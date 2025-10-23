Pistă de biciclete de jumătate de milion de euro într-un sat aproape gol. "Nu se plimbă nimeni pe aici"
ObservatorNews, 23 octombrie 2025 18:20
Într-un sat din Satu Mare, unde locuiesc doar câteva suflete, majoritatea oameni în vârstă, autorităţile plătesc aproape jumătate de milion de euro pe nici 7 kilometri de pistă de biciclete. Şi aceea îngustă, acoperită de pietriş şi fără nicio delimitare faţă de şosea. Localnicii cu greu şi-au dat seama ce reprezintă proiectul şi spun că este ultimul lucru de care aveau nevoie.
• • •
Alte ştiri de ObservatorNews
Acum 5 minute
18:30
O comună cu 4.000 de oameni s-a apucat să facă piste de biciclete. Rezultatul, subiect de glume # ObservatorNews
Într-un sat din Satu Mare, unde locuiesc doar câteva suflete, majoritatea oameni în vârstă, autorităţile plătesc aproape jumătate de milion de euro pe nici 7 kilometri de pistă de biciclete. Şi aceea îngustă, acoperită de pietriş şi fără nicio delimitare faţă de şosea. Localnicii cu greu şi-au dat seama ce reprezintă proiectul şi spun că este ultimul lucru de care aveau nevoie.
18:30
Putin nu vrea pace: Armata i-a promis că va cuceri două orașe și trage de timp pentru a-i permite să avanseze # ObservatorNews
Vladimir Putin "nu are dispoziţia pentru pace" şi din acest motiv a respins propunerea președintelui american Donald Trump de a opri războiul din Ucraina pe actuala linie a frontului, insistând ca Ucraina să cedeze întreaga regiune Donețk, relatează presa rusă citând surse de la Kremlin. Refuzul Rusiei de a accepta această încetare a focului a dus la anularea summitului Trump-Putin planificat la Budapesta. Moscova consideră că oprirea conflictului în acest moment ar avantaja Ucraina pe termen lung, iar Kremlinul își menține obiectivul de a obține controlul total asupra unor orașe strategice. Negocierile ar fi întârziate deliberat pentru a permite armatei ruse să avanseze.
18:30
Viktor Orban: "Un război mondial este un pericol real în acest moment, nu este o exagerare" # ObservatorNews
Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat la Budapesta că Ucraina nu ar trebui să adere la Uniunea Europeană, ci să încheie o "relație specială" cu blocul comunitar. Liderul maghiar a susținut că Ungaria este singura țară care luptă pentru pace în Europa, criticând din nou instituțiile europene.
18:30
Ioan-Aurel Pop: „Avem nevoie de oameni de stat, nu de oameni politici preocupați doar de alegeri” # ObservatorNews
România trăiește o criză de leadership și de sens, avertizează academicianul Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române, într-un interviu-eveniment acordat în cadrul campaniei „Proiect de țară – România 2050”, derulată la nivel național de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României. Mesajul său e clar: fără oameni de stat autentici, țara riscă să repete aceleași greșeli timp de decenii.
Acum 15 minute
18:20
Pistă de biciclete de jumătate de milion de euro într-un sat aproape gol. "Nu se plimbă nimeni pe aici" # ObservatorNews
Într-un sat din Satu Mare, unde locuiesc doar câteva suflete, majoritatea oameni în vârstă, autorităţile plătesc aproape jumătate de milion de euro pe nici 7 kilometri de pistă de biciclete. Şi aceea îngustă, acoperită de pietriş şi fără nicio delimitare faţă de şosea. Localnicii cu greu şi-au dat seama ce reprezintă proiectul şi spun că este ultimul lucru de care aveau nevoie.
18:20
Vremea de mâine 24 octombrie. Se răceşte uşor faţă de ziua precedentă. Sunt aşteptate ploi # ObservatorNews
Vremea se răceşte uşor în cea mai mare parte a ţării şi sunt aşteptate ploi. Maximele se vor încadra în general între 13 şi 22 de grade.
Acum 30 minute
18:10
Funcționalitate, transparență și respectarea standardelor legale – un mix rar pe piața cazinourilor online.
Acum o oră
17:50
Grindeanu, despre pensiile magistraţilor: "Fără legea aprobată, pierdem peste 200 de milioane euro" # ObservatorNews
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat joi, la Galaţi, despre pensiile magistraţilor şi grupul de lucru pe care l-a propus în coaliţie pentru realizarea unui nou proiect, că dacă până în 28 noiembrie nu există o lege aprobată, "pierdem peste 200 de milioane de euro iar dacă vrem ca totul să se transforme într-o fugă după imagine, riscăm ca acest concurs prost să ducă la un eşec".
17:50
Pedepse mai mari pentru corupţie, măsura care ar putea ajuta duce la creşterea încrederii în politicieni # ObservatorNews
Când vine vorba despre politică, românii gândesc la fel în proporții asemănătoare, indiferent de generaţie sau sex. Concluzia se poate trage din primele rezultatele ale Studiului Național Antena „Toată Romania Noastră”. Cele privind încrederea în clasa politică, publicate în premieră de Observator la începutul acestei săptămâni.
17:50
Escroci prinși după mai multe ţeape cu ședințe foto. Victimele, păcălite că vor apărea în reclame # ObservatorNews
O rețea de escroci a pus la cale o schemă prin care păcăleau oamenii să plătească mii de lei. Victimele erau abordate pe stradă. Li se promiteau apariții în reclame TV, în urma unor şedinţe foto pentru care escrocii le cereau sume importante de bani. După ce încasau banii, închideau firma și reveneau cu o nouă companie fictivă, cerând alte sume pentru continuarea colaborării. Polițiștii au făcut joi percheziții în mai multe județe și au început urmărirea penală a celor implicați.
17:40
Explozia din Rahova, avalanşă de promisiuni. Bujduveanu: Blocul refăcut de Primărie, oamenii rămân propietari # ObservatorNews
La aproape o săptămână de la evenimentul care le-a dărâmat viețile, nu doar casele, supraviețuitorii exploziei din Rahova au primit puţine lămuriri din partea autorităților. Și promisiunea că vor deveni iar proprietari, din partea primarului interimar Stelian Bujduveanu. Asta nu se va întâmpla însă prea curând, pentru că blocul nu va fi reconstruit mai devreme de doi ani. "Sunt deja 12 familii care s-au mutat în apartamente pe termen mediu și lung, din cele 54. Avem peste 148 de camere de hotel în care locuiesc oameni de la toate scările de bloc. Hotărârea de Guvern va cuprinde posibilitatea ca Primăria Capitalei să reconstruiască imobilul", a declarat Bujduveanu.
Acum 2 ore
17:30
Bianka şi Tony, găsiţi morţi unul lângă altul într-o maşină. Se ştiau din copilărie şi aveau planuri de viitor # ObservatorNews
O comunitate unită din Harghita, etnici maghiari unde toată lumea cunoaşte pe toată lumea, este în stare de şoc. Doi copii frumoşi de acolo, de 20 de ani, pe care oamenii îi cunoşteau de mici şi toată lumea ştia că se iubesc, se înţeleg şi au planuri frumoase înainte au dispărut de duminică. Familiile au anunţat autorităţile, au început căutările, dar astăzi a venit vestea ca un trăsnet: i-au găsit, dar sunt morţi amândoi. Lângă trupurile lor, în maşină, a fost găsit şi un asomator, aparatul acela folosit pentru sacrificarea animalelor.
17:20
Vladimir Kramnik, marele maestru rus, anchetat după ce l-a acuzat pe Daniel Naroditsky că trişa # ObservatorNews
Federaţia Internaţională de Şah (FIDE) a anunţat, miercuri, că va investiga dacă marele maestru rus Vladimir Kramnik ar trebui sancţionat pentru declaraţiile publice denigratoare pe care le-a făcut „înainte şi după moartea tragică” a marelui maestru american Daniel Naroditsky, informează news.ro.
17:20
Surpriză în topul salariilor din România. Nu IT-ul sau petrolul conduc acum clasamentul, ci transporturile aeriene. Lefurile piloţilor şi echipajelor de zbor au prins pur şi simplu altitudine. Pentru majoritatea românilor, însă, salariile nu ţin pasul cu inflația.
17:00
Sfârşit tragic pentru un bărbat de 70 de ani. Pensionarul din Dâmboviţa a murit după ce a fost lovit de o creangă a unui copac pe care tocmai îl tăia.
16:50
Avioane Craiova, în pericol: Ajutorul pentru Ucraina ar bloca livrările de IAR Șoim și riscă penalități uriașe # ObservatorNews
Scandal juridic şi economic între Avioane Craiova, Elbit Systems și Ministerul Apărării. Compania Avioane Craiova riscă penalități de milioane de euro, care o pot duce în pragul falimentului, din partea Ministerului Apărării din cauza întârzierii livrării avioanelor IAR Șoim modernizate. Întârzierea este cauzată de partenerul israelian Elbit Systems, care a invocat forța majoră deoarece i s-a solicitat să oprească orice alte proiecte, pentru a ajuta Ucraina. În plus este afectat şi programul de înzestrare a Forţelor Armate
16:40
Rusia foloseşte un sistem secret de urmărire a navelor NATO, construit cu piese occidentale # ObservatorNews
Rusia a construit timp de peste un deceniu în mare secret o reţea de supraveghere subacvatică în Arctica, utilizând tehnologie occidentală avansată, pe care o achiziţiona prin companii fantomă din Europa şi Asia.
16:40
Șef de birou din ADP Sector 6, reținut pentru furtul a peste 330.000 de lei. Ar fi pierdut banii la pariuri # ObservatorNews
Un şef de birou din cadrul Administraţiei Domeniului Public (ADP) Sector 6 a fost reţinut joi, fiind acuzat de delapidare, fals material în înscrisuri oficiale şi uz de fals, toate în formă continuată. În perioada decembrie 2024 - august 2025, acesta ar fi sustras peste 330.000 de lei din fondurile instituţiei, prin întocmirea unor borderouri de predare false pentru autoturisme ridicate de pe domeniul public. Surse judiciare susţin că banii ar fi fost pierduţi la pariuri sportive.
16:40
O româncă din Italia a răspuns la un anunţ de angajare şi a ajuns să fie sechestrată şi violată timp de o lună # ObservatorNews
A răspuns la un anunţ de angajare şi a ajuns să trăiască un adevărat coşmar. O româncă de 44 de ani din Italia a fost sechestrată, bătută şi violată de un bărbat timp de 30 de zile. Femeia a reuşit să scape după ce individul de 60 de ani şi-a uitat într-o zi telefonul acasă şi aceasta a reuşit să alerteze o prietenă.
Acum 4 ore
16:20
Alertă în Băile Olănești: O ţeavă da gaze s-a spart în timpul unor lucrări. 35 de persoane au fost evacuate # ObservatorNews
Mai multe locuinţe din staţiunea Băile Olăneşti au fost evacuate de urgenţă, după ce o țeavă de gaze s-a spart în urma unor lucrări la reţeau de canalizare. Zona a fost izolată pe o suprafaţă de aproape un kilometru. ISU Vâlcea a emis un mesaj Ro-Alert, iar echipele Distrigaz lucrează pentru a remedia avaria.
16:20
Cristiano Bergodi, noul antrenor de la U Cluj. Italianul îl înlocuieşte pe Ioan Ovidiu Sabău # ObservatorNews
FC Universitatea Cluj anunţă numirea lui Cristiano Bergodi (61 de ani) în funcţia de antrenor principal. Câştigător a patru trofee în fotbalul românesc, tehnicianul italian a semnat un contract ce se întinde până în 2027. El vine în locul lui Ioan Ovidiu Sabău.
16:20
Instrumentele digitale au devenit tot mai prezente în sfera educațională, fiind preferate inclusiv de părinți. Motivul? Lecțiile desfășurate online oferă mai multă flexibilitate, acces la o gamă mai largă de resurse de studiu, reduc cheltuielile de transport, dar sunt și o bună alternativă pentru completarea informațiilor dobândite la orele de curs clasice.
16:10
Trei persoane bănuite că au ajutat serviciile de spionaj ale Rusiei au fost arestate în Marea Britanie # ObservatorNews
Trei persoane au fost arestate în Londra conform Legii privind Securitatea Naţională, sub suspiciunea că au ajutat serviciile de informaţii ruseşti. Poliţia Metropolitană a declarat că trei bărbaţi, în vârstă de 48, 45 şi 44 de ani, au fost arestaţi în vestul și centrul Londrei, relatează Sky News.
16:00
Tânăr din Vrancea, reţinut pentru trafic de persoane. Ar fi exploatat sexual o femeie cu probleme de sănătate # ObservatorNews
Un tânăr de 23 de ani din Vrancea a fost reținut de polițiști, sub acuzația de trafic de persoane. Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi recrutat și exploatat sexual o femeie, profitând de starea ei vulnerabilă. Suspectul a fost prins în flagrant delict, după ce ar fi primit bani proveniți din activitatea infracțională, iar procurorii DIICOT au propus arestarea sa preventivă pentru 30 de zile.
15:50
Oil Terminal separă motorina din India, după ce Ucraina a restricționat importurile prin portul Constanța # ObservatorNews
Oil Terminal, operatorul de stat al terminalului petrolier din portul Constanţa, a separat fluxurile de motorină provenite din India, după ce autoritățile de la Kiev au restricţionat, de la 1 octombrie, importurile prin Constanţa. Ucraina suspectează că o parte din carburanţii indieni ar fi obținuţi din ţiţei rusesc, în timp ce traderii români acuză o discriminare, întrucât Slovacia continuă să livreze motorină produsă chiar din petrol rusesc.
15:40
Doi copii de 3 şi 4 ani din Turda au ajuns în stare critică la spital, după ce s-au intoxicat cu mătrăgună # ObservatorNews
Doi copii de 3 şi 4 ani au ajuns în stare critică la spitalul din Turda, după ce s-au intoxicat cu mătrăgună. După ce au fost stabilizaţi, micuţii au fost transferaţi la un spital din Cluj.
15:30
Sorin Grindeanu: "Candidatul PSD pentru Primăria Capitalei probabi va fi decis săptămâna viitoare" # ObservatorNews
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat joi că în weekend va avea mai multe întâlniri cu Organizaţia de Bucureşti şi probabil vor face şi un Birou Permanent Naţional, la începutul săptămânii viitoare, unde vor decide candidatul formaţiunii.
15:30
Un bărbat din Sri Lanka a furat 77.000 de euro de la patronul firmei unde lucra. Unde erau ascunşi banii # ObservatorNews
Un bărbat din Sri Lanka a furat o sumă impresionantă de la firma la care lucra. Individul în vârstă de 46 de ani a fost reţinut la scurt timp de poliţiştii din Aiud.
15:20
Rusia ameninţă UE: "Orice acţiune de confiscare a activelor ruseşti va avea ca rezultat un răspuns dureros" # ObservatorNews
Orice acţiune a UE de confiscare a activelor ruseşti din conturile Euroclear va avea ca rezultat un "răspuns dureros" din partea Rusiei, a avertizat joi purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova.
15:20
Accident între o maşină şi o trotinetă în Covasna. Nu se ştie deocamdată cine a fost de vină # ObservatorNews
Un adolescent de 16 ani care circula cu o trotitetă electrică pe o pistă special amenajată din municipiul Sfântu Gheorghe a fost grav rănit, joi, într-un accident în care a mai fost implicată o maşină. Încă nu s-a stabilit cum s-a produs evenimentul, informează news.ro.
15:00
Atac armat în fața Parlamentului din Belgrad. Un bărbat a fost împușcat. Cine este agresorul # ObservatorNews
Un bărbat a fost rănit după ce un pensionar a intrat într-unul dintre corturile montate de susţinătorii preşedintelui şi a început să tragă la întâmplare.
15:00
Inginer structurist, despre marea problemă a blocului explodat din Rahova: Codul de proiectare interzice # ObservatorNews
Noi date şi noi piste în cazul exploziei produse în blocul din Rahova, în urma căreia trei oameni au murit, iar alţi 15 au fost răniţi. În primul rând, gazul era oprit în bloc în momentul deflagraţiei, astfel că ipoteza potrivit căreia firma care trebuia să se ocupe de scurgerea de gaze sau un vecin ar fi deschis instalaţia cade. E exclusă şi mâna criminală, a declarat şeful Direcţiei de Investigaţii Criminale din Poliţia Română. Apare, însă, o altă ipoteză principală în urma celor cinci zile şi nopţi de cercetare la faţa locului, iar noi am analizat întreaga situaţie alături de Matei Sumbasacu, inginer structurist.
15:00
Dogioiu: Bolojan a absolvit programul de studii de 3 ani al Facultăţii de Matematică, după un an de armată # ObservatorNews
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a afirmat, joi, că premierul Ilie Bolojan a absolvit programul de studii de 3 ani al Facultăţii de Matematică, din cadrul Universităţii Timişoara. Ea a subliniat că Bolojan a intrat din primul an la facultate însă timp de un an a făcut armata, aşa cum erau regulile la acea vreme, scrie News.ro.
15:00
Dogioiu: Dreptul de proprietate asupra apartamentelor "piere" în cazul demolării blocului din Rahova # ObservatorNews
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat joi, în legătură cu explozia din cartierul Rahova, că în prezent nu există un cadru legal prin care statul să poată reconstrui de la zero un bloc care ar urma să fie demolat. Ea a explicat că, juridic, odată cu dispariţia imobilului se stinge şi dreptul de proprietate, iar în cazul unei reconstrucţii, statul nu ar avea temei pentru a "da cheile" noilor locuinţe. Dogioiu a precizat că toate costurile, ajutoarele şi procesele sunt în curs de evaluare, mai scrie News.ro.
14:50
Noi imagini cu jaful de la Luvru. Hoţii, filmaţi de paznici când coboară cu macaraua: "La dracu, pleacă" # ObservatorNews
Au apărut noi imagini după spectaculosul jaf de bijuterii care a avut loc duminică la Muzeul Luvru din Paris, scrie presa franceză.
14:40
Şi-au făcut operaţii estetice la o clinică şi n-au mai plătit. Poliţia a venit cu "nota de plată" acasă # ObservatorNews
Două femei din Capitală au fost reţinute de poliţişti după ce au făcut mai multe intervenţii estetice la o clinică privată şi au plecat fără să achite serviciile, scrie Mediafax. Prejudiciul depăşeşte 21.000 de lei, iar anchetatorii spun că cele două ştiau dinainte că nu vor putea plăti tratamentele.
Acum 6 ore
14:30
Ruşii se laudă că vor putea ocoli şi sancţiunile lui Trump. Cum pot fi afectate operațiunile Lukoil în România # ObservatorNews
Preşedintele SUA Donald Trump a impus primele sale sancțiuni împotriva marilor companii petroliere rusești Rosneft și Lukoil. Analiștii occidentali avertizează că, în teorie, acestea ar putea îngreuna exporturile de petrol ale Moscovei, însă totul depinde de aplicarea ulterioară a sancțiunilor iar, până acum, interesul în acest sens a fost unul scăzut la Washington. Experții ruși au recunoscut că noile sancțiuni vor duce la costuri logistice mai mari și la scăderea profitului. Totuși, companiile vizate ar fi avut timp să se pregătească, iar efectele financiare imediate rămân incerte.
14:30
Întâlnire istorică între Regele Charles și Papa Leon, la 500 de ani după schisma anglicană # ObservatorNews
Regele Charles al III-lea a ajuns la prima întâlnire oficială cu Papa Leon. Monarhul britanic nu e singur, ci însoţit de regina Camilla.
14:20
La 6 zile după explozia din Rahova, autorităţile încă se chinuie să recupereze o pisică blocată la etajul 8 # ObservatorNews
Blocul în care s-a produs explozia a început să fie izolat cu garduri şi va fi păzit non-stop de jandarmi şi de poliţişti. Interdicţia Inspectoratului de Stat în Construcţii rămâne valabilă, cel mai probabil până la demolarea scării afectate de explozie. Sunt proprietari care şi-au pierdut animalele de companie în timpul deflagraţiei. O pisică este în continuare captivă, la etajul 8 al imobilului.
14:20
Percheziții DNA la DSP Brașov. Șefa instituției, bănuită că truca inspecțiile sanitare şi vindea diplome # ObservatorNews
Conducerea Direcției de Sănătate Publică Brașov este anchetată de DNA într-un dosar de mită și folosire de informații confidenţiale.
14:10
Formula 1, spectacol ce nu poate fi ratat! Grand Prix-ul Mexicului, duminică, 21.45, pe Antena 3 şi AntenaPLAY # ObservatorNews
Motoare turate la maximum, viraje periculoase, strategii care pot schimba jocul, emoții care traversează un întreg glob – toate acestea se vor vedea duminică, la Formula 1, când motorsportul nu mai este doar un subiect de discuție, ci devine o adevărată artă pentru cei pasionați de adrenalină! Marele Premiu al Mexicului îi aduce, din nou, împreună pe telespectatori, duminică, de la 21.45, pe Antena 3 CNN şi AntenaPLAY!
14:00
Începem să ne apropiem, uşor, uşor, de sfârşitul de săptămână, aşa că reţeta de evenimente care se desfăşoară în Bucureşti este în creştere, ceea ce înseamnă că vineri, 24 octombrie 2025, chiar avem de unde să alegem unde vrem să mergem sau ce vrem să facem.
14:00
Medicul care a încercat să spargă porţile Ambasadei Rusiei: Acuzaţiile sunt "o mizerie" bazată pe "zvonuri" # ObservatorNews
Incident de securitate la Ambasada Rusiei. Un bărbat aflat sub influenţa drogurilor ar fi încercat să intre cu maşina în poarta Ambasadei Rusiei. A fost oprit la timp de jandarmul de la pază, care l-a somat verbal. Şoferul a încercat ulterior să fugă, dar a fost prins. Cercetările au arătat că bărbatul este un renumit medic stomatolog. La testarea DrugTest el a ieşit şi pozitiv la două substanţe interzise. Medicul a fost dus la Institutul de Medicină Legală pentru recoltarea probelor biologice. Contactat de echipa Observator, stomatologul a spus că totul e o mizerie, bazată pe zvonuri.
13:50
Val de spargeri în Dej. Poliţiştii caută un individ mascat, surprins de camerele de supraveghere # ObservatorNews
Poliţiştii din Dej caută un hoţ care intră noaptea şi fură din casele oamenilor. Ultima lovitură a fost suprinsă de o cameră de supraveghere.
13:50
Luxury Sun Lounge este un salon de relaxare și bronzare situat în inima Bucureștiului, ce combină tehnologii de ultimă generație pentru rezultate optime și sigure. Experiența oferită îmbină eficiența echipamentelor moderne cu confortul unui mediu luxos, conceput pentru a asigura atât performanță, cât și răsfăț.
13:50
Trupul unui nou-născut, descoperit într-un sac de plastic pe un câmp din Bacău. Un localnic a sunat la 112 # ObservatorNews
Descoperire macabră pe un teren agricol din Bacău. Un localnic care muncea pe câmp a găsit un sac în care era trupul unui bebeluş. Omul a alertat imediat poliţia.
13:40
Probabil că știi deja că nu este deloc ușor să construiești o afacere și că amplasarea acesteia contează extrem de mult atunci când vrei să atingi culmile succesului.
13:30
Tinerii găsiţi morţi într-un Golf, în Harghita, erau iubiţi. Au fost daţi dispăruţi de duminică # ObservatorNews
Doi tineri daţi dispăruţi au fost găsiţi împuşcaţi, într-o maşină, pe un drum forestier din apropierea lacului Frumoasa, din judeţul Harghita. Fata avea 19 ani, iar băiatul, 20. Cei doi formau un cuplu de aproape un an. În interiorul maşinii a fost găsit şi un pistol de asomare, utilizat de obicei pentru animale. Nu se ştie ce s-a întâmplat cu exactitate. Procurorii au deschis un dosar penal pentru omor.
13:20
Bulgaria acuză România că blochează construcţia de noi poduri peste Dunăre: "Vor un singur punct de trecere" # ObservatorNews
Viceprimpremierul bulgar și ministrul Transporturilor și Comunicațiilor, Grozdan Karadjov, a criticat dur România pentru "obstacolele sistemice" în calea extinderii conectivității infrastructurii de-a lungul Dunării, scrie Dunav Most.
13:20
Curs BNR, 23 octombrie 2025. Leul românesc pierde teren important în raport cu lira sterlină # ObservatorNews
Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru joi, 23 octombrie 2025, iar cifrele afişate arată că leul românesc a pierdut teren important în raport cu lira sterlină.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.