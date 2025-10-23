Eșec - Louis Vuitton nu poate cumpăra numele unui oraș

12:30

Compania de stat Electrocentrale București (ELCEN), controlată de Ministerul Energiei, principalul furnizor de agent termic pentru sistemul centralizat de încălzire din Capitală, dar și unul dintre cei mai importanți producători de energie electrică din țară, a semnat contracte pentru servicii de consultanță de tip Owner’s Engineer pentru toate cele 3 proiecte ale sale de construire de noi centrale în cogenerare de înaltă eficiență, finanțate cu bani UE nerambursabili din Fondul de Modernizare.