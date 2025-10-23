Explozie puternică în București - Avertisment: ”Cel care a provocat un prejudiciu trebuie să îl repare”. Guvernul ar putea achita costul noilor apartamente reconstruite, ca despăgubiri, pentru cei cu asigurare

11:30

Compania românească de stat Oil Terminal, operatorul terminalului petrolier din portul Constanța, a luat măsuri pentru a segrega circuitul prin care sunt descărcate, încărcate și stocate în terminal cantitățile de motorină venite din India, suspectate de Ucraina că sunt fabricate din țiței rusesc și care au determinat autoritățile de la Kiev să restricționeze, de la 1 octombrie, importurile de motorină prin portul Constanța.