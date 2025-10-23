Finlanda va achiziționa arme americane pentru Ucraina în valoare de 100 de milioane de euro, anunță premierul finlandez
Rador, 23 octombrie 2025 15:20
Finlanda va cumpăra arme americane pentru Ucraina în valoare de 100 de milioane de euro, a relatat, joi, cotidianul finlandez „Helsingin Sanomat” (HS), citându-l pe premierul țării nordice, Petteri Orpo./cstoica/denisse (REUTERS – 23 octombrie)
Acum 30 minute
15:20
15:20
"Ne ridicăm pentru ca nimeni să nu moară în acest război", a declarat vicepremierul Zsolt Semjén joi, la Podul Margareta, în sensul spre Buda, la pornirea Marşului Păcii spre Piaţa Kossuth, organizat de Forumul Solidarității Civile (CÖF) – Fundația Publică Solidaritate Civilă (CÖKA), referindu-se la conflictul din Ucraina.
15:20
Poliția britanică a anunțat că a arestat trei persoane, suspectate de spionaj având legătură cu Rusia
Poliția britanică a anunțat, joi, că a arestat trei bărbați suspectați că ar fi ajutat un serviciu de informații străin și că infracțiunile au legătură cu Rusia.
15:10
Știri Radio Ujgorod – Elvira Chilaru
15:10
Romfilatelia și Poșta Română dedică evenimentului care marchează sfințirea celui mai reprezentativ edificiu al ortodoxiei românești, o emisiune filatelică prezentată sub titlul generic Sfințirea Catedralei Naționale, ce va fi introdusă în circulație vineri, 24 octombrie a.c.
Acum o oră
15:00
Percheziții de amploare în București și în alte opt județe, într-un dosar penal privind infracțiuni de spălare de bani și delapidare
Percheziții de amploare au avut loc astăzi în București și în alte opt județe, într-un dosar penal privind infracțiuni de spălare de bani și delapidare.
15:00
Lipsa banilor pentru acoperirea cheltuielilor curente și a produselor de igienă, pierderea documentelor personale și afectarea emoțională sunt câteva dintre problemele cu care se confruntă familiile afectate de explozia care a avut loc săptămâna trecută într-un bloc din cartierul bucureștean Rahova.
14:40
Sancţiunile SUA împotriva Rusiei nu reprezintă un risc direct pentru stabilitatea sistemului bancar bulgar
Banca Naţională a Bulgariei (BNB) a anunţat că efectuează o analiză a potenţialelor consecinţe asupra sistemului bancar din ţară, în urma aplicării sancţiunilor impuse de SUA companiilor energetice ruse Rosneft, Lukoil, filialelor acestora, precum şi asupra societăţilor în care aceste companii deţin direct sau indirect peste 50% din capital.
Acum 2 ore
14:30
Procuratura Regională Doneţk a raportat că ruşii au împuşcat cinci civili, în localitatea Jvanivka – transmite, joi, agenţia Ukrinform.
14:00
Noi tensiuni au apărut în coaliția de guvernare, după ce CCR a respins proiectul de reformă a pensiilor magistraților
Noi tensiuni au apărut în coaliția de guvernare, după ce Curtea Constituțională a respins proiectul de reformă a pensiilor magistraților.
13:50
Un bărbat din Germania, care a câștigat milioane la loto, a ascuns câștigul uriaș de propria soție
Când norocul lovește, reacțiile pot fi neașteptate. O angajată a Loteriei din Bavaria povestește despre momentele uluitoare pe care le trăiește atunci când anunță marii câștigători ai jocurilor de noroc.
Acum 4 ore
13:30
Aproximativ 2000 de membri ai Sindicatului Național al Polițiștilor de Penitenciare au protestat joi în fața Ministerului Justiției
Aproximativ 2000 de membri ai Sindicatului Național al Polițiștilor de Penitenciare au protestat astăzi în fața Ministerului Justiției, acuzând lipsa de transparență, amenințările cu restructurarea și subfinanțarea sistemului.
13:20
Dmitri Medvedev: (Donald) Trump a intrat pe calea războiului împotriva Rusiei și s-a declarat solidar cu Europa.
13:00
Şeful cancelariei prezidenţiale de la Kiev susţine că există „undă verde" de la Trump privind furnizarea sistemelor Patriot
Şeful cancelariei prezidenţiale de la Kiev, Andri Iermak, a declarat că Ucraina a primit „confirmarea totală" a sprijinului SUA pentru apărarea antiaeriană ucraineană.
12:50
Meteorologii au emis atenţionări cod galben de vânt puternic, începând din această seară, de la ora 21.00, până mâine seară.
12:30
Regele Charles al Marii Britanii şi Papa Leon al XIV-lea se vor ruga împreună joi în Capela Sixtină a Vaticanului
Regele Charles al Marii Britanii şi Papa Leon al XIV-lea se vor ruga împreună joi în Capela Sixtină a Vaticanului, într-o demonstraţie de unitate religioasă.
12:10
Uniunea Europeană salută sancțiunile impuse de președintele american asupra sectorului energetic al Rusiei
Uniunea Europeană salută sancțiunile impuse de președintele american, Donald Trump, asupra sectorului energetic al Rusiei, a declarat joi şefa diplomației europene.
11:50
Maria Zaharova: Sancțiunile UE aplicate împotriva Rusiei afectează, în primul rând, Bruxelles-ul
Sancțiunile aplicate de Uniunea Europeană împotriva Rusiei acționează în primul rând împotriva Bruxelles-ului; potențialul de extindere a acestora a fost în mare parte epuizat – a declarat joi purtătorul de cuvânt al Ministerului rus al Afacerilor Externe, Maria Zaharova, comentând aprobarea de către UE a celui de-al 19-lea pachet de sancţiuni împotriva Rusiei.
Acum 6 ore
11:30
Preşedintele ucrainean a declarat la Bruxelles că exclude orice concesii teritoriale către Moscova
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a salutat joi noile sancțiuni „foarte importante" impuse Rusiei de către Statele Unite și Uniunea Europeană, dar a declarat că este nevoie de o presiune suplimentară asupra Moscovei pentru a obține o încetare a focului în război.
11:20
La aniversarea Revoluției din 1956, premierul Viktor Orbán a făcut apel la participarea la Marșul Păcii, într-o postare pe Facebook, unde – așa cum a spus – ungurii vor transmite un mesaj întregii lumi: nu vor război.
11:00
Consiliul Uniunii Europene a adoptat joi cel de-al 19-lea pachet de sancţiuni care vizează Federaţia Rusă
Consiliul Uniunii Europene a adoptat în această dimineaţă cel de-al 19-lea pachet de sancţiuni care vizează Federaţia Rusă, transmite corespondentul RRA, Bogdan Isopescu.
10:50
„Ceea ce face NATO este să încerce în mod colectiv să sprijine Ucraina în această luptă. Dar, bineînțeles, cu toții vrem ca acest război să se termine. Luna trecută, de exemplu, rușii au pierdut peste 20.000 de persoane". Deci, acest lucru nu este sustenabil", a declarat Mark Rutte, vorbind cu reporterii la Casa Albă, după […]
10:30
Guvernul urmează să aprobe data și calendarul alegerilor locale parțiale din București și alte localități
Guvernul va aproba, în ședința de astăzi, hotărârea privind stabilirea datei alegerilor locale parțiale pentru Primăria Municipiului București, pentru Consiliul Județean Buzău și pentru alte 12 localități din țară.
10:20
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, vine la Chișinău la începutul lunii noiembrie
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, va efectua o vizită oficială la Chișinău în perioada 6-7 noiembrie, a anunțat șeful legislativului, Igor Grosu.
10:10
Garda de Mediu a început controale și inspecții amănunțite în București și Ilfov, fiind vizate activitățile cu impact asupra calității aerului.
10:00
Arhiepiscopia Bucureștilor organizează, astăzi, Procesiunea „Calea Sfinților" pe străzile din jurul Dealului Mitropoliei, la care sunt așteptați să participe mii de credincioși.
Acum 8 ore
09:00
Secretarul de stat al SUA avertizează Israelul cu privire la orice demers vizând anexarea Cisiordaniei ocupate
Secretarul de stat american, Marco Rubio, a declarat că orice demers al Israelului de a anexa Cisiordania ocupată ar ameninţa acordul de pace pentru Fâşia Gaza mediat de preşedintele Donald Trump.
08:20
Președintele american, Donald Trump, a anunțat că a anulat întâlnirea planificată cu liderul rus, Vladimir Putin, la Budapesta.
08:10
EVENIMENTE INTERNE – Preşedinție * Bruxelles: Preşedintele Nicuşor Dan va participa la reuniunea Consiliului European – ora 11:00 (ora României).
08:10
România este reprezentată la Consiliul European de președintele Nicușor Dan, care va participa și la summitul Euro în format extins, unde se va discuta situația economică la nivelul Uniunii Europene, se arată într-un comunicat al președinției.
Acum 12 ore
05:30
YONHAP: Vicepreședintele Grupului Hanwha s-a întâlnit cu premierul român pentru a discuta cooperarea în domeniul apărării
YONHAP (Coreea de Sud), 22 octombrie 2025 – Vicepreședintele Grupului Hanwha, conglomeratul sud-coreean cu activități variind de la produse chimice la construcții navale, s-a întâlnit cu premierul român pentru a discuta potențiala cooperare cu această țară din Europa de Est în industria de apărare, a anunțat grupul miercuri.
Acum 24 ore
23:20
20:50
Polițele RCA vor fi obligatorii și pentru trotinetele electrice și biciclete, potrivit unui proiect de lege adoptat astăzi de Camera Deputaților, în calitate de for decizional.
19:40
Parlamentul Israelului a votat în favoarea unei legi care impune suveranitatea Israelului asupra Cisiordaniei
RADOR RADIO ROMÂNIA (22 octombrie) – Parlamentul Israelului (Knesset) a votat în favoarea unui proiect de lege propus de un parlamentar de extremă dreaptă privind impunerea suveranităţii Israelului în Cisiordania.
19:30
Liderul Partidului Acțiune și Solidaritate, Igor Grosu, a fost ales președinte al Parlamentului Republicii Moldova
RADOR RADIO ROMÂNIA (22 octombrie) – Liderul Partidului Acțiune și Solidaritate, Igor Grosu, a cărui formațiune a câștigat alegerile legislative din 28 septembrie, a fost ales președinte al Parlamentului Republicii Moldova.
19:10
Propunerea lui Donald Trump privind încheierea războiului din Ucraina este un compromis bun (Volodimir Zelenski)
RADOR RADIO ROMÂNIA (22 octombrie) – Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a descris ca fiind „un compromis bun" propunerea preşedintelui american, Donald Trump, de a utiliza actualele linii de front din Ucraina ca bază pentru negocierile de stopare a războiului Rusiei.
19:00
La microfon, Angelica Dan
18:50
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (22 octombrie) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Mira Gomboș – Comisia Europeană a aprobat în această după amiază varianta finală a Planului Național de Redresare și Reziliență al României. Noua valoare a PNRR este de aproximativ 21 de miliarde de euro. Petruța Obrejan vine cu detalii. Reporter: Comisia Europeană a aprobat în […]
18:40
Coreea de Nord a lansat mai multe rachete balistice cu rază scurtă de acţiune (Coreea de Sud) # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (22 octombrie) – Coreea de Nord a lansat miercuri ceea ce păreau a fi mai multe rachete balistice cu rază scurtă de acțiune, a anunțat armata sud-coreeană, cu o săptămână înainte de o reuniune importantă a liderilor din regiunea Asia-Pacific în Coreea de Sud. Aceasta a fost prima lansare de rachete balistice […]
18:40
RADOR RADIO ROMÂNIA (22 octombrie) – Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a făcut apel la oameni să riposteze faţă de dezinformările legate de climă, la o lună după ce preşedintele american, Donald Trump, a respins schimbările climatice ca fiind „o mare escrocherie”. Adresându-se participanţilor la conferinţa extraordinară Organizaţiei Mondiale Meteorologice a ONU (WMO) de […]
18:30
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI (22 octombrie) – „Radiojurnal” – Realizator: Mira Gomboş – Asigurarea RCA obligatorie se extinde şi asupra trotinetelor şi bicicletelor electrice sau a unor vehicule similare, potrivit proiectului de lege adoptat astăzi de Camera Deputaţilor, ca for decizional. Documentul transpune în legislaţia internă mai multe directive europene şi a trecut de Parlament în […]
18:30
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (22 octombrie) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Mira Gomboș – Dronele care vor pătrunde neautorizat în spaţiul aerian românesc vor fi doborâte, a spus astăzi ministrul apărării, Ionuţ Moşteanu. Mesajul vine în contextul în care Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă a transmis azi-noapte un nou mesaj RO-Alert pentru zona de nord […]
18:20
RADOR RADIO ROMÂNIA (22 octombrie) – Purtătorul de cuvânt al Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, l-a poreclit pe ministrul polonez de externe, Radosław Sikorski, „Osama bin Sikorski”, după ce acesta și-a exprimat public speranța că Forțele Armate Ucrainene vor scoate din funcţiune conducta petrolieră „Drujba” a Rusiei. „Ce alte obiective de infrastructură civilă, din […]
17:50
Israelul şi-a încălcat îndatoririle privind Fâşia Gaza, relevă avizul consultativ emis de Curtea Internaţională de Justiţie # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (22 octombrie) – Potrivit ultimelor informaţii, Curtea Internaţională de Justiţie (CIJ) a emis un aviz consultativ în care susţine că Israelul şi-a încălcat îndatoririle care decurg din legea internaţională pentru că a blocat ajutorul umanitar pentru Fâşia Gaza. CIJ subliniază că Israelul, ca putere ocupantă, are obligaţia de a permite şi facilita […]
17:10
Studiu realizat de o asociație pentru protecția minorilor, în colaborare cu TikTok, privind controlul parental al mediului online # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI (22 octombrie) – Realizator: Mira Gomboş – În România, tații tind să fie mai familiarizați cu funcțiile de control parental al platformelor de socializare decât mamele. Tot ei acordă și o importanță crescută în ceea ce privește ghidarea experiențelor online ale copiilor, arată studiul realizat de o asociație pentru protecția minorilor, în […]
16:30
Doi jurnalişti din Georgia şi Belarus sunt laureaţii din acest an ai Premiului Saharov pentru libertatea de gândire # Rador
Realizator: Mira Gomboş – O jurnalistă din Georgia şi un jurnalist din Belarus sunt laureaţii din acest an ai Premiului Saharov pentru libertatea de gândire. Cei doi sunt încarceraţi în ţările lor de origine, după cum transmite corespondentul RRA la Strasbourg, Andrei Şerban. Reporter: Andrei Şerban – Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a anunțat în […]
16:20
Un bărbat a fost grav rănit miercuri, când s-au tras focuri de armă în fața clădirii parlamentului din Belgrad, capitala Serbiei, lângă un cort ridicat de susținătorii președintelui sârb Aleksandar Vučić. O persoană a fost reținută, iar poliția a securizat zona, au informat oficialii și mass-media locală. Aleksandar Vučić a declarat la un eveniment guvernamental […]
16:20
Șapte persoane au fost rănite, iar patru au fost transportate la spital, în urma tamponării a două tramvaie, la Arad # Rador
Șapte persoane, între care un minor, au fost rănite, iar patru au fost transportate la spital, astăzi, la Arad, în urma tamponării a două tramvaie. O garnitură a plecat fără vatman din depou și a circulat aproximativ un kilometru, traversând două intersecții aglomerate și semaforizate, înainte de a se ciocni violent cu un alt tramvai […]
16:20
Explozia de la blocul din cartierul Rahova din București nu a fost provocată, precizează anchetatorii # Rador
Realizator: Mira Gomboș – Explozia de la blocul din cartierul Rahova din capitală nu a fost provocată, reiese din declarația făcută astăzi de reprezentanții poliției, care au precizat că până la acest moment nu sunt indicii că ar fi fost folosite substanțe explozive sau că ar fi vorba de o mână criminală. Anchetatorii cred că […]
Ieri
15:30
Un grup de personalităţi avertizează cu privire la dezvoltarea rapidă a inteligenţei artificiale # Rador
Un grup de personalităţi internaţionale au făcut apel la interzicerea dezvoltării unei super-inteligenţe artificiale, avertizând că acest lucru ar putea duce la extincţia omului pe Pământ. Avansarea rapidă în domeniul AI a depăşit deja reglementările globale ale domeniului, a mai spus grupul de personalităţi într-o scrisoare deschisă. Scrisoarea avertizează, de asemenea, că sistemele cu mult […]
