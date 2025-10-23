IKEA deschide al treilea Studio de Planificare şi Comandă din România, la Cluj-Napoca, după cele din Constanţa şi Bucureşti

00:45

„Avem câteva categorii diferite de profesionişti. Curieri care preiau colete de la avion şi le livrează clienţilor – sau invers, colegi care se ocupă de vămuire, dar şi echipe de birou pentru financiar, tehnologie, relaţia cu clienţii, resurse umane“, explică Andreea Georgescu, HR director la DHL România, în cea mai recentă ediţie a emisiunii Te simţi mai bine…, susţinută de MedLife. Tocmai diversitatea aceasta face din wellbeing o temă cu mai multe nuanţe. Pentru curieri, de exemplu, provocarea nu e programul (la ora 17:00 pot merge acasă), ci pauza de prânz şi accesul la medic. „Le oferim confortul psihic că pot ajunge la specialişti oricând e nevoie şi facem multă educaţie pe medi­cină preventivă.“ În paralel, echi­pele testează soluţii de nutri­ţie realistă pentru zile aglomerate – „sendvişuri sănătoase, diver­sitate“ – şi insistă cu „evenimen­te, campanii, reţete“, chiar dacă o parte dintre colegi rămân reti­cenţi la început.