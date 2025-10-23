Guvernul a aprobat noua schemă de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră
Euractiv.ro, 23 octombrie 2025 13:50
Guvernul a adoptat o Hotărâre privind stabilirea noii scheme naționale de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, în conformitate cu politicile climatice europene pentru perioada 2026–2030.
• • •
Alte ştiri de Euractiv.ro
Acum 30 minute
13:50
Guvernul a aprobat noua schemă de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră # Euractiv.ro
Guvernul a adoptat o Hotărâre privind stabilirea noii scheme naționale de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, în conformitate cu politicile climatice europene pentru perioada 2026–2030.
13:40
Hotărârea privind organizarea alegerilor în București pe 7 decembrie, aprobată de Guvern # Euractiv.ro
Guvernul a aprobat în ședința de joi Hotărârea privind stabilirea datei alegerilor locale parțiale pentru președintele Consiliului Județean Buzău, primarul general al municipiului București și pentru primari în unele circumscripții electoral.
Acum 4 ore
11:50
Președintele Nicușor Dan participă joi la reuniunea Consiliului European, de la Bruxelles.
10:10
Discuții privind folosirea de către Ucraina a activelor înghețate rusești pentru a cumpăra arme # Euractiv.ro
Șefii de start și de guvern din UE se întâlnesc joi la Bruxelles pentru a discuta diverse subiecte, precum războiul din Ucraina, apărarea europeană șl situația din Orientul Mijlociu.
Acum 6 ore
09:50
Președintele Nicușor Dan participă joi la reuniunea Consiliului European, de la Bruxelles.
Acum 8 ore
07:40
Pentru premierul Italiei, abordarea ideologică a problemei climatice „a impus obiective care dăunează structurii noastre economice și industriale și slăbesc națiunile europene”, scrie „Avvenire” (Italia).
07:30
Ursula von der Leyen a anunțat luni șefii de stat și de guvern că Wopke Hoekstra, comisarul pentru Mediu, va prezenta o serie de propuneri, după ce mai multe state membre și-au exprimat îngrijorarea în această privință, notează „Le Soir” (Belgia).
07:20
Tucia este îngrijorată pentru aviația sa și face presiuni pentru a obține avioane de luptă # Euractiv.ro
Având ca prioritate maximă consolidarea forțelor sale aeriene, Turcia a transmis o serie de propuneri aliaților săi europeni și SUA cu privire la modul în care ar putea achiziționa rapid avioane de vânătoare moderne, scrie „Proto Thema” (Grecia).
07:10
Coreea de Sud are un plan ambițios de a se transforma în principalul furnizor de arme al Europei, scrie „Politico” (Belgia) sub semnătura lui Joe Gould.
07:00
Este posibil ca informații confidențiale să fi fost transmise companiilor de apărare pentru a facilita atribuirea contractelor publice de armament, scrie „L'Express” (Franța).
06:50
Cu 100.000 de persoane amputate, Ucraina devenit cea mai mare piață de proteze din lume # Euractiv.ro
Pentru a găsi o cifră comparabilă, trebuie să ne întoarcem cu un secol în urmă, când în timpul Primului Război Mondial, 41.000 de soldați britanici și 67.000 de soldați germani și-au pierdut un membru, scrie „Il Corriere della Sera” (Italia).
06:40
Fost ofițer CIA dezvăluie adevăratul obiectiv al lui Putin: „Nu se va opri până nu va fi obligat” # Euractiv.ro
Rusia respinge din nou un armistițiu în Ucraina, dezvăluind că acesta ar încălca acordul încheiat între Trump și Putin, scrie „La Razon” (Spania).
06:30
Mihail Saakașvili, fost președinte al Georgiei aflat acum în detenție, comentează pentru „Ukrainska Pravda” (Ucraina), refuzul Statelor Unite de a livra Ucrainei rachete Tomahawk făcând apel la exemplul georgian.
06:10
Fiascoul budapestan demonstrează că presiunea asupra lui Putin funcționează. Rusia a ezitat din nou # Euractiv.ro
Negocierile ruso-americane au eșuat după refuzul Rusiei de a accepta un armistițiu pe actuala linie a frontului. Singura presiune care pare să funcționeze rămâne cea militară – și perspectiva rachetelor Tomahawk, scrie „The Washington Post” (SUA).
06:10
Ungaria rămâne dispusă să găzduiască summitul de pace dintre Statele Unite și Rusia, considerând că doar diplomația poate pune capăt războiului din Ucraina, informează MTI (Ungaria).
Acum 24 ore
23:50
”Ne aflăm în vreme de pace sau în vreme de război?”/Cine este ”cel mai adaptat” la vremurile tulburi?
20:40
Camera Deputaților a adoptat miercuri proiectul Legii RCA prin care vor intra sub incidența asigurării obligatorii și vehicule care nu sunt supuse înmatriculării sau înregistrării, precum trotinetele electrice și bicicletele electrice.
17:40
România nu închide încă centralele pe cărbune. Ministru: Ne-am asigurat că nu vom avea un blackout # Euractiv.ro
Se păstrează în continuare în funcțiune centralele pe cărbune, a anunțat ministrul Energiei, Bogdan Ivan.
17:20
Dragoș Pîslaru: Varianta renegociată a PNRR e mai realistă, am eliminat 128 de jaloane # Euractiv.ro
Ministerul investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pîslaru, a anunțat miercuri că Executivul european a aprobat varianta finală a PNRR, după revizuirea cerută de București.
16:00
Testul Papanicolau face parte din rutina multor femei. Când vezi termenul ASCUS menționat în rezultate, pot apărea nelămuriri, mai ales dacă nu ai mai întâlnit această prescurtare.
15:20
Dan a promulgat legea care prevede instalarea în spitale de butoane de panică și camere video # Euractiv.ro
Spitalele publice și private vor fi obligate să instaleze butoane de panică la patul pacienților din saloanele obișnuite, respectiv sisteme de supraveghere video în secțiile ATI și UPU.
Ieri
14:00
Cei doi jurnaliști, încarcerați în Belarus și Georgia, sunt laureații Premiului Saharov pentru libertatea de gândire din 2025, care urmează să fie decernat de Parlament pe 16 decembrie.
13:00
Următoarea dronă rusă în spațiul aerian românesc va fi doborâtă, avertizează ministrul Apărării # Euractiv.ro
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat miercuri, la Parlament, că următoarea dronă a Rusiei care pătrunde în spațiul aerian românesc va fi "cu siguranță dată jos".
12:30
Politehnica și ICI București dezvoltă prima AI Factory din România, parte a rețelei europene EuroHPC # Euractiv.ro
Politehnica și ICI București lansează RO AI Factory, prima infrastructură națională de Inteligență Artificială, parte a programului european EuroHPC. Proiectul va sprijini cercetarea, mediul privat și sectorul public.
12:10
Camera Deputaților a aprobat, în calitate de primă Cameră sesizată, a aprobat miercuri proiectul de lege privind pregătirea populației pentru apărare, care introduce conceptul de militar voluntar în termen.
11:40
Drulă fură startul campaniei pentru București: referendumul lui Nicușor Dan ajunge în Parlament # Euractiv.ro
Deputatul USR Cătălin Drulă și candidat la Primăria Capitalei a depus o inițiativă legislativă pentru transpunerea referendumului inițiat de Nicușor Dan în 2024, când era primar general.
11:20
După luni de tergiversări, contre și amânări, Coaliția PSD-PNL-USR-UDMR a ajuns marți la un acord privind organizarea de alegeri în București. Astfel, pe 7 septembrie, bucureștenii sunt chemați la urne să își aleagă noul edil.
10:50
Discuții privind extinderea cooperării în domeniul apărării între România și Coreea de Sud # Euractiv.ro
Discuțiile au loc cu prilejul vizitei oficiale în Coreea de Sud a ministrului Economiei, Radu Miruță, însoțit de oameni de afaceri.
10:40
Fals căpitan SRI, care recruta deținători de arme și combatanți militari, reținut de DIICOT # Euractiv.ro
Procurorii DIICOT din Alba Iulia au pus în aplicare miercuri 7 mandate de percheziție domiciliară, pe raza județelor Arad, Timiș, Bihor și Hunedoara.
10:00
Testul Papanicolau face parte din rutina multor femei. Când vezi termenul ASCUS menționat în rezultate, pot apărea nelămuriri, mai ales dacă nu ai mai întâlnit această prescurtare.
09:00
Mesaj RO-Alert în Tulcea din cauza dronelor. Comandantul misiunii avea aprobarea să le doboare # Euractiv.ro
Populația din nordul județului Tulcea a primit, în noaptea de marți spre miercuri, în jurul orei 01.00, mesaj RO-Alert din cauza atacului cu drone executat de Federația Rusă asupra infrastructurii portuare ucrainene de la Dunăre.
08:40
Compania Ryanair a anunțat că va reduce zeci de zboruri între unele dintre principalele destinații din Europa, justificându-și decizia prin creșterea taxelor aeroportuare, conform agenției de știri Lusa, citată de „Euronews” (Italia).
08:30
Aprovizionarea cu combustibil a Ungariei este asigurată chiar și după ce a izbucnit un incendiu la Rafinăria Dunărea a companiei MOL din Százhalombatta, județul Pesta, a precizat purtătorul de cuvânt al Mol Ungaria, informează agenția MTI (Ungaria).
08:20
La doar două luni după ce Bulgaria a primit aprobarea finală de a adera la zona euro, începând cu 1 ianuarie 2026, țara nu mai îndeplinește criteriul inflației, scrie „Economic.bg” (Bulgaria).
08:10
Fidesz-KDNP conduce cu cinci puncte procentuale în rândul alegătorilor siguri, depășind Tisza # Euractiv.ro
Conform unui sondaj reprezentativ realizat în luna octombrie de Centrul pentru Drepturi Fundamentale, în primăvara anului 2026 ar putea fi format un parlament tripartit, scrie Infostart.hu (Ungaria).
08:00
Alice Weidel a venit din nou în vizită în Ungaria; a fost primită de Viktor Orbán în Parlament # Euractiv.ro
După întâlnire, copreședintele AfD a ținut un discurs la Bazarul Grădinii Castelului. Alice Weidel a declarat că „nu există un loc mai bun în lume decât Budapesta”, Ungaria a fost un „far” al libertății în Europa, scrie „Nepszava” (Ungaria).
07:50
Bugetul Uniunii Europene pentru cele mai sărace regiuni produce foarte puține beneficii, arată un studiu publicat de „Financial Times”, citat de „L'Express” (Franța) sub semnătura lui Alexis Da Silva.
07:40
Potrivit Eurostat, femeile din Uniunea Europeană câștigă în medie cu 12% mai puțin pe oră decât bărbații. Pentru a aborda această diferență de remunerare între sexe, Europa introduce noi reguli privind transparența salarială, notează „Euronews”.
07:30
Parlamentul European a aprobat marți o revizuire a normelor aplicabile partidelor politice europene și fundațiilor care le susțin, pentru a îmbunătăți transparența finanțării acestora în fața interferențelor străine, printre altele.
07:20
Oficialii americani își exprimă îngrijorarea tot mai mare că prim-ministrul Benjamin Netanyahu ar putea încălca acordul cu Gaza, mediat de SUA, potrivit „New York Times”, citat de „La Stampa” (Italia).
21 octombrie 2025
21:40
În contextul demersurilor de redeschidere a Consulatului General al României la Odesa și de acordare de asistență și protecție consulară cetățenilor români din regiune, în perioada 16–28 octombrie 2025 are loc un prim consulat itinerant la Odesa.
21:30
Ciucu: Data alegerilor parțiale e 7 decembrie; fiecare partid din coaliție merge cu candidat propriu # Euractiv.ro
Prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu a declarat marți că data alegerilor parțiale pentru Primăria Capitalei este 7 decembrie și coaliția a decis ca fiecare partid să meargă cu un candidat propriu.
18:40
Radu Rațiu (vicepreședinte C.J. Cluj): „Clujul plătește pentru un spital folosit de toată România” # Euractiv.ro
Vicepreședintele Consiliului Județean (C.J.) Cluj, Radu Rațiu, critică excluderea Spitalului Pediatric Monobloc din lista proiectelor finanțate prin fonduri europene și cere Guvernului să susțină un obiectiv medical de interes național.
18:20
Perspectivele unei întâlniri rapide între președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin par să se estompeze, potrivit noilor semnale venite din partea oficialilor de la Moscova, relatează „Politico” (Belgia).
17:20
Marți, Sanae Takaichi a devenit prim-ministrul Japoniei, marcând prima dată în istoria țării când o femeie ocupă această funcție, informează Reuters.
16:20
Trecerea de la biberon sau alăptare la băutul din cană reprezintă o schimbare importantă pentru orice copil și familie. O cană potrivită nu simplifică doar mesele, ci sprijină dezvoltarea motrică, încrederea și autonomia micuțului.
14:30
Revizuirea aprobată marți introduce dispoziții privind șoferii începători, permisul digital și decăderea din dreptul de a conduce.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:50
SRI a dejucat o operațiune de sabotaj. Planul viza o companie ucraineană cu sediul în București # Euractiv.ro
Serviciul Român de Informații, în cooperare cu DIICOT, MAI-DCCO și MApN-DGIA, precum și cu servicii partenere externe, a prevenit comiterea unei noi operațiuni de sabotaj pe teritoriul național.
13:30
Liderii Uniunii Europene și alți opt șefi de stat și de guvern europeni au emis marți dimineață o declarație prin care se opun cererii ca Ucraina să abandoneze întregul Donbas.
12:30
Procurorii DIICOT au extins ancheta în Dosarul Nordis, după ce au primit trei sute de noi plângeri # Euractiv.ro
DIICOT a extins ancheta în Dosarul Nordis, au transmis, marți, surse judiciare, după ce procurorii au primit trei sute de noi plângeri de la păgubiți. Prejudiciul suplimentar estimat se apropie de 36 de milioane de euro, iar prejudiciul total a depăș
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.