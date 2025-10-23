Anca Alexandrescu candidează la Primăria Capitalei: „99% răspunsul este da!”. Susținătoarea lui C.G. spune că „forța bucureștenilor va învinge”

11:00

Poliția Româna a informat bcureștenii și nu numai că astăzi sunt câteva restricții de circulație pe Autostrada A1 București Pitești. Restricțiile de circulație se aplică pe ambele sensuri ale autostrăzii. Restricții de trafica astăzi pe […] Articolul Restricții de trafic pe ambele sensuri ale Autostrăzii A1, aproape de intrarea/ieșirea din București. Se fac fie lucrări de asfaltare, fie se trasează marcaje apare prima dată în B365.