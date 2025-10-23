Cristiano Bergodi e noul antrenor al lui U Cluj. Anunţul oficial
Cristiano Bergodi este noul antrenor al lui U Cluj, anunţul oficial fiind făcut joi de "Şepcile Roşii". Tehnicianul de 61 de ani a semnat un contract valabil până în 2027 şi i-a luat locul lui Ovidiu Sabău. "FC Universitatea Cluj anunță numirea lui Cristiano Bergodi (61 de ani) în funcția de antrenor principal. Câștigător a […]
• • •
Vincenzo Italiano este internat în spital din cauza unei pneumonii, dar acest lucru nu l-a împiedicat să transmită un mesaj video jucătorilor săi înaintea duelului de pe Arena Națională, dintre FCSB şi Bologna. Vincenzo Italiano, antrenorul echipei Bologna, a fost internat marți în spital din cauza unei pneumonii grave. Astfel că el nu fi prezent […]
Prezentatoarea TV, moment ruşinos în faţa lui Thierry Henry. I-a crăpat bluza în direct
Kate Scott, una dintre cele mai cunoscute și mai frumoase prezentatoare din Marea Britanie, a fost protagonista unui moment ruşinos, în timpul unei emisiuni în direct. I-a crăpat bluza exact la o oră de maximă audienţă. Scena s-a produs la postul CBS Sports, unde Kate Scott analiza meciurile din Liga Campionilor, alături de invitați de […]
Pariurile sportive au evoluat mult în ultimii ani. Dacă odată pariorii mizau mai mult pe instinct sau pe echipa preferată, astăzi accentul cade pe date, statistici și analize. În 2025, oferta caselor de pariuri este mai generoasă ca niciodată, competițiile se joacă zilnic, iar informațiile sunt la un click distanță. Iar fotbalul rămâne, fără surprize, […]
Partida retur dintre FCSB și Dinamo, din etapa cu numărul 19, a fost programată pentru 7 decembrie 2025. Numai că, tot pe 7 demcembrie, au fost programate şi alegerile pentru Primăria Bucureștiului. În acest context, LPF a decis să modifice data la care va avea loc derby-ul. Justin Ștefan, secretar general la LPF, a transmis […]
Victor Wembanyama, 40 de puncte şi o performanţă spectaculoasă la revenirea după 8 luni la San Antonio Spurs
Starul francez Victor Wembanyama, la opt luni de la ultimul său meci oficial, a făcut spectacol în meciul câştigat de San Antonio Spurs în faţa formaţiei Dallas Mavericks, cu 125-92, miercuri, în capitala Texasului, în liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA), competiţie transmisă exclusiv în AntenaPLAY. În mai puţin de 30 de minute de joc, […]
Mărturisire incredibilă! Mihai Rotaru a intrat nervos în vestiar şi l-a amendat cu 2000 de euro: "M-am rugat la Dumnezeu"
Alexandru Mateiu a petrecut zece ani la Universitatea Craiova! A părăsit echipa din Bănie la final de contract, iar sub tricoul alb-albastru, Mateiu a disputat 326 de meciuri, a marcat 13 goluri și a oferit 11 pase decisive, contribuind semnificativ la succesul echipei. Pe lângă performanţele frumoase reuşite la Craiova, Alexandru Mateiu a avut parte […]
Iuliu Mureşan a dat cărţile pe faţă despre transferul lui Louis Munteanu! Gigi Becali stă la pândă
CFR Cluj are probleme financiare, Florin Prunea susţinând chiar că va ajunge în insolvenţă. Iuliu Mureşan, noul preşedinte al clubului din Gruia, susţine că situaţia nu este atât de gravă, jucătorii fiind în urmă doar cu un salariu. Mai mult, "Muri" a vorbit deschis şi despre eventualul transfer al lui Louis Munteanu, care ar aduce […]
Iuliu Mureşan a făcut anunţul la prima conferinţă de presă: "Nu se pune problema ca Dan Petrescu să vină acum"
Dan Petrescu (57 de ani) a ajuns la o înţelegere cu Neluţu Varga pentru o revenire de la CFR Cluj. Tratamentul pe care îl are momentan fostul mare jucător îl împiedică să vină imediat la echipă. Ovidiu Hoban va fi interimar în următoarea lună, iar Iuliu Mureşan, noul preşedinte al clubului, susţine că o decizie […]
Revenire importantă în tabăra FCSB. Meme Stoica a dat vestea bună, e deja la antrenamente!
Vin şi veşti bune pentru fanii FCSB. Înaintea meciului din Liga Europa, cu Bologna, Meme Stoica a anunţat o revenire importantă în tabăra FCSB. Daniel Graovac, jucător accidentat în urmă cu aproximativ o lună, s-a întors la antrenamentele echipei. "Graovac nu e de 90 de minute, dar a revenit la antrenamente şi le face integral", […]
FIFA a încheiat un acord care va asigura condiţii "decente şi sigure" pentru lucrătorii de pe şantierele de construcţii ale World Cup 2026, competiţie ce va fi live în Universul Antena. Organizaţiile pentru drepturile omului au avertizat anterior că vor exista decese în rândul muncitorilor migranţi în pregătirile Arabiei Saudite pentru găzduirea turneului final din […]
Mihai Stoica a răbufnit în direct, după rezultatele de la FCSB: "E o prestaţie lamentabilă, o ruşine mondială"
FCSB e pe locul 12 în Liga 1, după un început foarte slab de sezon, în care a înregistrat deja şase eşecuri. Ultimul a fost cel care a aprins spiritele la echipa lui Becali, care a fost învinsă de Metaloglobus, lanterna roşie. Mihai Stoica a răbufnit după ce FCSB a ajuns să conducă în duelurile […]
Mutu refuză să fie comparat cu Chivu: "Când duceam Rapid în play-off, nu întrebaţi de ce eu sunt acolo și el la Inter Unde16?"
Adi Mutu a început să fie deranjat de comparaţia dintre performanţele lui şi ale lui Cristi Chivu. Cum cariera lui Chivu este pe un drum ascendent, pe banca celor de la Inter, Mutu nu are vreun angajament. „Cristi Chivu a făcut 3 luni extraordinare la Parma. A salvat echipa de la retrogradare, printr-un parcurs decent. […]
Cât a putut să plătească un român pentru o oră de antrenament cu David Popovici. Încă un gest uriaş al campionului nostru
David Popovici ne-a demonstrat an de an că este un campion şi în afara bazinului. Pe lângă medaliile de aur olimpice, mondiale şi europene, sportivul nostru a făcut gesturi uriaşe de-a lungul timpului. Ultimul a venit cu câteva zile în urmă, atunci când a scos la licitaţie o oră de înot cu el, iar preţul […]
Prima mutare oficială anunţată de Universitatea Cluj de la plecarea lui Sabău. A semnat contractul!
Universitatea Cluj a rămas fără antrenor după demisia lui Neluțu Sabău, iar Cristiano Bergodi pare să fie viitorul tehnician al echipei, însă oficialii nu au confirmat încă mutarea. Până când Bergodi devine şi în acte antrenor, conducerea U Cluj a reuşit un transfer. La echipă a fost adus nigerianul Raji Ayomide. Mijlocaș defensiv, Raji are […]
Jaqueline Cristian, locul 42 mondial, a fost eliminată, joi, în turul doi la turneul de categorie WTA 500 de la Tokyo, cu premii de peste un milion de dolari. Cristian a fost învinsă în turul doi de sportiva rusă Ekaterina Alexandrova, locul 10 mondial şi favorită 3, scor 6-1, 6-2. Jaqueline Cristian, OUT în turul […]
În ultimele cinci curse clasice și într-una de sprint, Max Verstappen a cucerit patru victorii și două locuri secunde. Cum de a fost posibil un astfel de reviriment, după ce până la vacanța de vară McLaren "ucisese" orice boare de vânt? Înaintea Marele Premiu al Olandei, Max era la 97 de puncte în urma lui […]
Ultraşii nu mai suportă situaţia de la FCSB: "Umilință totală. Umilință asupra suporterilor"
Gheorghe Mustaţă a anunţat că ultraşii din Peluza Nord vor avea o discuţie cu antrenorii Charalambous şi Pintilii, dar şi cu Meme Stoica, după FCSB – Bologna, meci din runda a treia din grupa Europa League. Mustaţă a considerat umilitoare înfrângerea cu Metaloglobus şi crede că au apărut bisericuţe în vestiarul campioanei. Ultraşii nu mai […]
Gigi Becali, replică pentru cei care au văzut blat în Metaloglobus – FCSB: "Lumea a înnebunit acum"
Gigi Becali a avut o replică dură pentru cei care au văzut un blat la meciul Metaloglobus – FCSB, 2-1. Latifundiarul crede că astfel de acuzaţii sunt nefondate. În stilul caracterisitic, patronul FCSB crede că rețelele de socializare sunt "vinovate" de faptul că oamenii au ajuns să gândească la astfel de lucruri. "Orice nebun care […]
Căpitanul lui Dorin Goian de la Suceava şi-a aflat prima pedeapsă după ce şi-a făcut praf maşina, fiind sub influenţa alcoolului
Dorin Goian a avut o primă reacţie după ce jucătorul său de la Cetate Suceava, Marian Ilie, şi-a făcut maşina praf într-un accident, într-un moment în care se afla sub influenţa alcoolului. Căpitanul de 22 de ani al moldovenilor îşi va pierde banderola, aceasta fiind prima pedeapsă pe care o va primi, înainte ca oamenii […]
Valorea lui Ianis Hagi, pusă la îndoială de Laszlo Boloni: "Adevărul e că are și ceva lipsuri"
Ianis Hagi a fost analizat la sânge de Laszlo Boloni. Dacă la echipa naţională, Mircea Lucescu este mulţumit de el şi chiar i-a dat banderola de căpitan, acest lucru nu este suficient pentru Laszlo Boloni. Fostul selecționer crede că fiul lui Gică Hagi are „anumite lispuri" și că trebuie să fie „
Rupt de beat, un căpitan de la o echipă din România a făcut accident la ora 4.16 dimineaţa. Cum l-au găsit poliţiştii # Antena Sport
Marian Ilie (22 de ani), căpitanul echipei Cetatea 1932 Suceava, a produs un accident sub influența alcoolului. Căpitanul clubului de fotbal Cetatea 1932 Suceava, Marian Ilie (22 ani), este cercetat penal după ce a condus băut şi a făut accident. El s-a izbit cu mașina de un stâlp din centrul municipiului Suceava, anunţă stirisuceava.net. Aflat […] The post Rupt de beat, un căpitan de la o echipă din România a făcut accident la ora 4.16 dimineaţa. Cum l-au găsit poliţiştii appeared first on Antena Sport.
Universitatea Craiova – Noah LIVE TEXT (22:00). Oltenii lui Mirel Rădoi caută primele puncte în Conference League # Antena Sport
Universitatea Craiova – Noah, duelul din etapa a doua a grupei din Conference League, se va disputa joi, de la ora 22:00, și va fi în format live text pe as.ro și în aplicația AntenaSport. Oltenii lui Mirel Rădoi caută primele puncte din istorie în grupele unei competiții europene. În prima rundă din Conference League, trupa din Bănie a fost învinsă […] The post Universitatea Craiova – Noah LIVE TEXT (22:00). Oltenii lui Mirel Rădoi caută primele puncte în Conference League appeared first on Antena Sport.
Victor Pițurcă, anunț categoric despre viitorul Stelei: “MApN nu mai poate investi! Ăsta e adevărul” # Antena Sport
Victor Pițurcă a vorbit despre situația în care se află Steaua. În continuare în Liga 2, fără drept de promovare, formația din Ghencea este nevoită să își găsească investitori privați. Fostul mare atacant al Stelei este de părere că e un lucru bun, în condițiile în care Steaua ar primi astfel, după cinci ani, dreptul […] The post Victor Pițurcă, anunț categoric despre viitorul Stelei: “MApN nu mai poate investi! Ăsta e adevărul” appeared first on Antena Sport.
Jude Bellingham a „spart gheața” și a marcat primul gol al sezonului la Real Madrid. Reușită cu noroc în meciul cu Juventus # Antena Sport
Jude Bellingham a „spart gheața” și a marcat primul gol al sezonului la Real Madrid. Starul englez de 22 de ani a marcat, cu noroc, în duelul „de foc” cu Juventus din etapa a treia a grupei de Champions League. Jude Bellingham a deschis scorul în duelul cu „Bătrâna Doamnă” în minutul 58. El a punctat cu o reluare […] The post Jude Bellingham a „spart gheața” și a marcat primul gol al sezonului la Real Madrid. Reușită cu noroc în meciul cu Juventus appeared first on Antena Sport.
Edi Iordănescu, anunț despre viitorul lui după ședința cu oficialii Legiei Varșovia: „Nu m-am uitat la bani” # Antena Sport
Edi Iordănescu a făcut un anunț despre viitorul lui la Legia Varșovia, după ședința cu oficialii clubului. Fostul selecționer a dezvăluit că era pregătit să plece de pe banca clubului polonez, însă șefii echipei au decis să continue alături de el. Iordănescu Jr a cerut rezilierea contractului cu Legia, după eșecul cu Zaglebie din ultima etapă. Așa cum […] The post Edi Iordănescu, anunț despre viitorul lui după ședința cu oficialii Legiei Varșovia: „Nu m-am uitat la bani” appeared first on Antena Sport.
Lennart Karl l-a depășit pe Toni Kroos după golul marcat în Bayern – Brugge. Reușită de senzație pentru puștiul bavarezilor # Antena Sport
Lennart Karl a depășit recordul lui Toni Kroos după ce a marcat un gol de senzație în Bayern Munchen – Club Brugge, duelul din etapa a treia a grupei de Champions League. Puștiul de 17 ani al bavarezilor a reușit să înscrie fabulos, în minutul 5 al partidei. Lennart Karl a devenit cel mai tânăr […] The post Lennart Karl l-a depășit pe Toni Kroos după golul marcat în Bayern – Brugge. Reușită de senzație pentru puștiul bavarezilor appeared first on Antena Sport.
„Nici mort”. Gabi Tamaș, moment savuros în cursa pentru ultima șansă la Asia Express. La ce nu a putut renunța # Antena Sport
Gabi Tamaș și Dan Alexa au oferit momente savuroase în cursa pentru ultima șansă de la Asia Express. Cei doi nu au putut renunța la o sticlă de țuică, primită din partea Irinei Fodor. Concret, Gabi Tamaș și Dan Alexa au intrat la cursa pentru ultima șansă din etapa a 7-a de la Asia Express […] The post „Nici mort”. Gabi Tamaș, moment savuros în cursa pentru ultima șansă la Asia Express. La ce nu a putut renunța appeared first on Antena Sport.
Mihai Stoica a anunțat marea împăcare dintre Denis Alibec și galerie! Moment inedit pregătit înainte de FCSB – Bologna # Antena Sport
Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al celor de la FCSB, a anunțat că lucrurile s-au rezolvat între Denis Alibec și fanii campioanei. După ce Gigi Becali a anunțat că atacantul nu va mai juca dacă acesta va fi înjurat de fani, Mihai Stoica, Gheorghe Mustață și Denis Alibec au avut o discuție. Mihai Stoica […] The post Mihai Stoica a anunțat marea împăcare dintre Denis Alibec și galerie! Moment inedit pregătit înainte de FCSB – Bologna appeared first on Antena Sport.
FCSB – Bologna LIVE TEXT (19:45). Duel încins pentru campioană în Europa League. Echipele probabile # Antena Sport
FCSB – Bologna, duelul din etapa a treia din Europa League, va fi în format live text pe as.ro și în aplicația AntenaSport de la ora 19:45. Campioana caută a doua victorie din grupă în duelul încins de pe Arena Națională cu echipa din Serie A. FCSB se duelează cu Bologna după ce sâmbătă a pierdut rușinos […] The post FCSB – Bologna LIVE TEXT (19:45). Duel încins pentru campioană în Europa League. Echipele probabile appeared first on Antena Sport.
Antrenorul secund al echipei de fotbal Bologna, Daniel Niccolini, a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă susţinută la Arena Naţională din Bucureşti, că respectă istoria clubului FCSB, dar scopul formaţiei sale este să câştige partida directă din etapa a treia a Europa League. “Este un meci foarte important în acest format al competiţiei, pentru că […] The post Antrenorul Bolognei are emoții înaintea meciului cu FCSB: “E normal” appeared first on Antena Sport.
Mihai Stoica a anunțat obiectivul clar al FCSB-ului. Calcule pentru sezonul viitor: „Vom ieși din groapă” # Antena Sport
Mihai Stoica a anunțat care este noul obiectiv al FCSB-ului, după eșecul umilitor cu Metaloglobus, scor 1-2, din etapa a 13-a a Ligii 1. Oficialul campioanei a dezvăluit că roș-albaștrii au ca sarcină calificarea în cupele europene, în sezonul viitor. FCSB ocupă locul 12 în campionat, cu doar 13 puncte, acumulate după 13 meciuri disputate. Campioana […] The post Mihai Stoica a anunțat obiectivul clar al FCSB-ului. Calcule pentru sezonul viitor: „Vom ieși din groapă” appeared first on Antena Sport.
Jurnal Antena Sport | Un pilot român se dă cu prototipuri în Italia și s-a îndrăgostit de circuitele de F1 # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Un pilot român se dă cu prototipuri în Italia și s-a îndrăgostit de circuitele de F1 appeared first on Antena Sport.
The post Jurnal Antena Sport | FCSB sună trezirea la meciul cu Bologna appeared first on Antena Sport.
The post Jurnal AntenaSport | Oltenii lui Mirel Rădoi vor primele puncte în Conference League appeared first on Antena Sport.
Jurnal Antena Sport | Lorenzo Biliboc și-a serbat ziua alături de colegii de la CFR Cluj # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Lorenzo Biliboc și-a serbat ziua alături de colegii de la CFR Cluj appeared first on Antena Sport.
The post Jurnal AntenaSport | Avem și noi un Messi appeared first on Antena Sport.
Decizia surprinzătoare luată de Gică Hagi după ce a fost aproape de revenirea pe bancă. Anunțul turcilor # Antena Sport
Turcii au dezvăluit ce decizie surprinzătoare a lui Gică Hagi, după ce a fost aproape de revenirea pe bancă. Aceștia au transmis că „Regele” vrea să-și cumpere o casă în Turcia. Concret, Gică Hagi a ales să-și achiziționeze o locuință în Alanya, oraș pe care îl vizitează des de când Ianis Hagi s-a transferat la Alanyaspor, luna trecută. […] The post Decizia surprinzătoare luată de Gică Hagi după ce a fost aproape de revenirea pe bancă. Anunțul turcilor appeared first on Antena Sport.
Kira Hagi, mesaj emoționant de ziua fratelui Ianis. Ce i-a transmis la împlinirea vârstei de 27 de ani # Antena Sport
Kira Hagi a transmis un mesaj emoționant în ziua în care fratele ei, Ianis, a împlinit vârsta de 27 de ani. Fiica „Regelui” nu a uitat de această ocazie și a postat o poză alături de internaționalul român. Ianis Hagi a împlinit 27 de ani pe 22 octombrie. Fiul „Regelui” a primit multe mesaje de „La mulți ani”, […] The post Kira Hagi, mesaj emoționant de ziua fratelui Ianis. Ce i-a transmis la împlinirea vârstei de 27 de ani appeared first on Antena Sport.
Mihai Stoica a găsit soluția! Surpriza pregătită pentru apărarea FCSB-ului: “Până la urmă, ce putem să riscăm?” # Antena Sport
Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al celor de la FCSB, a venit cu o variantă surpriză pentru echipa sa, care se confruntă cu mai multe probleme. Măcinată de accidentări și cu rezultate dezamăgitoare în ultima perioadă, FCSB pare că nu mai are soluții în centrul apărării. Joyskim Dawa, Mihai Popescu și Vlad Chiricheș au […] The post Mihai Stoica a găsit soluția! Surpriza pregătită pentru apărarea FCSB-ului: “Până la urmă, ce putem să riscăm?” appeared first on Antena Sport.
„Nu a lăsat nicio urmă”. Jucătorul FCSB-ului trecut pe la Bologna, analizat de italieni înaintea meciului din Europa League # Antena Sport
Jucătorul FCSB-ului care a evoluat la Bologna, Denis Alibec, a fost analizat în presa din Italia înaintea duelului dintre cele două echipe din etapa a treia a grupei de Europa League. Partida se va disputa joi, de la 19:45, pe Arena Națională. Italienii și-au amintit faptul că în sezonul 2013-2014, Denis Alibec a fost jucătorul celor de la […] The post „Nu a lăsat nicio urmă”. Jucătorul FCSB-ului trecut pe la Bologna, analizat de italieni înaintea meciului din Europa League appeared first on Antena Sport.
UEFA pregătește o nouă schimbare majoră! Cum ar putea arăta preliminariile World Cup și EURO # Antena Sport
Organismul care conduce destinele fotbalului european (UEFA) ia în calcul schimbarea sistemului de calificare pentru Cupa Mondială şi pentru Campionatul European, a relatat, miercuri, săptămânalul Sport Bild, citat de DPA. Potrivit sursei menţionate, UEFA se pregăteşte să aplice sistemul folosit la Liga Campionilor: fără o fază a grupelor, ci o singură fază tip ligă, înaintea […] The post UEFA pregătește o nouă schimbare majoră! Cum ar putea arăta preliminariile World Cup și EURO appeared first on Antena Sport.
Nicușor Bancu, categoric înainte de Universitatea Craiova – Noah: “Vreau să depășim faza grupei” # Antena Sport
Căpitanul echipei de fotbal Universitatea Craiova, Nicuşor Bancu, a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă susţinută înaintea partidei cu FC Noah din Conference League, că el şi colegii săi doresc să obţină joi prima victorie în grupa principală a competiţiei. Oltenii lui Mirel Rădoi joacă primul meci pe teren propriu din Conference League. În prima […] The post Nicușor Bancu, categoric înainte de Universitatea Craiova – Noah: “Vreau să depășim faza grupei” appeared first on Antena Sport.
Hakim Ziyech, fost câștigător al Ligii Campionilor, a fost dorit în urmă cu câteva săptămâni la CFR Cluj. Marocanul de 32 de ani nu a mai ajuns în cele din urmă în Gruia și a decis să revină în țara natală. Fostul jucător al lui Chelsea s-a întors în Maroc și a semnat cu Wydad […] The post Hakim Ziyech și-a găsit echipă! Cu cine a semnat fotbalistul dorit de CFR Cluj appeared first on Antena Sport.
Mirel Rădoi, noi declarații despre Mircea Lucescu. Ce a spus înaintea meciului din Europa al Universității Craiova # Antena Sport
Mirel Rădoi a oferit noi declarații despre Mircea Lucescu, înainte ca Universitatea Craiova să se dueleze cu Noah în a doua etapă a grupei de Conference League. Antrenorul oltenilor s-a declarat convins că selecționerul îi va susține echipa în partida cu armenii. Mirel Rădoi a mai transmis că nu a fost sunat de Mircea Lucescu după scandalul de săptămâna […] The post Mirel Rădoi, noi declarații despre Mircea Lucescu. Ce a spus înaintea meciului din Europa al Universității Craiova appeared first on Antena Sport.
Mirel Rădoi, mesaj categoric înaintea confruntării cu Noah din Conference League: „Nu ne putem compara cu ei” # Antena Sport
Mirel Rădoi a prefațat duelul dintre Universitatea Craiova și Noah, din etapa a treia a grupei de Conference League. Duelul se va disputa joi, în Bănie, de la ora 22:00, și va fi în format live text, pe as.ro. Mirel Rădoi nu concepe un eșec în fața armenilor de la Noah. Antrenorul a subliniat că […] The post Mirel Rădoi, mesaj categoric înaintea confruntării cu Noah din Conference League: „Nu ne putem compara cu ei” appeared first on Antena Sport.
Cea de-a doua soție a lui Miodrag Belodedici, dezvăluiri în premieră. Cum s-au cunoscut: „S-au legat drumurile” # Antena Sport
Cea de-a doua soție a lui Miodrag Belodedici a făcut dezvăluiri în premieră despre relația cu fostul internațional. Cornelia a vorbit despre pasiunile comune pe care le are cu soțul ei. Miodrag Belodedici a divorțat de prima soție, Sandra Macovescu, în 2001, alături de ea având o fiică pe nume Zandalee. Cea de-a doua soție […] The post Cea de-a doua soție a lui Miodrag Belodedici, dezvăluiri în premieră. Cum s-au cunoscut: „S-au legat drumurile” appeared first on Antena Sport.
Gigi Becali, mesaj pentru fani, după rezultatele catastrofale ale FCSB-ului: “E un moment când trebuie să zic” # Antena Sport
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a avut un mesaj pentru suporterii campioanei României, înaintea meciului cu Bologna, din grupa principală Europa League. Formația roș-albastră a înregistrat un nou rezultat dezamăgitor în week-end, atunci când a pierdut meciul contra nou-promovatei Metaloglobus. După 13 etape, FCSB se află pe locul 12 în Liga 1, cu […] The post Gigi Becali, mesaj pentru fani, după rezultatele catastrofale ale FCSB-ului: “E un moment când trebuie să zic” appeared first on Antena Sport.
Real Madrid – Juventus LIVE SCORE (22:00), meciul serii în Champions League. Primele meciuri încep la 19:45 # Antena Sport
Etapa a treia din UEFA Champions League continuă miercuri seară cu alte meciuri interesante, după ploaia de goluri de marți seară. Capul de afiș al serii este programat pe Santiago Bernabeu, acolo unde Real Madrid va primi vizita celor de la Juventus. Alte nume importante din fotbalul european joacă miercuri seară. Bayern Munchen, Liverpool sau […] The post Real Madrid – Juventus LIVE SCORE (22:00), meciul serii în Champions League. Primele meciuri încep la 19:45 appeared first on Antena Sport.
Gigi Becali, anunț despre situația lui Denis Alibec. De ce depinde titularizarea în meciul cu Bologna: „E ceva anormal” # Antena Sport
Gigi Becali a făcut un anunț despre situația lui Denis Alibec de la FCSB, înaintea meciului cu Bologna, din etapa a treia a grupei de Europa League. Patronul campioanei a anunțat că atacantul ar fi trebuit să fie titular în acest duel, însă ar putea rămâne pe bancă. Concret, Becali a dezvăluit că totul va depinde de […] The post Gigi Becali, anunț despre situația lui Denis Alibec. De ce depinde titularizarea în meciul cu Bologna: „E ceva anormal” appeared first on Antena Sport.
