Avioane Craiova, în pericol: Ajutorul pentru Ucraina ar bloca livrările de IAR Șoim și riscă penalități uriașe

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat joi, în legătură cu explozia din cartierul Rahova, că în prezent nu există un cadru legal prin care statul să poată reconstrui de la zero un bloc care ar urma să fie demolat. Ea a explicat că, juridic, odată cu dispariţia imobilului se stinge şi dreptul de proprietate, iar în cazul unei reconstrucţii, statul nu ar avea temei pentru a "da cheile" noilor locuinţe. Dogioiu a precizat că toate costurile, ajutoarele şi procesele sunt în curs de evaluare, mai scrie News.ro.