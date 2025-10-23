România vrea fonduri europene pentru noile reactoare nucleare și formează o alianță de sprijin

Newsweek.ro, 23 octombrie 2025 16:20

România vrea fonduri europene pentru noile reactoare nucleare și formează o alianță de sprijin. Auto...

Acum 5 minute
17:00
Germania se pregătește de austeritate. Are de acoperit un deficit de 140.000.000.000 € Newsweek.ro
În ciuda creșterii veniturilor fiscale, Germania trebuie să acopere un deficit bugetar de aproximati...
Acum 15 minute
16:50
AFM a publicat lista celor peste 8.400 de ecotichete aprobate în cadrul Programului Rabla 2025 Newsweek.ro
Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) a publicat lista celor peste 8.400 de ecotichete aprobate ...
Acum 30 minute
16:40
Primăria care a plătit unui executor datoria personală a viceprimarului AUR. „Primea salariul cash” Newsweek.ro
Primăria Ploiești a plătit o datorie personală a viceprimarului AUR, Alexandru Săraru. Acesta era so...
Acum o oră
Acum 2 ore
16:00
Ucrainenii acuzați de sabotaj în România cer să fie în libertate. Decizia, pe 28 octombrie Newsweek.ro
Ucrainenii acuzaţi de tentativă la acte de diversiune, după ce au vrut să incendieze sediul unei fir...
16:00
Bulgaria acuză România că blochează noi poduri peste Dunăre. &#34;Politicienii nu semnează acordul&#34; Newsweek.ro
Bulgaria acuză România că blochează noi poduri peste Dunăre. "Politicienii nu semnează acordul". Vec...
15:50
Ce să faci dacă câștigi la Loto? Un bărbat a luat o decizie radicală când a aflat suma Newsweek.ro
Un bărbat a câștigat la loterie și a luat o decizie care i-a uimit pe angajații care l-au anunțat. I...
15:40
Bolojan vine cu precizări despre studiile sale. Ce legătură are cu stagiul militar? Newsweek.ro
Ilie Bolojan a venit cu precizări pe pagina sa de Facebook, în legătură cu studiile sale, după ce în...
15:30
Lockheed Martin testează în spațiu scutul antirachetă Golden Dome, proiectul strategic al lui Trump Newsweek.ro
Gigantul american Lockheed Martin a anunțat că va realiza până în 2028 o demonstrație în orbită a un...
15:20
15 avioane au zburat în grup din Moscova spre Nijni Novgorod. De ce și-ar pregăti Putin evacuarea? Newsweek.ro
Un total de 15 aeronave ale Forțelor Aeriene Ruse, inclusiv Ilyushin Il-76MD, Il-62MK, Il-96-400VVIP...
15:10
Noul PNRR aprobat pentru România. CE ne dă bani pentru 1.200 de ambulanțe Newsweek.ro
România va avea bani prin PNRR pentru cumpărarea a 1.200 de ambulanțe noi. Aceste autospeciale ar ur...
Acum 4 ore
14:50
Bărbat reținut după ce a lovit un livrator. Agresorul a fost eliberat din închisoare anul acesta Newsweek.ro
Un bărbat a fost reținut după ce a lovit un livrator, în București. Agresorul este recidivist. El a ...
14:40
Dacia, pe locul 2 în preferințele persoanelor fizice din Europa. Afacerile Renault Group, +3,7% Newsweek.ro
Renault Group și-a publicat cifrele pe primele 9 luni din 2025. Dacă afacerile grupului au crescut c...
14:30
Dennis Man, nominalizat la titlul de „jucătorul săptămânii” în Liga Campionilor Newsweek.ro
Dennis Man se află între cei patru fotbalişti selectaţi de grupul de experţi UEFA pentru titlul de „...
14:20
Pensie majorată cu 2.000 de lei după recalculare. Pensionarul, ajutat de o cerere la Casa de Pensii Newsweek.ro
Un pensionar a primit 2000 lei în plus la pensie doar prin depunerea unei cereri la casa de pensii d...
14:10
Tesla raportează un nou declin al profitului, în pofida vânzărilor record Newsweek.ro
Tesla, producătorul american de vehicule electrice (EV), a înregistrat un nou declin al profitului î...
14:00
Un general anunță o lovitură-șoc a Rusiei. Vrea să extindă razboiul dincolo de Ucraina Newsweek.ro
Generalul francez Fabien Mandon a instruit forțele sale armate să se pregătească pentru un „șoc” din...
13:50
Trump a ajuns la concluzia Europei după discuția Rubio–Lavrov: Discuțiile cu Putin, complet inutile Newsweek.ro
Președintele american Donald Trump și-a pierdut răbdarea față de Rusia, după ultima convorbire telef...
13:30
Atenție, șoferi! Semafoare cu radar, într-un mare oraș din România. Ce fac dacă prind un vitezoman? Newsweek.ro
Șoferii care circulă prin Brașov trebuie să fie foarte atenți la vitezometru. Primăria a montat un s...
13:30
Moment istoric. Regele Charles se va ruga alături de Papa Leon, în Capela Sixtină Newsweek.ro
Regele Charles și regina Camilla au ajuns la Capela Sixtină, unde se vor ruga alături de Papa Leon, ...
13:20
Nicușor Dan nu crede că Rusia va ataca Europa. Generalii europeni îl contrazic Newsweek.ro
Președintele Nicușor Dan a fost întrebat, joi, înainte de reuniunea Consiliului European de la Bruxe...
13:10
UE salvează România de riscul de blackout și mii de locuri de muncă. „Nu renunțați la cărbune” Newsweek.ro
Uniunea Europeană a fost de acord ca România să nu închidă grupurile energetice pe cărbune, salvându...
Acum 6 ore
13:00
Viktor Orban copiază propaganda lui Georgescu și Simion: Nu ne trimitem copiii la război în Ucraina Newsweek.ro
Premierul maghiar, Viktor Orban a copiat propaganda rusofilă de la Călin Georgescu și de la extremis...
12:50
Centrala atomică de la Zaporojie este din nou alimentată cu curent Newsweek.ro
Centrala atomică ucraineană de la Zaporojie, ocupată de forţele ruse, este alimentată din nou cu ene...
12:40
Pensia crește cu 5% în Marea Britanie, la 1.900€. Pensia în România de 3 ori mai mică și va scădea Newsweek.ro
Pensionarii din Marea Britanie sunt recompensaţi de stat cu indexarea pensiilor în 2026. În acelaşi ...
12:10
Un afacerist din Suceava s-a prăbușit cu avionul pe care îl pilota și a murit. Ce s-a întâmplat? Newsweek.ro
Un accident aviatic mortal a avut loc în această dimineață în zona Băcani din Vaslui. Un afacerist d...
12:00
VIDEO Crește cu 2.400 numărul militarilor aliați din România. Exerciții în 9 baze militare Newsweek.ro
Şeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiţă Vlad, a declarat recent că este în curs un ex...
11:50
Descoperire terifiantă: Un bebeluș, învelit în haine și pungi, găsit mort pe un câmp din Bacău Newsweek.ro
Un bărbat a descoperit pe terenul său din zona localității Moinești, județul Bacău, un bebeluș mort....
11:40
VIDEO Teroare în Ucraina. Atac masiv rusesc în toate regiunile. Blocuri civile și grădinițe distruse Newsweek.ro
Rusia a lansat în noaptea de joi un nou val de atacuri cu drone și rachete asupra Ucrainei, vizând s...
11:30
VIDEO Cum arată primele trenuri tip RE-R cumpărate de România din Polonia. Costă 10.400.000 € bucata Newsweek.ro
Primele trenuri tip RE-R cumpărate de România din Polonia, cu circa 10.400.000 € bucata, au ajuns în...
11:10
Casa de Pensii: 8.000.000€ unei firme cu 13 angajați să o apere de dezastre. Dar, nu crește pensii Newsweek.ro
Casa de pensii dă peste 8.000,000 de euro pentru un sistem care să o ferească de dezastre precum cut...
Acum 8 ore
11:00
Doi tineri, găsiți morți într-o mașină. Lângă ei era un pistol de asomare. Ce spun anchetatorii? Newsweek.ro
Doi tineri au fost găsiți morți în mașină lângă un lac. În mașină era un pistol de asomare folosit l...
11:00
Drona marină „Sea Baby”, noua armă mortală ucraineană care lovește ținte la 1.500 km în Marea Neagră Newsweek.ro
Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a prezentat noua dronă maritimă „Sea Baby”, echipată cu AI...
10:50
Un bărbat a încălcat ordinul de protecție de 17 ori. A fost arestat Newsweek.ro
Un bărbat a încălcat de 17 ori ordinul de protecție. S-a apropiat de fosta lui iubită și a ajuns în ...
10:40
METEO. Vremea se răcește. Vânt puternic până vineri seara. Rafale de 120 km/oră Newsweek.ro
Vremea se răcește. Meteorologii anunță vânt puternic în mai multe zone din țară. Vor fi rafale de 12...
10:30
O escrocherie periculoasă îi vizează pe clienții unei bănci cunoscute. Conturile sunt golite instant Newsweek.ro
Clienții unei bănci foarte cunoscute sunt avertizați cu privire la o escrocherie periculoasă. Cu doa...
10:20
Regretul unui medic rezident după examenul pentru „Urgențe”: „Trebuia să plec” Doar 2 au promovat Newsweek.ro
Examenul de rezidențiat pentru medicina de urgență a stârnit un val de revoltă. Rezidenții spun că t...
10:10
Încă un proiect de hotel „upper scale” Hyatt, în România. În Bulgaria, deja funcționează 7 Newsweek.ro
După ce la sfârșitul lui 2023, lanțul hotelier „upper scale” Hyatt a anunțat că vine în România, la ...
10:00
Beneficii la pensie pentru o categorie de români. „Sunt indemnizații extinse”. Nicușor Dan a semnat Newsweek.ro
Nicușor Dan a semnat un decret care modifică sistemul de pensii pentru o categorie de români.Aceștia...
09:50
Efectele devastatoare ale divorțului la vârste târzii asupra copiilor: Furie, șoc și tristețe Newsweek.ro
Divorțul la vârste înaintate devine tot mai frecvent, iar cercetătorii încep să analizeze impactul s...
09:40
România, campioană la costul energiei. Bogdan Ivan: „Plătim cel mai mare preț raportat la venituri” Newsweek.ro
România se află pe primul loc în Uniunea Europeană la costul energiei raportat la veniturile populaț...
09:20
Cum să îți păstrezi bateria telefonului în formă maximă mai mult timp Newsweek.ro
Deși smartphone-urile moderne oferă procesoare rapide, camere avansate și ecrane luminoase, autonomi...
09:10
Care oraș are datorii de 15.000.000 lei, cele mai mari din România? Primar: Facem investiții Newsweek.ro
Continuă războiul dintre premierul Bolojan și primarii din România. Bolojan și ANAF au publicat „lis...
Acum 12 ore
09:00
Grindeanu promite o lege „constituțională” pentru pensiile magistraților: „Asta va trece de CCR” Newsweek.ro
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat la Craiova că partidul va veni „foarte rep...
08:50
Ce să facă clienții Hidroelectrica până pe 26 octombrie? Vor avea facturi mai mici Newsweek.ro
Clienții Hidroelectrica sunt rugați să transmită indexul autocitit până la data de 26 octombrie, pen...
08:40
Guvernul va aproba organizarea alegerilor pentru Primăria București. Ce prevede documentul oficial Newsweek.ro
Guvernul urmează să aprobe o hotărâre privind organizarea pe 7 decembrie a alegerilor locale parţial...
08:30
Kremlinul refuză pacea: „Lui Putin i s-au promis deja Pokrovsk și Kupiansk” Newsweek.ro
Dictatorul rus Vladimir Putin refuză orice negociere pentru a încheia ăzboiul din Ucraina și preferă...
08:10
Mașinile vor avea sisteme AI cu care șoferul va putea vorbi. Ce modele au soft-ul? Newsweek.ro
General Motors (GM) a anunţat miercuri, la evenimentul „GM Forward” din New York, o serie de iniţiat...
08:10
Trump sancționează dur Lukoil care în România face profit 100.000.000$ și are afaceri de 2 miliarde Newsweek.ro
Sătul de jocul lui Putin, Trump a decis să sancționeze dur Lukoil. Firma rusească Lukoil o duce foar...
07:50
Ministrul Justiției: Avizul CSM nu blochează procesul de reformă a pensiilor speciale Newsweek.ro
Ministrul Justiției susține că reforma pensiilor speciale se poate face doar în acord cu legea și că...
