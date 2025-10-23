Târg de Sfântul Dumitru, la Muzeul Naţional al Satului

14:00

Doi ucraineni au fost reținuți de procurorii DIICOT după ce ar fi încercat să incendieze sediul unei firme de curierat, situat în București. Cei doi inculpați au vârstele de 21 și 24 de ani și sunt acuzați de tentativă la acte de diversiune, după cum arată un comunicat transmis de Direcția de Investigare a Infracțiunilor […]