference League » Câte bilete s-au vândut pentru meciul cu Noah # Golazo.ro
U Craiova - Noah. Mihai Rotaru, finanțatorul oltenilor, și-a exprimat așteptările la primul meci jucat pe teren propriu în Conference League. U Craiova - FC Noah va avea loc joi, de la ora 22:00. Meciul va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și la televizor pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
