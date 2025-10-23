Regele Charles al III-lea al Marii Britanii și Irlandei de Nord și Papa Leon al XIV-lea s-au rugat împreună la Vatican – o premieră istorică
G4Media, 23 octombrie 2025 16:50
Regele Charles și Papa Leon al XIV-lea au ținut joi o rugăciune comună istorică în Capela Sixtină, prima dată când un monarh britanic și un... © G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum 5 minute
17:10
Justiţia franceză anulează vânzarea numelui oraşului Vendome către casa de modă Louis Vuitton # G4Media
Un tribunal francez a anulat vânzarea pentru 10.000 de euro a numelui oraşului Vendome către casa de modă Louis Vuitton, filială a gigantului din sectorul... © G4Media.ro.
17:10
Ministrul Sănătăţii anunţă reluarea examenului pentru obţinerea titlului de medic specialist Medicină de Urgenţă, după numeroase nereguli / Medicii au reclamat „o adevărată experienţă traumatizantă” / Întârziere de peste 7 ore şi probleme cu subiectele # G4Media
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă, joi, reluarea examenului pentru obţinerea titlului de medic specialist Medicină de Urgenţă, după ce au fost semnalate numeroase nereguli, între... © G4Media.ro.
Acum 15 minute
17:00
Renault raportează venituri trimestriale peste așteptări, datorate succesului Dacia Bigster # G4Media
Veniturile Renault au crescut peste aşteptări în trimestrul trei din 2025, succesul noilor modele, cum ar fi Dacia Bigster, precum şi evoluţiile bune de la... © G4Media.ro.
17:00
Instinctul pisicii a salvat situaţia: Jandarmii din Mehedinți au intervenit pentru îndepărtarea a doi şerpi dintr-o locuinţă (FOTO) # G4Media
Un echipaj de jandarmi a intervenit, joi, pentru îndepărtarea a doi şerpi dintr-o locuinţă în comuna Bălăciţa, judeţul Mehedinţi. Proprietarul a sunat la numărul de... © G4Media.ro.
17:00
Zelenski cere rachete Tomahawk ţărilor europene care dispun de acestea, precum şi sisteme Patriot # G4Media
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat joi că este în contact cu ţările europene care dispun de rachete americane Tomahawk cu rază lungă de acţiune... © G4Media.ro.
17:00
Cu ce tinichele de coadă candidează Marcel Ciolacu la CJ Buzău: scandalul cu jeturile private Nordis, farmaciile și fotovoltaicele nepotului, afacerile protejatei, deficitul-record # G4Media
Marcel Ciolacu are o șansă mare să câștige în sfârșit la vot pe persoană fizică la CJ Buzău. Fostul premier PSD părea anulat politic de... © G4Media.ro.
Acum 30 minute
16:50
Regele Charles al III-lea al Marii Britanii și Irlandei de Nord și Papa Leon al XIV-lea s-au rugat împreună la Vatican – o premieră istorică # G4Media
Regele Charles și Papa Leon al XIV-lea au ținut joi o rugăciune comună istorică în Capela Sixtină, prima dată când un monarh britanic și un... © G4Media.ro.
Acum o oră
16:40
VIDEO Incendiu de proporții la rafinăria Riazan, una dintre cele mai mari din centrul Rusiei, după un atac cu drone ucrainene # G4Media
Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei a anunțat un atac asupra rafinăriei petrol din Riazan, una dintre cele mai mari din centrul Rusiei,... © G4Media.ro.
16:40
Cinci percheziţii făcute de poliţiştii Capitalei în judeţele Ilfov, Dolj, Timiş şi Buzău, într-un dosar de înşelăciune, fals informatic şi fals în înscrisuri sub semnătură privată / Prejudiciul este estimat la aproape 380.000 de lei # G4Media
Poliţiştii Caitalei fac, joi, cinci percheziţii la locuinţe din judeţele Ilfov, Dolj, Timiş şi Buzău, într-un dosar penal în care se fac cercetări pentru înşelăciune,... © G4Media.ro.
16:40
Controversă în WTA: „Nivelul de testosteron ridicat le face pe Sabalenka și Swiatek să domine tenisul” # G4Media
Marta Kostyuk, ocupantă a locului 27 în ierarhia mondială, a stârnit controverse în lumea tenisului după ce a precizat că „nivelul mai ridicat de testosteron”... © G4Media.ro.
16:40
Recuperare medicală intensivă după protezare totală de șold, cu rezultate spectaculoase în numai două săptămâni, la Spitalul ”Sfântul Sava cel Sfințit”, din Pantelimon, Ilfov # G4Media
Spitalul de Recuperare Medicală ”Sfântul Sava cel Sfințit” este recunoscut pentru că preia cele mai dificile cazuri de pacienți, diagnosticați ca fiind fără șanse de... © G4Media.ro.
16:30
Şef de biroul din cadrul ADP Sector 6, reţinut, fiind acuzat că şi-ar fi însuşit peste 330.000 de lei / Ar fi întocmit borderouri de predare false pentru autoturisme ridicate de pe domeniul public, iar banii i-ar fi pierdut la pariuri sportive # G4Media
Un şef de biroul din cadrul ADP Sector 6 a fost reţinut, joi, fiind acuzat de delapidare, fals material în înscrisuri oficiale şi uz de... © G4Media.ro.
16:20
Poliţia londoneză a început să utilizeze drone pentru a răspunde la apeluri de urgenţă, explicând că vehiculele aeriene fără pilot pot ajunge la locul infracţiunilor... © G4Media.ro.
16:20
Rusia a creat un sistem secret de urmărire a navelor NATO în Arctica, utilizând tehnologie occidentală avansată (anchetă jurnalistică) # G4Media
Rusia a construit timp de peste un deceniu în mare secret o reţea de supraveghere subacvatică în Arctica, utilizând tehnologie occidentală avansată, pe care o... © G4Media.ro.
Acum 2 ore
16:10
Mitul câinilor de rasă, spulberat de medicul veterinar Emma Stratulat: De ce un metis poate fi mai inteligent decât un câine cu pedigree / Povestea câinelui Chalappa: A fost găsit în tomberon, iar acum salvează oameni de sub dărâmături (FOTO) # G4Media
Medicul veterinar Emma Stratulat, de la Save Our Paws, demontează un mit vechi: câinii de rasă nu sunt cu nimic mai inteligenți decât cei de pe... © G4Media.ro.
16:10
La patru zile după spectaculosul jaf al celor opt bijuterii expuse în galeria lui Apollo, muzeul Luvru și-a modificat sloganul de bun venit. „Evadați la... © G4Media.ro.
16:00
General Motors vrea să transforme maşinile sale în asistenţi inteligenţi, prin integrarea Gemini şi unui nou sistem de conducere autonomă din 2028 # G4Media
General Motors (GM) a anunţat miercuri, la evenimentul ”GM Forward” din New York, o serie de iniţiative software majore care vor transforma automobilele companiei în... © G4Media.ro.
16:00
Primăria Ploieşti a plătit unui executor judecătoresc o datorie personală de 13.000 de lei a viceprimarului / Acesta din urmă s-a ales cu o plângere penală pe numele său pentru abuz în serviciu # G4Media
Primăria Ploieşti a plătit, joi, o sumă de 13.000 de lei către un executor judecătoresc în urma neplăţii de către viceprimarul AUR, Alexandru Săraru, a... © G4Media.ro.
15:50
EXCLUSIV Unul dintre șefi Hidroelectrica, trimis în judecată pentru că ar fi primit mită sejururi de lux, este fiul nașului de căsătorie al lui Sorin Grindeanu / Finanțator PSD, Răzvan Avram și soția au ocupat funcții publice bine plătite odată cu ascensiunea liderului PSD # G4Media
Silviu Răzvan Avram, fiul nașului de căsătorie al președintelui interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a fost trimis în judecată, în urmă cu două zile, de... © G4Media.ro.
15:40
Trei persoane bănuite că au ajutat serviciul de spionaj al Rusiei au fost arestate în Marea Britanie # G4Media
Trei bărbaţi au fost arestaţi joi în Marea Britanie în cadrul unei anchete în curs, cei trei fiind suspectaţi că au ajutat serviciul de spionaj... © G4Media.ro.
15:40
Bărbat din Turda trimis în judecată pentru că ar fi postat simboluri și mesaje legionare pe reţelele de socializare / I-ar fi îndemnat pe cititori la revolte sociale şi proteste extreme # G4Media
Un bărbat din Turda a fost trimis în judecată după ce a postat pe reţelele de socializare simboluri şi mesaje legionare prin care îi îndemna... © G4Media.ro.
15:40
Radu Miruţă (USR): Dacă într-un final Curtea Constituţională va considera că legea privind pensiile magistraților este neconstituţională, USR va declanşa un referendum pentru modificarea Constituţiei, să scriem cu litere de tipar că pensiile magistraţilor nu au fost lăsate de Dumnezeu pe pământ # G4Media
Procedura pentru eliminarea pensiilor speciale se va relua de câte ori va fi nevoie, iar dacă într-un final Curtea Constituţională va considera că această lege... © G4Media.ro.
15:30
Ministrul Economiei: S-au terminat verificările la toate cele şase societăţi din subordine / Conducerile au fost numite cu nerespectarea legii, păcălindu-se AMEPIP astfel încât să nu mai fie o verificare suplimentară # G4Media
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a afirmat că s-au încheiat verificările la şase societăţi din subordinea ministerului şi la toate a fost constatată aceeaşi situaţie şi... © G4Media.ro.
15:30
Liviu Negoiţă, fost primar al Sectorului 3, va candida la Primăria Generală a Capitalei, la alegerile din 7 decembrie, din partea Partidului Umanist Social Liberal... © G4Media.ro.
15:30
Kievul anunţă că Rusia a predat Ucrainei 1.000 de cadavre ale militarilor ucraineni ucişi în luptă # G4Media
Rusia a predat joi Ucrainei 1.000 de cadavre prezentate ca fiind ale unor militari ucraineni ucişi în luptă, a anunţat administraţia ucraineană responsabilă de prizonierii... © G4Media.ro.
15:30
Două femei care şi-au făcut tratamente estetice costisitoare la o clinică din Capitală fără să plătească au fost reţinute pentru abuz de încredere prin fraudarea creditorilor/ Prejudiciul depăşeşte 21.400 de lei # G4Media
Două femei care au făcut mai multe tratamente estetice costisitoare la o clinică de specialitate din sectorul 6 al Capitalei pe care nu le-ar fi... © G4Media.ro.
15:30
Ilie Bolojan își publică diploma de absolvire a Facultății de Matematică, după ce un ziar l-a acuzat că “a absolvit 3 ani la o facultate unde durata studiilor era de 5 ani” # G4Media
Premierul Ilie Bolojan și-a publicat joi diploma de absolvire a Facultății de Matematică din cadrul Universității din Timișoara, după ce a cotidianul Libertatea a publicat... © G4Media.ro.
15:20
Conductă de gaze subterană, spartă în urma unor lucrări de canalizare, în Băile Olăneşti / Perimetru de siguranţă de 800 de metri / 35 de persoane au fost evacuate # G4Media
O conductă de gaze subterană a fost spartă, joi, în urma unor lucrări de canalizare, în Băile Olăneşti, judeţul Vâlcea. Pompierii au stabilit un perimetru... © G4Media.ro.
15:20
VIDEO România urbană se încălzește cu 2°C peste media secolului trecut – Raport. Sorin Cheval, climatolog, despre starea climei în orașe: Val de căldură în 2024 și precipitații extreme în 2025 # G4Media
Datele raportului Starea climei, România, 2025 arată că temperatura medie anuală în orașele României a depășit 12°C în perioada 2021–2024, cu peste 2°C mai mult... © G4Media.ro.
15:20
Anca Alexandrescu: „99% voi candida la Primăria Capitalei”. „Am stomacul tare, nu mă voi opri” / Realizatoarea de la Realitatea Plus face propagandă pentru fostul candidat pro-rus la prezidențiale Călin Georgescu # G4Media
Anca Alexandrescu, realizatoare la Realitatea Plus, postul de propagandă al fostului prezidențial pro-rus Călin Georgescu, a declarat că „99%” va candida la alegerile din 7... © G4Media.ro.
Acum 4 ore
15:10
Ioana Dogioiu, despre blocul din Rahova afectat grav de explozie: Nu există un cadru legal prin care statul să poată reconstrui un imobil care, în ipoteza în care va fi demolat, piere cu totul / Costurile, ajutoarele, toate procesele sunt în evaluare # G4Media
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat joi, despre explozia din Rahova, că nu există un cadru legal prin care statul să poată... © G4Media.ro.
14:50
Tesla, producătorul american de vehicule electrice (EV), a înregistrat un nou declin al profitului în trimestrul trei din 2025, de 37%, în pofida vânzărilor record,... © G4Media.ro.
14:50
Lukoil și Rosneft sunt două dintre cele mai mari companii petroliere din Rusia. Sancțiunile impuse de SUA împotriva acestora reprezintă o lovitură semnificativă pentru economia... © G4Media.ro.
14:30
Au început pregătirile pentru sezonul de schi în Poiana Brașov / 80% din zăpada din sezonul trecut a fost creată artificial # G4Media
Societatea care se ocupă de întreținerea domeniului schiabil din Poiana Brașov a început testele cu tunurile și lăncile pentru a fi gata în orice moment... © G4Media.ro.
14:20
Oradea devine primul oraș din România în care biletele pentru transportul în comun pot fi achiziționate prin sistemul RoPay / Călătorii trebuie doar să scaneze un cod QR # G4Media
Oradea devine primul oraş din România care introduce plata biletelor de transport public prin sistemul RoPay, a informat joi, într-un comunicat, compania locală de transport,... © G4Media.ro.
14:20
Rețetă anti-risipă: din roșii ofilite se poate prepara un suc perfect sau o supă delicioasă # G4Media
Cred că oricine a pățit cel puțin o dată să găsească în frigider niște legume uitate, ofilite, pe care nici nu te mai gândești să... © G4Media.ro.
14:20
Trafic cu cocaină pe platforme online / Traficantul era plătit în monedă virtuală / O parte din droguri erau ridicate de cumpărători din vecinătatea unor școli # G4Media
Un bărbat de 34 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile sub acuzația de trafic de droguri de mare risc, după ce... © G4Media.ro.
14:20
China se angajează să construiască un sistem industrial modern și să atingă autosuficiența tehnologică pentru cincinalul 2026-2030 # G4Media
Liderii Partidului Comunist Chinez (PCC) s-au angajat joi să construiască un sistem industrial modern și să-și intensifice eforturile pentru a atinge autosuficiența tehnologică, măsuri pe... © G4Media.ro.
14:10
Sistem de colectare electronică a tarifului de trecere a podului Giurgiu – Ruse / Vor exista două artere dedicate, cu bariere de mare viteză / Directorul CNAIR: Limităm intervenţia factorului uman / Vor fi diminuaţi timpii de asteptare din PTF Giurgiu # G4Media
Directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, anunţă, joi, că a fost desemnat câştigătorul licitaţiei pentru realizarea unui sistem de colectare electronică a tarifului de trecere... © G4Media.ro.
14:00
Partidul Comunist Chinez a schimbat 11 membri din Comitetul Central, conducerea sa la cel mai înalt nivel # G4Media
Comitetul Central (CC) al Partidului Comunist Chinez şi-a înlocuit 11 membri în cadrul celei mai mari schimbări de cadre de după 2017, informează joi agenţia... © G4Media.ro.
14:00
Autorităţile ruse nu renunță la niciuna din revendicările ce privesc Ucraina / Acestea sunt „punctul de plecare” pentru orice dialog cu SUA / Statele Unite, Uniunea Europeană și Ucraina resping poziția Moscovei # G4Media
Purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, a afirmat joi că revendicările iniţiale ale Moscovei pentru o soluţie la războiul din Ucraina... © G4Media.ro.
13:50
Purtătorul de cuvânt al Executivului: Guvernul aşteaptă motivarea Curții Constituționale în cazul proiectului ce privește pensiile magistraţilor şi calea de urmat # G4Media
Calea de urmat în cazul proiectului privind pensiile magistraţilor va fi stabilită după ce va apărea motivarea Curţii Constituţionale în acest caz şi după o... © G4Media.ro.
13:50
Administraţia Fondului pentru Mediu a aprobat peste 8.400 de dosare în Programul „Rabla” pentru persoane fizice / Sesiunea pentru achiziţionarea autovehiculelor noi plug-in hibrid sau a motocicletelor electrice şi autovehiculelor pur electrice sau cu pilă de combustie cu hidrogen # G4Media
Peste 8.400 de dosare în valoare de 107,7 milioane de lei au fost aprobate, joi, în cadrul programului „Rabla” pentru persoane fizice, informează Administraţia Fondului... © G4Media.ro.
13:40
O jurnalistă și un cameraman au fost uciși în Kramatorsk după ce mașina în care se aflau a fost lovită de o dronă rusească # G4Media
Jurnalista canalului de televiziune Freedom TV, Olena Gubanova, și cameramanul Evgheni Karmazin au fost uciși în urma unui atac rus cu o dronă Lancet asupra... © G4Media.ro.
13:40
Turul Franței 2026, traseu spectaculos: Două finaluri pe legendarul Alpe d’Huez și revenirea Montmartre în Paris # G4Media
Traseul Turului Franței 2026 a fost prezentat joi de către organizatorii celei mai importante competiții de ciclism din lume. Traseul este unul spectaculos și va... © G4Media.ro.
13:40
Accident feroviar în judeţul Botoşani / Traficul este oprit în dreptul localităţii Albeşti # G4Media
Un accident feroviar a avut loc, joi după-amiază, în judeţul Botoşani, anunţă Centrul Infotrafic al Poliţiei Române. Potrivit sursei citate, traficul feroviar este oprit în... © G4Media.ro.
13:30
Sorin Grindeanu, încă un atac direct la Ilie Bolojan, în plină campanie internă pentru șefia PSD: ”Să demonstrăm că poţi guverna şi cu inima deschisă, nu doar cu sprânceana încruntată. Aţi văzut că n-am folosit pluralul” # G4Media
Sorin Grindeanu a lansat joi încă un atac direct la Ilie Bolojan pe tema pensiilor speciale ale magistraților. Aflat în plină campanie internă pentru șefia... © G4Media.ro.
13:20
EXCLUSIV DOCUMENT Măsurile pe care le-a pus Guvernul pe masa Comisiei Europene, pentru a o convinge că face pași să reducă deficitul bugetar / Impozitarea mașinilor de marfă, amânată pentru iulie 2026 / Executivul promite o reducere a deficitului la 6% în 2026 # G4Media
Guvernul a trimis recent Comisiei Europene un set de măsuri de consolidare fiscal-bugetară cerut de Consiliul UE până la 15 octombrie 2025, care include principalele... © G4Media.ro.
13:20
Ipoteză surprinzătoare în F1: McLaren, vinovată de scăderea dramatică a randamentului liderului Oscar Piastri # G4Media
Guenther Steiner, fost șef al echipei Haas, lansează o ipoteză surprinzătoare în lupta pentru titlul de campion din Formula 1: McLaren este vinovată de scăderea... © G4Media.ro.
Acum 6 ore
13:10
Alegerile pentru Primăria București și Consiliul Județean Buzău vor avea loc duminică, 7 decembrie. Campania electorală va dura doar două săptămâni # G4Media
Guvernul a stabilit data de duminică, 7 decembrie 2025, pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale parţiale pentru preşedintele Consiliului Judeţean Buzău, primarul general al municipiului... © G4Media.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.