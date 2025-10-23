A fost fixată data alegerilor pentru funcţia de primar general al Bucureştiului: 7 decembrie

Ziarul Financiar, 23 octombrie 2025 15:30

Acum 15 minute
15:30
15:30
Acţionarii OMV Petrom aprobă plata unui dividend special de 1,24 miliarde de lei Ziarul Financiar
15:30
Ministerul Finanţelor a împrumutat joi de la bănci 500 milioane lei printr-o licitaţie de titluri de stat cu scadenţa în 2032, la o dobândă de 7,13%. Volumul total al cererii: 1 mld. lei Ziarul Financiar
Acum 30 minute
15:15
Nimic nu se aruncă, totul se transformă. Cum au redevenit “cool” obiectele vintage? „Obiectele vintage au mai mult suflet decât cele noi.” Ziarul Financiar
15:15
Dezvoltatorul de real estate Nusco Imobiliara se pregăteşte de listarea unor obligaţiuni de 25 mil. lei pe piaţa AeRO a Bursei de Valori Bucureşti Ziarul Financiar
Acum o oră
15:00
BREAKING. Un antreprenor din Suceava, proprietarul lanţului de cafenele Daily Coffe, a murit într-un accident aviatic în zona Vaslui Ziarul Financiar
14:45
Mobexpert a deschis un magazin în Braşov, cel mai mare din Transilvania, în zona comercială Coresi. Magazinul are 10.000 mp, iar faţada are cel mai mare ecran LED din sud-estul Europei. Dan Şucu, proprietar: Ducem mai departe visul de a crea şi produce în România. Ziarul Financiar
14:45
FlyOne, companie aeriană înfiinţată în Republica Moldova, continuă extinderea în România cu noi curse din 2026, din Bucureşti spre Paris, Luton, Frankfurt, Barcelona, Dublin, Nisa şi Madrid Ziarul Financiar
Acum 2 ore
14:30
Mobexpert a deschis un magazin în Braşov, cel mai mare din Transilvania, în zona comercială Coresi Ziarul Financiar
14:15
Noua eră a plăţilor prin cod QR RoPay pentru biletele mijloacelor de transport în comun începe cu Oradea, soluţia fiind implementată prin parteneriatul dintre Compania de Transport Public Oradea şi BCR Ziarul Financiar
14:15
Europa îşi croieşte drumul către stele: Leonardo, Airbus şi Thales se unesc pentru a construi un gigant spaţial de 7,5 miliarde de dolari pentru a detrona SpaceX Ziarul Financiar
14:15
Firma de avocatură NNDKP obţine o decizie semnificativă în litigiile privind serviciile administrative şi de suport din cadrul unei multinaţionale din energie Ziarul Financiar
Acum 4 ore
13:30
Propunere surprinzătoare pentru patronii cluburilor din Liga 1. Justin Ştefan, secretarul general al LPF, vrea ca Liga să preia contractele de marketing şi publicitate ale echipelor. „În momentul în care negociezi pentru toate cele 16 cluburi, ai puterea de a atrage sponsori mari” Ziarul Financiar
13:30
IKEA deschide al treilea Studio de Planificare şi Comandă din România, la Cluj-Napoca, după cele din Constanţa şi Bucureşti Ziarul Financiar
13:30
Între tăieri masive, tarife comerciale şi vânzări în picaj, Volvo reuşeşte imposibilul: Planul de 18 miliarde care a transformat pierderile în profit şi a readus marca suedeză în pole-position pe harta globală a industriei auto Ziarul Financiar
12:30
Adina Vizoli şi Carmen Dan, PwC: Noi restricţii pentru produsele din plastic de unică folosinţă şi impactul lor pentru companii Ziarul Financiar
12:15
Depozitele populaţiei şi companiilor la bănci erau în septembrie cu 6,7% mai mari decât în perioada similară din 2024. Cea mai mare creştere este la economiile în valută ale populaţiei, de 16% Ziarul Financiar
12:15
Propunere de infarct pentru patronii cluburilor din Liga 1. Justin Ştefan, secretarul general al LPF, vrea ca Liga să preia contractele de marketing şi publicitate ale echipelor. „În momentul în care negociezi pentru toate cele 16 cluburi, ai puterea de a atrage sponsori mari” Ziarul Financiar
12:00
BNR: Dinamica anuală a creditării private a continuat să încetinească în luna septembrie la 7,5%, ajungând la un sold total de 444 miliarde lei. Împrumuturile în lei s-au majorat cu 6,5% şi cele în valută cu 9,7% Ziarul Financiar
11:45
Bursă. Digi suplimentează emisiunea de obligaţiuni de la 500 mil. euro la 600 mil. euro şi stabileşte dobânda la 4,625% pe an Ziarul Financiar
Acum 6 ore
11:15
„Gazul românesc este de astăzi mai preţios”: Acţiunile Romgaz cresc cu 5% la noi maxime istorice, la fel şi Petrom, după lovitura lui Trump la adresa Rusiei. Toată Bursa de la Bucureşti, pe verde Ziarul Financiar
11:15
Bursă. Investitorii români care folosesc platforma de tranzacţionare NAGA s-au orientat către Banca Transilvania şi Hidroelectrica în T3. Investitorii globali, cu ochii pe AI, crypto şi biotehnologie Ziarul Financiar
10:45
Eliminarea subvenţiilor guvernamentale pentru maşini electrice în SUA spulberă profiturile producătorilor: Profitul trimestrial al Tesla a scăzut cu peste 29%, deşi vânzările au crescut puternic. Acţiunile scad cu aproape 4% Ziarul Financiar
10:45
Elon Musk, cel mai bogat om din lume, şi-a încheiat conferinţa trimestrială cu investitorii implorând acţionarii Tesla să aprobe viitorul său pachet salarial de 1.000 mld. de dolari şi criticând dur firmele de consultanţă pentru acţionari care s-au pronunţat împotriva planului Ziarul Financiar
10:45
Vladislav Dabija şi Sorin Popa, Deloitte: Simplificarea regulamentului mecanismului de ajustare a carbonului la frontieră - relaxarea termenelor şi un nou prag de scutire Ziarul Financiar
10:30
Trump plusează pentru a pune capăt războiului: SUA anunţă noi sancţiuni împotriva celor mai mari producători de petrol din Rusia, Rosneft şi Lukoil Ziarul Financiar
10:15
Preşedintele Trump nu pierde nicio secundă: Întreaga Aripă de Est a Casei Albe este demolată pentru a face loc unei săli de bal de 90.000 de metri pătraţi, un proiect de 300 mil. dolari Ziarul Financiar
10:00
Opinie Ciprian Lăduncă, LCL Advisory: Antreprenorul român şi beneficiile guvernanţei corporative Ziarul Financiar
Acum 8 ore
09:30
Studiu ING: Cea mai mare victimă a gurii lumii este entuziasmul tinerilor şi al antreprenorilor; generaţia 35-44 de ani a avut parte de mai multe încurajări atunci când a ales profesia sau antreprenoriatul faţă de tinerii de 18-24 de ani, care simt o presiune mai mare de la cei din jur Ziarul Financiar
09:00
Gen Z TALKS. Alessia Constantinescu, 17 ani: Nu putem îmbunătăţi nimic dacă noi plecăm definitiv de aici. În şcoli se vorbeşte prea puţin despre economie, finanţe personale sau antreprenoriat, deşi sunt lucruri care ne influenţează zilnic viaţa Ziarul Financiar
Economia trebuie coborâtă din turnul ei de fildeş şi adusă la firul ierbii, prin intermediul unui limbaj prietenos, dar mai ales prin intermediul unor exemple concrete care facilitează înţelegerea unui fenomen care ne afectează pe toţi. Odată înţeles mecanismul, identificarea unor soluţii, care nu trebuie neapărat să fie noi, ci împrumutate de la alte state şi adaptate local, devine mai uşoară. Aşa crede Alessia Constantinescu, 17 ani, care se gândeşte să scrie o carte despre economie, dar pe înţelesul tuturor, şi mai ales al tinerilor din generaţia sa.
08:15
ZF IT Generation. Daniel Georgescu, cofondator dMonitor: Devenim Clear Data şi lansăm o platformă completă de conformitate pentru România şi regiune. Ne dublăm cifra de afaceri şi ţintim extinderea în Balcani dar şi în Africa Ziarul Financiar
Startup-ul românesc dMonitor, care în ultimii trei ani a dezvoltat o platformă software de conformitate şi AML (Anti-Money Laundering) pen­tru industria financiară, a anunţat un rebranding complet, devenind Clear Data, o mişcare ce reflectă transfor­ma­rea sa dintr-un produs de nişă într-o platformă regională complexă, un „instrument complet“ care agregă multiple surse de date publice pentru analiza riscurilor.
07:45
Bursă. Acţiunile Romgaz, plus 6% în două zile după aprobarea unei noi emisiuni de obligaţiuni Ziarul Financiar
De când acţionarii Romgaz (SNG) au oferit undă verde unei emisiuni de obligaţiuni corporative, de până la 750 mil. euro, acţiunile societăţii deţinute majoritar de stat au crescut cu 5,7%, de la 8,7 lei la 9,2 lei în după-amiaza zilei de miercuri, conform datelor BVB.
07:45
Astăzi debutează la Bursă titlurile de stat din cea mai recentă emisiune Fidelis Ziarul Financiar
Pe 23 octombrie are loc admiterea la tranzacţionare la Bursa de Valori Bucureşti a titlurilor de stat Fidelis din emisiunea încheiată la mijlocul lunii, a noua de anul acesta.
Acum 12 ore
07:30
Adrien Forrest, Goldman Sachs Londra: Am văzut companiile din energie de la Bucureşti performând foarte bine anul acesta, însă este puţin probabil ca această dinamică să se menţină la fel de puternică în 2026 Ziarul Financiar
După o perioadă de perfor­manţă peste aşteptări a bur­sei de la Bucureşti, impulsio­nată de contextul electoral şi de relaxarea reglementă­rilor din energie, investito­rii îşi repozi­ţionează strate­giile către sectoare capabile să susţină o creştere durabilă pe termen mediu şi lung.
Acum 24 ore
00:45
Opinie: ChatGPT ar trebui să-i facă pe retaileri să se teamă pentru că aceştia riscă să piardă controlul asupra experienţei shoppingului online Ziarul Financiar
ChatGPT are potenţialul de a face vieţile cumpărătorilor mult mai uşoa­re. Efectul asupra retailerilor va fi mai complicat, scrie Jinjoo Lee, edi­torialist la The Wall Street Journal.
00:45
Urmează Gala ZF 2025, luni 17 noiembrie. Enrico Letta, invitatul special al evenimentului: Un învăţământ fără frontiere este esenţial pentru realizarea celei de-a cincea libertăţi, de a cerceta, explora şi crea pentru beneficiul omenirii, menite să consolideze piaţa unică europeană Ziarul Financiar
Spaţiul european al educaţiei, care promovează colaborarea dintre statele membre ale Uniunii Euro­pene pentru crearea unor sisteme na­ţio­nale de învăţământ şi pregătire mai reziliente şi inclusive, va repre­zen­ta o dimensiune crucială a celei de-a cincea libertăţi care ar urma să fie creată pentru a consolida piaţa uni­că europeană prin cercetare, ino­vare şi educaţie, consideră Enrico Letta.
00:45
TE SIMŢI MAI BINE…, un proiect susţinut de MedLife. Cum se gestionează oamenii într-un business logistic? Fără reţetă unică, de la flexibilitate şi atenţie la alimentaţie, până la mobilitate internă, educaţie financiară şi zile libere pentru „prima zi de şcoală“ Ziarul Financiar
„Avem câteva categorii diferite de profesionişti. Curieri care preiau colete de la avion şi le livrează clienţilor – sau invers, colegi care se ocupă de vămuire, dar şi echipe de birou pentru financiar, tehnologie, relaţia cu clienţii, resurse umane“, explică Andreea Georgescu, HR director la DHL România, în cea mai recentă ediţie a emisiunii Te simţi mai bine…, susţinută de MedLife. Tocmai diversitatea aceasta face din wellbeing o temă cu mai multe nuanţe. Pentru curieri, de exemplu, provocarea nu e programul (la ora 17:00 pot merge acasă), ci pauza de prânz şi accesul la medic. „Le oferim confortul psihic că pot ajunge la specialişti oricând e nevoie şi facem multă educaţie pe medi­cină preventivă.“ În paralel, echi­pele testează soluţii de nutri­ţie realistă pentru zile aglomerate – „sendvişuri sănătoase, diver­sitate“ – şi insistă cu „evenimen­te, campanii, reţete“, chiar dacă o parte dintre colegi rămân reti­cenţi la început.
00:45
Conferinţa NNDKP Legal & Tax, ediţia a 9-a. Ce urmează în 2026? Prudenţă în business, creştere economică modestă şi un val de litigii generate de noile reglementări fiscale. În plan local, speranţele se leagă de fondurile PNRR şi de reorientarea unor jucători din industrii cheie Ziarul Financiar
După un 2025 plin de schim­bări legislative şi incertitu­dini fiscale, experţii din zona juri­dică privesc 2026 cu un op­timism rezervat. Econo­mia va creşte modest, companiile vor rămâ­ne prudente, iar numărul litigiilor va urca odată cu efectele noilor regle­mentări fiscale.
00:45
Jurnal bursier, 22 octombrie 2025. Evoluţia principalilor indici bursieri şi a tranzacţiilor de la BVB Ziarul Financiar
00:30
Bogdan Alexandrescu, CEC Bank: Soldul creditelor agricole a crescut anual cu 10-15% şi a ajuns la 33 mld. lei. Dacă ne-am gândi câte fripturi de porc sau câtă brânză facem la hectar şi nu cât grâu, profitabilitatea produselor finite ne-ar duce spre 70 mld. lei Ziarul Financiar
România are un nivel de creditare de 500 de dolari/hectar, de 3,5 ori mai mic decât în Spania şi Olanda, de 6,5 ori mai mic decât în Italia şi de 10 ori mai mic decât în Germania, dar statistica se îmbunătăţeşte de la an la an.
00:30
Bogdan Tudor, CEO StarTech Team: Avaria cloudului Amazon trebuie să fie un semnal de alarmă - avem nevoie de o lege „Date în Europa, acces din Europa“ Ziarul Financiar
Impactul la nivel glo­bal al avariei de la plat­forma de cloud a gigan­tului american Amazon ar trebui să reprezinte un semnal de alarmă la nivel european privind modul în care sunt accesate da­tele şi necesitatea unor schimbări rapide la nivel de legislaţie, scrie, într-o opinie transmisă ZF, Bogdan Tudor, fondator şi CEO al companiei de IT StarTech Team.
00:30
Mugur Pantaia, managing director HP Inc. România, cu 1.600 de angajaţi pe plan local: Am dezvoltat competenţe digitale extraordinare în reprezentanţa din Bucureşti, cu accent pe inteligenţa artificială Ziarul Financiar
Sediul HP din Bucureşti a devenit un centru global de competenţă în inteligenţă artificială şi operaţiuni, iar angajaţii din România îi sprijină activ pe colegii din alte ţări ale grupului. România se află în topul celor mai importante locaţii strategice pentru HP, a spus Mugur Pantaia, managing director HP Inc. România.
00:30
Conferinţa ZF Cele mai dinamice companii din România. Andreea Nicolae, North Bucharest Investments: În următoarele 12 luni în domeniul imobiliar vom vorbi clar de adaptabilitate, volatilitate, dar şi de oportunităţi reale pentru cei care vor acţiona rapid Ziarul Financiar
Piaţa imobiliară intră într-o etapă în care adaptabili­ta­tea şi viteza de reacţie vor face dife­renţa între cei care reuşesc şi cei care pierd teren. În urmă­toa­rele 12 luni, domeniul real estate va fi marcat de volatilitate, dar şi de oportunităţi reale pentru cei care acţionează rapid, spune Andreea Nicolae, strategic part­nerships director la North Bucharest Investments (NBI).
00:30
Gala CEO Awards Business Magazin 2025. 21 de ani, 1.000 de ediţii ale revistei Business Magazin şi 10 trofee pentru lideri ale căror decizii nu pot fi copiate de algoritmi. Cine au fost premianţii Ziarul Financiar
„Este istoria voastră, pe care am scris-o noi: 21 de ani, 1.000 de ediţii, acesta e cloudul nostru — şi, dacă vreţi, ChatGPT-ul nostru — pentru că se bazează pe trecut”, a spus Cristian Hostiuc, directorul editorial al Ziarului Financiar şi al revistei Business Magazin, în deschiderea evenimentului, referindu-se la cele 1.000 de coperte care îi înconjurau pe cei prezenţi în sală.
00:15
Ediţie specială Afaceri de la Zero susţinută de 5 to go. De la gogoşi la cafea: cum au reuşit Alexandra şi Cristian Iancu, doi antreprenori care aveau un mic business cu gogoşi, să aducă brandul 5 to go la Sibiu şi să deschidă şase cafenele, dintre care una în Cisnădie, un orăşel cu sub 25.000 de locuitori de lângă Sibiu Ziarul Financiar
Când spui Sibiu, te gândeşti la străduţele pietruite, la aerul boem al oraşului şi, mai nou, la mirosul unei cafele care vine dintr-una din cele şase cafenele 5 to go deschise de Alexandra şi Cristian Iancu. Povestea lor e despre curaj, intuiţie şi o creştere firească - o poveste care începe în 2019, odată cu prima cafenea 5 to go din Sibiu.
00:15
Bursă. Campanie ZF. Cum îmi aleg fondul mutual: de ce fondurile de acţiuni aduc câştiguri mai mari decât cele de obligaţiuni, dar vin la pachet şi cu riscuri mai ridicate Ziarul Financiar
Pentru cineva aflat la început de drum, una dintre cele mai importante decizii cu privire la investiţia într-un fond mutual este alegerea tipului de fond potrivit. În linii mari, fondurile mutuale se împart în două categorii: fonduri de acţiuni şi fonduri de obligaţiuni. Diferenţa ţine de nivelul de risc şi de potenţialul de câştig.
00:15
Vinurile româneşti, între adaosurile foarte mari din HoReCa şi importurile din retail. Preţurile prea mari din ospitalitate îi determină pe consumatori să renunţe la a mai cumpăra vin, în timp ce concurenţa din retail vine, în special, din import Ziarul Financiar
Într-o perioadă în care preţul la raft sau în meniurile din restaurante şi cafenele cântăreşte tot mai greu pentru consumator, cramele ro­mâneşti caută noi strategii pentru a stimula vânzările de vin în contextul în care principalele canale de distribuţie - HoReCa şi retail – se confruntă cu provocări diferite.
00:15
ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. De unde mai pot apărea riscuri pe pieţele de acţiuni? Răzvan Paşol, Patria AM: Din evaluările ridicate ale companiilor şi tensiunile geopolitice. Ne trebuie o strategie care să controleze aceste riscuri Ziarul Financiar
După o perioadă îndelungată de creşteri, acţiunile par tot mai expuse în faţa riscurilor globale, de la conflictele armate la schimbările bruşte de politici economice.
00:15
Teodor Ichim, fondatorul Unigrains şi unul dintre cei mai mari fermieri din Constanţa: Am investit în irigaţii, camioane, spaţii de depozitare şi energie verde, totul din nevoie. Am apelat însă mult la fonduri europene Ziarul Financiar
Teodor Ichim, fondatorul Unigrains şi unul dintre cei mai mari fermieri din Constanţa, spune că ju­deţul de la malul Mării Negre poate fi asociat cu portul Constanţa, principala poartă de export a României. Poate fi aso­ciat şi cu energia regene­rabilă, dar şi cu agricultura.
00:15
Rezultatele UniCredit după preluarea Alpha. Veniturile UniCredit au depăşit 700 de milioane de euro în 9 luni/2025 după un salt de 40%. Profitul: 232 mil. euro Ziarul Financiar
UniCredit Bank a obţinut în România venituri de 705 mil. euro în primele nouă luni din 2025, în creştere anuală cu 38%, iar profitul net a fost de 232 mil. euro, potrivit informaţiilor anunţate de grupul italian la Milano.
