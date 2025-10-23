Bulgaria acuză România că blochează proiectele de infrastructură peste Dunăre
Primanews.ro, 23 octombrie 2025 13:50
• • •
Acum 10 minute
14:00
PSD decide sâmbătă candidatura lui Marcel Ciolacu la şefia CJ Buzău
Acum 30 minute
13:50
13:50
Cristiano Bergodi este noul antrenor al Universităţii Cluj
Acum o oră
13:20
Cătălin Drulă, despre campania pentru Capitală: Mă bazez pe susţinerea lui Nicuşor Dan
13:10
Gazzetta dello Sport, analiză amplă înainte de FCSB - Bologna. Cum a fost numită campioana şi ce spun jurnaliştii italieni despre conflictul dintre clubul lui Becali şi cel al Armatei
Acum 2 ore
13:00
VIDEO. Nicuşor Dan, la Bruxelles, despre un atac al Rusiei: Suntem mult mai puternici economic şi, dacă ne pregătim, nu există acest pericol
12:50
VIDEO. Guvernul a stabilit oficial organizarea alegerilor în Capitală pe 7 decembrie
12:40
ANALIZĂ. Trump sancţionează marile companii petroliere ruseşti, provocând creşterea preţului petrolului
12:20
UE adoptă al 19-lea pachet de sancţiuni împotriva Rusiei, dar utilizarea activelor îngheţate pentru Ucraina rămâne în dezbatere
Acum 4 ore
12:00
Accident aviatic în Vaslui. Pilotul a fost găsit decedat
11:50
Fostul ambasador Mihai Gribincea: Ca să aibă loc unirea trebuie să se dorească nu numai la Chişinău, dar şi la Bucureşti
11:20
VIDEO. Un bărbat a încercat să intre cu maşina în porţile Ambasadei Rusiei din Bucureşti
Acum 12 ore
02:20
VIDEO. Emilian Imbri, despre maternitatea privată care funcţiona ilegal la Constanţa: "Există un singur corp de control şi mii şi mii de situaţii de genul ăsta pentru că atât privatul cât si statul sunt finanţate din acelaşi fond"
Acum 24 ore
21:00
Planul Naţional de Redresare al României, aprobat de Comisia Europeană: 21,4 miliarde de euro pentru investiţii şi locuri de muncă
21:00
Ilie Bolojan: România are acum un PNRR realist, care sprijină economia şi comunităţile locale
21:00
Guvernul va aproba în şedinţa de joi data şi calendarul alegerilor parţiale
20:50
Franţa se pregăteşte pentru un posibil conflict în Europa: „Armata trebuie să fie gata de şoc în 3-4 ani”, avertizează şeful Statului Major
20:10
Comisia Europeană a aprobat forma finală a PNRR-ului României: 21,41 miliarde euro, din care peste 13 miliarde granturi. Pîslaru: „Mergem mai departe cu un PNRR realist, construit pe rezultate”
18:00
Cursa internă din PSD pentru Capitală. Firea şi Băluţă, în cărţi pentru candidatură
17:50
VIDEO. Ministrul energiei, după negocierile cu Comisia Europeană: România va putea menţine în funcţiune trei grupuri energetice pe cărbune până în 2029
17:40
Buton de panică în fiecare salon de spital. Nicuşor Dan a semnat actul
17:30
Marea Britanie trimite trupe în Israel, la cererea Statelor Unite, pentru a monitoriza încetarea focului din Gaza
17:30
VIDEO. Legendele susţin România. Fă-o şi tu! Mesajul tău ajunge la “tricolori”. Bosnia - România, LIVE pe Prima TV. Câştigăm împreună!
16:50
Italienii iau cu asalt Arena Naţională. Câţi fani va avea Bologna contra FCSB
16:50
Legendele susţin România. Fă-o şi tu! Mesajul tău ajunge la “tricolori”. Bosnia - România, LIVE pe Prima TV. Câştigăm împreună!
14:30
Moţiunea simplă privind agricultura a fost respinsă de plen
14:30
Moşteanu spune că orice dronă rusească care va pătrunde neautorizat pe teritoriul României va fi doborâtă
14:30
Grindeanu, despre grupul de lucru pe pensiile magistraţilor, propus în coaliţe: N-am primit decât o doză mare de orgoliu şi transmisii live din timpul şedinţei. Înţeleg pe surse că ar fi avut respingere şi pe fond
14:20
VIDEO. Focuri de armă în faţa parlamentului din Belgrad. Preşedintele Vučić: E un act terorist îndreptat împotriva democraţiei noastre
14:10
ULTIMA ORA. Deputaţii au votat introducerea serviciului militar voluntar, pe timp de pace
14:10
Profit.ro: Importurile de gaze ale Republicii Moldova din România, aproape de recordul istoric de iarna trecută GRAFICE
14:10
VIDEO. Dracula, film cu regizor român, în cinema de Halloween. Reinterpretare radicală a mitului
Ieri
14:00
VIDEO. Ministrul Finanţelor, la Prima News, despre salariul minim: Nu ne permitem să-l creştem astăzi şi nici n-ar trebui!
14:00
VIDEO. Alexandru Nazare, la Prima News: Urmează decizia, majorarea sau menţinerea cotei de TVA în HoReCa
14:00
EXCLUSIV. Primele date cu bugetul pe 2026. Ministrul Finanţelor: Granturi pe fonduri europene de 10 mld. euro. Deficit spre 6%
13:40
VIDEO. Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, la Prima News: Urmează decizia, majorarea sau menţinerea cotei de TVA în HoReCa
13:10
Marile confederaţii sindicale anunţă un amplu protest: Nu mai acceptăm să fim victimele unui sistem care promovează austeritatea ca semn al incompetenţei celor aflaţi la conducere
13:00
VIDEO. Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, la Prima News: Nu ne permitem să creştem salariul minim astăzi şi n-ar trebui să-l creştem!
12:30
VIDEO. Dublă formidabilă reuşită de Dennis Man în Champions League
12:20
Grindeanu: Dacă Guvernul eşuează din nou în reforma pensiilor magistraţilor, ar trebui să plece
12:10
Apare NBA Europe. Liga americană pregăteşte lansarea unei competiţii europene în următorii doi ani
12:10
Autorităţile din Cernăuţi au decis închiderea a numeroase licee cu predare în limba română
12:00
Drulă a iniţiat un proiect pentru punerea în aplicare a referendumului privind împărţirea banilor între Primăria Generală a Capitalei şi sectoare
11:30
ULTIMA ORĂ. Europa şi Ucraina pregătesc o propunere pentru a pune capăt războiului
11:30
Marile confederaţii sindicale anunţă protest în faţa Guvernului, în 29 octombrie: Nu mai acceptăm să fim victimele unui sistem care promovează austeritatea ca semn al incompetenţei şi al lipsei de responsabilitate a celor aflaţi la conducere
08:00
CFR Cluj s-a despărţit de antrenorul Andrea Mandorlini. Nelu Varga a anunţat cine va fi noul antrenor din Gruia: „Ne-am înţeles”
00:10
VIDEO. Toni Neacşu, la Prima News: Legea respinsă de CCR avea vulnerabilităţi. Rezolvarea ar fi eşalonarea vârstei de pensionare
00:00
UPDATE. Alegeri locale parţiale pe 7 decembrie. Referendumul pentru pensiile speciale, dorit iniţial de PNL şi USR, nu mai este agreat. Ciucu: „S-a decis să nu mai facem alt referendum”
21 octombrie 2025
23:50
VIDEO. Ciprian Ciucu: "Data alegerilor parţiale este 7 decembrie. Fiecare partid din coaliţie merge cu candidat propriu". Ce spune despre candidatura sa
23:40
VIDEO. Cu ce partid va merge PSD la Primăria Capitalei? Daniel Zamfir răspunde la România Politică
