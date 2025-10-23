Mihai Stoica anunță revenirea jucătorului simpatizat de Gigi Becali: „Și-a ridicat capul din pământ!”

10:30

Adi Mutu a început să fie deranjat de comparaţia dintre performanţele lui şi ale lui Cristi Chivu. Cum cariera lui Chivu este pe un drum ascendent, pe banca celor de la Inter, Mutu nu are vreun angajament. „Cristi Chivu a făcut 3 luni extraordinare la Parma. A salvat echipa de la retrogradare, printr-un parcurs decent. […]