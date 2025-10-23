Guvernul a aprobat majorarea limitei până la care persoanele asigurate au dreptul la rețete compensate

11:40

De astăzi, Primăria Brașov a extins proiectul pilot de semaforizare inteligentă, care are drept scop creșterea siguranței pe străzile Brașovului, atât pentru pietoni, cât și pentru șoferi. Astfel, de astăzi, cele patru treceri de pietoni de pe str. Lungă (între intersecția cu str. Carierei și cea cu str. De Mijloc) au fost dotate cu detectori [...]