Scandal la Avioane Craiova – Israelienii de la Elbit invocă clauza de forţă majoră din contract. Probleme din cauza Ucrainei
Economica.net, 23 octombrie 2025 16:50
Compania Avioane Craiova a fost notificată de firma israeliană cu care are contract pentru livrarea unui soft destinat îmbunătăţirii unor avioane IAR Şoim că aceasta va invoca clauza de forţă majoră, în condiţiile în care i s-a solicitat să oprească orice alte proiecte, pentru a ajuta Ucraina, a declarat, joi ministrul Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Radu Miruţă, într-o conferinţă de presă.
Acum 15 minute
17:00
Anul trecut, 17,4% din populaţia UE se considera în mod subiectiv săracă, o îmbunătăţire faţă de nivelul de 19,1% înregistrat în 2023, arată datele publicate joi de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat).
Acum 30 minute
16:50
Cine a câştigat licitaţia pentru Sistemul de colectare electronică a tarifului de trecere a podului Giurgiu-Ruse # Economica.net
Compania Altimate SA a câştigat licitaţia pentru sistemul de colectare electronică a tarifului de trecere pe sensul dinspre România a podului Giurgiu - Ruse, contractul urmând să fie semnat în zece zile, dacă nu vor fi depuse contestaţii, a anunţat, joi, directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol.
16:50
Startup-ul Druid AI, fondat în România, anunță o „fabrică” de Agenți AI pentru companii # Economica.net
Druid AI, companie românească în domeniul soluțiilor de inteligență artificială pentru mediul de afaceri, anunță că a prezentat, în cadrul evenimentului său anual Symbiosis 4 din Londra, ”cea mai îndrăzneață funcție a platformei sale de până acum”: Virtual Authoring Teams, o nouă generație de agenți AI care se pot proiecta, testa și implementa singuri.
16:50
Acum o oră
16:30
Premieră – Banca Naţională din Elveţia a publicat prima dată un rezumat al discuţiilor care au stat la baza deciziei de politică monetară # Economica.net
Banca Naţională a Elveţiei a publicat joi, pentru prima dată, un rezumat al discuţiilor care au stat la baza deciziei de politică monetară, ca răspuns la criticile privind lipsa de transparenţă a instituţiei în comparaţie cu alte bănci centrale, informează AFP.
16:30
Remus Vulpescu, şeful BVB: E nevoie de capital privat pentru investițiile în energie. România nu se poate descurca doar cu fondurile publice pentru a acoperi cele 40-50 mld. euro # Economica.net
România are nevoie de investiţii de 40-50 miliarde de euro pentru sectorul energetic, până în 2030, sumă care nu poate fi acoperită exclusiv din fonduri publice, motiv pentru care este necesară mobilizarea capitalului privat pentru finanţarea tranziţiei energetice, a infrastructurilor critice energetice, a declarat, joi, directorul general al Bursei de Valori Bucureşti (BVB), Remus Vulpescu.
16:30
Perla coroanei la Salrom este grafitul şi suntem în discuţii pentru a vedea cum putem să-l exploatăm şi dacă o putem face singuri, pentru că exfolierea acestuia nu este un procedeu foarte la îndemână, a declarat, joi, ministrul Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Radu Miruţă, într-o conferinţă de presă. Grafenul n material cu o rezistență extraordinară, de până la 200 de ori mai puternic decât oțelul dar de 1.000 de ori mai ușor decât o foaie de hârtie. Este cel mai bun conductor de electricitate de la ora actuală. El este obținut din grafit – o substanță care este cunoscută popular mai ales pentru că o găsim în mina oricărui creion. Grafenul este o variantă bidimensională a grafitului (o foiță extrem de subțire, cea mai subțire posibil), atomi de carbon dispuși într-o rețea bidimensională.
Acum 2 ore
16:00
Buletin electronic – Anunţ oficial de la Evidenţa Populaţiei pentru bucureştenii care vor carte de identitate electronică # Economica.net
Cetăţenii din Bucureşti care doresc o carte electronică de identitate (CEI) înainte de expirarea documentului actual sunt sfătuiţi să se orienteze şi către serviciile publice comunitare din judeţul Ilfov, deoarece în Bucureşti cererile sunt foarte numeroase, a declarat joi directorul Direcţiei Generale pentru Evidenţa Persoanelor, Cătălin-Aurel Giulescu.
16:00
Ministerul Finanţelor (MF) a împrumutat, joi, 500 milioane de lei de la bănci, printr-o emisiune de obligaţiuni de stat de tip benchmark, cu o maturitate reziduală la 83 luni, la un randament mediu de 7,12% pe an, potrivit datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR).
16:00
Raport al Avocatului Poporului: Veniturile vârstnicilor sunt în mare parte reprezentate de pensie, adesea insuficientă # Economica.net
Veniturile vârstnicilor sunt în mare parte reprezentate de pensie, care este adesea insuficientă pentru a acoperi costurile crescute de întreţinere a locuinţei, procurarea alimentelor şi medicamentelor necesare, potrivit unui raport special al Avocatului Poporului privind situaţia persoanelor vârstnice expuse unui risc mai mare de sărăcie şi excluziune socială, prezentat, joi, de această instituţie.
16:00
Guvernul a aprobat, joi, un memorandum privind construirea noului pod rutier peste râul Prut, între localităţile Bumbăta (România) - Leova (Republica Moldova). Prin memorandum, au fost aprobate negocierea şi semnarea acordului dintre cele două guverne.
16:00
Consiliul Concurenţei a autorizat tranzacția prin care Electro Alfa Servicii Inginerie SRL, partea grupului Electroalfa, intenționează să preia Elcomex I.E.A. SA, arată un comunucat de presă al instituției.
16:00
Guvern: Termenul de finalizare a două proiecte în Sănătate finanţate de BEI, prelungit până la finalul lui 2029 # Economica.net
Guvernul a aprobat joi, prin hotărâre, prelungirea până la finalul anului 2029 a termenelor de finalizare a două proiecte finanţate de Banca Europeană de Investiţii, fiind vorba despre Contractul de finanţare "Răspunsul sectorului public din România la Covid-19 I", în valoare de 87 milioane euro şi Contractul de finanţare "Răspunsul sectorului public din România la Covid-19 II", în valoare de 123,6 milioane euro.
16:00
Germania se va confrunta cu deficite bugetare deşi veniturile din taxe vor fi peste aşteptări până în 2029 # Economica.net
Germania se va confrunta cu un deficit bugetar de peste 140 de miliarde de euro până în 2029 şi va avea nevoie ca ministerele să taie din cheltuieli, în pofida faptului că prognozele privind veniturile din taxe în aceeaşi perioadă au fost revizuite în sus, a declarat joi ministrul Finanţelor, Lars Klingbeil, transmite Reuters.
16:00
Veste uriață de la ministrul Finanțelor! România a obținut acordul CE: Pierdere de 1 miliard, evitată # Economica.net
Jalonul privind reducerea gap-ului de TVA va fi înlocuit cu unul nou. Noul jalon va fi centrat pe măsuri structurale si legislative de întărire a capacității instituționale a ANAF de a acționa, precum si de îmbunătățire a legislației in vederea sprijinirii organelor fiscale în măsurile de colectare și administrare a contribuabililor, potrivit unui comunicat de presă al Ministerului Finanțelor. Decizia a fost luată în urma negocierilor purtate de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, cu reprezentanții Comisiei Europene.
Acum 4 ore
14:50
Podul Giurgiu – Ruse: Şoferii vor pierde mai puțin timp la traversare. Anunțul CNAIR # Economica.net
Etapă importantă pentru plata electronică la traversarea podului Giurgiu -Ruse, anunță joi Cristian Pistol, directorul general al CNAIR.
14:50
Anunţ despre permisele de conducere – Ce pregăteşte UE pentru toţi cetăţenii: permise digitale şi din plastic # Economica.net
Statele membre trebuie să asigure posibilitatea emiterii permiselor digitale până în 2030, dar cetăţenii UE pot deţine în paralel şi permise din plastic, pe care le pot solicita atunci când călătoresc în ţări care nu recunosc permisul digital, a declarat într-un interviu pentru European Newsroom raportoarea Parlamentului European pentru revizuirea normelor UE privind permisele digitale, Jutta Paulus, din grupul Verzilor.
14:50
RABLA 2025 - Peste 8.400 de dosare în valoare de 107,7 milioane de lei au fost aprobate, joi, în cadrul programului "Rabla" pentru persoane fizice, informează Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM), într-un comunicat al instituţiei
14:50
Comitetul Central (CC) al Partidului Comunist Chinez şi-a înlocuit 11 membri în cadrul celei mai mari schimbări de cadre de după 2017, informează joi agenţia oficială de presă Xinhua, preluată de Reuters.
14:50
Miruță, ministrul Economiei: Au existat absolut toate dovezile că ceea ce s-a întâmplat la Praid urma să se întâmple, și pe unde, și cum. Nu se știa exact când # Economica.net
Radu Miruță, ministerul Economiei, a explicat astăzi, 23 octombrie, în cadrul unei conferințe de presă concluziile și măsurile luate în urma analizelor și a rapoartelor oficiale realizate de minister și de Corpul de Control al Primului Ministru.
14:50
Ministrul Economiei a trimis Corpul de control la ANPC pentru prejudicii de 16 milioane de lei # Economica.net
Radu Miruță, ministrul Economiei, a anunțat că a trimis Corpul de control al ministerului la ANPC pentru prejudicii de 16 milioane de lei.
14:50
Producţia la principala fabrică a Volkswagen se va desfăşura conform planificării săptămâna viitoare, în pofida riscului deficitului de microcipuri Nexperia, au declarat joi pentru Reuters surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul.
14:50
România nucleară – Se caută „aliaţi” pentru unitățile 3 şi 4 de la Cernavodă, dar şi pentru a reactoarele modulare mici (SMR) # Economica.net
Ministerul Energiei caută aliaţi în regiune, în negocierea cu Comisia Europeană, pentru finanţarea reactoarelor 3 şi 4 de la Cernavodă şi a Reactoarelor Modulare Mici (SMR) cu bani din Fondul pentru Modernizare, a afirmat, joi, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, la un eveniment de specialitate.
13:30
Renault a numit un nou director de design. Alexandre Malval a lucrat pentru Volkswagen, Citroen și Mercedes # Economica.net
Alexandre Malval, fost designer al unor mărci precum Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroen sau Mercedes-Benz, va deveni, începând cu ianuarie 2026, designerul mărcii Renault.
13:30
Cel mai mare parc eolian din Moldova, deţinut de PPC Renewables România, va fi extins # Economica.net
PPC Renewables România va extinde parcul eolian Deleni de 140 MW din judeţul Vaslui - cel mai mare din regiunea Moldovei - cu încă 85 MW de capacitate instalată, a anunţat joi compania.
13:30
E oficial! Bucureștiul merge la vot pentru alegerile de la Primăria Capitalei. Ce trebuie să ştii despre scrutin şi despre favoriţii la canditatura de şef al Bucureştiului şi # Economica.net
Guvernul a adoptat, în şedinţa de joi, hotărârea privind organizarea alegerilor locale parţiale pentru primarul general al municipiului Bucureşti şi preşedintele Consiliului Judeţean Buzău.
13:30
Electrica Furnizare a redus masiv azi prețul energiei electrice din ofertă. Bătălia prețurilor cu PPC # Economica.net
Electrica Furnizare, unul dintre marii furnizori de energie electrică ai populației, și a actualizat azi oferta concurențială pentru clienții casnici. Prețul final de furnizare a scăzut semnificativ, coborând până la cel mai bun preț pe care îl are PPC, celălalt mare furnizor de energie electrică al casnicilor.
13:30
IKEA a deschis la Cluj-Napoca al treilea studio de planificare și comandă din România # Economica.net
IKEA a deschis deschiderea primului studio de planificare și comandă din județul Cluj, în incinta galeriei comerciale Kaufland Cluj-Gheorgheni din Cluj-Napoca, a anunțat compania.
Acum 6 ore
12:30
Premieră în România. Orașul în care poți plăti autobuzul sau tramvaiul cu cod QR, fără card, fără aplicație, fără POS. Parteneriat BCR în Oradea # Economica.net
Oradea devine primul oraș din România în care biletele pentru transportul public pot fi achitate direct din mijlocul de transport prin scanarea unui cod QR RoPay, fără a fi nevoie de POS, card fizic sau aplicație preinstalată.
12:20
Ce s-a întâmplat cu depozitele populației la bănci, în septembrie 2025 – date oficiale de la BNR # Economica.net
Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali au crescut în luna septembrie 2025 cu 0,3% faţă de luna anterioară, până la nivelul de 634,775 miliarde de lei, iar faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior s-au majorat cu 6,7% (-2,9% în termeni reali), informează joi Banca Naţională a României (BNR).
12:10
Ţările UE trebuie să se echipeze pentru a descuraja Rusia "să se gândească la un atac asupra Europei", a declarat joi preşedintele Nicuşor Dan, înainte de a participa la Consiliul European.
12:00
Ritmul rapid de instalare de sisteme fotovoltaice la care a contat doar prețul mic va ridica probleme de calitate și siguranță în viitor. Un sondaj global a atătat că 90% din sistemele instalate au probleme de montaj # Economica.net
Lucian Toader, fondator și CEO al Alt.Real, atrage atenția asupra problemelor de calitate și de siguranță pe care le vor avea mulți dintre cei care și-au instalat sisteme fotovoltaice. De vină sunt atât unele firme de instalatori, dar și clienții care se uită doar la preț.
11:30
Jumătate de miliard de euro, pierdută doar la Mediu – raport Corpul de Control al Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor la Administraţia Naţională Apele Române # Economica.net
Peste 450 de milioane de euro pierdute, investiţii blocate şi o gestiune defectuoasă a celor mai importante proiecte de infrastructură de apărare împotriva inundaţiilor sunt principalele concluzii ale controlului derulat de Corpul de Control al Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor la Administraţia Naţională "Apele Române".
11:30
Director nou la Uniqa Asigurări. Ana Negulescu preia zona corporate, segment cheie pentru companie # Economica.net
Ana Negulescu a fost numită în funcția de Director Soluții de Asigurare Corporate în cadrul UNIQA Asigurări, rol pe care l-a preluat începând cu luna octombrie a acestui an.
11:20
Declaraţie dură a lui Trump pentru Spania. Preşedintele SUA acuză, din nou, Madridul # Economica.net
Preşedintele SUA, Donald Trump, a acuzat miercuri Spania că nu este un "jucător de echipă" pentru că reprezintă excepţia în ceea ce priveşte angajamentul de a aloca 5% din PIB pentru cheltuieli de apărare, la fel ca restul membrilor NATO, informează EFE.
11:20
Actele normative subsecvente din domeniul mediului vor beneficia, pentru prima dată, de sprijinul experţilor în schimbări climatice, iar în aceste zile vom crea un grup de lucru care va elabora normele menite să protejeze pădurile din România, a declarat, joi, ministra Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu, la conferinţa de lansare a Planului Naţional de Acţiune a Tinerilor privind Schimbările Climatice (PNATSC).
11:20
Digi România a atras o finanțare de 600 milioane de euro pe piețele internaționale prin emiterea de obligațiuni pentru refinanțarea și plata datoriilor mai vechi, potrivit unei informări trimise către Bursa de Valori București.
Acum 8 ore
10:30
Campania de Black Friday la Flanco are loc între 24 octombrie și 30 noiembrie, atât online, cât și în cele 162 de magazine din țară, a anunțat compania.
10:30
Polonezii de la R.Power vând jumătate din proiectul unei baterii de 127 MW din România # Economica.net
R.Power S.A., companie poloneză activă în sectorul regenerabilelor din România, a vândut o participație de 49,99% în proiectul său de sistem de stocare a energiei în baterii (BESS) de 127 MW / 254 MWh din Scornicești, România, către Eiffel Investment Group, potrivit unui comunicat de presă.
10:10
Creșterea IRCC taie din valoarea creditului ipotecar și ridică pragul veniturilor minime necesare. Ce credit maxim poți să iei dacă ai salariul mediu pe economie # Economica.net
Noua valoare a IRCC, de 6,06%, a scăzut suma maximă care poate fi contractată, iar necesarul veniturilor este cu aproximativ 500 de lei mai mare decât până la 1 octombrie. Dacă ai salariul minim pe economie, poți contracta un credit ipotecar maxim de 150.000 lei. Dacă ai salariul mediu pe economie, suma maximă este de 325.000 de lei, conform calculelor AVBS Broker de Credite.
10:00
Distribuitorii de mărfuri nu pot să susțină o nouă majorare salarială: Salariile cresc mai repede decât productivitatea # Economica.net
O posibilă majorare a salariului minim de la 1 ianuarie 2026, conform angajamentelor luate de România față de Bruxelles, stârnește îngrijorare în rândul distribuitorilor de bunuri de larg consum, care apreciază ca neloială și incorectă poziția Guvernului privind oportunitatea creșterii salariului minim brut. În loc să încurajeze afacerile și investițiile, guvernanții măresc taxe și impozite, care au dus la o creștere semnificativă a insolvențelor în sector și la concedieri, scrie Termene.ro.
10:00
Prăbuşire pentru industria prelucrătoare. Scădere cu 28,5% în august 2025, faţă de august 2024, a comenzilor noi # Economica.net
Comenzile noi din industria prelucrătoare pe total (piaţa internă şi piaţa externă) au scăzut în august 2025, în termeni nominali, atât faţă de iulie 2025, cu 28,5%, cât şi faţă de luna similară a anului trecut, cu 4,9%, potrivit datelor publicate joi de Institutul Naţional de Statistică (INS).
09:50
Cotaţiile la ţiţei au crescut joi dimineaţă, după ce Departamentul Trezoreriei din Statele Unite a anunţat sancţiuni împotriva marilor companii petroliere ruseşti Lukoil şi Rosneft, sporind temerile privind perturbările de pe piaţă, transmite Bloomberg.
Acum 12 ore
09:10
Italia – Guvernul Meloni vrea patru miliarde de euro de la bănci şi de la companiile de asigurări, printr-un pachet special de măsuri # Economica.net
Italia intenţionează să adune anul viitor aproximativ patru miliarde de euro de la bănci şi companii de asigurări, printr-un pachet de măsuri inclus în bugetul pe 2026, a anunţat ministrul Economiei, Giancarlo Giorgetti, în Parlament, transmite Reuters.
08:50
Cu susținerea Dacia, grupul Renault a înregistrat o creștere cu 9,8% a vânzărilor în al treilea trimestru din 2025 # Economica.net
Raportul comercial al grupului Renault pentru al treilea trimestru din 2025 arată o creștere cu 9,8%, până la 529.486 de vehicule. Dacia a jucat un rol important în această creștere.
08:50
Grupul Renault a înregistrat o creștere cu 3,7% a cifrei de afaceri în primele nouă luni din 2025 # Economica.net
Raportul financiar al grupului francez Renault, din care face parte și Dacia, pentru perioada ianuarie - septembrie 2025, arată că cifra de afaceri a atins 39,1 miliarde de euro, în creștere cu 3,7% față de perioada similară a anului 2024 și cu 5,1% la nivele constante ale cursului de schimb.
08:50
PE cere o creştere de 25 de milioane de euro a alocărilor pentru Vecinătatea Estică, inslusiv R. Moldova, în bugetul UE pentru 2026 # Economica.net
Parlamentul European a votat miercuri un amendament la bugetul UE pentru anul 2026, prin care este solicitată o creştere cu 25 de milioane de euro a alocărilor pentru Vecinătatea Estică, inclusiv Republica Moldova.
08:50
Departamentul Trezoreriei Statelor Unite a anunţat miercuri sancţiuni împotriva marilor companii petroliere ruseşti Lukoil şi Rosneft, pentru a reduce capacitatea Moscovei de a-şi finanţa efortul de război în Ucraina, transmite Reuters.
08:20
Raport Renault Group: Dacia a vândut 521.387 de vehicule la nivel global în primele nouă luni din 2025 # Economica.net
Marca românească Dacia, parte a grupului francez Renault, a comercializat în perioada ianuarie - septembrie 2025, la nivel global, 521.387 de vehicule, valoare în creștere cu 4,1%.
Acum 24 ore
22:20
Explozie Rahova – Dacă o să constatăm că legislaţia trebuie actualizată, vom intra cu un pachet de modificări, pentru ca astfel de situaţii să nu se repete, anunţă ministrul Energiei # Economica.net
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunţat, miercuri, că, în situaţia în care, după ce va fi gata raportul privind explozia din Rahova, se va constata că legislaţia trebuie să fie actualizată şi puse noi reguli, autorităţile vor veni cu un pachet de modificări legislative pentru ca astfel de situaţii să nu se mai repete.
