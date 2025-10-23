Statul și-a dat seama că a plătit prea mult pentru exproprierile pentru calea ferată București Nord – Otopeni. Acum vrea bani înapoi și cere 80.000 de lei
B365.ro, 23 octombrie 2025 13:50
Statul român a plătit prea mult pentru exproprierile necesare pentru proiectul privind calea ferată București Nord – Otopeni, iar acum cere înapoi o parte din bani. Un proiect de hotărâre se află pe ordinea de
• • •
Acum 10 minute
14:00
Linia 205 revine pe traseul de bază de sâmbătă, 25 octombrie. Traficul rutier pe Splaiul Independenţei se reia pe două din cele trei benzi existente # B365.ro
Linia 205 revine pe traseul de bază. Autobuzele liniei STB vor circula pe Splaiul Independenței în zona Pieței Unirii, pe sensul spre capătul „Piața Unirii 2". Revenirea pe acest traseu va fi din data de
Acum 30 minute
13:50
Acum o oră
13:20
O porțiune din pista de alergare de pe Lacul Morii, închisă până luni pentru pregătirile West Side Hallo Fest. Unde altundeva pot să alerge bucureștenii din S6 # B365.ro
Pista de alergare de pe Lacul Morii din Sectorul 6 va fi închisă din seara asta până luni, 27 octombrie. Această măsură este luată pentru amenajarea promenadei pentru West Side Hallo Fest care are loc
13:10
Bulgaria se plânge că România îi pune bețe-n roate și refuză să construiască noi poduri peste Dunăre. „E clar că Bucureștiul nu vrea decât trecerea Giurgiu – Ruse” # B365.ro
Bulgaria își dorește să aibă mai multe poduri peste Dunăre, însă spune despre România că este clar că nu își dorește acest lucru și se mulțumește cu singurul punct Ruse – Giurgiu. Amintim că toată
Acum 2 ore
12:30
Trotuarul ilegal de lângă Parcul IOR, o nouă explozie de „Pavele Negoiță”, trebuie să dispară. Garda de Mediu a amendat cu 50.000 de lei firma PS3 care l-a construit # B365.ro
Trotuarul construit de Primăria Sectorului 3 lângă Parcul IOR trebuie să dispară, a decis Garda Națională de Mediu, care a aplicat și o amendă de 50.000 de lei societății care a desfășurat lucrările. Trotuarul ilegal
12:30
Procesiunea „Calea Sfinților” blochează acum 6 linii STB. Nu se circulă pe Bulevardul Regina Maria # B365.ro
Călătorii trebuie să știe că 6 linii STB (tramvaie și autobuze) sunt blocate pe Bulevardul Regina Maria, joi, la prânz, pentru procesiunea religioasă „Calea Sfinților". Traficul în centrul Capitalei este restricționat. Societatea de Transport București
12:20
Prefectul Capitalei, despre felul în care Distrigaz a intervenit înainte de explozia din Rahova, în ziua în care oamenii au dat telefoane disperate. “Este o problemă” # B365.ro
Din informațiile de până acum, la aproape o săptămână de la explozia din Rahova, am aflat oficial că tragedia pare a fi rezultatul unui lanț fatal de erori, intervenție neglijent și legislație cel puțin interpretabilă.
Acum 4 ore
11:30
Actualizare METEO | Vremea în București se răcește la început de weekend. Prognoza specială pentru Capitală, emisă de ANM # B365.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat transmis prognoza specială pentru Capitală. Aceasta este valabilă în perioada 23-24 octombrie. Se pare că, vremea se răcește în Capitală. Temperatura minimă va fi de 8 grade Celsius,
11:30
ESENȚIAL | Bujduveanu, despre conducta de gaz din Rahova, îngropată lângă cabluri electrice și fisurată de un scurtcircuit (INSEMEX): Cine a racordat blocul n-a respectat legea # B365.ro
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a declarat că, dacă conducta de gaz fisurată era aproape de cablurile de electricitate, după cum arată primele date ale anchetei, atunci acea lucrare „sigur a fost făcută cu
11:10
FOTO | Cum arată pe dinăuntru Catedralei Mântuirii, după ce a fost pregătită pentru sfințirea de duminică. 2.500 de invitați oficiali și mii de pelerini vin la București # B365.ro
Biserica Ortodoxă publică azi cele mai noi imagini cu interiorul Catedralei Mântuirii Neamului din București, care duminică va fi sfințită. Slujba de pe 27 octombrie va începe la ora 7:30, iar până pe 31 octombrie,
10:30
10:20
FOTO | Stâlpi prăbușiți pe șosea, pe Prelungirea Ghenchea, după ce o basculantă a agățat, cu bena, cabluri electrice. Pompierii la fața locului, trafic îngreunat # B365.ro
O basculantă a agățat, cu bena, mai multe fire de electricitate pe Prelungirea Ghencea. Traficul în zonă este îngreunat, pompierii intervin. O basculantă a agățat mai multe fire de electricitate pe Prelungirea Ghencea Un șofer
Acum 6 ore
10:00
BREAKING | Negoiță, reacție halucinantă la investigația Recorder, care arată că a făcut Drumul Brățării peste o magistrală Transgaz. „Nu strada noastră e pe țeava lor, țeava lor e sub strada noastră” # B365.ro
Robert Negoiță a reluat întâlnirile periodice de toamnă din Sectorul 3. Primarul s-a întâlnit cu cetățenii și au dezbătut teme diverse. Data la care aceste întâlniri au fost reluate s-a sincronizat cu materialul de ivestigația
09:00
Constructorul care a blocat, cu șantierul de la Arcul de Triumf, un sfert de București, va fi amendat. Brigada Rutieră: Trebuia să termine lucrările până la ora 6 # B365.ro
Lucrările de asfaltare din intersecția de la Arcul de Triumf din București au provocat blocaje în lanț în traficul din oraș, atât pe sensul dinspre Piața Romană, cât și dinspre Piața Presei. Constructorul care asfaltează
08:50
VIDEO | 2.000 de lei amendă pentru un bucureștean care și-a bătut câinele într-un restaurant din oraș. Alți clienți l-au filmat, imaginile s-a viralizat, poliția animalelor a văzut # B365.ro
Un bărbat din București și-a lovit cu brutalitate câinele. Iar aceste imagini au circulat peste tot pe rețelele de sopcializare. Videoclipul a ajuns și în atenția polițiștilor de la Serviciul pentru Protecția Animalelor au declanșat
08:20
FOTO | Arcul de Triumf al disperării în trafic, unde se decopertează și asfaltează o bandă. Pasajul Piața Presei e blocat, se circulă exclusiv bară la bară # B365.ro
Mașinile circulă bară la bară în această dimineață de la Piața Presei și până la Arcul de Triumf din cauza unor lucrări de asfaltare care se desfășoară aici. Șoferii sunt disperați și spun că nu
Acum 12 ore
05:10
Cel mai vechi aur prelucrat din lume e la București, la Palatul Suțu. Invitație la „Călătoria în lumea de dincolo” # B365.ro
După ce au călătorit în țări precum Japonia, Canada, Germania, Franța, Italia, Israel și SUA, minunatele obiecte din aur, care aparțin Muzeului Regional de Istorie din Varna, au ajuns la București. Muzeul Municipiului București, în
Acum 24 ore
19:40
Construcții improvizate din Străulești, demolate: „Zona devenise insalubră”, spune primarul S1. Un ONG acuză că familii cu copii și bunici au fost lăsate în stradă # B365.ro
Mai multe construcții improvizate din cartierul Străulești au fost demolate, iar anunțul a fost făcut chiar de George Tuță, primarul Sectorului 1. Edilul a mai ținut să spună că oamenii care locuiau aici au fost
18:40
Troleibuzele 86 și 90 și autobuzele 104 și 143 au trasee modificate, joi, pentru meciul FCSB – Bologna de pe Arena Națională. Anunțul STB # B365.ro
Meciul FCSB – Bologna are loc pe stadionul Arena Națională, joi, iar călătorii STB trebuie să știe că troleibuzele liniilor 86 și 90 și autobuzele liniilor 104 și 143 au trasee modificate. Meciul este programat
17:50
Sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului are loc duminică, iar programul evenimentelor este bine stabilit. Se așteaptă 2.500 de invitați oficiali în București # B365.ro
Duminică, 26 octombrie, are loc sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului, iar slujba de sfințire va fi oficiată de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului și Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române, cei doi fiind însoțiți de
17:10
FOTO | Un părculeț cu loc de joacă pentru copii se amenajează în Grozăvești, pe Splaiul Independenței. PS6 spune când ar urma să fie gata lucrările # B365.ro
Au început lucrările pentru amenajarea unui nou loc de joacă pentru copii pe Splaiul Independenței, în cartierul Grozăvești. Terenul are o suprafață de 3.082 mp, a fost închiriat de la Ministerul Energiei și Primăria Sectorului
15:40
FOTO | București, acest oraș în care e posibilă Această Groapă. E pe strada Veseliei din S5 (acolo unde, la o furtună, o mașină a fost făcută praf de un copac) # B365.ro
Copaci care cad peste noi în zile fără adiere de vânt *probabil doar din cauză că a intrat soarele un pic în nori), asfalt vălurit pe care mașina se simte ca o barcă și gropi
15:40
HARTA | Restricții de circulație pentru sfințirea Catedralei Mânturii Neamului. Șoferii bucureșteni, sfătuiți să evite zona și să aleagă rutele ocolitoare (care nu există în informare) # B365.ro
Duminică, 26 octombrie, are loc sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului, iar pentru o bună desfășurare a evenimentului, șoferii trebuie să știe că vor exista restricții de circulație în această zonă a Bucureștiului. Anunțul a fost făcut
15:20
Cum salvează Guvernul Bolojan situația dezastruoasă a bucureștenilor din blocul explodat din Rahova: „Îl reconstruiește statul, apoi se întorc aici cu chirie” # B365.ro
Statul român vrea să le reconstruiască apartamentele celor afectați de explozia din Rahova, ca mai apoi să le dea în chirie, cu posibilitatea de a fi cumpărate din nou. Oamenii sunt revoltați, întrucât locuințele lor
14:40
Restricții de circulație în București pentru pelerinajul de Sfântul Dimitrie cel Nou, protectorul orașului. Lista străzilor și bulevardelor închise # B365.ro
Joi, 23 octombrie, Patriarhia Română a organiza procesiuni religioase, cu ocazia sărbătoririi „Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștilor". Evenimentul se va desfășura în intervalul 12:00 – 13:00. Iar pentru ca acesta să se desfășoare
14:40
RCA obligatoriu pentru trotinete și biciclete electrice, la fel ca la mașini. Categoriile vizate de legea adoptată de Camera Deputaților, care e decizională # B365.ro
Cei care conduc trotinete și biciclete electrice trebuie să știe că vor avea de plată asigurare obligatorie RCA, însă nu toate modelele sunt vizate. Miercuri, 22 octombrie, plenul Camerei Deputaților a adoptat proiectul legii RCA
Ieri
13:50
VIDEO | Artan, de la trupa Timpuri Noi, acuzat că vrut să sărute cu forța o puștoaică de 18 ani, într-un club din București. El recunoaște și i se pare firesc, că a văzut-o îngândurată # B365.ro
Cântărețul Adrian Pleșca de la trupa Timpuri Noi, cunoscut drept Artan, este acuzat că ar fi încercat să sărute o fată de 18 ani în clubul nJoy din București. Situația a fost semnalată chiar de
13:30
ESENȚIAL | Panouri pentru Parcarea Roșie, montate deja prin Sectorul 4. Cât costă ora, care sunt intervalele tarifare, dar și cât plătesc cei care au achitat deja Taxa Băluță # B365.ro
Mai știți când, în vară, bucureștenii din Sectorul 4 s-au înfuriat pe administrația locală când au auzit că vrea să introducă Parcarea Roșie? Ei bine, la acel moment, Primăria condusă de Daniel Băluță a făcut
13:30
13:20
❤️ Formidabila Jackie, cățelușa unei familii din blocul din Rahova distrus de explozie. A rămas să păzească apartamentu rămas fără pereți. Pompierii au reușit cu greu să o dea jos # B365.ro
În urma exploziei îngrozitoare din Cartierul Rahova zeci de animăluțe s-au speriat și au fugit. Dar nu toate au fugit. O cățelușă a rămas să apere apartamentul. Familia ei a observat-o la geam. Jackie, cățelușa
13:20
BREAKING | Conducta de gaz explodată în Rahova, fisurată din cauza unui scurtcircuit produs în subteran, în caseta în care era îngropată alături de cabluri și țeava de apă # B365.ro
Reprezentanți ai anchetatorilor au anunțat, cu puțin timp în urmă, primele concluzii ale investigației din Rahova, de după explozia catastrofală de vineri. Treptat, iese la iveală un îngrozitor lanț al slăbiciunilor, în care sunt implicați
12:50
Little Bolt – minuscule mașinuțe verzi tip ascuțitoare au apărut în București: Compania a lansat această nouă opțiune de transport și promite curse mai ieftine și mai rapide # B365.ro
În București au apărut mașinuțe mici și verzi colantate cu „Bolt", iar compania anunță că a lansat o nouă categorie de curse: Little. Compania spune că Little Bolt este soluția perfectă pentru pasagerii care au
12:50
FOTO | Continuă lucrările la aleile prăpădite din Parcul Herăstrău. Pe unde am putea să ne plimbăm, din 15 decembrie, fără să ne împiedicăm # B365.ro
Lucrările de reparații ale aleilor din Parcul Regele Mihai I (Herăstrău) continuă. Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, vine cu ultimele noutăți de pe șantier, care ar urma să fie finalizat în data de 15
12:20
Târg de Sf. Dumitru la Muzeul Satului din București. Meșteșugari, bucătari și artiști de muzică populară din toată țara sunt la București, de vineri # B365.ro
Vineri, 24 octombrie, odată cu ocazia sărbătoririi Sfântului Dumitru va avea loc un târg la Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti" din București. Vor fi zeci de meșteșugari care vor aduce în atenția bucurștenilor tradițiile
12:00
Formularul ANAF cu gem și țuică incluse cu care o bucureșteancă distrează copios internetul # B365.ro
O glumă născută din realitate: după ce șeful ANAF, Lucian Heiuș a afirmat că „gemul făcut de mamaie contribuie la deficitul de TVA", rețelele sociale au explodat de ironii. Una dintre cele mai comice reacții
11:20
Disperarea activistei Aluziva în cazul locurilor de parcare din S2. „Stau lângă un salon de evenimente, ca să nu plătească parcarea privată, șoferii blochează 3 benzi de pe stradă” # B365.ro
Se știe și se resimte lipsa locurilor de parcare din București, iar în unele cazuri oamenii ajung la disperare încercând să obțină un loc nominal de la autorități. Alina Greavu, cunoscută drept Aluziva, activist social
11:00
Restricții de trafic pe ambele sensuri ale Autostrăzii A1, aproape de intrarea/ieșirea din București. Se fac fie lucrări de asfaltare, fie se trasează marcaje # B365.ro
Poliția Româna a informat bcureștenii și nu numai că astăzi sunt câteva restricții de circulație pe Autostrada A1 București Pitești. Restricțiile de circulație se aplică pe ambele sensuri ale autostrăzii. Restricții de trafica astăzi pe
10:50
VIDEO | Pericol la intrarea în Pasajul Obor, o femeie aruncă obiecte în mașinile care intră în tunel. „Am fost la poliție, mi-au zis că nu-s singurul pățit, dar n-au reușit încă s-o identifice” # B365.ro
La Pasajul Obor din Bucrești, pe sensul dinstre Liceul Hașdeu către Lizeanu are loc o șituație mai puțin obișnuită. Martorii spun că acolo o femeie aruncă cu diverse obiecte în mașinile care intră în pasaj.
10:50
Un cutremur de intensitate medie s-a produs, în această dimineață, î la ora 10:23:27 (ora locală a României), în zona seismică Vrancea. Institutul Național pentru Fizica Pământului (INFP) anunță că seismul, cu magnitudinea ml 4.2,
10:10
Cum am putea scăpa de traficul tot mai îngrozitor din București. Măsuri de fluidizare care au funcționat în alte capitale europene # B365.ro
Capitalele din întreaga lume au adoptat și încă adoptă măsuri tot mai eficiente pentru a decongestiona traficul, a reduce dependența de mașini, în scopul de a îmbunătăți calitatea aerului și de a încuraja mobilitatea sustenabilă.
10:00
VIDEO | Ultimele pregătiri pentru sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului, care va fi duminică. Biserica va rămâne deschisă timp de 5 zile pentru credincioșii care vor să se închine la altar # B365.ro
Se fac ultimele retușuri la Catedrala Mântuirii Neamului din București, care se sfințește duminică, 26 octombrie. Mii de credincioși, clerici, preoți, dar și cei mai mari ierarhi ai lumii ortodoxe vor ajunge în Capitală pentru
09:40
Ambulatoriul Spitalului Malaxa va fi modernizat. În doi ani, va avea cabinete medicale și laboratoare noi. PMB anunță o investiție de 62 de milioane de lei # B365.ro
Primăria Municipiului București investește peste 62 de milioane de lei în modernizarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului „Nicolae Malaxa". Ambulatoriul va avea dotări moderne. Printre acestea se numără cabinete de diabet zaharat, nutriție și boli metabolice.
09:10
FOTO | Covorul de pavele colorate din curtea școlii 92, un alt proiect Negoiță, e un dezastru periculos pentru copii. E plin de rupturi, găuri și valuri # B365.ro
Seria „Pavelele cele noi ale primarului" continuă cu un nou episod la Școala Gimnazială Nr. 92 din Sectorul 3 al Capitalei. Un bucureștean a publicat mai multe imagini cu o nouă lucrare făcută de mântuială
08:50
Bucuros că alegerile vor fi anul acesta, Cătălin Drulă promite metroul M5 Eroilor-Universitate-Iancului și țevi noi cât să înconjoare Bucureștiul de 8 ori # B365.ro
Dintre cei care își doresc să candideze pentru scaunul de la Primăria Capitalei, cel care a așteptat cel mai mult data alegerilor a fost Cătălin Drulă. Iar odată ce decizia Coaliției a fost pusă pe
08:10
ALERTĂ | Doru Octavian Dumitru, internat de urgență, azi-noapte. Familia: Trece prin momente dificile, le cere scuze fanilor pentru anularea spectacolelor # B365.ro
Actorul Doru Octavian Dumitru este în acest moment internat la un spital din Suceava. Familia a postatr pe pagina de Facebook un mesaj în care rogă fanii artistului să se roage pentru el. Potrivit familiei
08:00
ESENȚIAL | Primă concluzie îngrozitoare în cazul exploziei din Rahova: conducta Distrigaz care alimenta blocul, fisurată în subteran, în canalul împărțit cu țevi de apă și cabluri electrice # B365.ro
O primă și îngrozitoare concluzie a specialiștilor INSEMEX care au verificat în detaliu locul exploziei din Rahova spune că fisura care a provocat scurgerea de g
04:10
Contesa Cafea și Prințesa Clătită, aristocratele de pe Bulevardul Regină. O experiență delicioasă (și roz) la Petit Cafe, pe Elisabeta # B365.ro
Azi bem cafeaua cu ceva dulce alături, la Petit by Maison des Crepes pe Bulevardul Regina Elisabeta nr. 30, o oază de roz în mijlocul Bucureștiului. E mai mare bucuria să te plimbi pe Regina […] Articolul Contesa Cafea și Prințesa Clătită, aristocratele de pe Bulevardul Regină. O experiență delicioasă (și roz) la Petit Cafe, pe Elisabeta apare prima dată în B365.
21 octombrie 2025
19:30
Bătălia politică pentru marea unire București-Ilfov. Piedone, mesaj pentru Vlad Gheorghe: Nu e rușine să te inspiri, e rușine să mimezi inteligența # B365.ro
Un proiect pentru marea unire București-Ilfov a fost depus la Guvern, de către fostul europarlamentar Vlad Gheorghe (partidul DREPT), iar Cristian Popescu Piedone îl acuză că i-a furat ideea. Fostul șef ANPC are un mesaj […] Articolul Bătălia politică pentru marea unire București-Ilfov. Piedone, mesaj pentru Vlad Gheorghe: Nu e rușine să te inspiri, e rușine să mimezi inteligența apare prima dată în B365.
18:30
Ciucu, propunere înainte de alegerile pentru Primăria Capitalei: „Cred că ar fi corect ca referendumul pe București, validat anul trecut, să fie pus în practică” # B365.ro
Coaliția a stabilit data alegerilor pentru Primăria Capitalei: 7 decembrie, iar Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6 și prim-vicepreședintele PNL, crede că ar fi corect ca înainte de acestea să fie validat referendumul pentru București, inițiat […] Articolul Ciucu, propunere înainte de alegerile pentru Primăria Capitalei: „Cred că ar fi corect ca referendumul pe București, validat anul trecut, să fie pus în practică” apare prima dată în B365.
17:50
ESENȚIAL | Impozit uriaș, de până la 500%, pentru mai multe clădiri din Sectorul 1: „Sunt într-o stare avansată de degradare”, anunță PS1 # B365.ro
Mai multe clădiri din Sectorul 1, aflate într-o stare avansată de degradare, s-au ales cu un impozit uriaș, de până la 500%. Vizați sunt 16 proprietari, anunță Primăria Sectorului 1, după ce Consiliul Local a […] Articolul ESENȚIAL | Impozit uriaș, de până la 500%, pentru mai multe clădiri din Sectorul 1: „Sunt într-o stare avansată de degradare”, anunță PS1 apare prima dată în B365.
