Șoferii vor aștepta mai puțin pe podul Giurgiu-Ruse
Profit.ro, 23 octombrie 2025 15:20
Directorul general al CNAIR anunță că a fost desemnat câștigătorul licitației pentru realizarea unui sistem de colectare electronică a tarifului de trecere pe sensul dinspre România a podului Giurgiu – Ruse, valoarea contractului fiind de aproape 850.000 de lei
Alte ştiri de Profit.ro
Acum 10 minute
15:30
România și Republica Moldova se apucă de construcția unui nou pod rutier peste Prut, în zona Bumbăta - Leova # Profit.ro
Guvernul a aprobat semnarea unui acord și înființarea unei comisii mixte cu Republica Moldova în vederea coordonării tuturor activităților legate de construcția noului pod rutier peste Prut, din zona Bumbăta - Leova.
15:30
DECIZIE România transpune noua taxă CO2 a UE pe combustibilii destinați clădirilor și transportului rutier. Măsuri pentru vulnerabili # Profit.ro
Guvernul a adoptat astăzi o nouă hotărâre privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră (CO2), care o înlocuiește pe cea în vigoare din 2006 încoace și care transpune în legislația națională modificările din ultimii ani ale normelor UE în domeniu, în primul rând pe cea privind includerea în sistemul de tranzacționare a certificatelor CO2 a furnizării de combustibili destinați încălzirii clădirilor și transportului rutier.
Acum 30 minute
15:20
Directorul general al CNAIR anunță că a fost desemnat câștigătorul licitației pentru realizarea unui sistem de colectare electronică a tarifului de trecere pe sensul dinspre România a podului Giurgiu – Ruse, valoarea contractului fiind de aproape 850.000 de lei
15:20
Electrica Furnizare anunță un preț surpriză chiar de azi - Are o ofertă promo la energie DOCUMENT # Profit.ro
Electrica Furnizare anunță o nouă ofertă de preț pentru electricitate, valabilă de astăzi și până la 30 iunie 2026.
15:20
Designer nou la Renault, recrutat de la Mercedes. A creat modelele Citroen din anii 2000 # Profit.ro
Renault a anunțat numirea unui nou designer în poziția de vicepreședinte pentru design al mărcii franceze. În ultimii șapte ani a condus un centru de design Mercedes-Benz.
15:10
Guvernul a majorat cu 6 lei limita rețetelor pentru medicamente compensate. Limita totală de acum # Profit.ro
Guvernul a a majorat limita valorică până la care persoanele asigurate au dreptul la prescripții medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, proporțional cu majorarea cotei de TVA care se aplică pentru livrarea medicamentelor începând cu 1 august 2025.
15:10
Comisia Europeană salută adoptarea de către statele membre ale UE a celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Noile sancțiuni cresc substanțial presiunea asupra economiei de război a Rusiei, vizând sectoare cheie precum energia, finanțele, baza industrială militară, zonele economice speciale, precum și pe cei care facilitează și profită de războiul său de agresiune.
Acum o oră
15:00
EXCLUSIV ULTIMA ORĂ Oferta Cris-Tim este acoperită integral și pe tranșa de investitorilor instituționali. Așteptările sunt că mișcările mai importante vor fi săptămâna viitoare # Profit.ro
După o suprasubscriere masivă pe tranșa de retail, cu ordine agregate de 3 miliarde lei, și pe segmentul investitorilor de retail s-au cumulat plasamentele necesare închiderii ofertei. Cotarea încă este incipientă și aparent prețul nu s-a desprins de coridorul inferior al intervalului de preț.
14:50
Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, a avertizat că orice acțiune a UE de confiscare a activelor rusești din conturile Euroclear va avea ca rezultat un „răspuns dureros” din partea Rusiei.
14:50
Undă verde: Electro Alfa Servicii Inginerie preia Elcomex, executant important de lucrări pentru centrala Cernavodă # Profit.ro
Consiliul Concurenței a autorizat tranzacția prin care Electro Alfa Servicii Inginerie SRL, parte a grupului Electroalfa, intenționează să preia Elcomex I.E.A. SA.
Acum 2 ore
14:20
Ministrul Economiei trimite Corpul de Control la ANPC: Sunt comisari care merg în control, emit procese verbale de amendă, dar nu le înregistrează nicăieri # Profit.ro
Ministrul Economiei a anunțat că la ANPC sunt comisari care merg în control, emit procese verbale de amendă, dar nu le înregistrează nicăieri pentru ca nimeni din statul român să poată recupera acei bani dacă nu îi plătești.
14:10
Flyone Airlines, companie aeriană privată low-cost cu sediul în Chișinău, Republica Moldova, care a intrat recent pe piața din România, lansează șapte noi rute directe de pe Aeroportul Internațional Henri Coandă – Otopeni, începând cu sezonul de vară 2026.
13:40
Coinbase a cumpărat platforma de blockchain Echo pentru 375 de milioane de dolari.
Acum 4 ore
13:10
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat joi de BNR, a ajuns la 5,0823 lei, de la 5,0831 lei, înregistrat miercuri.
13:10
Grupul suedez IKEA, cel mai mare retailer de mobilă din lume, anunță deschiderea primului Studio de Planificare și Comandă din județul Cluj.
13:10
ULTIMA ORĂ DECIZIE România se retrage dintr-un Tratat internațional privind energia, dar nu scapă de arbitrajele în care a fost reclamată de companii străine ca parte la Tratat # Profit.ro
România se retrage din Tratatul privind Carta Energiei (TCE), un acord internațional încheiat în anii ’90 de statele din Europa și fosta Uniune Sovietică ce statuează principiile colaborării transfrontaliere în domeniu și care conține și prevederi privind protecția investițiilor străine în sectorul energetic, permițându-le companiilor de profil să inițieze proceduri de arbitraj internațional împotriva autorităților din alte țări care sunt părți la Tratat, pe teritoriile cărora operează, dacă se consideră prejudiciate prin decizii ale acestora.
13:00
Victima accidentului aviatic care a avut în județul Vaslui este un cunoscut om de afaceri din Suceava.
13:00
ULTIMA ORĂ Guvernul a stabilit data alegerilor și perioada campaniei pentru Primăria Capitalei # Profit.ro
Guvernul a adoptat hotărârea pentru organizarea alegerilor locale parțiale pentru primăria Capitalei, pentru președinția Consiliului Județean Buzău și pentru primăriile altor 12 localități în data de 7 decembrie. Perioada electorală va începe pe 2 noiembrie
12:50
Atacul informatic care a vizat producătorul auto Jaguar Land Rover, deținut de grupul indian Tata Motors, a generat pierderi estimate la 1,9 miliarde de lire sterline (aproximativ 2,55 miliarde de dolari) pentru economia Marii Britanii.
12:50
Președintele Nicușor Dan anunță ”teme importante pentru România” pe agenda Consiliului European # Profit.ro
Nicușor Dan anunță că există ”teme importante pentru România” pe agenda Consiliului European de joi.
12:50
VIDEO Trebuie să ne echipăm pentru a descuraja Rusia să se gândească la un atac asupra Europei, spune Nicușor Dan # Profit.ro
Țările UE trebuie să se echipeze pentru a descuraja Rusia ''să se gândească la un atac asupra Europei'', a declarat președintele Nicușor Dan, înainte de a participa la Consiliul European.
12:50
Creditul de nevoi personale de la Salt - fără comisioane sau asigurări, cu una dintre cele mai mici DAE din piață # Profit.ro
Cei mai mulți dintre noi ne-am obișnuit cu ideea că, atunci când vrei un credit, urmează un lung șir de „dacă” și „numai dacă”.
12:40
PREMIERĂ FOTO Primul oraș din România care introduce plata biletelor de transport prin cod QR RoPay # Profit.ro
Oradea devine primul oraș din România care introduce plata biletelor de transport prin cod QR RoPay, cu sprijinul BCR.
12:30
Producătorul de căldură al Capitalei are contracte de inginerie pentru 3 noi centrale în cogenerare, de sute de MW, finanțate nerambursabil de UE cu sute de milioane de euro # Profit.ro
Compania de stat Electrocentrale București (ELCEN), controlată de Ministerul Energiei, principalul furnizor de agent termic pentru sistemul centralizat de încălzire din Capitală, dar și unul dintre cei mai importanți producători de energie electrică din țară, a semnat contracte pentru servicii de consultanță de tip Owner’s Engineer pentru toate cele 3 proiecte ale sale de construire de noi centrale în cogenerare de înaltă eficiență, finanțate cu bani UE nerambursabili din Fondul de Modernizare.
12:00
Cris-Tim, liniștea după furtună. Cotarea pe tranșa de retail a ofertei frânează brusc. Jocurile acum se vor face pe segmentul instituționalilor. De ce sunt interesați reprezentanții fondurilor de investiții # Profit.ro
După trecerea etapei în care investitorii individuali beneficiau de discount, ordinele se mai adună doar sporadic pe o tranșă unde însă deja s-au aglomerat subscrieri de aproape 3 miliarde euro.
11:50
Percheziții de amploare într-un dosar cu prejudiciu de 35 de milioane de lei. Cum funcționa schema de spălare a banilor și delapidare # Profit.ro
Zeci de percheziții au loc în București și opt județe, într-un dosar penal privind spălarea banilor și delapidare.
11:50
PPC Renewables România va începe lucrările la cea de-a doua fază a parcului eolian Deleni din județul Vaslui, cel mai mare proiect eolian din regiunea Moldovei.
11:40
Meteorologii au emis avertizări cod galben de vânt puternic. Sunt valabile de joi seară.
Acum 6 ore
11:30
EXCLUSIV ULTIMA ORĂ Restricționarea importurilor ucrainene de motorină prin Constanța. Oil Terminal a segregat volumele din India, suspectate că sunt din țiței rusesc. Trader: România, discriminată față de Slovacia și Ungaria # Profit.ro
Compania românească de stat Oil Terminal, operatorul terminalului petrolier din portul Constanța, a luat măsuri pentru a segrega circuitul prin care sunt descărcate, încărcate și stocate în terminal cantitățile de motorină venite din India, suspectate de Ucraina că sunt fabricate din țiței rusesc și care au determinat autoritățile de la Kiev să restricționeze, de la 1 octombrie, importurile de motorină prin portul Constanța.
11:30
Președintele SUA a acuzat Spania că nu este un „jucător de echipă” pentru că reprezintă excepția în ceea ce privește angajamentul de a aloca 5% din PIB pentru cheltuieli de apărare, la fel ca restul membrilor NATO, informează agenția de știri EFE.
11:30
Forțele de intervenție din Vaslui au fost sesizate cu privire la un posibil accident aviatic în zona Băcani.
11:30
Prefectul capitalei a descoperit cum lucrează Distrigaz: Doar constată, oprește, sigilează. „Oarecum greșit!” # Profit.ro
Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, consideră „oarecum greșită” procedura prin care compania Distrigaz, când este sesizată că se simte miros de gaze, doar constată, sunt oprite gazele și apoi sigilează, iar verificările trebuie făcute de firme autorizate.
11:20
Actele normative subsecvente din domeniul mediului vor beneficia, pentru prima dată, de sprijinul experților în schimbări climatice, iar în aceste zile vom crea un grup de lucru care va elabora normele menite să protejeze pădurile din România, a declarat ministra Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, la conferința de lansare a Planului Național de Acțiune a Tinerilor privind Schimbările Climatice (PNATSC).
11:20
ANUNȚ Pierderi majore de fonduri europene și deficiențe grave de management la Apele Române # Profit.ro
Ministerul Mediului a transmis noi date despre rezultatele controlului derulat la Apele Române și afirmă că datele arată pierderi majore de fonduri europene și deficiențe grave de management.
11:20
General Motors a anunțat o serie de inițiative software majore care vor transforma automobilele companiei în ”asistenți inteligenți”, incluzând integrarea inteligenței artificiale Google Gemini și un nou sistem avansat de conducere autonomă, planificat pentru 2028, transmite CNBC.
11:20
Digi lansează noua operațiune majoră - plasează obligațiuni corporative de 600 milioane euro CONFIRMARE # Profit.ro
În contextul unei operațiuni de răscumpărare de obligațiuni anunțată recent, subsidiara din România a Digi Communications se împrumută în piața obligatară cu maturitate în 2031.
11:10
ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobânzii la care se împrumută, între ele, instituțiile bancare din România, în lei, iar evoluția sa este legată, în principal, de nivelul de lichiditate existent în piață și de nivelul dobânzilor BNR.
11:10
Petrolul crește după sancțiunile anunțate de SUA împotriva celor mai mari companii petroliere rusești # Profit.ro
Petrolul a crescut după ce Departamentul Trezoreriei din Statele Unite a anunțat sancțiuni împotriva marilor companii petroliere rusești Lukoil și Rosneft, sporind temerile privind perturbările de pe piață, transmite Bloomberg
11:10
FOTO Companiile energetice românești urcă la BVB după ce Trump a impus sancțiuni împotriva celor mai mari companii petroliere rusești # Profit.ro
Companiile energetice românești, listate pe Bursa București, sunt în creștere la acest moment, după sancțiunile anunțate de SUA împotriva celor mai mari companii petroliere rusești.
11:00
România traversează o etapă în care se trasează noile linii de confort pentru următoarele generații.
10:50
Poliția din Grecia a arestat 37 de persoane într-un dosar de fraudare a fondurilor europene destinate agricultorilor.
10:50
Dezvoltatorul polonez de parcuri energie solară R.Power a vândut o participație de 49,99% în proiectul său de sistem de stocare a energiei în baterii (BESS) de 127 MW / 254 MWh din Scornicești, România, către Eiffel Investment Group, marcând închiderea unui nou parteneriat joint venture între cele două companii.
10:30
O posibilă majorare a salariului minim de la 1 ianuarie 2026 stârnește îngrijorare în rândul distribuitorilor de bunuri de larg consum.
10:20
În primele opt luni ale anului, cifra de afaceri din industrie pe total (piața internă și piața externă) a crescut, în termeni nominali, cu 3%, față de aceeași perioadă a anului trecut, anunță Institutul Național de Statistică (INS).
10:20
Gigantul american Amazon a anunțat miercuri că lucrează la o pereche de ochelari smart, cu funcții de inteligență artificială, menite să îmbunătățească experiența curierilor.
10:20
Campania de Black Friday are loc între 24 octombrie și 30 noiembrie, online și în cele 162 de magazine din țară.
10:10
Comenzile noi din industria prelucrătoare pe total (piața internă și piața externă), au crescut, în termeni nominali, cu 4,6%, în primele opt luni, față de aceeași prioadă a anului trecut, anunță Institutul Național de Statistică (INS).
09:40
Grozdan Karadjov, vicepremier bulgar și ministru al Transporturilor și Comunicațiilor, a criticat dur România pentru ”obstacolele sistematice” în calea extinderii conectării infrastructurii de-a lungul Dunării, transmite publicația Dunav Most.
Acum 8 ore
09:10
Vinul zilei: un Merlot bio din sudul Franței, cu arome de fructe de pădure și condimente mediteraneene, echilibrat, proaspăt și ideal alături de brânzeturi moi, carne roșie sau paste în sosuri simple # Profit.ro
Moulin de Gassac Merlot 2024, un Merlot organic din sudul Franței, dezvăluie un profil aromatic elegant și proaspăt.
09:00
ChatGPT va înceta să mai funcționeze pe WhatsApp, după ce Meta a decis să schimbe termenii de funcționare ai platformei.
