RABLA 2025 – Cum a mers ultima ediţie a programului
Economica.net, 23 octombrie 2025
RABLA 2025 - Peste 8.400 de dosare în valoare de 107,7 milioane de lei au fost aprobate, joi, în cadrul programului "Rabla" pentru persoane fizice, informează Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM), într-un comunicat al instituţiei
Podul Giurgiu – Ruse: Şoferii vor pierde mai puțin timp la traversare. Anunțul CNAIR # Economica.net
Etapă importantă pentru plata electronică la traversarea podului Giurgiu -Ruse, anunță joi Cristian Pistol, directorul general al CNAIR.
Anunţ despre permisele de conducere – Ce pregăteşte UE pentru toţi cetăţenii: permise digitale şi din plastic # Economica.net
Statele membre trebuie să asigure posibilitatea emiterii permiselor digitale până în 2030, dar cetăţenii UE pot deţine în paralel şi permise din plastic, pe care le pot solicita atunci când călătoresc în ţări care nu recunosc permisul digital, a declarat într-un interviu pentru European Newsroom raportoarea Parlamentului European pentru revizuirea normelor UE privind permisele digitale, Jutta Paulus, din grupul Verzilor.
Comitetul Central (CC) al Partidului Comunist Chinez şi-a înlocuit 11 membri în cadrul celei mai mari schimbări de cadre de după 2017, informează joi agenţia oficială de presă Xinhua, preluată de Reuters.
Miruță, ministrul Economiei: Au existat absolut toate dovezile că ceea ce s-a întâmplat la Praid urma să se întâmple, și pe unde, și cum. Nu se știa exact când # Economica.net
Radu Miruță, ministerul Economiei, a explicat astăzi, 23 octombrie, în cadrul unei conferințe de presă concluziile și măsurile luate în urma analizelor și a rapoartelor oficiale realizate de minister și de Corpul de Control al Primului Ministru.
Ministrul Economiei a trimis Corpul de control la ANPC pentru prejudicii de 16 milioane de lei # Economica.net
Radu Miruță, ministrul Economiei, a anunțat că a trimis Corpul de control al ministerului la ANPC pentru prejudicii de 16 milioane de lei.
Producţia la principala fabrică a Volkswagen se va desfăşura conform planificării săptămâna viitoare, în pofida riscului deficitului de microcipuri Nexperia, au declarat joi pentru Reuters surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul.
România nucleară – Se caută „aliaţi” pentru unitățile 3 şi 4 de la Cernavodă, dar şi pentru a reactoarele modulare mici (SMR) # Economica.net
Ministerul Energiei caută aliaţi în regiune, în negocierea cu Comisia Europeană, pentru finanţarea reactoarelor 3 şi 4 de la Cernavodă şi a Reactoarelor Modulare Mici (SMR) cu bani din Fondul pentru Modernizare, a afirmat, joi, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, la un eveniment de specialitate.
Renault a numit un nou director de design. Alexandre Malval a lucrat pentru Volkswagen, Citroen și Mercedes # Economica.net
Alexandre Malval, fost designer al unor mărci precum Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroen sau Mercedes-Benz, va deveni, începând cu ianuarie 2026, designerul mărcii Renault.
Cel mai mare parc eolian din Moldova, deţinut de PPC Renewables România, va fi extins # Economica.net
PPC Renewables România va extinde parcul eolian Deleni de 140 MW din judeţul Vaslui - cel mai mare din regiunea Moldovei - cu încă 85 MW de capacitate instalată, a anunţat joi compania.
E oficial! Bucureștiul merge la vot pentru alegerile de la Primăria Capitalei. Ce trebuie să ştii despre scrutin şi despre favoriţii la canditatura de şef al Bucureştiului şi # Economica.net
Guvernul a adoptat, în şedinţa de joi, hotărârea privind organizarea alegerilor locale parţiale pentru primarul general al municipiului Bucureşti şi preşedintele Consiliului Judeţean Buzău.
Electrica Furnizare a redus masiv azi prețul energiei electrice din ofertă. Bătălia prețurilor cu PPC # Economica.net
Electrica Furnizare, unul dintre marii furnizori de energie electrică ai populației, și a actualizat azi oferta concurențială pentru clienții casnici. Prețul final de furnizare a scăzut semnificativ, coborând până la cel mai bun preț pe care îl are PPC, celălalt mare furnizor de energie electrică al casnicilor.
IKEA a deschis la Cluj-Napoca al treilea studio de planificare și comandă din România # Economica.net
IKEA a deschis deschiderea primului studio de planificare și comandă din județul Cluj, în incinta galeriei comerciale Kaufland Cluj-Gheorgheni din Cluj-Napoca, a anunțat compania.
Premieră în România. Orașul în care poți plăti autobuzul sau tramvaiul cu cod QR, fără card, fără aplicație, fără POS. Parteneriat BCR în Oradea # Economica.net
Oradea devine primul oraș din România în care biletele pentru transportul public pot fi achitate direct din mijlocul de transport prin scanarea unui cod QR RoPay, fără a fi nevoie de POS, card fizic sau aplicație preinstalată.
Ce s-a întâmplat cu depozitele populației la bănci, în septembrie 2025 – date oficiale de la BNR # Economica.net
Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali au crescut în luna septembrie 2025 cu 0,3% faţă de luna anterioară, până la nivelul de 634,775 miliarde de lei, iar faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior s-au majorat cu 6,7% (-2,9% în termeni reali), informează joi Banca Naţională a României (BNR).
Ţările UE trebuie să se echipeze pentru a descuraja Rusia "să se gândească la un atac asupra Europei", a declarat joi preşedintele Nicuşor Dan, înainte de a participa la Consiliul European.
Ritmul rapid de instalare de sisteme fotovoltaice la care a contat doar prețul mic va ridica probleme de calitate și siguranță în viitor. Un sondaj global a atătat că 90% din sistemele instalate au probleme de montaj # Economica.net
Lucian Toader, fondator și CEO al Alt.Real, atrage atenția asupra problemelor de calitate și de siguranță pe care le vor avea mulți dintre cei care și-au instalat sisteme fotovoltaice. De vină sunt atât unele firme de instalatori, dar și clienții care se uită doar la preț.
Jumătate de miliard de euro, pierdută doar la Mediu – raport Corpul de Control al Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor la Administraţia Naţională Apele Române # Economica.net
Peste 450 de milioane de euro pierdute, investiţii blocate şi o gestiune defectuoasă a celor mai importante proiecte de infrastructură de apărare împotriva inundaţiilor sunt principalele concluzii ale controlului derulat de Corpul de Control al Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor la Administraţia Naţională "Apele Române".
Director nou la Uniqa Asigurări. Ana Negulescu preia zona corporate, segment cheie pentru companie # Economica.net
Ana Negulescu a fost numită în funcția de Director Soluții de Asigurare Corporate în cadrul UNIQA Asigurări, rol pe care l-a preluat începând cu luna octombrie a acestui an.
Declaraţie dură a lui Trump pentru Spania. Preşedintele SUA acuză, din nou, Madridul # Economica.net
Preşedintele SUA, Donald Trump, a acuzat miercuri Spania că nu este un "jucător de echipă" pentru că reprezintă excepţia în ceea ce priveşte angajamentul de a aloca 5% din PIB pentru cheltuieli de apărare, la fel ca restul membrilor NATO, informează EFE.
Actele normative subsecvente din domeniul mediului vor beneficia, pentru prima dată, de sprijinul experţilor în schimbări climatice, iar în aceste zile vom crea un grup de lucru care va elabora normele menite să protejeze pădurile din România, a declarat, joi, ministra Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu, la conferinţa de lansare a Planului Naţional de Acţiune a Tinerilor privind Schimbările Climatice (PNATSC).
Digi România a atras o finanțare de 600 milioane de euro pe piețele internaționale prin emiterea de obligațiuni pentru refinanțarea și plata datoriilor mai vechi, potrivit unei informări trimise către Bursa de Valori București.
Campania de Black Friday la Flanco are loc între 24 octombrie și 30 noiembrie, atât online, cât și în cele 162 de magazine din țară, a anunțat compania.
Polonezii de la R.Power vând jumătate din proiectul unei baterii de 127 MW din România # Economica.net
R.Power S.A., companie poloneză activă în sectorul regenerabilelor din România, a vândut o participație de 49,99% în proiectul său de sistem de stocare a energiei în baterii (BESS) de 127 MW / 254 MWh din Scornicești, România, către Eiffel Investment Group, potrivit unui comunicat de presă.
Creșterea IRCC taie din valoarea creditului ipotecar și ridică pragul veniturilor minime necesare. Ce credit maxim poți să iei dacă ai salariul mediu pe economie # Economica.net
Noua valoare a IRCC, de 6,06%, a scăzut suma maximă care poate fi contractată, iar necesarul veniturilor este cu aproximativ 500 de lei mai mare decât până la 1 octombrie. Dacă ai salariul minim pe economie, poți contracta un credit ipotecar maxim de 150.000 lei. Dacă ai salariul mediu pe economie, suma maximă este de 325.000 de lei, conform calculelor AVBS Broker de Credite.
Distribuitorii de mărfuri nu pot să susțină o nouă majorare salarială: Salariile cresc mai repede decât productivitatea # Economica.net
O posibilă majorare a salariului minim de la 1 ianuarie 2026, conform angajamentelor luate de România față de Bruxelles, stârnește îngrijorare în rândul distribuitorilor de bunuri de larg consum, care apreciază ca neloială și incorectă poziția Guvernului privind oportunitatea creșterii salariului minim brut. În loc să încurajeze afacerile și investițiile, guvernanții măresc taxe și impozite, care au dus la o creștere semnificativă a insolvențelor în sector și la concedieri, scrie Termene.ro.
Prăbuşire pentru industria prelucrătoare. Scădere cu 28,5% în august 2025, faţă de august 2024, a comenzilor noi # Economica.net
Comenzile noi din industria prelucrătoare pe total (piaţa internă şi piaţa externă) au scăzut în august 2025, în termeni nominali, atât faţă de iulie 2025, cu 28,5%, cât şi faţă de luna similară a anului trecut, cu 4,9%, potrivit datelor publicate joi de Institutul Naţional de Statistică (INS).
Cotaţiile la ţiţei au crescut joi dimineaţă, după ce Departamentul Trezoreriei din Statele Unite a anunţat sancţiuni împotriva marilor companii petroliere ruseşti Lukoil şi Rosneft, sporind temerile privind perturbările de pe piaţă, transmite Bloomberg.
Italia – Guvernul Meloni vrea patru miliarde de euro de la bănci şi de la companiile de asigurări, printr-un pachet special de măsuri # Economica.net
Italia intenţionează să adune anul viitor aproximativ patru miliarde de euro de la bănci şi companii de asigurări, printr-un pachet de măsuri inclus în bugetul pe 2026, a anunţat ministrul Economiei, Giancarlo Giorgetti, în Parlament, transmite Reuters.
Cu susținerea Dacia, grupul Renault a înregistrat o creștere cu 9,8% a vânzărilor în al treilea trimestru din 2025 # Economica.net
Raportul comercial al grupului Renault pentru al treilea trimestru din 2025 arată o creștere cu 9,8%, până la 529.486 de vehicule. Dacia a jucat un rol important în această creștere.
Grupul Renault a înregistrat o creștere cu 3,7% a cifrei de afaceri în primele nouă luni din 2025 # Economica.net
Raportul financiar al grupului francez Renault, din care face parte și Dacia, pentru perioada ianuarie - septembrie 2025, arată că cifra de afaceri a atins 39,1 miliarde de euro, în creștere cu 3,7% față de perioada similară a anului 2024 și cu 5,1% la nivele constante ale cursului de schimb.
PE cere o creştere de 25 de milioane de euro a alocărilor pentru Vecinătatea Estică, inslusiv R. Moldova, în bugetul UE pentru 2026 # Economica.net
Parlamentul European a votat miercuri un amendament la bugetul UE pentru anul 2026, prin care este solicitată o creştere cu 25 de milioane de euro a alocărilor pentru Vecinătatea Estică, inclusiv Republica Moldova.
Departamentul Trezoreriei Statelor Unite a anunţat miercuri sancţiuni împotriva marilor companii petroliere ruseşti Lukoil şi Rosneft, pentru a reduce capacitatea Moscovei de a-şi finanţa efortul de război în Ucraina, transmite Reuters.
Raport Renault Group: Dacia a vândut 521.387 de vehicule la nivel global în primele nouă luni din 2025 # Economica.net
Marca românească Dacia, parte a grupului francez Renault, a comercializat în perioada ianuarie - septembrie 2025, la nivel global, 521.387 de vehicule, valoare în creștere cu 4,1%.
Explozie Rahova – Dacă o să constatăm că legislaţia trebuie actualizată, vom intra cu un pachet de modificări, pentru ca astfel de situaţii să nu se repete, anunţă ministrul Energiei # Economica.net
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunţat, miercuri, că, în situaţia în care, după ce va fi gata raportul privind explozia din Rahova, se va constata că legislaţia trebuie să fie actualizată şi puse noi reguli, autorităţile vor veni cu un pachet de modificări legislative pentru ca astfel de situaţii să nu se mai repete.
Românii plătesc cel mai mare preţ la energie, în raport cu veniturile, spune ministrul Energiei # Economica.net
România plăteşte cel mai mare preţ le energie, în raport cu veniturile populaţiei, iar o provocarea este de a găsi o soluţie pentru scăderea tarifului, a afirmat, joi, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, la un eveniment de specialitate.
Alegeri Bucureşti – Primăria Capitalei. Guvernul va aproba în şedinţa de joi data şi calendarul alegerilor parţiale # Economica.net
Guvernul urmează să aprobe în şedinţa de joi proiectul de hotărâre privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru primarul general al municipiului Bucureşti, preşedintele Consiliului Judeţean Buzău şi pentru primari în unele circumscripţii electorale.
Directorul Zalando anunță mai multe oferte de fidelizare pentru clienți: România este o piață unică pentru că se cumpără pentru familie # Economica.net
Platforma germană de comerț online Zalando, își propune ca în următorii doi-trei ani să-și consolideze prezența pe piața din România prin atragerea de noi clienți și intensificarea campaniilor de fidelizare a clienților, a declarat Daniel Rogiński, General Manager pentru regiune CEE în cadrul Zalando, care a adăugat că retailerul are un potenţial semnificativ de creştere pe piața locală.
Mercedes-Benz și Nissan readuc în actualitate ideea încărcării mașinilor electrice de la soare # Economica.net
La doar câteva zile după ce Mercedes-Benz a prezentat conceptul Vision Iconic, japonezii de la Nissan au dezvăluit detaliile sistemului Ao Solar Extender, ambele fiind dotate cu tehnologii de încărcare ale bateriilor prin energie captată de la razele soarelui. Inclusiv atunci când se află în mișcare.
Se construiește un nou drum de ieșire din București. Pentru cine e ideal și cât costă # Economica.net
Drumul Radial 1 Vest Expres, care va porni de la Bulevardul Timișoara din Capitală și va trece prin localități precum Domnești și Chiajna, va avea o lungime de 9,7 kilometri, potrivit variantei de traseu selectate. Noul drum ar urma să coste mai bine de 44 de milioane de euro/kilometru, conform datelor extrase dintr-un document de Mediu.
Frontul invizibil al marilor puteri: spionajul și atacul cibernetic. Țările care susțin Ucraina, ținte prioritare pentru Rusia # Economica.net
Într-o perioadă marcată de tensiuni geopolitice sporite, spionajul cibernetic și campaniile digitale coordonate de actori statali s-au intensificat în ultimul an, transformând tehnologia într-o armă de putere și control. Rusia a crescut cu 25% atacurile cibernetice împotriva statelor NATO, pe fondul escaladării „războiului hibrid” al Kremlinului împotriva țărilor europene, potrivit unui raport recent al Microsoft.
Salariu minim 2026 – „România riscă intrarea în zona de infringement dacă nu va fi majorat. Am avertizat Guvernul”, spune Grindeanu # Economica.net
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri, la Craiova, că "a atenţionat puţin Guvernul" pe subiectul creşterii salariului minim, liderul social-democrat susţinând că România riscă intrarea într-o zonă de infringement dacă nu adoptă măsura.
Planul pe care lucrează Guvernul este ca, până pe 28 noiembrie, să putem avea aprobarea în forma pe care ne-o dorim pe legea privind pensiile magistraţilor, a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru.
Criză la Volkswagen – Guvernul din Germania caută soluţii pentru penuria de cipuri care pune în pericol industria auto # Economica.net
Guvernul german şi-a exprimat miercuri îngrijorarea cu privire la consecinţele potenţialelor dificultăţi din lanţul de aprovizionare cu cipuri asupra sectorului auto german şi a dat asigurări că poartă discuţii cu toate părţile interesate pentru a găsi o soluţie, după ce Volkswagen a avertizat că ar putea fi nevoit să-şi reducă producţia din cauza problemelor legate de aprovizionarea cu semiconductori, transmite EFE.
Dezvoltatorul de proiecte fotovoltaice și instalații de stocare Sunotec din Bulgaria și-a deschis firmă în România # Economica.net
Compania Sunotec, furnizor de soluții pentru energie solară și stocare în baterii cu sediul în Bulgaria, a înființat o subsidiară în România pentru a-și consolida poziția în Europa de Sud-Est și pentru a profita de creșterea sectorului local al energiei regenerabile, potrivit unui comunicat de presă.
Europa are nevoie de o revizuire sistematică până la sfârșitul anului. 20 de ţări din UE cer eliminarea normelor inutile, excesive sau dezechilibrate # Economica.net
Majoritatea ţărilor Uniunii Europene, inclusiv Germania şi Franţa, au solicitat o revizuire sistematică a reglementărilor blocului comunitar până la sfârşitul anului, pentru a demonta regulile vechi care creează provocări pentru competitivitatea companiilor europene, transmite Bloomberg.
Limită pentru consumul de energie al centrelor de date, în Belgia, pe fondul boom-ului AI # Economica.net
Operatorul reţelei energetice din Belgia a anunţat miercuri că ar putea stabili o limită cu privire la electricitatea alocată centrelor de date, pentru a evita situaţia în care alţi utilizatori industriali sunt scoşi de pe piaţă, ca urmare a exploziei cererii de electricitate a facilităţilor care stau la baza inteligenţei artificiale, transmite Reuters.
Atacul cibernetic asupra Jaguar Land Rover costă economia britanică 1,9 miliarde lire sterline # Economica.net
Atacul cibernetic asupra producătorului de maşini premium Jaguar Land Rover (JLR) costă economia Marii Britanii aproximativ 1,9 miliarde de lire sterline (2,55 miliarde de dolari), şi afectează peste 5.000 de organizaţii, se arată într-un raport publicat miercuri de un organism independent de securitate cibernetică, transmite Reuters.
Ungaria va demara discuţiile privind achiziţionarea de combustibil nuclear din Statele Unite, în ideea de a-şi diversifica aprovizionarea, a declarat miercuri ministrul ungar al Afacerilor Externe, Peter Szijjarto, într-un interviu acordat postului public de televiziune M1, informează Reuters.
Nu se închide nicio termocentrală pe cărbune în această iarnă în România. Succes în discuțiile cu Bruxelles-ul # Economica.net
România nu va închide în această iarnă niciun grup energetic pe cărbune în Oltenia, în urma discuțiilor cu Comisia Europeană, a declarat ministrul Energiei, Bogdan Ivan.
