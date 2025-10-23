La Salrom, perla coroanei acum este grafitul. Miruță: Căutăm cea mai bună metodă de exploatare
Adevarul.ro, 23 octombrie 2025 16:30
Perla coroanei la Salrom este grafitul şi suntem în discuţii pentru a vedea cum putem să-l exploatăm şi dacă o putem face singuri, pentru că exfolierea acestuia nu este un procedeu foarte la îndemână, a declarat, joi, ministrul Ministrul Economiei.
