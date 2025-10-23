Record stabilit de Skoda Superb 2.0 TDI: 2.831 de kilometri cu un singur plin

18:40

Zeekr, marca premium a constructorului chinez Geely, s-a lansat oficial pe piața din România cu 3 modele. În cadrul evenimentului de lansare, am făcut și noi cunoștință cu aceste modele, dintre care avem două SUV-uri și un shooting brake. Importatorul anunță că va livra primele modele până la finalul acestui an.Cel mai accesibil model din gama producătorului chinez se numește X, un SUV compact care are un preț de pornire de 38.990 de euro cu TVA. Poți alege...