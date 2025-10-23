Unde ar putea ajunge Dorinel Munteanu? Cluburi din străinătate + o echipă cu pretenţii din Liga 2 sunt variantele
Primasport.ro, 23 octombrie 2025 18:20
Unde ar putea ajunge Dorinel Munteanu? Cluburi din străinătate + o echipă cu pretenţii din Liga 2 sunt variantele
• • •
Acum 10 minute
18:30
EXCLUSIV | Fanii celor de la Bologna iau cu asalt Arena Naţională. Italienii au venit în număr mare
Acum 30 minute
18:20
18:10
Monica Niculescu, eliminată în sferturi pe tabloul de dublu de la Guangzhou Open
18:10
Luka Modric, generos la sosirea sa la AC Milan. Ce cadou le-a făcut noilor săi coechipieri
Acum o oră
17:50
Brigadă de arbitri din România, delegată la semifinala UEFA Women’s Nations League dintre Spania şi Suedia
17:40
UEFA a argumentat decizia de a numi-o pe Steaua câştigătoarea Cupei Campionilor din 1986! FCSB a cerut imediat lămuriri: „Ori sunt induşi în eroare, ori e o schimbare neautorizată de conducere”
Acum 2 ore
17:30
”Este păcat că nu se găseşte sprijin”. Un club de mare tradiţie este în pericol de colaps din cauza lipsei banilor
17:20
Ruth Chepngetich, deţinătoarea recordului mondial la maraton, a fost suspendată trei ani pentru dopaj
17:20
EXCLUSIV | Ilie Stan, pe punctul să revină pe banca tehnică: ”Am avut o dezamăgire”
17:10
Schimbare importantă la FCSB! Nume nou apărut pe lista UEFA în ziua meciului cu Bologna
17:00
Ce lovitură! Mehmet Topal, ofertat din prima ligă, dar nu de Petrolul
17:00
Indonezia îşi menţine poziţia privind interzicerea sportivilor israelieni, în ciuda sancţiunilor CIO
Acum 4 ore
16:30
A fost coleg cu Kylian Mbappe la naţionala Franţei, iar acum a semnat în Superliga şi ar putea debuta în această etapă
16:10
NFL nu va lua în considerare înlocuirea lui Bad Bunny la spectacolul din pauza Super Bowl
16:10
Sezon încheiat pentru campionul MotoGP Marc Marquez
15:20
Zeljko Kopic e convins! Marea problemă pe care Dinamo o are în acest sezon: „Trebuie să înţelegem asta” . Ce spune despre duelul cu FC Argeş de mâine: „Se descurcă foarte bine”
14:50
Mureşan, anunţ în privinţa lui Deac şi Camora: "Trebuie să se gândească"
Acum 6 ore
14:30
OUT de la CFR Cluj! Curăţenie generală în Gruia după venirea lui Iuliu Mureşan: „E foarte greu”
14:10
Federaţia Internaţională de Şah îl anchetează pe marele maestru rus Vladimir Kramnik care l-a acuzat pe Daniel Naroditsky că trişa
13:30
Şedinţă între Peluza Nord şi Denis Alibec: "Vom reacţiona în consecinţă"
13:30
OFICIAL | Telenovela privind noul antrenor de la „U” Cluj s-a încheiat! Cine i-a luat locul lui Ioan Ovidiu Sabău
13:20
LIVE VIDEO | FCSB – Bologna, la Prima Sport 1, ora 19:45! Meci european pentru roş-albaştrii
13:20
LIVE VIDEO | U. Craiova - Noah, la Prima Sport 1, ora 22:00. Oltenii vor prima victorie în Conference League
12:50
Gestul superb făcut de Eintracht Frankfurt la meciul cu Liverpool în memoria lui Diogo Jota
12:40
Titlul pierdut cu Craiova e singurul regret: "E un subiect dureros. Voi regreta până voi muri"
Acum 8 ore
12:20
Răsturnare de situaţie! CFR Cluj a făcut anunţul despre revenirea lui Dan Petrescu: „Nu se pune problema”
12:20
FCSB - Bologna: Victoria vine mai repede dacă FCSB înscrie în primele 20 de minute, pe Mozzart Bet
11:50
Andrei Nicolescu a anunţat când va debuta Adrian Mazilu în tricoul lui Dinamo: „E nerăbdător”
11:20
Ce veste pentru Dennis Man! Anunţul făcut de UEFA după dubla formidabilă reuşită de român în meciul cu Napoli
11:20
"U" Cluj a bătut palma cu noul antrenor! Va sta pe bancă la următorul meci
10:50
Gazzetta dello Sport, analiză amplă înainte de FCSB - Bologna! Cum a fost numită campioana României de celebra publicaţie din Italia + Ce spun jurnaliştii italieni despre conflictul dintre clubul lui Becali şi cel al Armatei
Acum 12 ore
10:30
Jaqueline Cristian, eliminată în turul doi la Tokyo în 69 de minute
09:50
Ciclistul francez Sofiane Sehili, încarcerat de la începutul lunii septembrie în Rusia, a fost condamnat la plata unei amenzi şi eliberat
09:40
LIVE VIDEO | FCSB – Bologna, azi, de la 19:45, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Meci european pentru roş-albaştrii
09:40
Veste bună pentru FCSB înaintea meciului cu Bologna! MM Stoica a anunţat o revenire de senzaţie: „A revenit la antrenamente” | EXCLUSIV
09:40
E gata! Legia a făcut anunţul cu privire la viitorul lui Edi Iordănescu: „Ne aflăm într-o criză”
09:20
LIVE VIDEO | Universitatea Craiova - Noah, ASTĂZI, de la 22:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oltenii vor prima victorie în Conference League
09:20
Adrian Mutu a intrat la negocieri! „Briliantul” este la un pas de revenirea pe banca tehnică
Acum 24 ore
00:00
LIVE VIDEO | Liga Campionilor, la Prima Sport! Show total făcut de Bayern, Liverpool şi Chelsea şi-au demolat adversarele! Real Madrid, victorie la limită cu Juventus! Toate rezultatele zilei
22 octombrie 2025
23:30
Ultima clasată din Africa de Sud a ajuns la 5 antrenori în 3 luni
22:20
Primul transfer oficializat de ”U” Cluj după plecarea lui Ioan Ovidiu Sabău
22:20
CSM Oradea a câştigat duelul românesc din FIBA Europe Cup
22:10
LIVE VIDEO | Liga Campionilor, la Prima Sport! Real Madrid - Juventus este capul de afiş! Programul complet
22:00
VIDEO | Athletic Bilbao – Qarabag 3-1. Bascii au luat gol în secunda 49
22:00
VIDEO | Galatasaray – Bodo/Glimt 3-1. Erori mari în apărare comise de oaspeţi
21:30
VIDEO | UBT Cluj - Umana Reyer Venezia 103-102. Succes dramatic în BKT EuroCup bifat de campioana României
21:20
Sepsi Sfântu Gheorghe, a treia înfrângere consecutivă în FIBA EuroCup la baschet feminin
21:00
MM Stoica nu s-a mai abţinut şi a răbufnit în direct la TV, după umilinţa trăită de FCSB cu Metaloglobus: „O ruşine mondială” | EXCLUSIV
20:30
CSM Bucureşti, victorie la limită în derby-ul cu Gloria Bistriţa
20:30
Flacăra olimpică pentru JO de iarnă din 2026 va fi aprinsă în 26 noiembrie la Olympia
