Alexandru Malval, numit director de design al mărcii Renault
Ziua Cargo, 23 octombrie 2025 13:50
Alexandre Malval a fost numit în funcția de director de design al mărcii Renault, începând cu data de 2 ianuarie 2026, potrivit unui comunicat. El îi va raporta lui Laurens van den Acker, chief design officer, membru al Echipei de Leadership a Grupului Renault. De asemenea, Alexandre Malval se va alătura comitetului de management al […]
• • •
Acum 30 minute
13:50
Acum 2 ore
12:50
FlixBus, compania travel-tech care operează cea mai mare rețea de autocare interurbane din Europa, lansează o nouă rută. Potrivit unui comunicat, linia este operată în parteneriat cu un operator de transport local și va conecta Bucureștiul de Tulcea – poarta de intrare către Delta Dunării. Începând cu 30 octombrie, autocarele vor circula zilnic între aceste […]
12:30
Producătorul de anvelope premium Hankook a obținut rezultate remarcabile în testele recente pentru anvelope de iarnă. Potrivit unui comunicat, trei modele s-au remarcat în 5 teste comparative, realizate cu o performanță excepțională, rezerve ridicate de siguranță și eficiență convingătoare. Acestea sunt: Hankook Winter i*cept RS3 pentru SUV-uri compacte și autoturisme din clasa medie, Hankook Winter […]
12:10
Peste 6 milioane de aplicări pentru muncitori calificați și necalificați au venit pe eJobs, anul acesta, din partea candidaților fără studii superioare. Acest volum îi plasează pe loc fruntaș în topul celor mai activi candidați, conform comunicatului transmis de mai mare platformă de recrutare din România. Roxana Drăghici, head of sales eJobs: „Specialiștii, angajații cu […]
Acum 4 ore
11:50
Cifra de afaceri a Renault Group a atins 39,1 miliarde de euro, în primele 9 luni din acest an, în creștere cu +3,7% față de perioada similară a anului 2024. Totodată, avansul este mai mare cu 5,1% la nivele constante ale cursului de schimb, potrivit unui comunicat. Compania recalculează cifra de afaceri pe anul în […]
11:20
Mecanismul de ajustare a carbonului la frontieră (CBAM), care instituie taxa pe carbon, a fost simplificat, conform Regulamentului (UE) 2025/2083. Cele mai importante modificări sunt introducerea unui prag cantitativ, de 50 de tone pe an, sub care importurile de mărfuri nu sunt supuse cerințelor impuse prin acest mecanism. Totodată, termenele de depunere a cererii de […]
Acum 6 ore
08:40
Filiala Mercedes-Benz, Star Assembly, a început asamblarea grupurilor de propulsie electrică pentru noul GLC complet electric la Sebeș. GLC, un SUV de gamă medie, este unul dintre cele mai bine vândute modele din portofoliul Mercedes-Benz. Până acum, acesta a fost disponibil doar cu motor cu ardere internă. În septembrie, a fost prezentat un GLC complet […]
Acum 24 ore
19:10
Deputatul Augustin-Florin Hagiu a inițiat un proiect de lege împotriva excluderii, de către unele service-uri auto, a unor defecțiuni de la garanția legală sau comercială. În opinia sa, aceste „practici abuzive încalcă drepturile fundamentale ale consumatorilor". Comunicatul transmis redacției: „Tot mai mulți români se confruntă cu refuzuri nejustificate din partea service-urilor auto atunci când solicită […]
14:40
Grupul Rhenus a fost desemnat de compania braziliană Correios drept furnizor logistic global pentru Conferința ONU privind schimbările climatice (COP 30). Potrivit unui comunicat, conferința se va desfășura între 10 și 21 noiembrie la Belém, în Brazilia. În parteneriat cu compania publică, numită Operator Logistic Strategic pentru eveniment, Rhenus va gestiona întregul proces logistic internațional […]
Ieri
08:40
Poșta din Australia pune în funcțiune 500 de noi vehicule de livrare cu trei roți. Motocicletele cu trei roți provin de la compania taiwaneză Gaius Automotive, care oferă o gamă de vehicule electrice mici, adaptate flotelor logistice. Rapide 3 este capabil de viteze maxime de 80 km/h și are o autonomie de până la 180 […]
21 octombrie 2025
21:10
Inspectorii Antifraudă (DGAF) au stabilit împreună cu procurorii DNA un prejudiciu de peste 29 milioane de lei la un operator economic care desfășura activități de comerț cu autoturisme second-hand. Dauna reprezintă taxa pe valoarea adăugată (TVA) datorată bugetului de stat, se arată într-un comunicat. „Societatea verificată a aplicat în mod nelegal și abuziv regimul special […]
20:30
Parlamentul European a confirmat, pe 21 octombrie, actualizarea normelor europene privind permisele de conducere. Potrivit unui comunicat, eurodeputații au susținut revizuirea normelor, introducând prevederi referitoare la șoferii începători, la permisul digital și la suspendarea permisului de conducere în străinătate. Pentru a obține permisul de conducere, examenul va trebui să includă acum cunoștințe privind riscurile legate […]
19:20
Consiliul Concurenței a amendat cu peste 2,3 milioane de lei (aproximativ 466.000 euro) patru firme de construcții, pentru trucarea unor licitații. Licitațiile au fost organizate de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) prin DRDP Brașov, DRDP București, DRDP Constanța și DRDP Timișoara. Potrivit unui comunicat, Trecon Logistic Arad a fost amendată cu peste […]
18:40
Cele aproximativ 30 de trenuri blocate de CFR Infrastructură, începând din noaptea de 20 spre 21 octombrie, au repornit după mai multe ore. Blocarea lor a fost cauzată de datoriilor neplătite de CFR Călători, a scos din minți mii de pasageri – mai ales navetiști. După intervenția ministrului Transporturilor, Ciprian Șerban, trenurile au fost repornite […]
17:30
CNAIR a semnat cu compania Construcții Erbașu contractul pentru finalizarea Drumului Expres Oar-Satu Mare. Noul drum de mare viteză va avea două benzi pe sens, iar pe traseu vor fi construite inclusiv două noduri rutiere și două parcări. De asemenea, antreprenorul va realiza un Centru de Întreținere și Control (CIC). Contractul pentru execuția lucrărilor (FIDIC […]
15:50
IVECO a fost distins cu Premiul Internațional „Barsanti e Matteucci" – ediția a XXIV-a, potrivit unui comunicat. Prestigioasa distincție este instituită de municipalitatea Pietrasanta, împreună cu Rotary Club Viareggio Versilia, în colaborare cu Bosch și sub patronajul provinciei Lucca. Premiul celebrează excelența tehnologică în sectorul mobilității. Totodată, aduce un omagiu ingeniozității lui Eugenio Barsanti, co-inventator […]
15:30
Viitorul muncii, sub semnul optimizării: 4 din 10 angajatori aleg munca temporară, iar peste jumătate integrează AI în procesele interne. Piața forței de muncă din România continuă să evolueze spre un model tot mai flexibil și mai adaptat realităților economice. Aceasta relevă cel mai recent raport HR Insights 2025, realizat de Asociația Furnizorilor de Servicii […]
Mai mult de 2 zile în urmă
10:20
Eurowag își extinde rețeaua de acceptanță în Italia printr-un proiect-pilot cu Tamoil: 150 de stații sunt adăugate lunar, din septembrie 2025. Potrivit unui comunicat, până în primăvara anului 2026, rețeaua din Italia va crește cu 1.000 de locații noi. Dintre acestea, peste 200 vor oferi HVO, ajutând transportatorii să reducă imediat emisiile de CO₂. Extinderea […]
09:50
Începând de la 15 octombrie, Bulgaria a lansat un sistem de cântărire dinamică (din mers) pentru vehiculele de transport marfă de peste 3,5 tone. În prezent, sistemul Weigh-in-Motion (WIM) este compus din 10 locații cu senzori integrați în asfalt. În viitor, acesta va ajunge la 100 de puncte. Când este detectată o depăsire a greutății, […]
20 octombrie 2025
18:40
Pentru prima dată, România va găzdui o conferință locală dedicată prevenirii furturilor de marfă și consolidării rezilienței lanțurilor de aprovizionare, organizată sub egida TAPA EMEA – cea mai importantă asociație din industria securității lanțurilor logistice din regiunea Europa, Orientul Mijlociu și Africa. Evenimentul, care va avea loc pe 21 noiembrie 2025, la sediul Philip Morris […]
17:50
Începând cu data de 26 octombrie, activitatea de transport feroviar din România se va desfășura conform orei Europei Orientale (EET), informează CFR. În noaptea de 25/26 octombrie, trenurile de călători și de marfă vor fi expediate conform orei oficiale de vară, până la ora 04:00, care, odată cu schimbarea orei, va deveni ora 03:00. Trenurile […]
17:40
CFR Infrastructură anunță că suspendă temporar, din noaptea de 20 spre 21 octombrie, peste 30 de trenuri operate de CFR Călători în întreaga țară. Motivul: operatorul feroviar național de călători nu a achitat la termen sumele restante aferente achitării Tarifului de Utilizare a Infrastructurii (TUI). „Sumele restante aferente achitării TUI-ului se ridică la 100.203.237,65 lei", […]
17:00
DN7C Transfăgărăşan a fost închis circulației, între Piscu Negru (km 104) şi Bâlea Cascadă (km 130,8), începând din 20 octombrie. Și pe DN 67C Transalpina a fost sistat traficul rutier, de la Rânca (km 34,8) până la Curpat (km 79,2). Decizia a fost luată de CNAIR din cauza condiţiilor meteo nefavorabile şi a posibilelor pericole […]
12:40
Pirelli Cyber Tyre a câștigat titlul „Vehicle-to-Everything (V2X) Innovation of the Year" la AutoTech Breakthrough Awards 2025, conform unui comunicat. Premiul internațional a fost acordat de platforma de analiză Tech Breakthrough, care recunoaște cei mai inovatori jucători și servicii din domeniul tehnologiei auto. Cyber Tyre este primul sistem inteligent din lume capabil să colecteze date direct din anvelopă, […]
11:20
ELI Parks a semnat unu nou contract de închiriere, cu Grupul Litera, pentru un spațiu de 3.087 metri patrati, în cadrul ELI Park 3 Bucharest. Potrivit unui comunicat, această colaborare subliniază cererea în creștere pentru spații moderne de depozitare și distributie. Zona de nord-vest a Bucureștiului este un pol de business aflat în plină dezvoltare. […]
08:40
Producătorul de baterii Duracell a anunțat lansarea noii sale filiale, Duracell E-Charge, o rețea de stații de încărcare ultra-rapide pentru vehicule electrice la nivelul întregii Marii Britanii. Rețeaua va fi lansată în acest an și se va extinde succesiv pe parcursul anului 2026. Duracell intenționează să investească peste 200 de milioane de lire sterline în […]
17 octombrie 2025
17:20
Lhyfe deschide cea mai mare unitate comercială de producție a hidrogenului verde din Germania # Ziua Cargo
Lhyfe, unul dintre pionierii mondiali în producția de hidrogen verde și regenerabil pentru decarbonizarea mobilității și industriei, a inaugurat primul său amplasament comercial de producție din Germania. Acesta este al patrulea amplasament de producție al Lhyfe și primul din afara Franței. Pe un teren de un hectar în Schwäbisch Gmünd, Lhyfe a instalat o uzină […]
16:40
Circulația a fost deschisă, pe 17 octombrie, pe lotul 2 Mizil-Pietroasele al secțiunii Ploiești-Buzău, parte a Autostrăzii Moldovei (A7). Cei 28 de kilometri inaugurați pe tronsonul Ploiești-Pașcani al A7 preiau acum inclusiv traficul rutier de tranzit din orașul Mizil. „Ajungem, astfel, la aproximativ 132 km de autostradă deschiși circulației din totalul celor 319 […]
15:30
Veloq și AutoStore au inaugurat
15:10
Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București (CCIB) a premiat performanțele economice ale companiilor din sectoarele 1 și 6 ale Capitalei. Evenimentul a avut loc în cadrul Topului Firmelor din București – etapa pe sectoare, ce s-a desfășurat în Aula „Carol I” a Palatului CCIB, potrivit unui comunicat. În cadrul acestei gale, au fost […] The post CCIB a premiat performanța companiilor din sectoarele 1 și 6 appeared first on ZIUA CARGO.
08:20
Pe 4 noiembrie, la Teatrul Odeon, lideri din business și experți internaționali se reunesc la SUSTENLANDIA CEO Forum 2025. Ei vor arăta că sustenabilitatea este strategie de business și cea mai inteligentă investiție pentru viitor. Unde profitul și responsabilitatea se întâlnesc, începe adevărata competitivitate. „Cunoaște-l pe Tariq Fancy, fost director global de investiții sustenabile la […] The post Viitorul este un joc de strategie, nu de noroc appeared first on ZIUA CARGO.
16 octombrie 2025
14:20
AHK România a organizat pentru a 10-a oară, între 6-8 octombrie, un pavilion dedicat pieței din România, în cadrul târgului Expo Real München. Acest proiect strategic facilitează conexiuni și oportunități globale pentru expozanți, prezenți în număr mare la eveniment, porivit unui comunicat. Totodată, este un spațiu de networking reprezentativ pentru liderii din piața de real […] The post AHK România, pavilion la Expo Real München 2025 appeared first on ZIUA CARGO.
08:40
Consiliul Internațional pentru Transport Curat (ICCT) a calculat într-un nou studiu că între 4.000 și 5.300 de încărcătoare publice, de 20 de megawați, vor fi suficiente. Chiar dacă acceptarea propulsiilor electrice a crescut deja în toate segmentele din Europa, ritmul este așteptat să se accelereze semnificativ în viitorul apropiat. Acest lucru se datorează faptului că […] The post Peste cinci ani, UE va avea nevoie de capacitate de încărcare de peste 20 gigawați appeared first on ZIUA CARGO.
15 octombrie 2025
23:50
De câte ori n-am spus asta, fiecare dintre noi? Poate alternativ cu Paștele Cailor și cu Sfântu’Așteaptă, dar mai mult ca sigur că am rostit-o de câteva (zeci) de ori până acum. Dacă ar fi să fim corecți… expresia asta ar trebui să ne iasă din vocabular. Pentru că porcii… chiar zboară, solo sau în […] The post Când o zbura porcu’… appeared first on ZIUA CARGO.
22:50
Le-am văzut, cu toții, de la depărtare. Chiar și așa, ni s-au părut impresionante. De aproape, îți taie respirația. Numai o pală se poate apropia de 90 de metri lungime. Eolienele sunt un spectacol în sine. Și tot un spectacol este și transportul lor, o operațiune ultra-specializată, dar care pentru Holleman reprezintă, deja, o activitate […] The post HOLLEMAN – IMPLICAȚI ÎN PROIECTE MAJORE. Eolienele, în expansiune appeared first on ZIUA CARGO.
21:10
Viteza, neatenția și indisciplina pietonilor au fost cauzele accidentelor rutiere din 2025, potrivit Coaliției pentru Siguranță Rutieră. În fiecare zi din acest an, în medie, 3 persoane îți pierd viața și alte peste 95 sunt rănite în urma accidentelor rutiere. Acestea sunt cele mai recente date furnizate de Direcția Rutieră din cadrul Inspectoratului General al […] The post Viteza, neatenția și indisciplina pietonilor = accidente appeared first on ZIUA CARGO.
16:50
Vola și Asociația The Social Incubator lansează programul „România Zboară Departe”, o inițiativă care sprijină tinerii olimpici. Potrivit unui comunicat, ajutorul este logistic și financiar pentru ca aceștia să își continue parcursul de excelență fie în țară, fie peste hotare. Cu ajutorul Vola, tinerii performanți beneficiază de bilete de avion, cazare, asigurări de călătorie, transferuri. […] The post Sprijin financiar și logistic pentru tinerii performanți appeared first on ZIUA CARGO.
12:00
Profitul net al companiilor de impact a scăzut cu 1,6% în 2024, în timp ce datoriile au crescut cu 11 miliarde de euro, ajungând la 239 miliarde de euro. Peste 40% dintre companiile de impact (peste 19.000 de entități) se află deja în dificultate financiară, arată studiul companiilor de impact realizat de CITR. Numărul celor […] The post CITR: Peste 40% dintre companiile de impact – în dificultate appeared first on ZIUA CARGO.
11:30
Agricola Internațional Bacău a devenit chiriaș pe 5.400 de metri pătrați în ELI Park Bacău, potrivit unui comunicat. Tranzacția marchează o etapă importantă în dezvoltarea parcului ELI Park Bacău. Acesta devine un punct de referință pentru activitățile logistice și de distribuție din regiunea Moldovei. Agricola, unul dintre cei mai mari producători de carne de pui, […] The post Agricola, chiriaș în ELI Park Bacău appeared first on ZIUA CARGO.
14 octombrie 2025
15:40
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, vrea să interzică în orele de vârf mașinile de aprovizionare, curierat și salubrizare. Este vorba despre intervalele orare 07:00–10:00 și 16:00–19:00. În acest sens, edilul a inițiat un proiect de hotărâre CGMB, pe care l-a publicat în consultare publică. Amenzile pentru cei care nu respectă măsura sunt cuprinse între […] The post Fără aprovizionare și curierat la orele de vârf, în București appeared first on ZIUA CARGO.
15:00
Carpatica Feroviar România, noul operator de transport feroviar de marfă, a început procesul de selecție a personalului. Potrivit unui comunicat transmis redacției, ținta este formarea unei echipe solide, dedicate și orientată spre performanță. Procesul de recrutare este complet digitalizat, transparent și accesibil, oferind candidaților o experiență simplă și clară, cu feedback constant. Compania caută persoane […] The post Carpatica Feroviar începe angajările appeared first on ZIUA CARGO.
14:30
Cererea pentru spații moderne de birouri din București a scăzut cu aproximativ o treime, în 2025. Aceasta, în principal din cauza reducerii activității companiilor din sectorul IT&C, care au generat doar 10% din totalul închirierilor din primele 9 luni. Este cel mai scăzut nivel, din 2010 încoace, de când Colliers monitorizează piața după metodologia actuală, […] The post Reducerile din sectorul IT&C afectează piața de birouri appeared first on ZIUA CARGO.
13:50
SGS, lider mondial în domeniul testării, inspecției și certificării, invită companiile la TransLogistica România 2025, la Romexpo, în perioada 14–16 octombrie. Evenimentul este unul de referință pentru sectorul transporturilor, logisticii și lanțului de aprovizionare din Europa Centrală și de Est. Expoziția reunește companii, furnizori de servicii, operatori logistici, transportatori, media și profesioniști din domeniu. Accesul […] The post SGS România prezintă TransitNet la TransLogistica 2025 appeared first on ZIUA CARGO.
13:40
Șoferii profesioniști din India au devenit, în 2025, printre cei mai căutați de companiile din România, pentru a acoperi deficitul de personal din sector. Ei sunt vizați atât pentru transport de marfă intern, cât și pentru cursele internaționale în statele UE, pPotrivit unui comunicat al TAKT Recruitment. Totodată, sunt căutați pentru activități de manipulare și […] The post Șoferii profesioniști din India, tot mai des angajați în România appeared first on ZIUA CARGO.
09:50
COTAR a transmis Camerei Deputaților un memoriu pentru respingerea amendamentelor la proiectul de modificare a Legii RCA . Este vorba despre amendamentele suplimentare care ar putea fi propuse la PL-x nr. 216/2024, proiect aprobat de Senat și pe care COTAR îl dorește nemodificat. Comunicatul COTAR: „Au fost semnalate problemele legale și constituționale ridicate de amendamentele […] The post Memoriu pentru respingerea amendamentelor la Legea RCA appeared first on ZIUA CARGO.
08:40
Termenul-limită actual pentru scutirea de taxe de drum pentru camioanele electrice este 31 decembrie 2025. Aceasta înseamnă că, în conformitate cu legislația actuală, chiar și camioanele cu emisii zero ar trebui să plătească taxe de drum, începând cu 1 ianuarie 2026, pentru a acoperi costurile de infrastructură. Comisia Europeană dorește să prelungească acest lucru până […] The post Intenție de scutire pentru vigneta camioanelor electrice appeared first on ZIUA CARGO.
13 octombrie 2025
22:50
Pe Drumul Expres Craiova-Pitești (DEx12) s-au deschis, începând din 13 octombrie, încă două parcări: la km 29 pe ambele sensuri, în zona localității Balș. În prezent, din cele 16 parcări proiectate pe DEx12 (câte 8 pe sens), sunt deschise 6 parcări (câte 3 pe sens), km 29, km 55 și km 84. Acestea se […] The post DEx12 Craiova-Pitești, noi parcări appeared first on ZIUA CARGO.
22:00
Începând din 14 octombrie, CNAIR instituie restricții de circulație pe DN1, între km 7+260 – km 7+354, pe sensul București-Ploiești. Sectorul cu pricina este înainte de intrarea în pasajul subteran Băneasa. Concret, se va închide banda 1 de circulație pe acest sector, iar traficul rutier se va desfășura pe celelalte 2 benzi de circulație. […] The post Restricții pe DN1 București-Ploiești appeared first on ZIUA CARGO.
21:40
Pe 13 octombrie, a fost dat în circulație DN69A, care face legătura dintre Autostrada A1 Arad-Timișoara și DN 69. Cei 9,9 km ai acestui nou drum național reprezintă o cale rutieră modernă (două benzi pe sens), care conectează Timișoara cu A1, spre Nădlac, informează CNAIR. „De astăzi, accesul între Timișoara și A1 se va face […] The post Drum nou. DN69A, dat în circulație appeared first on ZIUA CARGO.
20:30
Vola a lansat un motor de căutare care permite căutarea de zboruri „oricând” și „oriunde”, prin afișarea automată a celor mai mici prețuri. Noua tehnologie denumită Deal Finder nu doar simplifică selecția, ci optimizează întreaga experiență, transformând căutarea într-un proces inteligent bazat pe flexibilitate și eficiență. „În urmă cu câțiva ani, vârful de tehnologie în […] The post Deal Finder, în GoVola appeared first on ZIUA CARGO.
