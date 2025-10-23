Ce frumușele sunt nepoatele lui Ion Dolănescu! Ambele cântă cu foc, pe scenă. Dragoș Dolănescu: „Cred că tata zâmbește din Cer”. De ce ele nu-și vorbesc?
Click.ro, 23 octombrie 2025 18:20
Ce frumușele sunt nepoatele lui Ion Dolănescu! Ambele cântă cu foc, pe scenă. Dragoș Dolănescu: „Cred că tata zâmbește, de acolo, din Cer”. De ce ele nu se cunosc?
• • •
Alte ştiri de Click.ro
Acum 10 minute
18:30
Două orașe, aceeași spaimă. Zeci de oameni evacuați din cauza scurgerilor de gaze în Mioveni și Băile Olănești # Click.ro
Panică pentru locuitorii din două orașe din România. Zeci de persoane au fost evacuate preventiv după ce au fost descoperite scurgeri de gaze, fie din cauza unor lucrări efectuate la infrastructura orașului, fie din motive necunoscute. Autoritățile și echipele de intervenție au acționat rapid pentru
Acum 30 minute
18:20
Un artefact rar a fost descoperit de arheologi pe traseul viitoarei autostrăzi A8. Obiectul are o vechime de aproape două milenii # Click.ro
Un artefact rar a fost scos la lumină de către arheologii din țara noastră. În timpul lucrărilor de cercetare pe traseul viitoarei autostrăzi A8, experții au găsit un pahar rar de sticlă, vechi de aproape două milenii.
18:20
Ce frumușele sunt nepoatele lui Ion Dolănescu! Ambele cântă cu foc, pe scenă. Dragoș Dolănescu: „Cred că tata zâmbește din Cer”. De ce ele nu-și vorbesc? # Click.ro
Ce frumușele sunt nepoatele lui Ion Dolănescu! Ambele cântă cu foc, pe scenă. Dragoș Dolănescu: „Cred că tata zâmbește, de acolo, din Cer”. De ce ele nu se cunosc?
18:10
Lovitură în direct sau farsă de 1 Aprilie? Cătălin Măruță clarifică momentul controversat cu Liviu, soțul Israelei, din emisiunea „Happy Hour” # Click.ro
Unul dintre cele mai comentate momente din emisiunea „Happy Hour” a fost scena în care Liviu, soțul Israelei, părea că îl lovește pe Cătălin Măruță în direct. După ani de speculații, prezentatorul TV a dezvăluit ce s-a întâmplat, de fapt.
Acum o oră
17:40
Cât costă o oră de antrenament în bazin alături de David Popovici. Prețul întrece orice imaginație! # Click.ro
David Popovici, campion olimpic și mondial la natație, a oferit o oportunitate rară pentru iubitorii sportului: o oră de antrenament în bazin alături de el. Licitația organizată de casa Artmark a debutat cu un preț de pornire de 500 de euro.
Acum 2 ore
17:30
La Hollywood, nu toți cei ajunși în lumina reflectoarelor și-au urmat parcursul școlar până la capăt. Mulți nu au terminat liceul, însă viața le-a oferit alte lecții, despre ambiție, noroc și prețul succesului. Destinele lor arată că succesul nu urmează mereu un traseu previzibil.
17:30
Cum se face zacusca moldovenească „a la Mihai Viteazul”. O rețetă din bătrâni, plină de arome # Click.ro
Zacusca rămâne unul dintre cele mai iubite preparate de post. În satele din nordul Moldovei, gospodinele se asigură că borcanele cu zacuscă nu lipsesc din cămară. Rețeta tradițională se transmite din generație în generație, iar unele secrete sunt bine păstrate. Preparatul este un adevărat simbol al
17:30
Care este secretul noului look al Anamariei Prodan? Cum a întinerit impresara peste noapte? Și-a pus sau nu extensii? „Am 53 de ani și mă simt ca la 30” # Click.ro
Am aflat secretele de întinerire ale Anamariei Prodan.
17:20
Filmul plin de suspans care a ajuns peste noapte în topul preferințelor din România. Poate fi vizionat oricând pe Netflix # Click.ro
Este un film care s-a lansat recent, cu numai câteva zile în urmă. Dar într-un timp foarte scurt, acest film s-a transformat în unul dintre cele mai populare de pe Netflix, iar acum se află în topul preferințelor din țara noastră!
17:20
Incident șocant în Sectorul 2 al Capitalei. Un livrator Glovo a fost atacat de un bărbat eliberat recent din închisoare # Click.ro
Un incident șocant a avut loc în București, unde un bărbat eliberat din închisoare după o condamnare de șase ani și opt luni a fost arestat din nou. De această dată, motivul pentru care a fost reținut de către autorități a fost faptul că ar fi agresat un livrator Glovo.
17:10
Ionuț Fulea vrea să intre din nou la dietă. Interpretul de muzică populară s-a simțit bine la 90 de kilograme # Click.ro
Ionuț Fulea (54 de ani), cunoscutul interpret de folclor din Ardeal, se gândește serios să se pună pe treabă și să intre la dietă.
17:10
Alexandru Ciucu, noi acuzații la adresa părinților Alinei Sorescu: „Stând în casă opt ani de zile, nu au făcut bine” # Click.ro
Creatorul de modă Alexandru Ciucu a revenit cu declarații despre fosta lui soție, Alina Sorescu, și despre motivele care au dus la destrămarea căsniciei lor. Invitat la emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, acesta a vorbit deschis despre relația cu artista, despre părinții ei, dar și despre m
16:50
Plăcinta delicioasă care va fi gata în mai puțin de o oră. Este o rețetă simplă perfectă pentru zilele reci de toamnă # Click.ro
Este o rețetă simplă, delicioasă și care va fi gata în mai puțin de o oră. Plăcinta cu iaurt și afine este un desert delicios, pe care îl puteți pregăti ușor în propria bucătărie!
16:40
Este un test de inteligență care poate părea destul de simplu la prima vedere. Însă, în realitate, lucrurile stau cu totul altfel. Această provocoare este foarte greu de rezolvat, iar numai persoanele cu o inteligență de-a dreptul sclipitoare reușesc să găsească răspunsul corect în numai 15 secunde.
Acum 4 ore
16:30
Alimentul sănătos pe care Delia l-ar refuza oricând: „Nu îmi place!”. Ce nu se află niciodată pe masa ei # Click.ro
Delia (43 de ani) este cunoscută ca fiind o fire pofticioasă. Cântăreața a mărturisit că îi este greu să se abțină de la orice delicatesă, cu excepția unui singur aliment pe care nu îl consumă niciodată.
16:20
O rugăciune istorică la Vatican după 500 de ani. Regele Charles s-a rugat alături de Papa Leon |VIDEO # Click.ro
Pe 23 octombrie 2025, Regele Charles al III-lea și regina Camilla au efectuat o vizită de stat la Vatican, marcând un moment istoric în relațiile dintre Biserica Anglicană și Biserica Catolică.
16:10
Dilema unui român plecat în SUA: „Să mă întorc sau mai bine rămân aici?” De ce vrea să revină în România # Click.ro
Mulți români care au plecat în străinătate se confruntă cu dileme similare: să rămână în țara în care și-au clădit o viață sau să se întoarcă acasă, chiar dacă drumul reintegrării poate fi dificil. Un utilizator Reddit a împărtășit recent gândurile sale despre viața în SUA și dorința tot mai puterni
16:10
Prețul incredibil al unei monede românești din 1994. Unii oameni încă pot să o mai găsească prin casă # Click.ro
Deja nu mai este un secret pentru nimeni faptul că monedele vechi pot fi foarte valoroase. Unele dintre aceste piese se pot vinde la licitații cu sume uriașe, care trec chiar și de pragul de un milion de euro. Iar o monedă destul de recentă din România se vinde acum cu zeci de mii de euro.
15:40
Toamna e anotimpul acela magic când frunzele se transformă în adevărate opere de artă, iar garderoba are nevoie de un upgrade creativ și comod. Aerul devine mai rece, dar stilul nu trebuie să intre în hibernare. Din contră! E momentul ideal să ne jucăm cu texturi, culori calde și piese versatile car
15:40
Interpreta de muzică populară Ruxandra Pitulice și-a asigurat cămara de iarnă: Ce provizii și-a făcut artista # Click.ro
Ruxandra Pitulice nu este talentată doar pe scenă, acolo unde cântă din suflet, ci știe și cum să își facă familia fericită.
15:30
Ștefan Niță, românul care a creat un detergent de la zero: "Copilul meu se scărpina până la sânge, am luat problema în propriile mâini" # Click.ro
„Ne-au zis că suntem nebuni să creăm și să producem un detergent 100% românesc.” Asta îi spuneau prietenii lui Ștefan Niță când le-a povestit că vrea să facă un detergent de la zero.
15:30
Un câine filmat la metrou a devenit viral pe rețelele sociale: „Îmi vine să plâng”. Imaginile care au emoționat internetul # Click.ro
Un moment adorabil surprins în București a cucerit internetul! Un câine a fost filmat pe peronul unei stații de metrou, în timp ce își ținea de mână stăpânul. Imaginile au devenit virale și au stârnit emoția oamenilor.
15:30
Metoda japoneză de curățenie care te ajută să reduci stresul. De ce este important să faci ordine în casă într-un ritm mai lent # Click.ro
Într-o lume tot mai grăbită și aglomerată, în care timpul pare mereu insuficient, japonezii vin cu o abordare surprinzător de simplă, dar profundă, a curățeniei. Pentru ei, ordinea din jur nu este doar o chestiune de igienă, ci o formă de echilibru interior.
15:10
Trump „pălmuiește” Rusia cu sancțiuni uriașe asupra a doi giganți din industria petrolieră # Click.ro
Într-o evoluție dramatică, președintele Donald Trump a impus un val de sancțiuni asupra Rusiei, vizând giganții săi din industria petrolieră.
Acum 6 ore
14:30
Andreea Marinescu și Adrian Titulescu, poveste de dragoste ca în filme. Cum i-a adus soarta împreună după 7 ani de la prima întâlnire # Click.ro
Andreea Marinescu, una dintre cele mai cunoscute prezentatoare de știri din România, se bucură și de o viață personală împlinită. Jurnalista are o căsnicie frumoasă, doi copii, iar de curând a povestit și cum a început povestea de dragoste cu partenerul ei.
14:20
Cine este milionarul care a murit în accidentul aviatic din Vaslui? Angajații lui au fost martori ai tragediei # Click.ro
Bărbatul care a murit joi dimineața după ce s-a prăbușit cu un avion de mici dimensiuni în județul Vaslui este un om de afaceri cunoscut în România. Cu câteva minute înainte să aterizeze avionul pe care îl pilota
14:10
De câți bani mai are nevoie Kamara pentru operațiile fiului său de 11 ani, Leon! Artistul crede că intervențiile chirurgicale vor avea loc în Abu Dhabi # Click.ro
De când este tăticul lui Leon, un băiețel cu probleme de sănătate,diagnosticat la scurt timp de la naștere cu tetrapareză spastică, Kamara face tot ce poate pentru el.
14:00
ANAF a devenit ținta glumelor pe rețelele sociale: „Mi s-a terminat leușteanul, aveți o legătură?”. Anunțul care a stârnit ironii # Click.ro
Un anunț al Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) a devenit viral pe rețelele sociale. Zeci de oameni au reacționat cu glume și ironii după ce instituția a scos la vânzare... un pat de lemn.
13:30
Război total între Mara Bănică și Anda Adam! Jurnalista a dat-o în judecată pe artistă, după scandalul de la „Asia Express” # Click.ro
Conflictul dintre Mara Bănică și Anda Adam ajunge acum în fața judecătorilor. După neînțelegerile din emisiunea „Asia Express” și replicile aprinse din mediul online, jurnalista a decis să o dea în judecată pe artistă. Ea o acuză pe Anda Adam de jigniri publice și cere despăgubiri pentru imaginea af
13:20
Trebuie să se pregătească România pentru o confruntare cu Rusia? Nicușor Dan: „Oamenii trebuie să stea calmi” # Click.ro
Președintele Nicușor Dan a fost întrebat, joi, înainte de reuniunea Consiliului European de la Bruxelles, cum se pregătește România pentru scenariul unui posibil atac rusesc în Europa, în contextul în care președintele
13:20
Reacția neașteptată a lui Cătălin Măruță când a fost întrebat dacă salariul lui se apropie de cel al Andreei Esca. Testul poligraf l-a contrazis: „Nu prea ai fost sincer” # Click.ro
Cătălin Măruță a fost pus în fața unei întrebări neașteptate în cadrul testului cu poligraf, fiind întrebat dacă salariul său se apropie de cel al Andreei Esca. Momentul a avut loc în ediția specială a emisiunii „La Măruță” de ieri, care a marcat 18 ani de la debutul show-ului.
13:20
Tot mai mulți bucureșteni sună la 112 după explozia din Rahova: „Se confirmă a fi scăpare de gaze” # Click.ro
După tragedia produsă în blocul din Rahova, unde patru persoane și-au pierdut viața, tot mai mulți bucureșteni sună la 112 pentru a reclama miros de gaze în locuințele sau cartierele lor. Informația a fost confirmată de purtătorul de cuvânt al ISU București-Ilfov, Daniel Vasile, care spune că număru
13:10
Când se întâlnesc Marina Almășan și Georgică Cornu, din nou, la tribunal?! Renunță omul de afaceri la datoria de sute de mii de euro? Ce spune avocata afaceristului? # Click.ro
Georgică Cornu i-a deschis două procese fostei partenere, Marina Almășan. Câți bani îi cere vedetei tv?!
13:00
Tensiuni majore între Rusia și SUA. Ce acuzații îi aduce Medvedev lui Trump. "S-a aliniat cu Europa ţăcănită" # Click.ro
Dmitri Medvedev, vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, condus de Vladimir Putin, a avertizat joi că deciziile președintelui american Donald Trump indică o poziție ostilă față de Moscova, comparabilă cu „un picior de război”
Acum 8 ore
12:30
Cornel Păsat, adevărul despre împăcarea cu Bianca: „M-am întors acasă, dar dormim separați” # Click.ro
În ce condiții s-au împăcat Cornel Păsat și soția sa, Bianca?!
12:30
Fasolea este un ingredient foarte popular în țara noastră, iar mai multe rețete delicioase tradiționale o folosesc chiar ca ingredient principal. Însă, înainte de a începe să gătim este foarte important să știm precis cum să o înmuiem rapid și eficient.
12:30
Ce nu ar accepta Anda Adam niciodată într-o relație: „Am simțit-o pe pielea mea”. Artista a învățat din greșelile trecutului # Click.ro
După multe eșecuri în dragoste, Anda Adam (45 de ani) trăiește acum povestea pe care a visat-o, alături de soțul ei, Joseph. Vedeta este, însă, conștientă că pentru sănătatea cuplului trebuie ca ambii să respecte un pricipiu valoros la care ține foarte mult. În caz contrar...
12:10
Adversara lui Liverpool le-a pregătit un moment special „cormoranilor”.
12:10
Explozie la o fabrică de muniţii din Rusia. 10 persoane și-au pierdut viața, iar alte 18 sunt rănite # Click.ro
O explozie puternică a zguduit joi seara o fabrică de muniții din orașul Kopeisk, situat la est de Munții Ural, în Rusia. Din păcate, cel puțin 10 persoane și-au pierdut viața în acest eveniment nefericit, iar alte 18 au fost rănite, potrivit autorităților locale și agenției TASS.
12:10
Sfântul Augustin din Hippo, filosof și teolog din vechiul regat roman Numidia, în Africa de Nord-Vest, scria încă din anul 397 d.Hr.: „Ce este atunci timpul? Dacă nimeni nu mă întreabă, știu ce este. Dacă vreau să-l explic celui care întreabă, nu știu.”
12:00
Ce pun bulgăroaicele în gemul de struguri pentru a ieși aromat și gustos. Ingredientele secrete pe care româncele nu le-ar fi bănuit niciodată # Click.ro
Gemul de struguri este unul dintre cele mai iubite preparate tradiționale din Balcani, iar bulgaroaicele par să aibă un secret care îi conferă un gust aparte, mai bogat și mai aromat decât orice rețetă obișnuită.
11:40
Tragedie în Harghita. Doi tineri au fost găsiți morți într-un Golf. Fata era împuşcată în piept, iar băiatul în cap. Ce s-a întâmplat # Click.ro
O dramă a zguduit comunitatea din Harghita: doi tineri, Bianka și Tony, de aproximativ 20 de ani, au fost descoperiți decedați într-un Volkswagen Golf parcat într-o zonă împădurită lângă Lacul Frumoasa, la circa 15 kilometri de Miercurea Ciuc.
11:30
Secretul castraveților în saramură, la fel de gustoși ca la marile târguri. Ce trebuie să faci înainte să îi pui în borcane: „În a treia zi îi…” # Click.ro
În perioada toamnei, gospodinele își doresc să pregătească cele mai gustoase conserve pentru sezonul rece. Castraveții în saramură sunt un adevărat deliciu, dar pentru ca murăturile să fie aromante și crocante, există un secret care face diferența.
11:20
Te-ai săturat de un tatuaj care nu te mai reprezintă? Sau poate ai trecut printr-un machiaj semipermanent nereușit la sprâncene, buze sau eyeliner?
11:20
Un accident aviatic a avut loc în județul Vaslui, în zona comunei Băcani, joi dimineață. Un avion ultraușor care zbura dinspre Suceava către Bârlad a avut probleme la aterizare din cauza ceții dense,
11:00
Milionarii lumii își fac bagajele. Din ce țări pleacă cel mai des și unde își mută viața și averile # Click.ro
În fiecare an, mii de milionari din întreaga lume își mută averile și viețile peste granițe. Acest fenomen, cunoscut de economiști drept „Marea Migrație a Milionarilor”, schimbă nu doar harta financiară globală, ci și dinamica socială a țărilor implicate.
11:00
Meteorologii avertizează că România va fi afectată de vânt puternic în următoarele două zile, cu rafale care pot depăși 70 km/h în multe zone.
10:50
Cum a slăbit Ioana State 17 kilograme în cinci luni: „Nu m-am înfometat”. Revenirea din „Asia Express” a fost momentul decisiv # Click.ro
Ioana State, în vârstă de 34 de ani, afișează astăzi o siluetă suplă, un rezultat al trasformării sale atent planificate. Ea a slăbit în cinci luni de zile nu mai puțin de 17 kilograme, fără sport, ci doar prin alimentație sănătoasă.
10:50
Cine a fost, de fapt, cel mai înalt om din istorie. A avut 2,72 metri și a murit la doar 22 de ani din cauza unei întâmplări neașteptate # Click.ro
Robert Wadlow, cunoscut drept „Uriaşul din Alton”, rămâne cea mai înaltă persoană confirmată până în prezent, cu o înălțime înregistrată de 2,72 metri la momentul morții.
Acum 12 ore
10:30
Pelerinajul de Sfântul Dimitrie cel Nou începe în Capitală. Mii de credincioși s-au adunat pe Dealul Mitropoliei # Click.ro
Pelerinajul închinat Sfântului Dimitrie cel Nou a început, în această dimineață, pe Dealul Mitropoliei, acolo unde sute de credincioși s-au așezat la rând încă de la primele ore ale dimineții pentru a se închina la racla cu moaștele ocrotitorului Bucureștilor.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.