România vrea fonduri europene pentru noile reactoare nucleare și formează o alianță de sprijin
Newsweek.ro, 23 octombrie 2025 16:20
România vrea fonduri europene pentru noile reactoare nucleare și formează o alianță de sprijin. Auto...
Acum 5 minute
17:00
Germania se pregătește de austeritate. Are de acoperit un deficit de 140.000.000.000 € # Newsweek.ro
În ciuda creșterii veniturilor fiscale, Germania trebuie să acopere un deficit bugetar de aproximati...
Acum 15 minute
16:50
AFM a publicat lista celor peste 8.400 de ecotichete aprobate în cadrul Programului Rabla 2025 # Newsweek.ro
Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) a publicat lista celor peste 8.400 de ecotichete aprobate ...
Acum 30 minute
16:40
Primăria care a plătit unui executor datoria personală a viceprimarului AUR. „Primea salariul cash” # Newsweek.ro
Primăria Ploiești a plătit o datorie personală a viceprimarului AUR, Alexandru Săraru. Acesta era so...
Acum o oră
16:20
România vrea fonduri europene pentru noile reactoare nucleare și formează o alianță de sprijin # Newsweek.ro
România vrea fonduri europene pentru noile reactoare nucleare și formează o alianță de sprijin. Auto...
Acum 2 ore
16:00
Ucrainenii acuzați de sabotaj în România cer să fie în libertate. Decizia, pe 28 octombrie # Newsweek.ro
Ucrainenii acuzaţi de tentativă la acte de diversiune, după ce au vrut să incendieze sediul unei fir...
16:00
Bulgaria acuză România că blochează noi poduri peste Dunăre. "Politicienii nu semnează acordul" # Newsweek.ro
Bulgaria acuză România că blochează noi poduri peste Dunăre. "Politicienii nu semnează acordul". Vec...
15:50
Ce să faci dacă câștigi la Loto? Un bărbat a luat o decizie radicală când a aflat suma # Newsweek.ro
Un bărbat a câștigat la loterie și a luat o decizie care i-a uimit pe angajații care l-au anunțat. I...
15:40
Ilie Bolojan a venit cu precizări pe pagina sa de Facebook, în legătură cu studiile sale, după ce în...
15:30
Lockheed Martin testează în spațiu scutul antirachetă Golden Dome, proiectul strategic al lui Trump # Newsweek.ro
Gigantul american Lockheed Martin a anunțat că va realiza până în 2028 o demonstrație în orbită a un...
15:20
15 avioane au zburat în grup din Moscova spre Nijni Novgorod. De ce și-ar pregăti Putin evacuarea? # Newsweek.ro
Un total de 15 aeronave ale Forțelor Aeriene Ruse, inclusiv Ilyushin Il-76MD, Il-62MK, Il-96-400VVIP...
15:10
România va avea bani prin PNRR pentru cumpărarea a 1.200 de ambulanțe noi. Aceste autospeciale ar ur...
Acum 4 ore
14:50
Bărbat reținut după ce a lovit un livrator. Agresorul a fost eliberat din închisoare anul acesta # Newsweek.ro
Un bărbat a fost reținut după ce a lovit un livrator, în București. Agresorul este recidivist. El a ...
14:40
Dacia, pe locul 2 în preferințele persoanelor fizice din Europa. Afacerile Renault Group, +3,7% # Newsweek.ro
Renault Group și-a publicat cifrele pe primele 9 luni din 2025. Dacă afacerile grupului au crescut c...
14:30
Dennis Man se află între cei patru fotbalişti selectaţi de grupul de experţi UEFA pentru titlul de „...
14:20
Pensie majorată cu 2.000 de lei după recalculare. Pensionarul, ajutat de o cerere la Casa de Pensii # Newsweek.ro
Un pensionar a primit 2000 lei în plus la pensie doar prin depunerea unei cereri la casa de pensii d...
14:10
Tesla, producătorul american de vehicule electrice (EV), a înregistrat un nou declin al profitului î...
14:00
Un general anunță o lovitură-șoc a Rusiei. Vrea să extindă razboiul dincolo de Ucraina # Newsweek.ro
Generalul francez Fabien Mandon a instruit forțele sale armate să se pregătească pentru un „șoc” din...
13:50
Trump a ajuns la concluzia Europei după discuția Rubio–Lavrov: Discuțiile cu Putin, complet inutile # Newsweek.ro
Președintele american Donald Trump și-a pierdut răbdarea față de Rusia, după ultima convorbire telef...
13:30
Atenție, șoferi! Semafoare cu radar, într-un mare oraș din România. Ce fac dacă prind un vitezoman? # Newsweek.ro
Șoferii care circulă prin Brașov trebuie să fie foarte atenți la vitezometru. Primăria a montat un s...
13:30
Regele Charles și regina Camilla au ajuns la Capela Sixtină, unde se vor ruga alături de Papa Leon, ...
13:20
Președintele Nicușor Dan a fost întrebat, joi, înainte de reuniunea Consiliului European de la Bruxe...
13:10
UE salvează România de riscul de blackout și mii de locuri de muncă. „Nu renunțați la cărbune” # Newsweek.ro
Uniunea Europeană a fost de acord ca România să nu închidă grupurile energetice pe cărbune, salvându...
Acum 6 ore
13:00
Viktor Orban copiază propaganda lui Georgescu și Simion: Nu ne trimitem copiii la război în Ucraina # Newsweek.ro
Premierul maghiar, Viktor Orban a copiat propaganda rusofilă de la Călin Georgescu și de la extremis...
12:50
Centrala atomică ucraineană de la Zaporojie, ocupată de forţele ruse, este alimentată din nou cu ene...
12:40
Pensia crește cu 5% în Marea Britanie, la 1.900€. Pensia în România de 3 ori mai mică și va scădea # Newsweek.ro
Pensionarii din Marea Britanie sunt recompensaţi de stat cu indexarea pensiilor în 2026. În acelaşi ...
12:10
Un afacerist din Suceava s-a prăbușit cu avionul pe care îl pilota și a murit. Ce s-a întâmplat? # Newsweek.ro
Un accident aviatic mortal a avut loc în această dimineață în zona Băcani din Vaslui. Un afacerist d...
12:00
VIDEO Crește cu 2.400 numărul militarilor aliați din România. Exerciții în 9 baze militare # Newsweek.ro
Şeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiţă Vlad, a declarat recent că este în curs un ex...
11:50
Descoperire terifiantă: Un bebeluș, învelit în haine și pungi, găsit mort pe un câmp din Bacău # Newsweek.ro
Un bărbat a descoperit pe terenul său din zona localității Moinești, județul Bacău, un bebeluș mort....
11:40
VIDEO Teroare în Ucraina. Atac masiv rusesc în toate regiunile. Blocuri civile și grădinițe distruse # Newsweek.ro
Rusia a lansat în noaptea de joi un nou val de atacuri cu drone și rachete asupra Ucrainei, vizând s...
11:30
VIDEO Cum arată primele trenuri tip RE-R cumpărate de România din Polonia. Costă 10.400.000 € bucata # Newsweek.ro
Primele trenuri tip RE-R cumpărate de România din Polonia, cu circa 10.400.000 € bucata, au ajuns în...
11:10
Casa de Pensii: 8.000.000€ unei firme cu 13 angajați să o apere de dezastre. Dar, nu crește pensii # Newsweek.ro
Casa de pensii dă peste 8.000,000 de euro pentru un sistem care să o ferească de dezastre precum cut...
Acum 8 ore
11:00
Doi tineri, găsiți morți într-o mașină. Lângă ei era un pistol de asomare. Ce spun anchetatorii? # Newsweek.ro
Doi tineri au fost găsiți morți în mașină lângă un lac. În mașină era un pistol de asomare folosit l...
11:00
Drona marină „Sea Baby”, noua armă mortală ucraineană care lovește ținte la 1.500 km în Marea Neagră # Newsweek.ro
Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a prezentat noua dronă maritimă „Sea Baby”, echipată cu AI...
10:50
Un bărbat a încălcat de 17 ori ordinul de protecție. S-a apropiat de fosta lui iubită și a ajuns în ...
10:40
Vremea se răcește. Meteorologii anunță vânt puternic în mai multe zone din țară. Vor fi rafale de 12...
10:30
O escrocherie periculoasă îi vizează pe clienții unei bănci cunoscute. Conturile sunt golite instant # Newsweek.ro
Clienții unei bănci foarte cunoscute sunt avertizați cu privire la o escrocherie periculoasă. Cu doa...
10:20
Regretul unui medic rezident după examenul pentru „Urgențe”: „Trebuia să plec” Doar 2 au promovat # Newsweek.ro
Examenul de rezidențiat pentru medicina de urgență a stârnit un val de revoltă. Rezidenții spun că t...
10:10
Încă un proiect de hotel „upper scale” Hyatt, în România. În Bulgaria, deja funcționează 7 # Newsweek.ro
După ce la sfârșitul lui 2023, lanțul hotelier „upper scale” Hyatt a anunțat că vine în România, la ...
10:00
Beneficii la pensie pentru o categorie de români. „Sunt indemnizații extinse”. Nicușor Dan a semnat # Newsweek.ro
Nicușor Dan a semnat un decret care modifică sistemul de pensii pentru o categorie de români.Aceștia...
09:50
Efectele devastatoare ale divorțului la vârste târzii asupra copiilor: Furie, șoc și tristețe # Newsweek.ro
Divorțul la vârste înaintate devine tot mai frecvent, iar cercetătorii încep să analizeze impactul s...
09:40
România, campioană la costul energiei. Bogdan Ivan: „Plătim cel mai mare preț raportat la venituri” # Newsweek.ro
România se află pe primul loc în Uniunea Europeană la costul energiei raportat la veniturile populaț...
09:20
Deși smartphone-urile moderne oferă procesoare rapide, camere avansate și ecrane luminoase, autonomi...
09:10
Care oraș are datorii de 15.000.000 lei, cele mai mari din România? Primar: Facem investiții # Newsweek.ro
Continuă războiul dintre premierul Bolojan și primarii din România. Bolojan și ANAF au publicat „lis...
Acum 12 ore
09:00
Grindeanu promite o lege „constituțională” pentru pensiile magistraților: „Asta va trece de CCR” # Newsweek.ro
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat la Craiova că partidul va veni „foarte rep...
08:50
Clienții Hidroelectrica sunt rugați să transmită indexul autocitit până la data de 26 octombrie, pen...
08:40
Guvernul va aproba organizarea alegerilor pentru Primăria București. Ce prevede documentul oficial # Newsweek.ro
Guvernul urmează să aprobe o hotărâre privind organizarea pe 7 decembrie a alegerilor locale parţial...
08:30
Dictatorul rus Vladimir Putin refuză orice negociere pentru a încheia ăzboiul din Ucraina și preferă...
08:10
General Motors (GM) a anunţat miercuri, la evenimentul „GM Forward” din New York, o serie de iniţiat...
08:10
Trump sancționează dur Lukoil care în România face profit 100.000.000$ și are afaceri de 2 miliarde # Newsweek.ro
Sătul de jocul lui Putin, Trump a decis să sancționeze dur Lukoil. Firma rusească Lukoil o duce foar...
07:50
Ministrul Justiției susține că reforma pensiilor speciale se poate face doar în acord cu legea și că...
