Cine este „puștiul” apărut pe Bernabeu, în peluză, la Real – Juve

Real Madrid a oferit un moment emoționant fanilor înaintea duelului cu Juventus, în etapa a treia a Ligii Campionilor. Peluza stadionului „Santiago Bernabéu" s-a transformat într-o scenografie uriașă dedicată unuia dintre cei mai loiali jucători ai ultimelor decenii, Lucas Vázquez. Plecat în această vară la Bayer Leverkusen, după aproape 20 de ani petrecuți la club,
Tesla are cele mai mari vânzări trimestriale ale vehiculelor sale electrice, dar profiturile înregistrează o nouă scădere, în parte din cauza costurilor tarifare și de cercetare, precum și a reducerii veniturilor din credite de reglementare. Evaluarea Tesla de 1,45 trilioane de dolari reflectă în mare măsură pariurile investitorilor pe orientarea CEO-ului Elon Musk către robotică
FC Barcelona a suferit o nouă lovitură financiară. Clubul catalan ar fi trebuit să încaseze între 5 și 6 milioane de euro din disputarea meciului cu Villarreal la Miami, pe 20 decembrie. Evenimentul, conceput ca o acțiune de promovare a fotbalului spaniol în Statele Unite, a fost însă anulat în urma opoziției venite din partea
Marile grupuri aerospațiale din Europa au dezvăluit un acord preliminar pentru a contracara creșterea galopantă a rivalilor conduși de Starlink, compania miliardarului Elon Musk. Acordul dintre Airbus, Thales și Leonardo va da naștere unei noi întreprinderi cu sediul în Franța, începând din 2027, în cadrul celei mai ambițioase asocieri de active aerospațiale europene de la
Ce s-a aflat despre „premierul austerității": Bolojan a locuit ilegal aproape patru luni în fosta vilă a lui Băsescu!/HG secretă pentru „reglarea" situației
Deși, de când s-a instalat la Palatul Victoria, premierul Ilie Bolojan a părut că promovează austeritatea ca necesitate supremă, pentru a rezolva marea problemă a deficitului, când vine vorba despre propriul confort principiul nu s-ar mai prea aplica. Și asta pentru că, din câte s-a aflat, încă de la preluarea funcției de șef la Palatul
"Eu mă tem că ar putea să reușească ministrul Bogdan Ivan să obțină no prelungire a funcționării termocentralelor pe cărbune", spunea fostul director general al Complexului Energetic Oltenia. Și asta pentru că, în așteptarea închiderii acestora, nu s-a făcut absolut nimic. Nici în ceea ce privește stocurile de cărbune, nici în ceea ce privește reparațiile
Tehnologia cloud americană se transformă în armă? UE trebuie să devină o putere strategică
Luni, serviciul de cloud computing Amazon Web Services (AWS) a fost nefuncțional timp de câteva ore. Astfel de incidente arată cum marile companii de date au devenit puncte de blocaj pentru comerțul global. Faptul că administrația Trump ar ordona companiilor americane să restricționeze accesul la date pentru economiile străine ar fi îngrijorător, dar nu imposibil
Liderii UE discută despre un „împrumut de reparații" acordat Ucrainei finanțat din activele rusești blocate. Ar putea schimba regulile jocului, dar nu așa cum cred susținătorii lui Volodimir Zelenski. 140 de miliarde de euro ar fi împrumutați Kievului și rambursați numai din reparațiile plătite de Moscova. Fără acestea, UE, în calitate de creditor, nu își
În 2025, pulifricii vătămați ideologic de gretinisme (de la Greta Thunberg) isterizează societatea, fiind susținuți de elitele care fac anticomunism la seral. Acest text se adresează celor de peste 50 de ani, care au uitat din ce stație s-au urcat în tramvaiul anticomunist. Editura RAO a publicat cartea „Cultura și elitele române sub comunism, din
Despre pace e ușor de vorbit, dar pacea adevărată necesită efort, timp și consecvență. Donald Trump testează diplomația pe propia piele, întrucât cele două mari misiuni ale sale – în Orientul Mijlociu și Ucraina – par exemple de eșecuri. Președintele SUA a anulat pregătirile pentru un al doilea summit cu Vladimir Putin, spunând că „nu
Purtătoarea de cuvânt a Guvernului: Dreptul de proprietate asupra apartamentelor dispare în cazul demolării blocului din Rahova/Explicații – VIDEO
La aproape o săptămână de la deflagrația devastatoare din Calea Rahovei, sectorul 5 al Capitalei, în urma căreia trei persoane au murit, mai multe au fost rănite și zeci de oameni au rămas fără posibilitatea de a se întoarce în apartamentele din blocul zguduit de explozie, încă există o mulțime de întrebări fără răspuns. Va
Oficial. Guvernul a stabilit data alegerilor pentru Primăria Capitalei/Unde vor mai avea loc alegeri locale parțiale și care e calendarul electoral – VIDEO
Guvernul a stabilit oficial, în ședința de joi, 23 octombrie, organizarea alegerilor locale parţiale pe 7 decembrie pentru funcţia de primar general al municipiului Bucureşti, pentru cea de preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău, precum şi pentru funcția de primar în cazul mai multor localităţi din ţară. Un anunț în acest sens a fost făcut de
Descoperire șocantă! Doi tineri au fost găsiți morți, într-o mașină, în zona Lacului Frumoasa
Descoperire înfiorătoare în Harghita, în zona Lacului Frumoasa. Doi tineri – o fată și un băiat – au fost găsiți fără suflare, într-o mașină. Oamenii legii au început cercetările pentru a stabili exact cum anume au sfârșit cei doi. Un tânăr și o tânără de aproximativ 20 de ani, ambii din județul Bacău, au fost
Alertă în Vaslui! Un avion ultraușor n-ar fi putut ateriza din cauza ceții. S-ar fi pierdut contactul cu pilotul
Salvatorii din județul Vaslui au intrat în alertă, joi, după ce au fost sesizate despre un posibil incident aviatic. Pompierii din cadrul ISU Vaslui intervin în zona Băcani după ce a fost semnalat un posibil incident aviatic. Un avion ultraușor nu ar fi reușit să aterizeze din cauza ceții, iar legătura cu pilotul ar fi
S-a aflat cine e bărbatul care a încercat să intre cu autoturismul în poarta Ambasadei Rusiei din București. Ar fi un cunoscut medic stomatolog
La destul de scurtă vreme după ce autoritățile au comunicat faptul că un bărbat care a încercat să lovească, la primele ore ale zilei de joi, cu mașina poarta de acces auto a unui obiectiv diplomatic din sectorul 1 al Capitalei, înainte de a fi imobilizat, s-a aflat și cine ar fi persoana care a
Incredibil! Noi imagini cu jaful de la Luvru. Cum au fost filmați hoții înainte de a se face nevăzuți – VIDEO
Apar noi imagini în cazul jafului de la Luvru, incident care a făcut înconjurul lumii, date fiind proporțiile pagubelor și faptul că totul s-a derulat în doar câteva minute. Imagini noi, apărute pe rețelele de socializare, surprind, practic, ușurința cu care indivizii au comis celebrul jaf. La finalul săptămânii trecute, Muzeul Luvru a fost scena
Române, Excelență, prieten drag și omule bun, de ce oare trebuie să moară oameni ca să ascundem iar mizeriile făcute tot de noi? Că doar noi, prin intermediul unora și altora, dăm acest gir al faptelor ale căror rezultate le vedem acum! Să mori cu dreptatea în brațe este o chestie ridicată la rang de
Incident în Capitală. Un șofer drogat a încercat să intre cu mașina în poarta Ambasadei Rusiei – VIDEO
A fost alertă, la primele ore ale zilei de joi, 23 octombrie, în apropierea sediului unui obiectiv diplomatic din sectorul 1 al Capitalei. Au intervenit jandarmii, dar și un echipaj antitero din cadrul Serviciului Român de Informații (SRI). Totul, după ce un șofer cu permisul suspendat, care s-ar fi aflat sub influența drogurilor, ar fi
BERBEC Familia, partenerii și prietenii vă vor fi o companie plăcută. Veți beneficia la maximum de economiile dvs. financiare. Spuneți celor din jur ce părere aveți despre serviciu, urmează o perioadă dinamică. TAUR Dacă v-ați separat recent de partenerul de viață, veți găsi pe cineva special. În jocurile de noroc, ai toate șansele! Vei
Peste 850 de personalități proeminente, inclusiv lideri din domeniul tehnologiei, precum fondatorul Virgin Group, Richard Branson, și cofondatorul Apple, Steve Wozniak, au semnat o declarație în care solicită o pauză în dezvoltarea superinteligenței. „Solicităm oprirea dezvoltării superinteligenței până când va exista un consens științific cu privire la faptul că această tehnologie poate fi construită într-un
După decizia Curții Constituționale din această săptămână, care a blocat orice tentativă de a repara nedreptatea pensiilor speciale, s-a tras cortina și totul este limpede, acum. Așa-numitul „Stat paralel" – acel conglomerat de privilegiați din „Sistem" – s-a autoapărat din nou, cu o viteză și o precizie demne de o cauză mai bună. În timp
Debandadă totală la construcția autostrăzilor. Alunecările de teren au contrazis expertizele
Guvernul a fost nevoit să ceară prelungirea cu un an a termenelor de finalizare a autostrăzilor, a cărei cofinanțare aferentă PNRR a fost asigurată prin împrumuturi de la Banca Europeană de Investiții. Motivele întârzierilor sunt stupefiante, invocându-
În ultimul deceniu, China a depus eforturi concertate pentru a-și ridica sectorul manufacturier în lanțul valoric, inundând piețele globale cu produse ieftine. Tendința Chinei către supracapacitate a fost în mod tradițional atribuită unei neconcordanțe fundamentale în economia sa. Subvențiile guvernamentale și investițiile în producție și infrastructură sunt neobișnuit de mari în comparație cu cele din […] The post Defectul modelului chinezesc first appeared on Ziarul National.
Cristiano Ronaldo Junior, fiul celebrului star portughez, a primit prima convocare la naționala Portugaliei U16, confirmând pașii constanți spre o carieră promițătoare. Tânărul de 15 ani, care evoluează la academia lui Al-Nassr, a fost inclus de selecționerul Joao Santos în lotul pentru Turneul Cupei Federațiilor (30 octombrie – 4 noiembrie), unde Portugalia va întâlni Turcia, […] The post Cristiano Ronaldo, convocat la naționala U16! first appeared on Ziarul National.
Inter Milano trăiește un moment excelent sub comanda lui Cristi Chivu, ajuns la a șaptea victorie consecutivă în toate competițiile. Ultimul succes, 4-0 în deplasare cu Union Saint-Gilloise, a purtat semnătura lui Denzel Dumfries, desemnat MVP-ul meciului. Titular pe banda dreaptă, internaționalul olandez a deschis scorul în minutul 41 și a fost omul meciului până […] The post Chivu: “Sunt român! Altceva nu mi-a venit în minte” first appeared on Ziarul National.
Statul român își recunoaște eșecul. Și-a sabotat transportatorii rutieri și i-a îmbogățit pe turci și ucraineni # National.ro
Măsura de suspendare a restituirii parțiale din acciza la motorină pentru transportatorii rutieri a provocat un adevărat dezastru economic, recunoaște Ministerul Finanțelor. Firmele românești au pierdut contracte importante în favoarea operatorilor din alte țări, iar alimentarea cu combustibil s-a mutat în Bulgaria și Ungaria, unde prețurile sunt mult mai mici. Transportatorii străini, în special turcii, […] The post Statul român își recunoaște eșecul. Și-a sabotat transportatorii rutieri și i-a îmbogățit pe turci și ucraineni first appeared on Ziarul National.
Afacerile companiilor militare private (PMC) prosperă. Când Fundația Umanitară Gaza (GHF) a fost angajată să distribuie ajutoare la începutul acestui an, a apelat la UG Solutions pentru securitate.Când Rusia a avut nevoie de oameni pentru războiul din Ucraina și pentru operațiunile din Africa, a chemat Grupul Wagner. Guvernul american este cel mai mare client al […] The post Afacerile companiilor militare private, în pragul unui nou boom first appeared on Ziarul National.
Bruxelles – sediul Uniunii Europene și al NATO – pare un oraș care se pregătește de război. Desigur, persistă vechile defecte ale guvernanței paneuropene: discursuri insipide, birocrație și compromisuri de tipul „câte ceva pentru toată lumea”. Totuși, s-a produs o schimbare radicală – predomină frica. Cele mai urgente amenințări implică trei oameni puternici care privesc […] The post Spaimele Bruxelles-ului: Putin,Trump, Xi first appeared on Ziarul National.
Cât plătesc românii care se încălzesc în locuințe cu caloriferul electric, pe timpul în care n-au căldură de la sistemul centralizat de termoficare # National.ro
Pe măsură ce s-a răcit vremea afară, iar temperaturile din a doua parte a toamnei nu mai sunt așa de ușor de suportat, și în locuințe s-a făcut frig. Astfel că, în plin sezon rece, locuitorii din marile orașe ale României se văd nevoiți să găsească soluții alternative pentru a se încălzi, deși locuințele lor […] The post Cât plătesc românii care se încălzesc în locuințe cu caloriferul electric, pe timpul în care n-au căldură de la sistemul centralizat de termoficare first appeared on Ziarul National.
Ca să evite colapsul energetic, în condițiile în care Comisia Europeană nu acceptă prelungirea funcționării termocentralelor pe cărbune, parlamentarii au depus un proiect de lege la Senat prin care se stabiliește funcționarea centralelor până la sfârșitul anului 2031. Calendarul închiderii termocentralelor și a minelor este total rupt de realitate, au avertizat inițiatorii proiectului legislativ. Aceștia […] The post În război cu Ursula. Parlamentarii forțează menținerea termocentralelor pe cărbune first appeared on Ziarul National.
A apărut dovada! Ministerul Justiţiei a semnalat că e necesar avizul CSM în cazul proiectului privind pensiile magistraţilor # National.ro
Ministerul Justiției – condus de către Radu Marinescu – a transmis Ministerului Muncii observații asupra proiectului de lege privind pensiile magistraților, subliniind că este necesar avizul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) înainte de adoptarea actului normativ. Dovada acestui aspect a apărut la o zi după ce s-a aflat că într-o ședință a PNL s-a arătat […] The post A apărut dovada! Ministerul Justiţiei a semnalat că e necesar avizul CSM în cazul proiectului privind pensiile magistraţilor first appeared on Ziarul National.
Mintea noastră muncește non-stop. Când e suprasolicitată pentru perioade lungi — fie din cauza muncii intelectuale intense, fie din cauza stresului constant, somnului insuficient sau a multitasking-ului — apare fatiga cognitivă. Nu e doar „a fi obosit(ă)”; e o stare în care procesele mentale se încarcă atât de mult încât se manifestă și la nivel […] The post Când gândurile obosesc corpul: fenomenul de „fatigă cognitivă” și cum o recunoști first appeared on Ziarul National.
În 2007, Nicolas Sarkozy a venit la București într-o vizită oficială pentru a consolida relațiile dintre România și Franța, la scurt timp după intrarea României în Uniunea Europeană. Cu această ocazie, a fost relansat Parteneriatul Strategic româno-francez, axat pe colaborare politică, militară, economică și culturală. Vizita a avut și o puternică încărcătură simbolică: Franța își reafirma sprijinul pentru România în interiorul […] The post Sarkozy și stiloul lui Băsescu! first appeared on Ziarul National.
Reuniunile FMI și Băncii Mondiale au coincis cu o volatilitate crescută pe burse. Discuțiile despre exuberanța financiară, fracturarea geopolitică și fragilitatea economiei mondiale pot speria investitorii. Indicele Vix – „indicatorul fricii” de pe Wall Street – a atins cel mai înalt nivel din aprilie la sfârșitul săptămânii trecute. Cauza imediată a creșterii temerilor a fost […] The post Lupta globală pentru stabilitatea financiară first appeared on Ziarul National.
Milioane de americani au ieșit pe străzile marilor orașe în peste 2.000 de manifestații ”Fără Regi”, protestând împotriva a ceea ce consideră a fi autoritarismul crescând al președintelui Donald Trump. Manifestațiile, pe care aliații lui Trump le-au numit „mitingul urii împotriva Americii”, s-au remarcat prin amploarea lor, dar, mai important, sunt un simbol al unui […] The post Imperiul american se autodevorează first appeared on Ziarul National.
Ucraina ar urma să închidă mai multe licee cu predare în limba română. Măsura stârnește îngrijorare în comunitatea românească: „Este o situație foarte grea” # National.ro
Mai multe licee cu predare în limba română din regiunea Cernăuţi vor fi închise începând cu 1 septembrie 2027, ca urmare a reorganizării sistemului de învăţământ. Decizia autorităților locale a stârnit îngrijorare în comunitatea românească din Cernăuți. Din cele 20 de licee româneşti existente ar urma să rămână doar patru – situate în Cernăuţi, Hliboca, […] The post Ucraina ar urma să închidă mai multe licee cu predare în limba română. Măsura stârnește îngrijorare în comunitatea românească: „Este o situație foarte grea” first appeared on Ziarul National.
1. Drulă a zis că ”vreau să reabilităm încă 800 km de centrală de termoficare.” Îl credem. Declarația asta a făcut-o după ce a explodat blocul. În urmă cu zece zile, Drulă avea altă prioritate. Pistele ciclabile. ”Stăm prost cu mobilitatea alternativă, trebuie să implementăm acel master plan velo, să avem o rețea de piste […] The post Onoarea lui Bolojan first appeared on Ziarul National.
Incident în SUA! O mașină a intrat într-o poartă de securitate a Casei Albe/Unde se afla, în acel moment, Donald Trump # National.ro
Un incident a avut loc în urmă cu doar câteva ore în Statele Unite. Un șofer a intrat cu mașina într-o poartă de securitate din fața Casei Albe. S-au aflat primele detalii comunicate de Secret Service, preluate de presa americană. O persoană a intrat cu un vehicul într-o poartă de securitate din fața Casei Albe, […] The post Incident în SUA! O mașină a intrat într-o poartă de securitate a Casei Albe/Unde se afla, în acel moment, Donald Trump first appeared on Ziarul National.
A fost cutremur, miercuri dimineață, 22 octombrie, în România. Conform informațiilor făcute publice de specialiști, seismul a fost unul mediu și s-a produs în zona Vrancea. Un cutremur cu magnitudinea de 4,2 a avut loc, miercuri, la ora 10:23, în zona seismică Vrancea, județul Vrancea, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica […] The post Cutremur de peste 4 grade, miercuri, în România. În ce zonă s-a produs seismul first appeared on Ziarul National.
Atac rusesc la granița României. Oamenii din Tulcea au primit mesaj RO-Alert/MApN: S-au raportat „explozii pe malul ucrainean, în zona localităților Ismail și Chilia” # National.ro
Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit în noaptea de marți spre miercuri, 21 spre 22 octombrie, mesaj RO-Alert, după ce rușii au atacat cu drone porturile ucrainene de la Dunăre. Din câte s-a aflat, circa zece explozii s-au auzit pe malul ucrainean, în zona localităților Ismail și Chilia. Ministerul Apărării Naționale (MApN) a comunicat […] The post Atac rusesc la granița României. Oamenii din Tulcea au primit mesaj RO-Alert/MApN: S-au raportat „explozii pe malul ucrainean, în zona localităților Ismail și Chilia” first appeared on Ziarul National.
Doru Octavian Dumitru, dus de urgență la spital. Mesajul familiei artistului: Are nevoie mai mult ca niciodată de gândul vostru bun # National.ro
O veste care a iscat îngrijorare în rândul apropiaților și al fanilor lui Doru Octavian Dumitru. S-a aflat că îndrăgitul actor de comedie a fost dus de urgență la spital, chiar înainte de a susține un spectacol la Onești, ce fusese programat marți seară, 21 octombrie. Actorul de comedie Doru Octavian Dumitru trece prin „momente […] The post Doru Octavian Dumitru, dus de urgență la spital. Mesajul familiei artistului: Are nevoie mai mult ca niciodată de gândul vostru bun first appeared on Ziarul National.
Victimele exploziei din Rahova, indignate: din proprietari, transformați în chiriași/„Nu au suflet”. „Ăștia nu sunt oameni” # National.ro
Oamenii care au fost afectați ca urmare a producerii exploziei ce a avut loc zilele trecute în blocul de pe Calea Rahovei și care s-au trezit într-o situație foarte grea, în imposibilitatea de a mai locui în apartamentele în care aveau agoniseala de-o viață, au de înfruntat o nouă situație care i-a pus pe gânduri. […] The post Victimele exploziei din Rahova, indignate: din proprietari, transformați în chiriași/„Nu au suflet”. „Ăștia nu sunt oameni” first appeared on Ziarul National.
Explozia din Rahova. Ies la iveală date din expertiza specialiștilor. Ce arată raportul preliminar al INSEMEX (surse) # National.ro
La câteva zile de la explozia cu urmări devastatoare care a afectat puternic un bloc de pe Calea Rahovei, din Capitală, s-a aflat că experții conturează o primă ipoteză legată de cauza deflagrației. Un raport preliminar al INSEMEX în legătură cu explozia din Rahova arată că sursa scurgerilor de gaze ar fi fost în exteriorul […] The post Explozia din Rahova. Ies la iveală date din expertiza specialiștilor. Ce arată raportul preliminar al INSEMEX (surse) first appeared on Ziarul National.
“A fost nevoie să moară oameni!”. Replica devenită celebră a unui fost președinte de tristă aminitire pentru nația română dar de mare bucurie pentru turismul făcut pe banii aceleiași nații, a avut în cazul Colectiv efectul unei demisii, a prim-ministrului de atunci, Victor Ponta. Doar că în cazul Rahova nu s-a întâmplat nimic, unii chiar […] The post Operațiunea “Ridicați licența Distrigaz!” Cazurile Rahova și Popa Tatu 66 first appeared on Ziarul National.
