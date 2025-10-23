Producătorul de componente pentru electrocasnice Zoppas Industries România a raportat o pierdere de 23,5 mil. lei în 2024, la afaceri de 959,9 mil. lei

Ziarul Financiar, 23 octombrie 2025 16:30

Zoppas Industries, subsidiara locală a grupului italian Zoppas, ce operează în România o fabrică la Sânnicolau Mare, judeţul Timiş, a realizat anul trecut o cifră de afaceri de 959,9 mil. lei (aproximativ 193 mil. euro), în scădere cu 2% faţă de anul anterior, când compania a avut afaceri de 979,5 mil. lei (198 mil. euro).

