Miruţă: Firma israeliană invocă forţa majoră în contractul cu Avioane Craiova; i s-ar fi solicitat să înceteze orice proiecte ca să ajute Ucraina
Financial Intelligence, 23 octombrie 2025 16:50
Compania Avioane Craiova a fost notificată de firma israeliană cu care are contract pentru livrarea unui soft destinat […]
• • •
Alte ştiri de Financial Intelligence
Acum 5 minute
17:10
Grindeanu: Am propus în coaliţie constituirea rapidă a unui grup de lucru pentru elaborarea legii pensiilor magistraţilor # Financial Intelligence
Preşedintele interimar al Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, a declarat joi, la Galaţi, că a propus în coaliţia […]
Acum 30 minute
16:50
Acum o oră
16:30
Nicuşor Dan: Este important să avansăm în implementarea proiectelor de securitate şi apărare în strânsă coordonare UE-NATO # Financial Intelligence
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, că este necesară implementarea proiectelor de securitate şi apărare în strânsă coordonare […]
Acum 2 ore
16:10
Miruţă: La Salrom, perla coroanei acum este grafitul; căutăm cea mai bună metodă de exploatare # Financial Intelligence
Perla coroanei la Salrom este grafitul şi suntem în discuţii pentru a vedea cum putem să-l exploatăm şi […]
16:00
Vulpescu(BVB): România are nevoie de investiţii de 40-50 miliarde de euro pentru sectorul energetic, până în 2030 # Financial Intelligence
România are nevoie de investiţii de 40-50 miliarde de euro pentru sectorul energetic, până în 2030, sumă care […]
16:00
O urgenţă naţională, care are nevoie de o lege pe măsură În fiecare an, zeci de femei din […]
15:50
Verchere, OMV Petrom: Ne propunem să menținem un echilibru sănătos între distribuirea valorii create și continuarea proiectelor majore de investiții pe care le avem în derulare # Financial Intelligence
*Dividendele totale acordate în 2025 se ridică la 0,0644 lei/acțiune, ceea ce se traduce printr-un randament al dividendului […]
15:40
Acționarii OMV Petrom au aprobat modificarea și actualizarea Regulilor Interne ale Consiliului de Supraveghere al Societății; statul nu a votat pentru acest punct # Financial Intelligence
Acționarii OMV Petrom au decis azi aprobarea modificării și actualizării Regulilor Interne ale Consiliului de Supraveghere al Societății, […]
15:40
Germania se va confrunta cu deficite bugetare, deşi veniturile din taxe vor fi peste aşteptări până în 2029 # Financial Intelligence
Germania se va confrunta cu un deficit bugetar de peste 140 de miliarde de euro până în 2029 […]
15:40
România a obținut acordul Comisiei Europene pentru înlocuirea jalonului din PNRR privind reducerea GAP-ului de TVA și a evitat o pierdere de până la 1 miliard de euro din granturi, în 2026 (MFP) # Financial Intelligence
În urma unor negocieri purtate de Alexandru Nazare, ministrul finanțelor, cu reprezentanții Comisiei Europene, jalonul privind reducerea gap-ului […]
15:30
Şeful Nokia compară avansul Inteligenţei Artificiale cu boom-ul internetului din anii 1990 # Financial Intelligence
Directorul general de la grupul finlandez Nokia, Justin Hotard, a declarat joi că Inteligenţa Artificială alimentează o tendinţă […]
Acum 4 ore
15:00
Piața neagră a țigaretelor a scăzut în septembrie până la 9,6% din totalul consumului (studiu Novel) # Financial Intelligence
Piața neagră a țigaretelor a scăzut în septembrie până la 9,6% din totalul consumului, comparativ cu 11,9% în […]
15:00
Ministerul Energiei caută aliaţi în negocierea cu CE pentru a finanţa reactoarele 3 şi 4 din Fondul pentru Modernizare (ministru) # Financial Intelligence
Ministerul Energiei caută aliaţi în regiune, în negocierea cu Comisia Europeană, pentru finanţarea reactoarelor 3 şi 4 de […]
14:50
Guvernul a aprobat un proiect de lege referitor la retragerea României din Tratatul privind Carta Energiei # Financial Intelligence
Guvernul a aprobat, în şedinţa de joi, printr-un proiect de lege, retragerea României din Tratatul privind Carta Energiei […]
14:20
Rusia promite „un răspuns dureros” dacă UE îi confiscă active pentru a finanţa Ucraina # Financial Intelligence
Orice acţiune a UE de confiscare a activelor ruseşti din conturile Euroclear va avea ca rezultat un „răspuns […]
14:20
Ioana Dogioiu: Dreptul de proprietate asupra apartamentelor dispare în cazul demolării blocului din Rahova # Financial Intelligence
Dreptul de proprietate asupra apartamentelor din blocul afectat de explozie dispare în cazul în care autorităţile decid demolarea […]
13:40
Eurostat: Rata sărăciei subiective în Uniunea Europeană a scăzut la 17,4% în 2024 # Financial Intelligence
Anul trecut, 17,4% din populaţia UE se considera în mod subiectiv săracă, o îmbunătăţire faţă de nivelul de […]
Acum 6 ore
13:00
După sancţiunile impuse de SUA, Dmitri Medvedev avertizează că Trump este “pe picior de război” cu Moscova # Financial Intelligence
Fostul preşedinte rus Dmitri Medvedev a declarat joi că deciziile administraţiei preşedintelui american Donald Trump de a anula […]
12:50
Nicuşor Dan: Fiecare dintre pachetele de sancţiuni a afectat economic Rusia # Financial Intelligence
Fiecare dintre pachetele de sancţiuni a afectat economic Rusia, a afirmat, joi, preşedintele Nicuşor Dan, înainte de a […]
12:50
Percheziții DNA la DSP Brașov; directoarea instituției – vizată de anchetă (surse) # Financial Intelligence
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) efectuează, joi, percheziții în județul Brașov într-un dosar în care mai mulți funcționari […]
12:40
Ana Negulescu preia rolul de Director Solutii de Asigurare Corporate in cadrul UNIQA Asigurari # Financial Intelligence
Ana Negulescu a fost numita in functia de Director Solutii de Asigurare Corporate in cadrul UNIQA Asigurari, rol […]
12:40
Europa adoptă al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, inclusiv interdicția de import de LNG # Financial Intelligence
Joi, țările UE au adoptat oficial un al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei pentru războiul său împotriva […]
12:30
ANALIZĂ XTB, Radu Puiu: Investitorii români se alătură valului AI. Acțiunile producătorilor de cipuri, în topul preferințelor # Financial Intelligence
Atenția investitorilor din România a fost, luna trecută, aliniată cu entuziasmul global față de inteligența artificială și producătorii […]
12:30
Tesla, producătorul american de vehicule electrice (EV), a înregistrat un nou declin al profitului în trimestrul trei din […]
12:20
PPC Renewables România va extinde parcul eolian Deleni, cel mai mare din regiunea Moldovei, cu încă 85 MWb # Financial Intelligence
PPC Renewables România continuă planul de creștere a portofoliului de energie regenerabilă prin lansarea celei de-a doua faze […]
12:20
BNR: Depozitele la bănci ale firmelor şi populaţiei au crescut cu 0,3%, în septembrie 2025 # Financial Intelligence
Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali au crescut în luna septembrie 2025 cu 0,3% faţă de luna anterioară, până la […]
12:20
ELCEN: Contracte semnate pentru servicii de tip Owner’s Engineer în vederea implementării noilor unități de cogenerare de înaltă eficiență # Financial Intelligence
Electrocentrale București S.A. (ELCEN) a semnat contractele pentru servicii de consultanță de tip Owner's Engineer aferente proiectelor de […]
12:20
InfoCons a realizat diverse studii pe baza informațiilor ce se regăsesc pe etichetele produselor alimentare din carne ce […]
12:10
Nicuşor Dan: Trebuie să ne echipăm pentru a descuraja Rusia să se gândească la un atac asupra Europei # Financial Intelligence
Ţările UE trebuie să se echipeze pentru a descuraja Rusia "să se gândească la un atac asupra Europei", […]
11:50
Carrefour, cel mai mare retailer din Europa, şi-a menţinut obiectivele financiare anuale, deşi creşterea vânzărilor a încetinit pe […]
11:50
Veniturile trimestriale ale Renault depăşesc estimările, datorită succesului Dacia Bigster # Financial Intelligence
Veniturile Renault au crescut peste aşteptări în trimestrul trei din 2025, succesul noilor modele, cum ar fi Dacia […]
11:40
Creşterea IRCC taie din eligibilitatea la credite şi ridică pragul veniturilor necesare # Financial Intelligence
Indicele de Referinţă pentru Creditele Consumatorilor (IRCC) a urcat la 6,06% de la 1 octombrie, cel mai ridicat […]
11:30
Pierderi din fonduri europene de peste 450 milioane de euro şi deficienţe grave de management la ANAR(Corpul de Control) # Financial Intelligence
Peste 450 de milioane de euro pierdute, investiţii blocate şi o gestiune defectuoasă a celor mai importante proiecte […]
Acum 8 ore
11:10
Florin BÂLCAN: Provident are o contribuție semnificativă la creșterea gradului de incluziune financiară; 47% dintre clienți provin din zona rurală # Financial Intelligence
Compania a lansat Ghidul Românului chibzuit O dilemă care apare tot mai des în discuțiile cu clienții este […]
10:50
Acționarii OMV Petrom au aprobat distribuirea de dividende speciale de 1.246 milioane lei # Financial Intelligence
Acționarii OMV Petrom au aprobat distribuirea de dividende speciale de 1.246 milioane lei, la Adunarea Generală de azi. […]
10:00
Comenzile noi din industria prelucrătoare, în scădere cu 28,5% în august 2025, faţă de august 2024 # Financial Intelligence
Comenzile noi din industria prelucrătoare pe total (piaţa internă şi piaţa externă) au scăzut în august 2025, în […]
09:50
Cotaţiile la ţiţei cresc, după ce SUA au anunţat sancţiuni împotriva celor mai mari companii petroliere ruseşti # Financial Intelligence
Cotaţiile la ţiţei au crescut joi dimineaţă, după ce Departamentul Trezoreriei din Statele Unite a anunţat sancţiuni împotriva […]
09:30
Italia vrea să obţină anul viitor patru miliarde de euro de la bănci şi companii de asigurări # Financial Intelligence
Italia intenţionează să adune anul viitor aproximativ patru miliarde de euro de la bănci şi companii de asigurări, […]
Acum 12 ore
09:00
Titlurile de stat Fidelis emise în octombrie de Ministerul Finanțelor, în valoare de aproape 2,2 miliarde lei, debutează la tranzacționare la Bursa de Valori București # Financial Intelligence
Oferta primară de vânzare a titlurilor de stat Fidelis s-a derulat în perioada 10 – 17 octombrie, prin […]
08:30
Trump afirmă într-o întâlnire cu Rutte că discuţiile cu Putin “nu duc nicăieri”. Bessent anunţă că impune sancţiuni Rosneft şi Lukoil, pentru că Putin nu a fost “nici sincer, nici onest la masa negocierilor” cu Trump, dezamăgit # Financial Intelligence
Secretarul american al Finanţelor, Scott Bessent, a anunţat miercuri sancţiuni vizând grupurile petroliere ruseşti Rosneft şi Lukoil, din […]
08:20
de Dan Pălăngean Dobânda medie pe termen lung pentru România a crescut în septembrie 2025 până la 7,29% […]
08:10
Un stat nu poate funcționa pe implicații personale. Are nevoie de proceduri și gândire structurată (Speranța Munteanu) # Financial Intelligence
Articol bazat pe intervenția Speranței Munteanu, Managing Partner Veridio Return, în cadrul Banking Forum 2025, adaptată pentru publicare. […]
07:30
Analiză g7: De la campanii la conversații autentice – cum se transformă marketingul în 2025 # Financial Intelligence
68% dintre europeni declară că aleg un brand pentru valorile pe care le transmite, nu doar pentru produsul […]
07:30
Daniel Băluţă: Dacă partidul, şi sunt convins că lucrul ăsta se va întâmpla, va fi de acord, cel mai probabil voi candida # Financial Intelligence
Primarul Sectorului 4 al Capitalei, Daniel Băluţă, anunţă că ia în calcul o candidatură pentru funcţia de primar […]
07:20
O selecție rară de măști și statuete africane din colecția generalului Mihai Caraman, supranumit „legenda spionajului românesc”, se vinde prin Artmark # Financial Intelligence
O selecție rară de măști și statuete africane din colecția generalului Mihai Caraman, supranumit „legenda spionajului românesc", disponibilă […]
07:00
Guvernul urmează să aprobe în şedinţa de joi proiectul de hotărâre privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru […]
06:50
Președintele Nicușor Dan – la Consiliul European; situația din Ucraina și Orientul Mijlociu – pe agendă # Financial Intelligence
Președintele Nicușor Dan va participa, joi, la reuniunea Consiliului European, care va avea loc la Bruxelles. Agenda Consiliului […]
Acum 24 ore
22:20
Nuclearelectrica caută potențiali parteneri pentru încheierea de contracte angro de vânzare-cumpărare de energie electrică # Financial Intelligence
S.N. Nuclearelectrica SA (SNN), în calitate de producător de energie electrică, lansează o consultare de piață, în vederea […]
22:10
În interesul direct al clienților noștri și în linie cu angajamentul Hidroelectrica de a oferi servicii moderne, sigure […]
19:30
Belgia ar putea limita consumul de energie al centrelor de date, pe fondul exploziei cererii de AI # Financial Intelligence
Operatorul reţelei energetice din Belgia a anunţat miercuri că ar putea stabili o limită cu privire la electricitatea […]
