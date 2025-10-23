Târg de Sfântul Dumitru, la Muzeul Naţional al Satului
Buletin de București, 23 octombrie 2025 14:50
Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti” organizează în perioada 24 octombrie – 26 octombrie 2025, un târg de Sfântul Dumitru. Prăznuirea Sfântului Dumitru marchează ultima şi cea mai însemnată sărbătoare a toamnei. De asemenea, sâmbătă 25 octombrie, va avea loc prima ediție a Conferinței Naționale de Muzeologie „Etnomuzeologica – Georgeta Stoica”. Meşteri din întreaga ţară […] The post Târg de Sfântul Dumitru, la Muzeul Naţional al Satului appeared first on Buletin de București.
Acum 5 minute
15:30
Compania Flyone introduce șapte noi rute din București începând cu 2026. Care sunt tarifele # Buletin de București
Compania aeriană Flyone Airlines introduce șapte noi rute de pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă”, începând cu primăvara anului 2026. Vor fi operate zboruri către mari orașe din Europa, precum Paris, Dublin, Frankfurt și Londra. În prezent, compania deja operează zboruri către alte țări europene. Flyone introduce șapte noi rute din București către orașe mari din […] The post Compania Flyone introduce șapte noi rute din București începând cu 2026. Care sunt tarifele appeared first on Buletin de București.
Acum o oră
15:00
Șoferii mai câștigă 5 kilometri de autostradă pe A7. Breteaua de descărcare în DN2, la Buzău, gata în câteva zile # Buletin de București
Nodul rutier care face legătura dintre autostrada A7 și drumul național 2 va fi deschis circulației în câteva zile, a anunțat Ministerul Transporturilor. Breteaua de descărcare în DN2 în dreptul localității Spătaru este aproape gata. „Așa cum am promis, la momentul deschideri circulatiei pe lotul 2, antreprenorul a lucrat la finalizarea bretelei de descărcare a […] The post Șoferii mai câștigă 5 kilometri de autostradă pe A7. Breteaua de descărcare în DN2, la Buzău, gata în câteva zile appeared first on Buletin de București.
14:50
14:40
Primăria Sectorului 3 a fost amendată de Garda de Mediu pentru lucrări neconforme în Parcul IOR # Buletin de București
Primăria Sectorului 3 a fost amendată de Garda de Mediu București, cu 50.000 de lei, pentru lucrări neconforme în Parcul IOR, pe spațiul verde din zona străzii Lotrioara. Comisarii Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Municipiului București au efectuat un control în Parcul IOR, după primirea unor sesizări privind lucrările desfășurate în zona limitrofă parcării […] The post Primăria Sectorului 3 a fost amendată de Garda de Mediu pentru lucrări neconforme în Parcul IOR appeared first on Buletin de București.
Acum 2 ore
14:30
Programul West Side Hallo Fest 2025. Ce poți vedea în weekendul 24 – 26 octombrie la festivalul de pe Lacul Morii # Buletin de București
Programul West Side Hallo Fest 2025 cuprinde, în weekendul 24 – 26 octombrie, mai multe evenimente între străzile Mehadia și Vasile Mohor. Pe parcursul celor trei zile ale evenimentului, vor avea loc diverse ateliere, activități și jocuri pentru copii, dar și concerte. Programul complet West Side Hallo Fest 2025 Festivalul West Side Hallo Fest 2025 […] The post Programul West Side Hallo Fest 2025. Ce poți vedea în weekendul 24 – 26 octombrie la festivalul de pe Lacul Morii appeared first on Buletin de București.
14:20
Sector 6 | West Side Hallo Fest închide o porțiune din pista de alergare, de pe Lacul Morii # Buletin de București
O porțiune din pista de alergare de pe Lacul Morii se închide din această noapte, de la ora 23:00, până luni, 27 octombrie, la ora 06:00. Primăria Sectorului 6 a luat această decizie pentru amenajarea promenadei pentru West Side Hallo Fest. Pista nu va mai putea fi folosită, pe zona dintre străzile Mohor și Mehadia. […] The post Sector 6 | West Side Hallo Fest închide o porțiune din pista de alergare, de pe Lacul Morii appeared first on Buletin de București.
14:10
Două femei reținute de polițiști după ce nu ar fi plătit intervențiile estetice la o clinică din București # Buletin de București
Două femei au fost reținute de polițiștii Capitalei după ce nu ar fi plătit intervențiile achiziționate la o clinică medicală din București. La data de 22 octombrie 2025, polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 20 Poliție au pus în aplicare două mandate de aducere emise pe numele celor două […] The post Două femei reținute de polițiști după ce nu ar fi plătit intervențiile estetice la o clinică din București appeared first on Buletin de București.
13:40
„Garden of Lights”, la Grădina Botanică din București. Expoziția „Small World” se deschide vineri # Buletin de București
„Garden of Lights – Small World”, revine în Grădina Botanică din Capitală, pe 24 octombrie 2025. Evenimentul îmbină arta și tehnologia într-o călătorie în jurul lumii: de la Big Ben-ul londonez și Turnul Eiffel, până la Taj Mahal, Dragonul chinezesc, carnavalul de la Rio și skyline-ul New York-ului. Expoziția „Small World” „Small World oferă vizitatorilor de toate vârstele șansa de a descoperi magia […] The post „Garden of Lights”, la Grădina Botanică din București. Expoziția „Small World” se deschide vineri appeared first on Buletin de București.
Acum 4 ore
12:40
Sector 2 | Primăria propune creșterea taxei speciale de salubrizare pentru locuitorii fără contracte cu Supercom # Buletin de București
Consiliul Local al Sectorului 2 are pe ordinea de zi un proiect privind creșterea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele care beneficiază de salubrizare fără a avea contract cu Supercom. Conform proiectului, taxa urmează să fie actualizată de la 1 ianuarie 2026 la 76 de lei pe persoană pe lună pentru utilizatorii casnici și să […] The post Sector 2 | Primăria propune creșterea taxei speciale de salubrizare pentru locuitorii fără contracte cu Supercom appeared first on Buletin de București.
12:30
Pregătiri de iarnă pe Aeroportul „Henri Coandă”. Cu ce utilaje se va realiza deszăpezirea în sezonul rece # Buletin de București
Se fac pregătiri de iarnă pe Aeroportul „Henri Coandă”. Miercuri, 22 octombrie, Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) a organizat revista de front a utilajelor speciale de intervenție pentru perioada sezonului rece. Evenimentul este organizat anual și marchează începerea pregătirilor pentru iarnă. În cadrul acestuia, au fost prezentate 42 de utilaje multifuncționale performante, care vor fi […] The post Pregătiri de iarnă pe Aeroportul „Henri Coandă”. Cu ce utilaje se va realiza deszăpezirea în sezonul rece appeared first on Buletin de București.
12:20
METEO | Vremea se menține caldă, în weekend, la București. Vineri plouă în aversă iar vântul bate mai tare # Buletin de București
Vremea se menține caldă, în weekend, în Capitală. Meteorologii anunță ploaie și vânt, vineri 24 octombrie. Vineri, 24 octombrie, valorile termice vor fi mai scăzute față de ziua precedentă, însă se vor situa ușor peste normalul climatologic al datei. Dimineața va fi ceață, iar după-amiaza vor fi înnorări și averse. Seara și noaptea cerul va […] The post METEO | Vremea se menține caldă, în weekend, la București. Vineri plouă în aversă iar vântul bate mai tare appeared first on Buletin de București.
12:00
CFR Călători trece la ora de iarnă, duminică. Cum va fi afectată circulația trenurilor din Gara de Nord # Buletin de București
România trece la ora oficială de iarnă în noaptea de sâmbătă spre duminică. Această măsură, care transformă ora 03:00 în ora 04:00, aduce modificări și în circulația trenurilor de călători. Cu toate acestea, Mersul Trenurilor nu va fi modificat. Reprezentanții operatorului de transport feroviar, CFR Călători, au transmis prin intermediul unui comunicat de presă faptul […] The post CFR Călători trece la ora de iarnă, duminică. Cum va fi afectată circulația trenurilor din Gara de Nord appeared first on Buletin de București.
Acum 6 ore
10:40
Daniel Băluță despre alegerile pentru Primăria Capitalei: „Cel mai probabil voi candida” # Buletin de București
Primarul Sectorului 4, Danial Băluță, a declarat despre alegerile pentru Primăria Capitalei că cel mai probabil va candida, dacă PSD îl va susține în acest demers. Și fosta primăriță generală Gabriela Firea își dorește să candideze din nou. „Dacă partidul va fi de acord, şi sunt sigur că lucrul ăsta se va întâmpla, cel mai […] The post Daniel Băluță despre alegerile pentru Primăria Capitalei: „Cel mai probabil voi candida” appeared first on Buletin de București.
09:50
Senzori defecți, țevi fisurate și scurgeri de gaze, la Grădinița nr.54 din Sectorul 5. Verificările, abia după tragedia din Rahova # Buletin de București
La doar câteva ore după explozia din Rahova, Grădinița nr. 54 din Sectorul 5 a fost debranșată de la rețeaua de gaze. Unitatea de învățământ de pe Calea Ferentari a fost verificată de Distrigaz în ziua tragediei și au fost descoperite defecțiuni majore la instalație. Potrivit unui amendament atașat la un proiectul de hotărâre consultat […] The post Senzori defecți, țevi fisurate și scurgeri de gaze, la Grădinița nr.54 din Sectorul 5. Verificările, abia după tragedia din Rahova appeared first on Buletin de București.
Acum 8 ore
09:00
Sector 5 | Spațiile verzi aferente blocurilor ar putea trece în administrarea celor 1.500 de asociații de proprietari. Ce prevede noul regulament # Buletin de București
Un proiect de hotărâre al Consiliului Local Sector 5 propune transferul integral al responsabilității pentru întreținerea și salubrizarea spațiilor verzi dintre blocuri către asociațiile de proprietari. Inițiativa, a cărei formă propusă este contestată chiar de Direcția de specialitate din cadrul Primăriei, vizează un nou regulament care plasează sarcina administrării domeniului public în mâinile cetățenilor. Proiectul […] The post Sector 5 | Spațiile verzi aferente blocurilor ar putea trece în administrarea celor 1.500 de asociații de proprietari. Ce prevede noul regulament appeared first on Buletin de București.
08:20
Trafic paralizat la Arcul de Triumf din cauza unor lucrări. Firma a fost amendată de Brigada de Poliție Rutieră # Buletin de București
Un nou episod de trafic paralizat, în Nordul Capitalei, de data aceasta în zona Pieței Arcul de Triumf. Deși lucrările de înlocuire a covorului asfaltic ar fi trebuit executate pe timp de noapte, firma care se ocupă de lucrări a ales să ignore programul, și a fost amendată de Brigada Rutieră. Potrivit datelor transmise de […] The post Trafic paralizat la Arcul de Triumf din cauza unor lucrări. Firma a fost amendată de Brigada de Poliție Rutieră appeared first on Buletin de București.
08:00
Sector 1 | Piață volantă în cartierul Henri Coandă, în rondul străzii Francisc Munteanu # Buletin de București
Primăria organizează o piață volantă în cartierul Henri Coandă din Sectorul 1 al Capitalei, în weekendul 24-26 octombrie, potrivit unui comunicat de presă al instituției. Aceasta va funcționa în rondul străzii Francisc Munteanu. Astfel, doritorii de produse tradiționale vor găsi aici fructe și legume proaspete, dar și preparate artizanale precum cârnați de oaie, pastramă, salamuri, crenvurști, […] The post Sector 1 | Piață volantă în cartierul Henri Coandă, în rondul străzii Francisc Munteanu appeared first on Buletin de București.
08:00
Cel mai mare „muzeu pe roți” din România revine în Capitală. Unde are loc expoziția automobilelor de epocă # Buletin de București
Retroparada Toamnei 2025 sosește în Capitală sâmbătă, 25 octombrie. Expoziția dedicată automobilelor de epocă va avea loc în Sectorul 4, la rotonda din Parcul Lumea Copiilor. Bucureștenii vor putea vedea mașinile istorice începând cu ora 10:00. Acestea vor defila și vor face parte din expoziția statică până la ora 13:00, când evenimentul va lua sfârșit. […] The post Cel mai mare „muzeu pe roți” din România revine în Capitală. Unde are loc expoziția automobilelor de epocă appeared first on Buletin de București.
07:50
Meciul FCSB – Bologna ar putea devia patru linii STB. TPBI: „Doar dacă situația o impune” # Buletin de București
Meciul FCSB – Bologna ar putea devia patru linii STB, joi seară, potrivit unui comunicat al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov (TPBI). Partida este programată să înceapă la ora 19:45 pe Arena Națională. Astfel, potrivit comunicatului, „numai dacă situația o va impune, la dispoziția Brigăzii Rutiere de Poliție, vehiculele liniilor 86, 90 și […] The post Meciul FCSB – Bologna ar putea devia patru linii STB. TPBI: „Doar dacă situația o impune” appeared first on Buletin de București.
Acum 24 ore
21:10
Coreea de Nord face afaceri imobiliare în București. Combinații cu un teren primit de la Ceaușescu pe 90 de ani | Rise Project # Buletin de București
Coreea de Nord face afaceri imobiliare cu un bloc de protocol pe care îl deține pe terenul ambasadei sale de la București, scrie Rise Project. A vrut să construiască încă unul, dar nu au primit avizul de la autoritățile române. România este printre puținele state din UE care încă mai găzduiesc ambasade ale Republicii Populare […] The post Coreea de Nord face afaceri imobiliare în București. Combinații cu un teren primit de la Ceaușescu pe 90 de ani | Rise Project appeared first on Buletin de București.
19:30
Parcul Pecineaga, propus pentru extindere. Vecinii, dispuși să vândă terenuri de aproape 5.000 mp Primăriei Sectorului 5 # Buletin de București
Parcul Pecineaga este propus pentru extindere, conform unui proiect aflat pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al Sectorului 5, care va fi discutat joi, 23 octombrie 2025. Este vorba despre două loturi de teren aflate pe strada Pecineaga nr. 71C și 71D, cu suprafețele de 4.191 mp și 791 mp, ambele lipite de […] The post Parcul Pecineaga, propus pentru extindere. Vecinii, dispuși să vândă terenuri de aproape 5.000 mp Primăriei Sectorului 5 appeared first on Buletin de București.
19:30
Sector 5 | Ajutor de 50 lei la facturile de energie electrică pentru persoanele vulnerabile # Buletin de București
Persoanele vulnerabile din Sectorul 5 ar putea primi un ajutor de 50 lei la facturile de energie electrică, potrivit unui proiect aflat pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local. În documentația atașată proiectului, au fost precizate categoriile de persoane care pot aplica pentru acest ajutor, dar și condițiile în care suma va putea fi […] The post Sector 5 | Ajutor de 50 lei la facturile de energie electrică pentru persoanele vulnerabile appeared first on Buletin de București.
19:10
Restricții de trafic cu ocazia Sfințirii Catedralei Mântuirii Neamului. Calea 13 septembrie și Bd. Unirii, pe lista arterelor închise # Buletin de București
În perioada 25 – 31 octombrie, Patriarhia Română va organiza o serie de evenimente dedicate Zilelor Sfințirii Catedralei Mântuirii Neamului și vor fi restricții de trafic. Evenimentele vor fi organizate după următorul program: CITEȘTE ȘI De ce este Catedrala Neamului poleită cu aur. Mărturia unui artist plastic: „Inițial se dorea piatră naturală albă în fundal, […] The post Restricții de trafic cu ocazia Sfințirii Catedralei Mântuirii Neamului. Calea 13 septembrie și Bd. Unirii, pe lista arterelor închise appeared first on Buletin de București.
16:50
15:50
Un nou loc de joacă, de 3.000 mp, în Grozăvești. Lucrările ar putea fi încheiate mai devreme decât termenul estimat inițial # Buletin de București
Au fost demarate lucrările de amenajare pentru un nou loc de joacă din cartierul Grozăvești, pe Splaiul Independenței nr. 202 E, cu o suprafață de 3.082 mp. Parcul va include două zone distincte pentru copii: una pentru cei cu vârsta cuprinsă între 2 și 6 ani, iar alta pentru copiii cu vârste între 6 și […] The post Un nou loc de joacă, de 3.000 mp, în Grozăvești. Lucrările ar putea fi încheiate mai devreme decât termenul estimat inițial appeared first on Buletin de București.
Ieri
15:30
Proiect de lege pentru ca referendumul lui Nicușor Dan să fie implementat: taxele și impozitele locale, colectate de Primăria Generală # Buletin de București
Taxele și impozitele locale, precum și impozitul pe venit, ar putea fi colectate de Primăria Generală și ulterior, distribuite către primăriile de sector, potrivit unui proiect de lege depus de Cătălin Drulă, deputat USR și candidat la Primăria Capitalei din partea aceluiași partid. Proiectul de lege ce presupune centralizarea banilor colectați din taxele bucureștenilor a […] The post Proiect de lege pentru ca referendumul lui Nicușor Dan să fie implementat: taxele și impozitele locale, colectate de Primăria Generală appeared first on Buletin de București.
14:40
Restricții de circulație pentru procesiunile religioase de Sfântul Dimitrie cel Nou # Buletin de București
Patriarhia Română organizează procesiuni religioase pe 23 octombrie 2025, între orele 12.00 – 13.00, cu ocazia sărbătoririi „Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștilor”, iar Poliția Capitalei a anunțat restricții de circulație. Procesiunile religioase vor fi organizate pe următoarele trasee: Unde vor mai fi restricții de circulație Pentru o bună desfășurare a evenimentului, traficul rutier […] The post Restricții de circulație pentru procesiunile religioase de Sfântul Dimitrie cel Nou appeared first on Buletin de București.
14:00
Guvernul schimbă mai multe legi pentru a putea plăti reconstrucția blocului din Rahova. Dar proprietarii devin chiriași # Buletin de București
Ministerul Dezvoltării a anunțat că este dispus să plătească pentru reconstrucția de la zero a blocului din Rahova care a explodat. Dar, pentru a putea face acest lucru, este nevoie de modificarea mai multor legi. Inspectorarul de Stat în Construcții ((ISC)) a stabilit că tronsonul din blocul din Rahova care a explodat nu mai poate […] The post Guvernul schimbă mai multe legi pentru a putea plăti reconstrucția blocului din Rahova. Dar proprietarii devin chiriași appeared first on Buletin de București.
13:50
Protocol de colaborare între Primăria Capitalei și Fundația Centura Verde, pentru implementarea Centurii Verzi București-Ilfov # Buletin de București
Bucureștiul este cu un pas mai aproape de a avea o Centură Verde. Primăria Capitalei și Fundația Centura Verde ar urma să semneze un protocol de colaborare pentru implementarea proiectului, potrivit unui comunicat de presă trimis redacției. Protocolul va fi inclus pe ordinea de zi a ședinței Consiliului General al Municipiului București de la sfârșitul […] The post Protocol de colaborare între Primăria Capitalei și Fundația Centura Verde, pentru implementarea Centurii Verzi București-Ilfov appeared first on Buletin de București.
12:00
Salonul Business „Dacia” de la Aeroportului Otopeni, închis o lună pentru renovare. Ce alternativă au pasagerii # Buletin de București
Salonul Business „Dacia” de la Aeroportul „Henri Coandă” Otopeni va fi închis pentru renovare timp de o lună, după cum a anunțat Compania Națională Aeroporturi București (CNAB). Potrivit anunțului, salonul urmează să fie închis în perioada 28 octombrie – 28 noiembrie 2025, pentru „o acțiune de renovare și reamenajare”. Lucrări de renovare la salonul Business […] The post Salonul Business „Dacia” de la Aeroportului Otopeni, închis o lună pentru renovare. Ce alternativă au pasagerii appeared first on Buletin de București.
11:10
Pe cine alegem la București? Este întrebarea recurentă în fața unei tăvi electorale mai degrabă supra-ofertante comparativ cu scrutinele anterioare. În ultimii 20 de ani, bucureștenii cu discernământ nu au avut prea multe opțiuni viabile. Mojicii, fripturiștii, neamurile și sinecuriștii au știut de fiecare dată pe cine sau cu cine să pună ștampila. A fost […] The post EDITORIAL | O radiografie la cald: Pe cine alegem la București? appeared first on Buletin de București.
10:10
70 de copii de unu și doi ani au fost internați cu COVID-19 la Spitalul Victor Gomoiu din Capitală. Urmează sezonul de gripă # Buletin de București
70 de copii de unu și doi ani au fost internați cu COVID-19 la Spitalul „Victor Gomoiu” din Capitală, a explicat dr. Cobzariu Claudina, medic infecţionist la această unitate, pentru News.ro. Acești copii de vârstă mică au prezentat ca particularitate erupţii cutanate la nivelul întregului corp, care dispar în decurs de o săptămână, spune Dr. […] The post 70 de copii de unu și doi ani au fost internați cu COVID-19 la Spitalul Victor Gomoiu din Capitală. Urmează sezonul de gripă appeared first on Buletin de București.
06:30
Noul aparat RMN de la Spitalul Județean Ilfov a devenit funcțional. Cine poate folosi echipamentul de de ultimă generație # Buletin de București
Noul aparat RMN de la Spitalul Județean Ilfov a devenit funcțional, a anunțat Consiliul Județean Ilfov. În paralel, continuă construcția noului ambulatoriu, care va costa aproape 4 milioane de euro. Noul echipament de rezonanță magnetică va permite obținerea unor imagini de înaltă rezoluție, mai precise, necesare pentru depistarea precoce a afecțiunilor pacienților, a precizat institituțoa. […] The post Noul aparat RMN de la Spitalul Județean Ilfov a devenit funcțional. Cine poate folosi echipamentul de de ultimă generație appeared first on Buletin de București.
05:40
Sector 4 | Zona roșie de parcare a intrat în vigoare. Care sunt intervalele orare în care tariful este de 4 lei pe oră. Fără excepții pentru plătitorii taxei speciale # Buletin de București
Consiliul Local al Sectorului 4 a aprobat introducerea unei noi categorii de parcări publice, cu noi tarife și noi reguli. Este vorba despre „zona roșie de parcare”. Hotărârea CL prin care a fost adoptată noua împărțire prevede că în parcările incluse în „zona roșie” ar urma să fie aplicat un tarif diferențiat, în funcție de […] The post Sector 4 | Zona roșie de parcare a intrat în vigoare. Care sunt intervalele orare în care tariful este de 4 lei pe oră. Fără excepții pentru plătitorii taxei speciale appeared first on Buletin de București.
21 octombrie 2025
23:40
O primă concluzie privind cauzele exploziei din Rahova: conductă de gaz fisurată lângă bloc. Pică ipoteza robinetului desigilat # Buletin de București
Explozia din Rahova care a ucis trei persoane și ar fi rănit alte 15 ar fi fost provocată de un scurt circuit electric care a aprins acumularea de la o conductă de gaz fisurată de lângă bloc, arată un raport preliminar al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitatea Mineră și Protecție Antiexplozivă INSEMEX Petroșani. Scurgerile […] The post O primă concluzie privind cauzele exploziei din Rahova: conductă de gaz fisurată lângă bloc. Pică ipoteza robinetului desigilat appeared first on Buletin de București.
22:30
Ciprian Ciucu nu anunță încă dacă va candida. „Sondajul pe care l-am făcut mă arată detașat ca o opțiune pentru Primăria Capitalei” # Buletin de București
Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a refuzat să spună dacă va candida sau nu pentru Primăria Capitalei, menționând că așteaptă întâi să vadă dacă va primi sprijinul colegilor săi din PNL. Totuși, a precizat că un sondaj îl plasează ca „prima opțiune”. Coaliția de guvernare a decis ca alegerile parțiale pentru funcția de primar al […] The post Ciprian Ciucu nu anunță încă dacă va candida. „Sondajul pe care l-am făcut mă arată detașat ca o opțiune pentru Primăria Capitalei” appeared first on Buletin de București.
22:10
Fiecare partid din coaliția de guvernare va avea un candidat la Primăria București. „Am agreat că nu vor fi atacuri între noi” # Buletin de București
Fiecare partid din coaliția care formează în prezent guvernarea va avea candidat propriu la Primăria București, a confirmat prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu. Cei trei nu se vor ataca între ei și nu vor fi retrageri în favoarea celui mai bine plasat. Ciprian Ciucu a declarat că, în privința deciziei ca partidele din coaliție să aibă […] The post Fiecare partid din coaliția de guvernare va avea un candidat la Primăria București. „Am agreat că nu vor fi atacuri între noi” appeared first on Buletin de București.
19:00
PMB alocă peste 62 de milioane de lei pentru modernizarea Ambulatoriului Spitalului „Nicolae Malaxa” # Buletin de București
Primăria Municipiului București investește peste 62 de milioane de lei pentru modernizarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Clinic „Nicolae Malaxa”. Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București a semnat contractul de proiectare și execuție pentru un proiectul esențial din programul său de investiții, care vizează noul Ambulatoriu Integrat al Spitalului Clinic „Nicolae Malaxa”. Ce presupune modernizarea ambulatoriului […] The post PMB alocă peste 62 de milioane de lei pentru modernizarea Ambulatoriului Spitalului „Nicolae Malaxa” appeared first on Buletin de București.
19:00
18:20
Tarifele pentru apă potabilă și canalizare, în luna octombrie. Capitala se numără printre cele mai accesibile orașe din țară # Buletin de București
Cu un preț total de 10,43 lei/metru cub în luna octombrie, Bucureștiul rămâne printre cele mai accesibile orașe când vine vorba de serviciile de alimentare cu apă şi canalizare. În restul țării, continuă să se înregistreze diferențe semnificative de la un județ la altul, potrivit datelor publicate de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de […] The post Tarifele pentru apă potabilă și canalizare, în luna octombrie. Capitala se numără printre cele mai accesibile orașe din țară appeared first on Buletin de București.
17:20
Zeci de trenuri suspendate, repuse în circulație, după amenințările ministrului Transporturilor | Club Feroviar # Buletin de București
Zeci de trenuri CFR Călători, suspendate de Compania Națională de Căi Ferate CFR SA din cauza datoriilor operatorului feroviar, ar urma să fie repuse în circulație. Decizia vine la doar câteva ore de la amenințarea cu demiterea a celor doi directori CFR Călători și CFR SA, făcută de ministrul Transporturilor Ciprian Șerban. Alte zeci de […] The post Zeci de trenuri suspendate, repuse în circulație, după amenințările ministrului Transporturilor | Club Feroviar appeared first on Buletin de București.
Mai mult de 2 zile în urmă
15:00
Alegerile pentru noul primar al Bucureștiului vor avea loc pe 7 decembrie | Surse # Buletin de București
Alegerile pentru noul primar al Bucureștiul vor avea loc pe 7 decembrie, ar fi decis coaliția de guvernare într-o ședință care a avut loc marți. The post Alegerile pentru noul primar al Bucureștiului vor avea loc pe 7 decembrie | Surse appeared first on Buletin de București.
14:50
Sector 5 | Unde se poate dona pentru persoanele afectate de explozia din Rahova # Buletin de București
Cetățenii din Sectorul 5, și nu numai, pot ajuta, în continuare, persoanele afectate de explozia din Rahova. Se pot dona haine de sezon, alimente greu perisabile, pături, produse de igienă și jucării. Oamenii pot aduce tot ceea ce vor să doneze la centrul deschis Șoseaua Viilor nr. 34‑58, în incinta Colegiului Economic Viilor, între orele […] The post Sector 5 | Unde se poate dona pentru persoanele afectate de explozia din Rahova appeared first on Buletin de București.
14:40
Legea pentru incriminarea femicidului ar putea fi depusă în Parlament săptămâna viitoare. 48 de femei au fost ucise în România anul acesta. Șase în București și Ilfov # Buletin de București
Statul român nu recunoaște femicidul (crimă bazată pe ură împotriva femeilor), deși 48 de cazuri au avut loc în țară, doar anul acesta. Un proiect de lege pentru incriminarea femicidului ar urma să fie depus în Parlament săptămâna viitoare, a declarat senatoarea și vicepreședinta PSD Victoria Stoiciu, una dintre inițiatoarele modificărilor legislative, pentru Buletin de […] The post Legea pentru incriminarea femicidului ar putea fi depusă în Parlament săptămâna viitoare. 48 de femei au fost ucise în România anul acesta. Șase în București și Ilfov appeared first on Buletin de București.
14:30
VIDEO | Doi ucraineni aflați în slujba Rusiei au vrut să incendieze o clădire din București # Buletin de București
Doi ucraineni aflați în slujba Rusiei au fost reținuți de procurorii DIICOT, după ce ar fi încercat să incendieze sediul unei firme de curierat, situat în București, a anunțat marți instituția. Alte șase persoane implicate în acest caz al sabotării companiei Nova Post au fost reținuți la Varșovia, au anunțat și autoritățile poloneze. Operațiunea a […] The post VIDEO | Doi ucraineni aflați în slujba Rusiei au vrut să incendieze o clădire din București appeared first on Buletin de București.
14:00
Doi ucraineni, reținuți de DIICOT după ce ar fi încercat să incendieze sediul unei firme de curierat, în Sectorul 3 # Buletin de București
Doi ucraineni au fost reținuți de procurorii DIICOT după ce ar fi încercat să incendieze sediul unei firme de curierat, situat în București. Cei doi inculpați au vârstele de 21 și 24 de ani și sunt acuzați de tentativă la acte de diversiune, după cum arată un comunicat transmis de Direcția de Investigare a Infracțiunilor […] The post Doi ucraineni, reținuți de DIICOT după ce ar fi încercat să incendieze sediul unei firme de curierat, în Sectorul 3 appeared first on Buletin de București.
13:10
Cum ajungi la West Side Hallo Fest 2025: harta accesului și restricțiile de circulație în zona Crângași # Buletin de București
West Side Hallo Fest 2025 are loc în weekendul 24 – 26 octombrie, iar organizatorii au anunțat harta accesului și restricțiile de circulație din zonă. Peste 100.000 de persoane sunt așteptate să vină la festivalul de Halloween de pe Lacul Morii. Festivalul are loc pe 24, 25 și 26 octombrie, pe o suprafață de 35.000 […] The post Cum ajungi la West Side Hallo Fest 2025: harta accesului și restricțiile de circulație în zona Crângași appeared first on Buletin de București.
11:30
Voluntari | 150 de imobile sunt în continuare fără gaze și căldură, după incendiul de duminică # Buletin de București
Aproximativ 150 de consumatori din Voluntari sunt în continuare fără gaze naturale și implicit fără căldură, la câteva zile după incendiul major din Pipera, produs duminică. Potrivit Primăriei Voluntari, cauza principală ţine de lipsa proprietarilor acasă, ceea ce împiedică echipele companiei de gaze să aibă acces la instalațiile din curți și să finalizeze procesul de […] The post Voluntari | 150 de imobile sunt în continuare fără gaze și căldură, după incendiul de duminică appeared first on Buletin de București.
07:40
07:00
Sector 1 | De unde pot fi colectate gratuit deșeurile voluminoase și electrocasnicele defecte, pe 22 octombrie 2025 # Buletin de București
Miercuri, 22 octombrie, vor fi colectate gratuit deșeurile vegetale, deșeurile voluminoase și electrocasnicele defecte din Sectorul 1. Astfel de deșeuri pot fi ridicate în mod gratuit de la asociațiile de proprietari și de la casele din zona Bdul Expoziției (Parcului). De unde se colectează gratuit deșeurile voluminoase și electrocasnicele în Sectorul 1 Pentru ca deșeurile […] The post Sector 1 | De unde pot fi colectate gratuit deșeurile voluminoase și electrocasnicele defecte, pe 22 octombrie 2025 appeared first on Buletin de București.
