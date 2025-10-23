Medvedev, după sancţiunile impuse de SUA: Trump este „pe picior de război” cu Moscova
DigiFM.ro, 23 octombrie 2025 13:50
Fostul preşedinte rus Dmitri Medvedev a declarat joi că deciziile administraţiei preşedintelui american Donald Trump de a anula un summit la Budapesta şi de a impune sancţiuni companiilor petroliere ruse arată că Washingtonul este "pe picior de război" cu Moscova, relatează Reuters.
Administrația Națională de Meteorologie a emis două atenționări Cod galben de intensificări ale vântului în mai multe județe din nordul, vestul și centrul țării, valabile până vineri seara.
Forţele de intervenţie din Vaslui au fost sesizate joi, 23 octombrie, cu privire la un posibil accident aviatic în zona Băcani. Firma care deţine un avion ultrauşor nu a mai putut lua legătura cu pilotul, iar acesta nu a putut ateriza din cauza ceţii. Ajunşi la faţa locului, pompierii au găsit pilotul decedat. El este proprietarul unei asociaţii viticole.
Nicușor Dan: "Trebuie să ne echipăm pentru a descuraja Rusia să se gândească la un atac asupra Europei" # DigiFM.ro
Ţările UE trebuie să se echipeze pentru a descuraja Rusia "să se gândească la un atac asupra Europei", a declarat joi preşedintele Nicuşor Dan, înainte de a participa la Consiliul European, anunță Agerpres.
Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de mir, sărbătorit de credincioşii creştini, este patronul Tesalonicului, alături de Sfântul Apostol Pavel şi de Sfântul Grigorie Palama. A fost ucis în ziua de 26 octombrie, pentru că a mărturisit credinţa creştină şi nu a vrut să se închine la zei. În tradiţia populară, el este patronul păstorilor şi vestitorul iernii.
Brigitte Bardot, reacție după ce a apărut informația că a murit: "Nu știu cine e idiotul care a început acest fake news" # DigiFM.ro
Brigitte Bardot, legenda cinematografiei franceze, a fost nevoită să intervină personal pentru a opri un val de „fake news” care a cuprins internetul în ultimele zile.
Xi Jinping poate avea ”o mare influenţă” asupra lui Putin, apreciază Trump în întâlnirea sa, în Biroul Oval, cu Rutte # DigiFM.ro
Preşedintele chinez Xi Jinping ar putea exercita ”o mare influenţă asupra omologului său rus Vladimir Putin în vederea unei soluţionări a conflictului din Ucraina”, apreciază miercuri preşedintele american Donald Trump, cu o săptămână înaintea unei întâlniri prevăzute cu Xi Jinping, relatează AFP.
Ce trebuie să faci dacă simți miros de gaz – Raed Arafat explică pașii corecți: „Deschizi geamul și ieși imediat din clădire” # DigiFM.ro
Raed Arafat, şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), recomandă persoanelor care simt miros de gaz în clădirile în care se află să deschidă ferestrele, să părăsească imobilul şi să ceară ajutorul autorităţilor, ale căror recomandări să le respecte.
Raed Arafat, despre dezinformările legate de explozia din Rahova: „O scânteie poate provoca deflagrația. Avem multe exemple” # DigiFM.ro
Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, demontează dezinformarea conform căreia în blocul din Rahova nu s-ar fi produs explozia fără flacără, el explicând că o explozie poate porni de la o scânteie, şi că în urma intervenţiilor pompierilor s-au constatat numeroase astfel de situaţii. ”Există explozii de gaz fără să fie urmate de incendiu”, adaugă el.
Vladimir Putin a urmărit de la distanţă desfăşurarea unor exerciţii ale forţelor nucleare ruse. Manevrele au loc la o săptămână după exerciţii similare ale NATO # DigiFM.ro
Preşedintele rus Vladimir Putin a urmărit de la distanţă, miercuri, exerciţiile forţelor nucleare strategice ruse, care au implicat lansări de rachete de testare pe mare şi în aer, a anunţat Kremlinul, relatează AFP.
Spitalul privat din Constanța, unde o tânără a avut probleme imediat după naştere, reacție după raportul Ministerului Sănătății: "Aspectele semnalate vizează exclusiv elemente de natură administrativă şi tehnică" # DigiFM.ro
Spitalul privat din Constanța, acolo unde o tânără a avut probleme imediat după naştere, fiind transportată la Spitalul Judeţean, unde a murit, a reacţionat în urma raportului realizat de Ministerul Sănătăţii care sesizează mai multe nereguli la unitatea medicală şi transmite că aspectele semnalate vizează elemente de natură administrativă şi tehnică, care se află în curs de remediere. De asemenea, spitalul a mai transmis că a început optimizarea procedurilor interne identificate, în conformitate cu recomandările Ministerului Sănătăţii.
Ministrul Sănătăţii, despre rezultatele controlului la spitalul privat din Constanţa: „Funcţionează într-un imobil care are ca şi destinaţie hotel. Secţia ATI, o improvizaţie” # DigiFM.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a prezentat miercuri rezultatele controlului la spitalul privat din Constanţa, el afirmând că unitatea sanitară funcţionează într-un imobil care are ca şi destinaţie hotel, secţia ATI este o improvizaţie, iar sala de operaţii are ferestre acoperite cu jaluzele şi pereţi care nu pot fi dezinfectaţi pentru că nu sunt lavabili. Ministrul a mai spus că din punctul lui de vedere este o acţiune care are o tentă penală, astfel că atât raportul Corpului de control cât şi raportul Inspecţiei sanitare de stat au fost transmise Parchetului general şi Direcţiei Naţionale Anticorupţie.
Un fost polițist din Arad a fost arestat pentru favorizarea unui suspect. L-ar fi avertizat că e vizat de percheziții # DigiFM.ro
Un fost polițist din Arad a fost arestat preventiv după ce ar fi ajutat un suspect, de la care ar fi primit 5.000 de euro pentru a-l avertiza când urma să fie vizat de percheziții, astfel că atunci când anchetatorii au descins acasă la el, nu au mai găsit probele ce l-ar fi incriminat.
Un tribunal din Nigeria i-a condamnat pe doi utilizatori de TikTok să se căsătorească. De ce i-a acuzat de comportament indecent # DigiFM.ro
Un tribunal din Nigeria i-a ordonat Poliției islamice locale să oficieze căsătoria între două celebrități de pe TikTok care au publicat un videoclip considerat 'indecent', au declarat pentru AFP două surse judiciare și polițienești.
Pregătirea summitului Trump-Putin continuă, potrivit Moscovei, deși președintele SUA a sugerat că amână întâlnirea # DigiFM.ro
Rusia a transmis miercuri, 22 octombrie, că pregătirile pentru un nou summit între Vladimir Putin şi Donald Trump continuă, în pofida anunţului din ziua anterioară al liderului de la Casa Albă, care a sugerat amânarea întâlnirii.
Focuri de armă în fața parlamentului din Belgrad. Un om a fost rănit, președintele Vucic denunță un "atac terorist" # DigiFM.ro
O persoană a fost rănită în urma focurilor de armă înregistrate miercuri în exteriorul clădirii parlamentului sârb din Belgrad, informează Reuters, care citează presa locală. Președintele Aleksandar Vucic a denunțat un ''act terorist''.
Sezonul festivalurilor s-a încheiat, iar industria muzicii electronice își premiază acum cei mai buni creatori de sound. Platforma 1001Tracklists a publicat clasamentul „Top 101 Producers 2025”, un top unic în lume, bazat exclusiv pe date și nu pe voturi, care măsoară impactul real al pieselor difuzate în DJ set-uri, show-uri radio și mixuri live.
Fiecare persoană din UE a generat în medie 35,3 kilograme de deşeuri de ambalaje din plastic, arată cele mai noi date publicate de Eurostat # DigiFM.ro
Uniunea Europeană a generat în 2023 o cantitate de 79,7 milioane tone deşeuri de ambalaje (177,8 kilograme pe locuitor), arată datele publicate miercuri de Oficiul European pentru Statistică.
Asigurare RCA obligatorie pentru trotinete și biciclete electrice. Proiectul a fost adoptat de Camera Deputaților # DigiFM.ro
Deputaţii au votat, miercuri, un proiect de lege care prevede că vor intra sub incidenţa asigurării obligatorii şi vehicule care, potrivit legislaţiei naţionale actuale, nu sunt supuse înmatriculării sau înregistrării, precum trotinetele electrice, bicicletele electrice şi alte vehicule similare. Proiectul a fost adoptat cu 276 de voturi pentru şi un deputat nu a votat. Camera Deputaţilor este for decizional în acest caz, astfel că proiectul merge la promulgare.
Un căutător de comori din Germania a descoperit un tezaur din perioada romană ce conținea sute de obiecte prețioase. L-a ținut ascuns opt ani # DigiFM.ro
Un căutător de comori din Germania a descoperit un tezaur din perioada romană ce conţine sute de monede din argint, un inel de aur, o monedă din aur şi câteva lingouri de argint, pe care le-a păstrat ascunse timp de 8 ani pentru că le-a descoperit în condiţii ilegale, folosind un detector de metale fără autorizaţie, transmite Live Science.
Muzeul Luvru, redeschis la trei zile de la jaful de 88 de milioane de euro. Ce probe au lăsat hoții în urmă # DigiFM.ro
Muzeul Luvru s-a redeschis miercuri dimineaţă, 22 octombrie, la trei zile de la jaful comis duminică de patru hoţi care în nici patru minute au plecat cu opt bijuterii valoroase, prejudiciul fiind estimat la 88 de milioane de euro.
Elevii vor intra în vacanţă începând de vineri, după terminarea cursurilor, şi vor reveni la şcoală pe 3 noiembrie, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.
Jaful de la Luvru. Bijuteriile, evaluate la 88 de milioane de euro. Procurorul general: Suma „nu are nimic în comun sau comparabil cu prejudiciul istoric” # DigiFM.ro
Procurorul general din Paris, Laure Beccuau, a declarat că prejudiciul ocazionat de furtul de bijuterii de la Luvru, comis duminică, a fost evaluat de curatoarea muzeului la 88 de milioane de euro, o sumă care se referă însă doar la valoarea economică a obiectelor sustrase.
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski se va deplasa miercuri în Suedia, unde cele două ţări vor anunţa un acord pentru exportul de arme, a anunţat miercuri guvernul suedez într-un comunicat, informează AFP.
Sabrina Maneca-Voinea s-a calificat în finalele de la sol şi bârnă la Mondiale. Denisa Golgotă, în finala de la sol # DigiFM.ro
Sportiva română Sabrina Maneca-Voinea s-a calificat în două finale, la sol şi la bârnă, marţi, la Campionatele Mondiale de gimnastică artistică de la Jakarta (Indonezia), în timp ce Denisa Golgotă şi-a asigurat prezenţa în finala de la sol.
Doru Octavian Dumitru, internat în spital de urgență. Mesajul transmis de familie: „Are nevoie de respectul și gândul vostru bun!” # DigiFM.ro
Doru Octavian Dumitru, internat în spital de urgență. Mesajul transmis de familie: „Are nevoie de respectul și gândul vostru bun!”
MApN, după atacul rusesc la granița României: „Spaţiul aerian nu a fost încălcat; aprobare prealabilă pentru doborârea ţintelor care pătrund în România” # DigiFM.ro
Ministerul Apărării Naţionale (MApN) a anunţat, miercuri, că spaţiul aerian al României nu a fost încălcat de dronele cu care Rusia a atacat în noaptea precedentă localităţile ucrainene de pe malul Dunării, graniţa româno-ucraineană, şi că a fost acordată aprobarea prealabilă pentru doborârea ţintelor aeriene care ar fi pătruns în spaţiul aerian naţional.
Ministrul Sănătăţii a încheiat raportul în cazul tinerei care a murit după ce a născut: „Am găsit avize emise "din pix", proceduri ignorate şi decizii dictate de profit” # DigiFM.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat finalizarea Raportului Corpului de Control şi al Inspecţiei Sanitare de Stat privind cazul tinerei din Constanţa care a murit după ce a născut. Documentul va fi prezentat miercuri, în cadrul unei conferinţe de presă.
Prima ipoteză a specialiștilor INSEMEX despre explozia din Rahova. Scurgerile de gaze ar fi provenit din exteriorul blocului # DigiFM.ro
Un raport preliminar al INSEMEX privind explozia din Rahova arată că sursa scurgerilor de gaze s-ar fi aflat în exteriorul blocului, nu în subsolul clădirii, scrie Digi24, citând surse apropiate anchetei.
Blocul distrus în explozia de pe Calea Rahovei va fi reconstruit cu sprijin de la stat. Anunțul făcut de Ministerul Dezvoltării # DigiFM.ro
Ministerul Dezvoltării anunţă, marţi, că sprijină financiar reconstruirea blocului de pe Calea Rahovei din Bucureşti, afectat de explozia produsă în data de 17 octombrie, fiind iniţiat un proiect care permite modificarea cadrului legislativ pentru a permite pentru finanţarea lucrărilor de demolare şi de realizare a unei construcţii noi.
Nicuşor Dan a semnat trecerea în rezervă a generalului Florentina Ioniţă, cercetată pentru ilegalităţi cu fonduri europene: „O armată puternică înseamnă şi integritate” # DigiFM.ro
Directorul general al Spitalului Militar Central din Bucureşti, general maior Florentina Ioniţă, cercetată de DNA, alături de alţi angajaţi ai unităţii, majoritatea medici, pentru ilegalităţi cu fonduri europene, a fost trecută în rezervă. Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, marţi după-amiază, că a semnat decretul în acest sens. Şeful statului consideră că o armată puternică înseamnă nu doar dotări moderne şi capacităţi tehnice, ci şi integritate.
CFR SA: Datoriile depăşesc 200 de milioane de lei, mare parte în urma neîncasării creanţelor operatorilor de transport feroviar de călători # DigiFM.ro
Datoriile totale ale Companiei Naţionale de Căi Ferate "CFR" SA se ridică, în prezent, la peste 200 milioane lei, sumă generată în mare parte de neîncasarea creanţelor datorate de operatorii de transport feroviar de călători, a anunţat marţi compania
Emirul Qatarului acuză Israelul de "încălcarea continuă" a acordului de încetare a focului în Fâşia Gaza # DigiFM.ro
Emirul Qatarului, a cărui ţară este un mediator cheie pentru acordul de încetare a focului în Fâşia Gaza, a acuzat marţi Israelul de "încălcarea continuă" a armistiţiului, în urma unei serii de atacuri israeliene mortale care au vizat Hamas în teritoriul palestinian, relatează Reuters şi AFP.
Polonia îl avertizează pe Putin să nu-i traverseze spaţiul aerian pentru eventualul summit cu Trump de la Budapesta. Bulgaria, în schimb, ar fi dispusă să autorizeze zborul # DigiFM.ro
Polonia l-a avertizat marţi pe liderul rus Vladimir Putin să nu-i traverseze spaţiul aerian pentru a participa la preconizatul summit din Ungaria cu preşedintele american Donald Trump, afirmând că ar putea fi nevoită să pună în executare un mandat internaţional de arestare, dacă va face acest lucru. Bulgaria, în schimb, ar fi dispusă să-i permită lui Putin să utilizeze spaţiul său aerian dacă summitul se va desfăşura în Ungaria, a declarat ministrul de externe Gheorg Gheorghiev, relatează Reuters.
SRI anunță că a dejucat o operațiune de sabotaj a Rusiei în România. Era vizat sediul din București al unei companii ucrainene # DigiFM.ro
Serviciul Român de Informaţii (SRI) transmite că, în cooperare cu parteneri naţionali şi internaţionali, a dejucat o nouă operaţiune de sabotaj instrumentată de Rusia pe teritoriul României, care viza atacarea unei companii din Bucureşti.
Un bărbat de 61 de ani, care ar fi pierdut mai multe terenuri, a amenințat că-şi dă foc. Se stropise cu o substanță inflamabilă, dar a fost convins să renunțe # DigiFM.ro
Un bărbat de 61 de ani, care ar fi pierdut mai multe terenuri în judeţul Constanţa, a ameninţat că-şi dă foc în Bucureşti. Incidentul s-a produs pe Şoseaua Kiseleff, unde bărbatul a fost observat având hainele stropite cu o substanţă inflamabilă. Negociatorii l-au convins să renunţe şi a fost transportat la spital, fiind în afara pericolului.
Coaliția de guvernare a decis ca alegerile pentru Primăria București să aibă loc în 7 decembrie # DigiFM.ro
Coaliţia de guvernare a decis, în şedinţa de marţi, 21 octombrie, organizarea alegerilor locale parţiale pe 7 decembrie, au precizat surse politice pentru News.ro.
Varşovia anunţă că împreună cu România a dejucat un complot rus de expediere a unor colete explozive. Opt persoane au fost reţinute # DigiFM.ro
Polonia şi România au reţinut opt persoane suspectate de planificarea unui sabotaj în numele Rusiei, au declarat marţi autorităţile de la Varşovia, trei arestări fiind legate de un presupus nou plan de trimitere a unor colete explozive, de data aceasta către Ucraina, relatează Reuters.
Prima zi de închisoare a lui Nicolas Sarkozy: "Un om nevinovat este închis". Soția l-a condus, susținătorii l-au așteptat la poartă: "Nicolas, te iubim!". # DigiFM.ro
Fostul preşedinte francez Nicolas Sarkozy, în vârstă de 70 de ani, a început marţi, 21 octombrie, să-şi ispăşească pedeapsa de cinci ani de închisoare, pronunţată pentru conspiraţie în vederea strângerii ilegale de fonduri din Libia pentru campania sa electorală, o cădere politică spectaculoasă pentru un lider cunoscut cândva la nivel mondial pentru aroganţa şi gustul său pentru lumina reflectoarelor, scrie Reuters.
Impactul schimbărilor climatice, resimțit în special în mediul urban. 50% din orașele mari din România, supuse unui stres termic # DigiFM.ro
Impactul schimbărilor climatice îl resimţim mai ales în mediul urban, iar 50% din suprafaţa oraşelor mari este supusă unui risc mare şi foarte mare de stres termic, a afirmat, la Climate Change Summit 2025, Sorin Cheval, cercetător în ştiinţe climatice la Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) şi unul dintre autorii raportului "Starea Climei - România 2025: Unde suntem şi încotro mergem".
Procurorii DIICOT au extins ancheta în Dosarul Nordis, după ce au primit trei sute de noi plângeri. Prejudiciu suplimentar estimat la aproape 36 de milioane de euro # DigiFM.ro
DIICOT a extins ancheta în Dosarul Nordis, au transmis, marţi, surse judiciare, după ce procurorii au primit trei sute de noi plângeri de la păgubiţi. Prejudiciul suplimentar estimat se apropie de 36 de milioane de euro, iar prejudiciul total a depăşit 75 de milioane de euro. Până acum 850 de persoane au calitatea de victime.
Paula Seling, recuperare grea și de durată, după un accident cu trotineta: "Mi-am rupt clavicula. E complicat" # DigiFM.ro
În vară, Paula Seling a trecut printr-o cumpănă din cauza unei neatenții de o secundă. Artista, cunoscută în special pentru piesele sensibile și vocea specială, a făcut un accident cu trotineta electrică, în urma căruia s-a lovit serios. La trei luni de la acel moment, Paula, în vârstă de 46 de ani, spune că mai are nevoie de încă pe atât pentru a se recupera.
Muncitorul rănit în explozia produsă pe platforma rafinăriei din Ploieşti e angajat al unei firme contractante. Deflagraţia nu a avut impact asupra mediului # DigiFM.ro
Muncitorul care a fost rănit în explozia produsă luni, pe platforma rafinăriei Lukoil, fiind lovit de un capac de canal dislocat de suflul deflagraţiei, este angajat al unei firme contractante. Oficialii rafinăriei susţin că bărbatul este în stare stabilă, dar şi că explozia nu a avut impact asupra mediului.
Platformă de transport butelii, răsturnată în judeţul Dâmboviţa. Un bărbat de 57 de ani a murit # DigiFM.ro
O platformă de transport butelii s-a răsturnat, marţi, în judeţul Dâmboviţa, iar o persoană a fost în stop cardio-respirator, dar nu a putut fi salvată. Traficul a fost oprit şi s-a creat un perimetru de siguranţă.
Analiza lui Florin Negruțiu: decizia CCR și blocajul reformei pensiilor speciale. „Specialii rămân speciali” # DigiFM.ro
Florin Negruțiu a comentat pe larg decizia Curții Constituționale privind legea de reformă a pensiilor magistraților și a vorbit despre efectele politice și financiare ale blocajului.
Profesor universitar, trimis în judecată pentru luare de mită. Ar fi luat până la 500 € de la studenți și polițiști MAI ca să treacă examenele # DigiFM.ro
Un profesor universitar din Braşov a fost trimis în judecată pentru luare de mită, după ce ar fi primit bani de la studenţi, inclusiv cadre active ale MAI, pentru a-i ajuta să promoveze examenele pe parcursul anilor de studii universitare sau de masterat, dar şi examenul de licenţă.
Summitul lui Trump cu Putin ar putea fi amânat, întâlnirea preliminară dintre Rubio şi Lavrov a fost suspendată pentru moment, scrie CNN # DigiFM.ro
Speranţele preşedintelui Donald Trump de a avea foarte curând un summit cu liderul rus Vladimir Putin s-ar putea să nu se materializeze la fel de rapid cum se aştepta, după ce întâlnirea preliminară preconizată în această săptămână între principalii lor consilieri în materie de afaceri externe, Marco Rubio şi respectiv Serghei Lavrov, a fost amânată, cel puţin pentru moment, au declarat pentru CNN surse familiarizate cu această problemă.
Din 2026, închirierea de trotinete electrice va fi interzisă în Praga din cauza „haosului” de pe trotuare # DigiFM.ro
Praga va interzice închirierea de trotinete electrice, începând cu luna ianuarie 2026, viceprimarul criticând această modalitate de transport pentru "haosul" pe care îl provoacă pe trotuare, transmite Reuters.
Aripa de est a Casei Albe, demolată pentru ca Trump să-şi construiască „magnifica” sală de bal. „Sunt încântat” # DigiFM.ro
O parte a Casei Albe a fost demolată luni pentru a construi viitoarea sală de bal a preşedintelui SUA Donald Trump, marcând începutul unuia dintre cele mai mari şantiere la celebra clădire, din ultimul secol, au constatat jurnalişti ai agenţiei France Presse.
Cum se pune varza la murat pentru iarnă într-o comună din Buzău. Rețeta tradițională cu apă sărată din izvoarele naturale # DigiFM.ro
O parte dintre locuitorii comunei Colţi din judeţul Buzău îşi pregătesc conservele pentru iarnă, gogonele şi varză murată, cu apă sărată din izvoarele naturale din zonă sau dintr-o baltă salină din comuna Pârscov, pentru prepararea saramurii folosind 10 litri de apă dulce pentru diluarea unui singur litru de apă sărată.
