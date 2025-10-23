RABLA 2025 – Cum a mers ultima ediţie a programului

10:10

Noua valoare a IRCC, de 6,06%, a scăzut suma maximă care poate fi contractată, iar necesarul veniturilor este cu aproximativ 500 de lei mai mare decât până la 1 octombrie. Dacă ai salariul minim pe economie, poți contracta un credit ipotecar maxim de 150.000 lei. Dacă ai salariul mediu pe economie, suma maximă este de 325.000 de lei, conform calculelor AVBS Broker de Credite.