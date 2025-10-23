Mihai Stoica anunță revenirea jucătorului simpatizat de Gigi Becali: „Și-a ridicat capul din pământ!”
23 octombrie 2025
FCSB traversează un moment dificil în acest sezon, fiind destul de departe de zona de play-off. Campioana en-titre a atins apogeul rușinii în etapa a 13-a din Liga 1, când a fost învinsă incredibil de nou promovata Metaloglobus. Mihai Stoica a anunțat însă că unul dintre favoriții lui Gigi Becali este tot mai implicat și
Lovitura dată de celebrul milionar care şi-a pierdut toată averea şi a ajuns la închisoare: "Sunt recunoscător"
Boris Becker (57 de ani) a trecut prin momente teribile, după ce şi-a pierdut întreaga avere, iar apoi a ajuns la închisoare, fiind acuzat că a ascuns active. Soarele începe să răsară din nou pentru fostul lider mondial ATP. Autobiografia lui, "Inside", are mare succes. Autobiografia lui Boris Becker e un mare succes "Faptul că
AntenaSport Update. Cele mai importante ştiri ale zilei de 23 octombrie sunt pe as.ro, de la anunţul făcut de Iuliu Mureşan despre Dan Petrescu, la decizia luată de David Popovici. AntenaSport Update. Cele mai importante ştiri ale zilei de 23 octombrie 1. Revenire la FCSB Veşti bune pentru Charalambous şi Pintilii: Daniel Graovac a revenit
L-au scos de pe lista UEFA, chiar înaintea meciului cu Bologna! Decizia luată de FCSB
FCSB înfruntă Bologna în cel de-al treilea meci din faza principală a UEFA Europa League, iar staff-ul roș-albaștrilor a luat o decizie importantă, cu doar câteva ore înainte de starul partidei de pe Arena Națională. Concret, aceștia au eliminat un jucător important din cadrul campaniei europene din sezonul trecut, însă l-au înlocuit cu Vlad Chiricheș,
Ajutor pentru CFR Cluj. Iuliu Mureșan anunță că 500.000 de euro au intrat în posesia clubului
Iuliu Mureșan a vorbit în cadrul conferinței de presă de prezentare la CFR Cluj despre o sumă de bani care a fost virată în conturile clubului, și anume una de 500.000 de euro. Noul președinte din Gruia, adus în locul lui Cristi Balaj, a declarat că prin intermediul acestui bonus financiar au fost plătite salariile
Arne Slot, criticat după victoria lui Liverpool din Champions League: "Acum toată lumea știe cum să îi bată"
Liverpool a încheiat seria de patru înfrângeri la rând cu o victorie entuziasmantă în UEFA Champions League, pe terenul lui Eintracht Frankfurt. Cormoranii s-au impus cu 5-1, în ceea ce a reprezentat cea mai bună prestație a echipei de pe Anfield în acest sezon. Crystal Palace, Galatasaray, Chelsea și Manchester United au fost echipele care
UEFA a explicat în premieră de ce a șters Cupa Campionilor din dreptul lui FCSB. Cum a revenit la Steaua trofeul
Oficialii de la UEFA au oferit un răspuns la întrebarea pe care şi-au pus-o în ultima perioadă suporterii de la FCSB: De ce echipa lui Gigi Becali nu mai apare pe site-ul forului european drept câștigătoarea Cupei Campionilor Europeni din 1986? Instituția de la Nyon a luat acum aproape o săptămâna decizia de a schimba
Verdictul lui Marius Niculae despre FCSB şi Universitatea Craiova înainte de meciurile europene
Marius Niculae (44 de ani) e de părere că Universitatea Craiova o va învinge pe Noah. La meciul FCSB – Bologna, Marius Niculae se aşteaptă la orice. FCSB – Bologna se joacă de la ora 19:45, partida putând fi urmărită în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport. Universitatea Craiova – Noah se
În sport, antrenorii analizează constant indicatori precum viteza, rezistența sau nivelul de implicare al jucătorilor. În mediul de business, managerii se bazează pe date financiare, rapoarte de productivitate și gradul de satisfacție al clienților. Paralele între vestiar și birou există mai multe decât ne imaginăm, iar cheia succesului se află în gestionarea inteligentă a resurselor
Ultimatum pentru Denis Alibec! Ce a declarat liderul Peluzei Nord, înaintea meciului cu Bologna
Criza de rezultate de la FCSB a dus la un conflict inevitabil între jucători și galerie. La finalul partidei pierdute cu Metaloglobus, Denis Alibec a avut un dialog dur cu fanii grupării roș-albastre, iar situația a fost cât se poate de tensionată. Totuși, Mihai Stoica a anunțat că cele două părți au avut o discuție
Operat la clavicula dreaptă după căzătura suferită în Grand Prix-ul Indoneziei, Marc Marquez spera totuşi să revină în Marele Premiu de la Valencia, la jumătatea lunii noiembrie. O dorinţă care nu se va împlini, deoarece spaniolul şi-a încheiat definitiv sezonul joi. „Marc va trebui să petreacă patru săptămâni cu braţul complet imobilizat înainte de a
Dinamo întâlneşte pe FC Argeş, vineri, de la ora 20:30. În cadrul unei conferinţe de presă, Zeljko Kopic a vorbit despre meci, dar… s-a trezit şi cu o întrebare directă legată de banii pe care îi încasează în Ştefan cel Mare. Mai exact, de curând au apărut informații potrivit cărora conducerea clubului i-ar fi mărit
Grand Prix ediția 31: Revenirea spectaculoasă a lui Max Verstappen
Cristiano Bergodi este noul antrenor al lui U Cluj, anunţul oficial fiind făcut joi de "Şepcile Roşii". Tehnicianul de 61 de ani a semnat un contract valabil până în 2027 şi i-a luat locul lui Ovidiu Sabău. El a fost prezentat şi în cadrul unei coferinţe de presă. Bergodi a anunţat că pentru el obiectul
Ce scrie presa din Italia despre revenirea lui Cristiano Bergodi în România: "O nouă aventură"
Cristiano Bergodi a fost alesul pentru banca tehnică a Universităţii Cluj. El s-a aflat cu Adi Mutu în luptă pentru banca tehnică a echipei şi a avut câştig de cauză în final. Vestea că Bergodi se întoarce în România a ajuns şi în Italia. "Un nou capitol în cariera de antrenor a lui Cristiano Bergodi
Dennis Man, nominalizat la titlul de cel mai bun jucător al săptămânii în Liga Campionilor
Dennis Man a fost nominalizat de site-ul UEFA la titlul de cel mai bun jucător al săptămânii în Liga Campionilor la fotbal, după ce a marcat două goluri pentru PSV Eindhoven, care a învins-o pe Napoli cu 6-2, marți, pe teren propriu. Man, care poate fi votat pe site-ul UEFA, îi are contracandidați la acest
Vincenzo Italiano este internat în spital din cauza unei pneumonii, dar acest lucru nu l-a împiedicat să transmită un mesaj video jucătorilor săi înaintea duelului de pe Arena Națională, dintre FCSB şi Bologna. Vincenzo Italiano, antrenorul echipei Bologna, a fost internat marți în spital din cauza unei pneumonii grave. Astfel că el nu fi prezent
Cristiano Bergodi este noul antrenor al lui U Cluj, anunţul oficial fiind făcut joi de "Şepcile Roşii". Tehnicianul de 61 de ani a semnat un contract valabil până în 2027 şi i-a luat locul lui Ovidiu Sabău. "FC Universitatea Cluj anunță numirea lui Cristiano Bergodi (61 de ani) în funcția de antrenor principal. Câștigător a
Prezentatoarea TV, moment ruşinos în faţa lui Thierry Henry. I-a crăpat bluza în direct
Kate Scott, una dintre cele mai cunoscute și mai frumoase prezentatoare din Marea Britanie, a fost protagonista unui moment ruşinos, în timpul unei emisiuni în direct. I-a crăpat bluza exact la o oră de maximă audienţă. Scena s-a produs la postul CBS Sports, unde Kate Scott analiza meciurile din Liga Campionilor, alături de invitați de
Pariurile sportive au evoluat mult în ultimii ani. Dacă odată pariorii mizau mai mult pe instinct sau pe echipa preferată, astăzi accentul cade pe date, statistici și analize. În 2025, oferta caselor de pariuri este mai generoasă ca niciodată, competițiile se joacă zilnic, iar informațiile sunt la un click distanță. Iar fotbalul rămâne, fără surprize,
Partida retur dintre FCSB și Dinamo, din etapa cu numărul 19, a fost programată pentru 7 decembrie 2025. Numai că, tot pe 7 demcembrie, au fost programate şi alegerile pentru Primăria Bucureștiului. În acest context, LPF a decis să modifice data la care va avea loc derby-ul. Justin Ștefan, secretar general la LPF, a transmis
Victor Wembanyama, 40 de puncte şi o performanţă spectaculoasă la revenirea după 8 luni la San Antonio Spurs
Starul francez Victor Wembanyama, la opt luni de la ultimul său meci oficial, a făcut spectacol în meciul câştigat de San Antonio Spurs în faţa formaţiei Dallas Mavericks, cu 125-92, miercuri, în capitala Texasului, în liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA), competiţie transmisă exclusiv în AntenaPLAY. În mai puţin de 30 de minute de joc,
Mărturisire incredibilă! Mihai Rotaru a intrat nervos în vestiar şi l-a amendat cu 2000 de euro: "M-am rugat la Dumnezeu"
Alexandru Mateiu a petrecut zece ani la Universitatea Craiova! A părăsit echipa din Bănie la final de contract, iar sub tricoul alb-albastru, Mateiu a disputat 326 de meciuri, a marcat 13 goluri și a oferit 11 pase decisive, contribuind semnificativ la succesul echipei. Pe lângă performanţele frumoase reuşite la Craiova, Alexandru Mateiu a avut parte
Iuliu Mureşan a dat cărţile pe faţă despre transferul lui Louis Munteanu! Gigi Becali stă la pândă
CFR Cluj are probleme financiare, Florin Prunea susţinând chiar că va ajunge în insolvenţă. Iuliu Mureşan
Iuliu Mureşan a făcut anunţul la prima conferinţă de presă: “Nu se pune problema ca Dan Petrescu să vină acum” # Antena Sport
Dan Petrescu (57 de ani) a ajuns la o înţelegere cu Neluţu Varga pentru o revenire de la CFR Cluj. Tratamentul pe care îl are momentan fostul mare jucător îl împiedică să vină imediat la echipă. Ovidiu Hoban va fi interimar în următoarea lună, iar Iuliu Mureşan, noul preşedinte al clubului, susţine că o decizie […] The post Iuliu Mureşan a făcut anunţul la prima conferinţă de presă: “Nu se pune problema ca Dan Petrescu să vină acum” appeared first on Antena Sport.
Revenire importantă în tabăra FCSB. Meme Stoica a dat vestea bună, e deja la antrenamente! # Antena Sport
Vin şi veşti bune pentru fanii FCSB. Înaintea meciului din Liga Europa, cu Bologna, Meme Stoica a anunţat o revenire importantă în tabăra FCSB. Daniel Graovac, jucător accidentat în urmă cu aproximativ o lună, s-a întors la antrenamentele echipei. “Graovac nu e de 90 de minute, dar a revenit la antrenamente şi le face integral”, […] The post Revenire importantă în tabăra FCSB. Meme Stoica a dat vestea bună, e deja la antrenamente! appeared first on Antena Sport.
FIFA a încheiat un acord care va asigura condiţii “decente şi sigure” pentru lucrătorii de pe şantierele de construcţii ale World Cup 2026, competiţie ce va fi live în Universul Antena. Organizaţiile pentru drepturile omului au avertizat anterior că vor exista decese în rândul muncitorilor migranţi în pregătirile Arabiei Saudite pentru găzduirea turneului final din […] The post Anunţul făcut de FIFA înainte de World Cup 2026 appeared first on Antena Sport.
Mihai Stoica a răbufnit în direct, după rezultatele de la FCSB: “E o prestaţie lamentabilă, o ruşine mondială” # Antena Sport
FCSB e pe locul 12 în Liga 1, după un început foarte slab de sezon, în care a înregistrat deja şase eşecuri. Ultimul a fost cel care a aprins spiritele la echipa lui Becali, care a fost învinsă de Metaloglobus, lanterna roşie. Mihai Stoica a răbufnit după ce FCSB a ajuns să conducă în duelurile […] The post Mihai Stoica a răbufnit în direct, după rezultatele de la FCSB: “E o prestaţie lamentabilă, o ruşine mondială” appeared first on Antena Sport.
Mutu refuză să fie comparat cu Chivu: “Când duceam Rapid în play-off, nu întrebaţi de ce eu sunt acolo și el la Inter Unde16?” # Antena Sport
Adi Mutu a început să fie deranjat de comparaţia dintre performanţele lui şi ale lui Cristi Chivu. Cum cariera lui Chivu este pe un drum ascendent, pe banca celor de la Inter, Mutu nu are vreun angajament. „Cristi Chivu a făcut 3 luni extraordinare la Parma. A salvat echipa de la retrogradare, printr-un parcurs decent. […] The post Mutu refuză să fie comparat cu Chivu: “Când duceam Rapid în play-off, nu întrebaţi de ce eu sunt acolo și el la Inter Unde16?” appeared first on Antena Sport.
Cât a putut să plătească un român pentru o oră de antrenament cu David Popovici. Încă un gest uriaş al campionului nostru # Antena Sport
David Popovici ne-a demonstrat an de an că este un campion şi în afara bazinului. Pe lângă medaliile de aur olimpice, mondiale şi europene, sportivul nostru a făcut gesturi uriaşe de-a lungul timpului. Ultimul a venit cu câteva zile în urmă, atunci când a scos la licitaţie o oră de înot cu el, iar preţul […] The post Cât a putut să plătească un român pentru o oră de antrenament cu David Popovici. Încă un gest uriaş al campionului nostru appeared first on Antena Sport.
Prima mutare oficială anunţată de Universitatea Cluj de la plecarea lui Sabău. A semnat contractul! # Antena Sport
Universitatea Cluj a rămas fără antrenor după demisia lui Neluțu Sabău, iar Cristiano Bergodi pare să fie viitorul tehnician al echipei, însă oficialii nu au confirmat încă mutarea. Până când Bergodi devine şi în acte antrenor, conducerea U Cluj a reuşit un transfer. La echipă a fost adus nigerianul Raji Ayomide. Mijlocaș defensiv, Raji are […] The post Prima mutare oficială anunţată de Universitatea Cluj de la plecarea lui Sabău. A semnat contractul! appeared first on Antena Sport.
Jaqueline Cristian, locul 42 mondial, a fost eliminată, joi, în turul doi la turneul de categorie WTA 500 de la Tokyo, cu premii de peste un milion de dolari. Cristian a fost învinsă în turul doi de sportiva rusă Ekaterina Alexandrova, locul 10 mondial şi favorită 3, scor 6-1, 6-2. Jaqueline Cristian, OUT în turul […] The post Jaqueline Cristian, OUT în turul 2 de la Tokyo. A câştigat 3 game-uri appeared first on Antena Sport.
În ultimele cinci curse clasice și într-una de sprint, Max Verstappen a cucerit patru victorii și două locuri secunde. Cum de a fost posibil un astfel de reviriment, după ce până la vacanța de vară McLaren ”ucisese” orice boare de vânt? Înaintea Marele Premiu al Olandei, Max era la 97 de puncte în urma lui […] The post Cum a recuperat Max diferența față de McLaren appeared first on Antena Sport.
Ultraşii nu mai suportă situaţia de la FCSB: “Umilință totală. Umilință asupra suporterilor” # Antena Sport
Gheorghe Mustaţă a anunţat că ultraşii din Peluza Nord vor avea o discuţie cu antrenorii Charalambous şi Pintilii, dar şi cu Meme Stoica, după FCSB – Bologna, meci din runda a treia din grupa Europa League. Mustaţă a considerat umilitoare înfrângerea cu Metaloglobus şi crede că au apărut bisericuţe în vestiarul campioanei. Ultraşii nu mai […] The post Ultraşii nu mai suportă situaţia de la FCSB: “Umilință totală. Umilință asupra suporterilor” appeared first on Antena Sport.
Gigi Becali, replică pentru cei care au văzut blat în Metaloglobus – FCSB: “Lumea a înnebunit acum” # Antena Sport
Gigi Becali a avut o replică dură pentru cei care au văzut un blat la meciul Metaloglobus – FCSB, 2-1. Latifundiarul crede că astfel de acuzaţii sunt nefondate. În stilul caracterisitic, patronul FCSB crede că rețelele de socializare sunt “vinovate” de faptul că oamenii au ajuns să gândească la astfel de lucruri. “Orice nebun care […] The post Gigi Becali, replică pentru cei care au văzut blat în Metaloglobus – FCSB: “Lumea a înnebunit acum” appeared first on Antena Sport.
Căpitanul lui Dorin Goian de la Suceava şi-a aflat prima pedeapsă după ce şi-a făcut praf maşina, fiind sub influenţa alcoolului # Antena Sport
Dorin Goian a avut o primă reacţie după ce jucătorul său de la Cetate Suceava, Marian Ilie, şi-a făcut maşina praf într-un accident, într-un moment în care se afla sub influenţa alcoolului. Căpitanul de 22 de ani al moldovenilor îşi va pierde banderola, aceasta fiind prima pedeapsă pe care o va primi, înainte ca oamenii […] The post Căpitanul lui Dorin Goian de la Suceava şi-a aflat prima pedeapsă după ce şi-a făcut praf maşina, fiind sub influenţa alcoolului appeared first on Antena Sport.
Valorea lui Ianis Hagi, pusă la îndoială de Laszlo Boloni: “Adevărul e că are și ceva lipsuri” # Antena Sport
Ianis Hagi a fost analizat la sânge de Laszlo Boloni. Dacă la echipa naţională, Mircea Lucescu este mulţumit de el şi chiar i-a dat banderola de căpitan, acest lucru nu este suficient pentru Laszlo Boloni. Fostul selecționer crede că fiul lui Gică Hagi are „anumite lispuri” și că trebuie să fie „foarte atent”, mai ales […] The post Valorea lui Ianis Hagi, pusă la îndoială de Laszlo Boloni: “Adevărul e că are și ceva lipsuri” appeared first on Antena Sport.
Rupt de beat, un căpitan de la o echipă din România a făcut accident la ora 4.16 dimineaţa. Cum l-au găsit poliţiştii # Antena Sport
Marian Ilie (22 de ani), căpitanul echipei Cetatea 1932 Suceava, a produs un accident sub influența alcoolului. Căpitanul clubului de fotbal Cetatea 1932 Suceava, Marian Ilie (22 ani), este cercetat penal după ce a condus băut şi a făut accident. El s-a izbit cu mașina de un stâlp din centrul municipiului Suceava, anunţă stirisuceava.net. Aflat […] The post Rupt de beat, un căpitan de la o echipă din România a făcut accident la ora 4.16 dimineaţa. Cum l-au găsit poliţiştii appeared first on Antena Sport.
Universitatea Craiova – Noah LIVE TEXT (22:00). Oltenii lui Mirel Rădoi caută primele puncte în Conference League # Antena Sport
Universitatea Craiova – Noah, duelul din etapa a doua a grupei din Conference League, se va disputa joi, de la ora 22:00, și va fi în format live text pe as.ro și în aplicația AntenaSport. Oltenii lui Mirel Rădoi caută primele puncte din istorie în grupele unei competiții europene. În prima rundă din Conference League, trupa din Bănie a fost învinsă […] The post Universitatea Craiova – Noah LIVE TEXT (22:00). Oltenii lui Mirel Rădoi caută primele puncte în Conference League appeared first on Antena Sport.
Victor Pițurcă, anunț categoric despre viitorul Stelei: “MApN nu mai poate investi! Ăsta e adevărul” # Antena Sport
Victor Pițurcă a vorbit despre situația în care se află Steaua. În continuare în Liga 2, fără drept de promovare, formația din Ghencea este nevoită să își găsească investitori privați. Fostul mare atacant al Stelei este de părere că e un lucru bun, în condițiile în care Steaua ar primi astfel, după cinci ani, dreptul […] The post Victor Pițurcă, anunț categoric despre viitorul Stelei: “MApN nu mai poate investi! Ăsta e adevărul” appeared first on Antena Sport.
Jude Bellingham a „spart gheața” și a marcat primul gol al sezonului la Real Madrid. Reușită cu noroc în meciul cu Juventus # Antena Sport
Jude Bellingham a „spart gheața” și a marcat primul gol al sezonului la Real Madrid. Starul englez de 22 de ani a marcat, cu noroc, în duelul „de foc” cu Juventus din etapa a treia a grupei de Champions League. Jude Bellingham a deschis scorul în duelul cu „Bătrâna Doamnă” în minutul 58. El a punctat cu o reluare […] The post Jude Bellingham a „spart gheața” și a marcat primul gol al sezonului la Real Madrid. Reușită cu noroc în meciul cu Juventus appeared first on Antena Sport.
Edi Iordănescu, anunț despre viitorul lui după ședința cu oficialii Legiei Varșovia: „Nu m-am uitat la bani” # Antena Sport
Edi Iordănescu a făcut un anunț despre viitorul lui la Legia Varșovia, după ședința cu oficialii clubului. Fostul selecționer a dezvăluit că era pregătit să plece de pe banca clubului polonez, însă șefii echipei au decis să continue alături de el. Iordănescu Jr a cerut rezilierea contractului cu Legia, după eșecul cu Zaglebie din ultima etapă. Așa cum […] The post Edi Iordănescu, anunț despre viitorul lui după ședința cu oficialii Legiei Varșovia: „Nu m-am uitat la bani” appeared first on Antena Sport.
Lennart Karl l-a depășit pe Toni Kroos după golul marcat în Bayern – Brugge. Reușită de senzație pentru puștiul bavarezilor # Antena Sport
Lennart Karl a depășit recordul lui Toni Kroos după ce a marcat un gol de senzație în Bayern Munchen – Club Brugge, duelul din etapa a treia a grupei de Champions League. Puștiul de 17 ani al bavarezilor a reușit să înscrie fabulos, în minutul 5 al partidei. Lennart Karl a devenit cel mai tânăr […] The post Lennart Karl l-a depășit pe Toni Kroos după golul marcat în Bayern – Brugge. Reușită de senzație pentru puștiul bavarezilor appeared first on Antena Sport.
„Nici mort”. Gabi Tamaș, moment savuros în cursa pentru ultima șansă la Asia Express. La ce nu a putut renunța # Antena Sport
Gabi Tamaș și Dan Alexa au oferit momente savuroase în cursa pentru ultima șansă de la Asia Express. Cei doi nu au putut renunța la o sticlă de țuică, primită din partea Irinei Fodor. Concret, Gabi Tamaș și Dan Alexa au intrat la cursa pentru ultima șansă din etapa a 7-a de la Asia Express […] The post „Nici mort”. Gabi Tamaș, moment savuros în cursa pentru ultima șansă la Asia Express. La ce nu a putut renunța appeared first on Antena Sport.
Mihai Stoica a anunțat marea împăcare dintre Denis Alibec și galerie! Moment inedit pregătit înainte de FCSB – Bologna # Antena Sport
Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al celor de la FCSB, a anunțat că lucrurile s-au rezolvat între Denis Alibec și fanii campioanei. După ce Gigi Becali a anunțat că atacantul nu va mai juca dacă acesta va fi înjurat de fani, Mihai Stoica, Gheorghe Mustață și Denis Alibec au avut o discuție. Mihai Stoica […] The post Mihai Stoica a anunțat marea împăcare dintre Denis Alibec și galerie! Moment inedit pregătit înainte de FCSB – Bologna appeared first on Antena Sport.
FCSB – Bologna LIVE TEXT (19:45). Duel încins pentru campioană în Europa League. Echipele probabile # Antena Sport
FCSB – Bologna, duelul din etapa a treia din Europa League, va fi în format live text pe as.ro și în aplicația AntenaSport de la ora 19:45. Campioana caută a doua victorie din grupă în duelul încins de pe Arena Națională cu echipa din Serie A. FCSB se duelează cu Bologna după ce sâmbătă a pierdut rușinos […] The post FCSB – Bologna LIVE TEXT (19:45). Duel încins pentru campioană în Europa League. Echipele probabile appeared first on Antena Sport.
Antrenorul secund al echipei de fotbal Bologna, Daniel Niccolini, a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă susţinută la Arena Naţională din Bucureşti, că respectă istoria clubului FCSB, dar scopul formaţiei sale este să câştige partida directă din etapa a treia a Europa League. “Este un meci foarte important în acest format al competiţiei, pentru că […] The post Antrenorul Bolognei are emoții înaintea meciului cu FCSB: “E normal” appeared first on Antena Sport.
Mihai Stoica a anunțat obiectivul clar al FCSB-ului. Calcule pentru sezonul viitor: „Vom ieși din groapă” # Antena Sport
Mihai Stoica a anunțat care este noul obiectiv al FCSB-ului, după eșecul umilitor cu Metaloglobus, scor 1-2, din etapa a 13-a a Ligii 1. Oficialul campioanei a dezvăluit că roș-albaștrii au ca sarcină calificarea în cupele europene, în sezonul viitor. FCSB ocupă locul 12 în campionat, cu doar 13 puncte, acumulate după 13 meciuri disputate. Campioana […] The post Mihai Stoica a anunțat obiectivul clar al FCSB-ului. Calcule pentru sezonul viitor: „Vom ieși din groapă” appeared first on Antena Sport.
Jurnal Antena Sport | Un pilot român se dă cu prototipuri în Italia și s-a îndrăgostit de circuitele de F1 # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Un pilot român se dă cu prototipuri în Italia și s-a îndrăgostit de circuitele de F1 appeared first on Antena Sport.
The post Jurnal Antena Sport | FCSB sună trezirea la meciul cu Bologna appeared first on Antena Sport.
