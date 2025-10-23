Medvedev, după sancţiunile impuse de SUA: Trump este „pe picior de război” cu Moscova

16:40

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a prezentat miercuri rezultatele controlului la spitalul privat din Constanţa, el afirmând că unitatea sanitară funcţionează într-un imobil care are ca şi destinaţie hotel, secţia ATI este o improvizaţie, iar sala de operaţii are ferestre acoperite cu jaluzele şi pereţi care nu pot fi dezinfectaţi pentru că nu sunt lavabili. Ministrul a mai spus că din punctul lui de vedere este o acţiune care are o tentă penală, astfel că atât raportul Corpului de control cât şi raportul Inspecţiei sanitare de stat au fost transmise Parchetului general şi Direcţiei Naţionale Anticorupţie.