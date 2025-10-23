Obligațiile angajatorului în cazul unui accident de muncă, discutate în cadrul Consiliul Tripartit Consultativ de la Casa de Pensii Suceava

12:00

Zilele acestea, directoarea Colegiului Silvic din Cîmpulung Moldovenesc, profesoara Alina Cuciurean, s-a aflat în Zagreb, Croația, la "o întîlnire a ambasadorilor pe domeniul Silvicultură", iar reprezentanții României "au fost cei mai implicați – cu temele pregătite". Astăzi, aceasta a pornit spre casă, pentru a-i susține pe elevii săi în mai multe proiecte.