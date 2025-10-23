Şapte maxime consecutive pentru indicele BET: Bursa creşte cu 0,8% joi şi sparge un nou record. Vedetele zilei, Transelectrica, Petrom, Transgaz şi Romgaz

09:00

Economia trebuie coborâtă din turnul ei de fildeş şi adusă la firul ierbii, prin intermediul unui limbaj prietenos, dar mai ales prin intermediul unor exemple concrete care facilitează înţelegerea unui fenomen care ne afectează pe toţi. Odată înţeles mecanismul, identificarea unor soluţii, care nu trebuie neapărat să fie noi, ci împrumutate de la alte state şi adaptate local, devine mai uşoară. Aşa crede Alessia Constantinescu, 17 ani, care se gândeşte să scrie o carte despre economie, dar pe înţelesul tuturor, şi mai ales al tinerilor din generaţia sa.