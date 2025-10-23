Avioane Craiova, în pericol: Ajutorul pentru Ucraina ar bloca livrările de IAR Șoim și riscă penalități uriașe
ObservatorNews, 23 octombrie 2025 16:50
Scandal juridic şi economic între Avioane Craiova, Elbit Systems și Ministerul Apărării. Compania Avioane Craiova riscă penalități de milioane de euro, care o pot duce în pragul falimentului, din partea Ministerului Apărării din cauza întârzierii livrării avioanelor IAR Șoim modernizate. Întârzierea este cauzată de partenerul israelian Elbit Systems, care a invocat forța majoră deoarece i s-a solicitat să oprească orice alte proiecte, pentru a ajuta Ucraina. În plus este afectat şi programul de înzestrare a Forţelor Armate
• • •
Acum 15 minute
17:00
Sfârşit tragic pentru un bărbat de 70 de ani. Pensionarul din Dâmboviţa a murit după ce a fost lovit de o creangă a unui copac pe care tocmai îl tăia.
Acum 30 minute
16:50
Avioane Craiova, în pericol: Ajutorul pentru Ucraina ar bloca livrările de IAR Șoim și riscă penalități uriașe # ObservatorNews
Acum o oră
16:40
Rusia foloseşte un sistem secret de urmărire a navelor NATO, construit cu piese occidentale # ObservatorNews
Rusia a construit timp de peste un deceniu în mare secret o reţea de supraveghere subacvatică în Arctica, utilizând tehnologie occidentală avansată, pe care o achiziţiona prin companii fantomă din Europa şi Asia.
16:40
Șef de birou din ADP Sector 6, reținut pentru furtul a peste 330.000 de lei. Ar fi pierdut banii la pariuri # ObservatorNews
Un şef de birou din cadrul Administraţiei Domeniului Public (ADP) Sector 6 a fost reţinut joi, fiind acuzat de delapidare, fals material în înscrisuri oficiale şi uz de fals, toate în formă continuată. În perioada decembrie 2024 - august 2025, acesta ar fi sustras peste 330.000 de lei din fondurile instituţiei, prin întocmirea unor borderouri de predare false pentru autoturisme ridicate de pe domeniul public. Surse judiciare susţin că banii ar fi fost pierduţi la pariuri sportive.
16:40
O româncă din Italia a răspuns la un anunţ de angajare şi a ajuns să fie sechestrată şi violată timp de o lună # ObservatorNews
A răspuns la un anunţ de angajare şi a ajuns să trăiască un adevărat coşmar. O româncă de 44 de ani din Italia a fost sechestrată, bătută şi violată de un bărbat timp de 30 de zile. Femeia a reuşit să scape după ce individul de 60 de ani şi-a uitat într-o zi telefonul acasă şi aceasta a reuşit să alerteze o prietenă.
16:20
Alertă în Băile Olănești: O ţeavă da gaze s-a spart în timpul unor lucrări. 35 de persoane au fost evacuate # ObservatorNews
Mai multe locuinţe din staţiunea Băile Olăneşti au fost evacuate de urgenţă, după ce o țeavă de gaze s-a spart în urma unor lucrări la reţeau de canalizare. Zona a fost izolată pe o suprafaţă de aproape un kilometru. ISU Vâlcea a emis un mesaj Ro-Alert, iar echipele Distrigaz lucrează pentru a remedia avaria.
16:20
Cristiano Bergodi, noul antrenor de la U Cluj. Italianul îl înlocuieşte pe Ioan Ovidiu Sabău # ObservatorNews
FC Universitatea Cluj anunţă numirea lui Cristiano Bergodi (61 de ani) în funcţia de antrenor principal. Câştigător a patru trofee în fotbalul românesc, tehnicianul italian a semnat un contract ce se întinde până în 2027. El vine în locul lui Ioan Ovidiu Sabău.
16:20
Acum 2 ore
16:10
Trei persoane bănuite că au ajutat serviciile de spionaj ale Rusiei au fost arestate în Marea Britanie # ObservatorNews
Trei persoane au fost arestate în Londra conform Legii privind Securitatea Naţională, sub suspiciunea că au ajutat serviciile de informaţii ruseşti. Poliţia Metropolitană a declarat că trei bărbaţi, în vârstă de 48, 45 şi 44 de ani, au fost arestaţi în vestul și centrul Londrei, relatează Sky News.
16:00
Tânăr din Vrancea, reţinut pentru trafic de persoane. Ar fi exploatat sexual o femeie cu probleme de sănătate # ObservatorNews
Un tânăr de 23 de ani din Vrancea a fost reținut de polițiști, sub acuzația de trafic de persoane. Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi recrutat și exploatat sexual o femeie, profitând de starea ei vulnerabilă. Suspectul a fost prins în flagrant delict, după ce ar fi primit bani proveniți din activitatea infracțională, iar procurorii DIICOT au propus arestarea sa preventivă pentru 30 de zile.
15:50
Oil Terminal separă motorina din India, după ce Ucraina a restricționat importurile prin portul Constanța # ObservatorNews
Oil Terminal, operatorul de stat al terminalului petrolier din portul Constanţa, a separat fluxurile de motorină provenite din India, după ce autoritățile de la Kiev au restricţionat, de la 1 octombrie, importurile prin Constanţa. Ucraina suspectează că o parte din carburanţii indieni ar fi obținuţi din ţiţei rusesc, în timp ce traderii români acuză o discriminare, întrucât Slovacia continuă să livreze motorină produsă chiar din petrol rusesc.
15:40
Doi copii de 3 şi 4 ani din Turda au ajuns în stare critică la spital, după ce s-au intoxicat cu mătrăgună # ObservatorNews
Doi copii de 3 şi 4 ani au ajuns în stare critică la spitalul din Turda, după ce s-au intoxicat cu mătrăgună. După ce au fost stabilizaţi, micuţii au fost transferaţi la un spital din Cluj.
15:30
Sorin Grindeanu: "Candidatul PSD pentru Primăria Capitalei probabi va fi decis săptămâna viitoare" # ObservatorNews
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat joi că în weekend va avea mai multe întâlniri cu Organizaţia de Bucureşti şi probabil vor face şi un Birou Permanent Naţional, la începutul săptămânii viitoare, unde vor decide candidatul formaţiunii.
15:30
Un bărbat din Sri Lanka a furat 77.000 de euro de la patronul firmei unde lucra. Unde erau ascunşi banii # ObservatorNews
Un bărbat din Sri Lanka a furat o sumă impresionantă de la firma la care lucra. Individul în vârstă de 46 de ani a fost reţinut la scurt timp de poliţiştii din Aiud.
15:20
Rusia ameninţă UE: "Orice acţiune de confiscare a activelor ruseşti va avea ca rezultat un răspuns dureros" # ObservatorNews
Orice acţiune a UE de confiscare a activelor ruseşti din conturile Euroclear va avea ca rezultat un "răspuns dureros" din partea Rusiei, a avertizat joi purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova.
15:20
Accident între o maşină şi o trotinetă în Covasna. Nu se ştie deocamdată cine a fost de vină # ObservatorNews
Un adolescent de 16 ani care circula cu o trotitetă electrică pe o pistă special amenajată din municipiul Sfântu Gheorghe a fost grav rănit, joi, într-un accident în care a mai fost implicată o maşină. Încă nu s-a stabilit cum s-a produs evenimentul, informează news.ro.
Acum 4 ore
15:00
Atac armat în fața Parlamentului din Belgrad. Un bărbat a fost împușcat. Cine este agresorul # ObservatorNews
Un bărbat a fost rănit după ce un pensionar a intrat într-unul dintre corturile montate de susţinătorii preşedintelui şi a început să tragă la întâmplare.
15:00
Inginer structurist, despre marea problemă a blocului explodat din Rahova: Codul de proiectare interzice # ObservatorNews
Noi date şi noi piste în cazul exploziei produse în blocul din Rahova, în urma căreia trei oameni au murit, iar alţi 15 au fost răniţi. În primul rând, gazul era oprit în bloc în momentul deflagraţiei, astfel că ipoteza potrivit căreia firma care trebuia să se ocupe de scurgerea de gaze sau un vecin ar fi deschis instalaţia cade. E exclusă şi mâna criminală, a declarat şeful Direcţiei de Investigaţii Criminale din Poliţia Română. Apare, însă, o altă ipoteză principală în urma celor cinci zile şi nopţi de cercetare la faţa locului, iar noi am analizat întreaga situaţie alături de Matei Sumbasacu, inginer structurist.
15:00
Dogioiu: Bolojan a absolvit programul de studii de 3 ani al Facultăţii de Matematică, după un an de armată # ObservatorNews
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a afirmat, joi, că premierul Ilie Bolojan a absolvit programul de studii de 3 ani al Facultăţii de Matematică, din cadrul Universităţii Timişoara. Ea a subliniat că Bolojan a intrat din primul an la facultate însă timp de un an a făcut armata, aşa cum erau regulile la acea vreme, scrie News.ro.
15:00
Dogioiu: Dreptul de proprietate asupra apartamentelor "piere" în cazul demolării blocului din Rahova # ObservatorNews
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat joi, în legătură cu explozia din cartierul Rahova, că în prezent nu există un cadru legal prin care statul să poată reconstrui de la zero un bloc care ar urma să fie demolat. Ea a explicat că, juridic, odată cu dispariţia imobilului se stinge şi dreptul de proprietate, iar în cazul unei reconstrucţii, statul nu ar avea temei pentru a "da cheile" noilor locuinţe. Dogioiu a precizat că toate costurile, ajutoarele şi procesele sunt în curs de evaluare, mai scrie News.ro.
14:50
Noi imagini cu jaful de la Luvru. Hoţii, filmaţi de paznici când coboară cu macaraua: "La dracu, pleacă" # ObservatorNews
Au apărut noi imagini după spectaculosul jaf de bijuterii care a avut loc duminică la Muzeul Luvru din Paris, scrie presa franceză.
14:40
Şi-au făcut operaţii estetice la o clinică şi n-au mai plătit. Poliţia a venit cu "nota de plată" acasă # ObservatorNews
Două femei din Capitală au fost reţinute de poliţişti după ce au făcut mai multe intervenţii estetice la o clinică privată şi au plecat fără să achite serviciile, scrie Mediafax. Prejudiciul depăşeşte 21.000 de lei, iar anchetatorii spun că cele două ştiau dinainte că nu vor putea plăti tratamentele.
14:30
Ruşii se laudă că vor putea ocoli şi sancţiunile lui Trump. Cum pot fi afectate operațiunile Lukoil în România # ObservatorNews
Preşedintele SUA Donald Trump a impus primele sale sancțiuni împotriva marilor companii petroliere rusești Rosneft și Lukoil. Analiștii occidentali avertizează că, în teorie, acestea ar putea îngreuna exporturile de petrol ale Moscovei, însă totul depinde de aplicarea ulterioară a sancțiunilor iar, până acum, interesul în acest sens a fost unul scăzut la Washington. Experții ruși au recunoscut că noile sancțiuni vor duce la costuri logistice mai mari și la scăderea profitului. Totuși, companiile vizate ar fi avut timp să se pregătească, iar efectele financiare imediate rămân incerte.
14:30
Întâlnire istorică între Regele Charles și Papa Leon, la 500 de ani după schisma anglicană # ObservatorNews
Regele Charles al III-lea a ajuns la prima întâlnire oficială cu Papa Leon. Monarhul britanic nu e singur, ci însoţit de regina Camilla.
14:20
La 6 zile după explozia din Rahova, autorităţile încă se chinuie să recupereze o pisică blocată la etajul 8 # ObservatorNews
Blocul în care s-a produs explozia a început să fie izolat cu garduri şi va fi păzit non-stop de jandarmi şi de poliţişti. Interdicţia Inspectoratului de Stat în Construcţii rămâne valabilă, cel mai probabil până la demolarea scării afectate de explozie. Sunt proprietari care şi-au pierdut animalele de companie în timpul deflagraţiei. O pisică este în continuare captivă, la etajul 8 al imobilului.
14:20
Percheziții DNA la DSP Brașov. Șefa instituției, bănuită că truca inspecțiile sanitare şi vindea diplome # ObservatorNews
Conducerea Direcției de Sănătate Publică Brașov este anchetată de DNA într-un dosar de mită și folosire de informații confidenţiale.
14:10
Formula 1, spectacol ce nu poate fi ratat! Grand Prix-ul Mexicului, duminică, 21.45, pe Antena 3 şi AntenaPLAY # ObservatorNews
14:00
14:00
Medicul care a încercat să spargă porţile Ambasadei Rusiei: Acuzaţiile sunt "o mizerie" bazată pe "zvonuri" # ObservatorNews
Incident de securitate la Ambasada Rusiei. Un bărbat aflat sub influenţa drogurilor ar fi încercat să intre cu maşina în poarta Ambasadei Rusiei. A fost oprit la timp de jandarmul de la pază, care l-a somat verbal. Şoferul a încercat ulterior să fugă, dar a fost prins. Cercetările au arătat că bărbatul este un renumit medic stomatolog. La testarea DrugTest el a ieşit şi pozitiv la două substanţe interzise. Medicul a fost dus la Institutul de Medicină Legală pentru recoltarea probelor biologice. Contactat de echipa Observator, stomatologul a spus că totul e o mizerie, bazată pe zvonuri.
13:50
Val de spargeri în Dej. Poliţiştii caută un individ mascat, surprins de camerele de supraveghere # ObservatorNews
Poliţiştii din Dej caută un hoţ care intră noaptea şi fură din casele oamenilor. Ultima lovitură a fost suprinsă de o cameră de supraveghere.
13:50
13:50
Trupul unui nou-născut, descoperit într-un sac de plastic pe un câmp din Bacău. Un localnic a sunat la 112 # ObservatorNews
Descoperire macabră pe un teren agricol din Bacău. Un localnic care muncea pe câmp a găsit un sac în care era trupul unui bebeluş. Omul a alertat imediat poliţia.
13:40
13:30
Tinerii găsiţi morţi într-un Golf, în Harghita, erau iubiţi. Au fost daţi dispăruţi de duminică # ObservatorNews
Doi tineri daţi dispăruţi au fost găsiţi împuşcaţi, într-o maşină, pe un drum forestier din apropierea lacului Frumoasa, din judeţul Harghita. Fata avea 19 ani, iar băiatul, 20. Cei doi formau un cuplu de aproape un an. În interiorul maşinii a fost găsit şi un pistol de asomare, utilizat de obicei pentru animale. Nu se ştie ce s-a întâmplat cu exactitate. Procurorii au deschis un dosar penal pentru omor.
13:20
Bulgaria acuză România că blochează construcţia de noi poduri peste Dunăre: "Vor un singur punct de trecere" # ObservatorNews
Viceprimpremierul bulgar și ministrul Transporturilor și Comunicațiilor, Grozdan Karadjov, a criticat dur România pentru "obstacolele sistemice" în calea extinderii conectivității infrastructurii de-a lungul Dunării, scrie Dunav Most.
13:20
Curs BNR, 23 octombrie 2025. Leul românesc pierde teren important în raport cu lira sterlină # ObservatorNews
Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru joi, 23 octombrie 2025, iar cifrele afişate arată că leul românesc a pierdut teren important în raport cu lira sterlină.
Acum 6 ore
13:00
Rezultate LOTO 6/49, joi 23 octombrie 2025. Numerele extrase la tragerile loto de azi # ObservatorNews
Joi 23 octombrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminica, 19 octombrie, Loteria Română a acordat 38.947 de câştiguri în valoare totală de peste 5,29 milioane de lei.
13:00
Cum au păcălit doi tineri din Prahova 19 persoane şi au luat credite în numele lor. Prejudiciu uriaş # ObservatorNews
Doi tineri de 19 ani din Prahova au fost reţinuţi după ce au păcălit 19 persoane, în numele cărora au luat credite folosind datele lor personale, potrivit Mediafax. Cei doi se dădeau drept reprezentanţi ai unor instituţii financiare nebancare şi promiteau împrumuturi avantajoase. Prejudiciul este estimat la 60.000 de lei.
13:00
24 octombrie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului # ObservatorNews
Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 24 octombrie de-a lungul timpului.
12:50
Nicuşor Dan: Avem război hibrid de cel puţin 10 ani. Nu e o noutate că trebuie să ne pregătim # ObservatorNews
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat joi, la Bruxelles, că România se află într-un război hibrid cu Rusia de 10 ani, iar pregătirea pentru o eventuală confruntare nu este o noutate. El a subliniat că "trebuie să ne echipăm pentru a descuraja Rusia să se gândească la un atac asupra Europei".
12:40
Un tânăr dezvăluie cât câştigă la spălat de vase în Elveţia: În Spania trebuie să fii pilot pentru banii ăştia # ObservatorNews
Un tânăr din Spania a dezvăluit pe Instagram cât câștigă spălând vase în Elveția. În țara sa natală, pentru aceeași sumă, ar trebui să fie pilot pe curse comerciale regionale.
12:10
Cine este bărbatul care a vrut să spargă cu maşina porţile Ambasadei Rusiei la Bucureşti # ObservatorNews
Un bărbat de 53 de ani, aflat sub influenţa drogurilor şi cu permisul suspendat, a încercat să intre cu maşina în porţile Ambasadei Rusiei. Acesta a fost oprit la timp de autorităţi, imobilizat şi dus la audieri. Potrivit surselor Observator, se pare că ar fi vorba despre un medic stomatolog din Piteşti, care ar mai fi avut probleme cu legea în trecut.
12:00
Omul de afaceri Ioan Pavel este pilotul mort în accidentul aviatic din Vaslui. Aeronava s-a prăbuşit în pădure # ObservatorNews
Tragedie în judeţul Vaslui. Avionul de mici dimensiuni dispărut de pe radar joi s-a prăbuşit în mijlocul unei păduri din zona localităţii Băcani. Pilotul, un om de afaceri din Suceava, a fost găsit decedat.
12:00
Medvedev avertizează că Trump este "pe picior de război" cu Rusia: "S-a aliniat cu Europa ţăcănită" # ObservatorNews
Dmitri Medvedev a declarat joi că deciziile preşedintelui Trump de a anula summitul de la Budapesta şi de a impune sancţiuni companiilor petroliere ruse arată că Washingtonul este "pe picior de război" cu Moscova.
11:50
24 octombrie, Sfântul Mare Mucenic Areta. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox # ObservatorNews
Vineri, 24 octombrie, este prăznuit Sfântul Mare Mucenic Areta, sfânt cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.
11:40
Calendarul alegerilor pentru Primăria Capitalei: campania electorală începe pe 22 noiembrie # ObservatorNews
Guvernul adoptă astăzi, în ședință, hotărârea privind calendarul alegerilor din Capitală. Depunerea candidaturilor începe pe 12 noiembrie, iar campania electorală va debuta pe 22 noiembrie, urmând să se încheie pe 6 decembrie, la ora 7:00. Pe lângă București, vor avea loc alegeri și pentru președinția Consiliului Județean Buzău, precum și în alte 12 localități.
11:30
11:30
Prefectul Capitalei critică procedura Distrigaz în cazurile de scurgeri de gaze: Greşită și trebuie schimbată # ObservatorNews
Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, a declarat că actuala procedură aplicată de compania Distrigaz, prin care se opreşte alimentarea cu gaze şi se sigilează zona fără a se face verificări suplimentare, este "oarecum greşită", potrivit News.ro. Nistor consideră că există o problemă în tot procesul şi că acesta trebuie evaluat în perioada următoare, fiind posibilă chiar modificarea legislaţiei.
11:30
Cel puţin 10 persoane au murit, iar alte 18 au fost rănite în urma unei explozii la o fabrică de muniţii din oraşul Kopeisk de la est de Munţii Ural, scrie TASS.
Acum 8 ore
11:10
Avion de mici dimensiuni, dispărut de pe radar în Vaslui. Decolase din Suceava: contactul cu pilotul, pierdut # ObservatorNews
Forţele de intervenţie din judeţul Vaslui au fost alertate joi, după ce proprietarul unui avion ultrauşor nu a mai reuşit să ia legătura cu pilotul. Aeronava ar fi dispărut de pe radar în zona comunei Pogana, în apropiere de localitatea Băcani, unde este semnalată o ceaţă densă.
