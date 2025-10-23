Oficiali bulgari acuză România că blochează construirea de noi poduri peste Dunăre

05:40

Pentru fluidizarea traficului dintre Brașov și Sânpetru, autoritățile din cele două localități, împreună cu Consiliul Județean și Direcția de Drumuri și-au asumat un masterplan de fluidizare a traficului (detalii aici). Unul dintre proiectele demarate de către edilii sânpetreni vizează amenajarea unei noi ieșiri din comună spre DN 11 în zona intersecției cu centura din zona Stabilus. [...]