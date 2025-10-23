Şapte maxime consecutive pentru indicele BET: Bursa creşte cu 0,8% joi şi sparge un nou record. Vedetele zilei, Transelectrica, Petrom, Transgaz şi Romgaz
23 octombrie 2025
Valentin Tătaru, economist-şef, ING Bank România: Încă nu există o reticenţă pe zona de creditare. Probabil că o lună sau două vor fi distorsionate datele pentru că destul de multă lume s-a grăbit să cumpere o locuinţă înainte de creşterea TVA şi probabil vom vedea o accelerare pe zona creditelor ipotecare # Ziarul Financiar
Pe zona de creditare nu se vede încă o reticenţă şi probabil că timp de una - două luni datele vor fi puţin distorsionate având în vedere că multă lume s-a grăbit în achiziţia unei locuinţe înainte de creşterea TVA-ului, ceea ce va duce probabil la o accelerare pe zona creditelor ipotecare. Totuşi, evoluţia ar putea fi una înşelătoare, susţine Valentin Tătaru (foto), economist-şef al ING Bank România.
Ce proiecte de marketing au mallurile pentru a atrage vizitatori? Cum merg vânzările magazinelor din malluri, cum se anunţă perioada Sărbătorilor pentru shopping? Urmăriţi ZF Live vineri, 24 octombrie, ora 12.00, o discuţie cu Cristina Ciuclea, directorul de marketing al Veranda Mall # Ziarul Financiar
Andreea Nicolae, North Bucharest Investments: În următoarele 12 luni în domeniul imobiliar vom vorbi clar de adaptabilitate, volatilitate, dar şi de oportunităţi reale pentru cei care vor acţiona rapid # Ziarul Financiar
Piaţa imobiliară intră într-o etapă în care adaptabilitatea şi viteza de reacţie vor face diferenţa între cei care reuşesc şi cei care pierd teren. În următoarele 12 luni, domeniul real estate va fi marcat de volatilitate, dar şi de oportunităţi reale pentru cei care acţionează rapid, spune Andreea Nicolae, strategic partnerships director la North Bucharest Investments (NBI).
Gen Z. Ştiaţi că ideea proiectului de reciclare a ambalajelor RetuRO, activ acum în toată ţara, a pornit în ASE, de la tineri ca voi? # Ziarul Financiar
Sigur ştii multe despre reciclare, Sistemul de Garanţie-Returnare şi diverse trenduri „verzi” care sunt tot mai vizibile. Dar ştiai că ideea proiectului de reciclare RetuRO, activ acum în toată ţara, a pornit în ASE, de la nişte tineri ca tine îndrumaţi de experţi şi profesori?
Familia Enescu din Dolj a ajuns în 2024 la afaceri de peste 130 mil. euro cu Vitall, companie specializată în producţia de furaje şi creşterea păsărilor # Ziarul Financiar
Vitall din judeţul Dolj, cu activităţi în producţia de furaje şi creşterea păsărilor, deţinută de familia Enescu, a raportat pentru 2024 o cifră de afaceri de 648,4 mil. lei (130,3 mil. euro), în creştere cu 12% faţă de anul anterior, când compania a avut afaceri de 578,5 mil. lei (aproximativ 117 mil. euro).
Producătorul de componente pentru electrocasnice Zoppas Industries România a raportat o pierdere de 23,5 mil. lei în 2024, la afaceri de 959,9 mil. lei # Ziarul Financiar
Zoppas Industries, subsidiara locală a grupului italian Zoppas, ce operează în România o fabrică la Sânnicolau Mare, judeţul Timiş, a realizat anul trecut o cifră de afaceri de 959,9 mil. lei (aproximativ 193 mil. euro), în scădere cu 2% faţă de anul anterior, când compania a avut afaceri de 979,5 mil. lei (198 mil. euro).
Scandal major în UE: Poliţia din Grecia a arestat zeci de DJ-i, chelneri şi alte persoane fără vreo legătură cu agricultura, acuzaţi că s-au dat drept fermieri pentru a obţine în mod fraudulos milioane de euro fondurile europene, bani pe care i-au cheltuit ulterior pe bunuri de lux şi călătorii # Ziarul Financiar
Scandal major în UE: Poliţia din Grecia a arestat zeci de DJ-i, chelneri şi alte persoane fără vreo legătură cu agricultura, acuzaţi că s-au dat drept fermieri pentru a obţine în mod fraudulos milioane de euro fondurile europene, bani pe care i-au cheltuit ulterior pe bunuri de lux şi călătorii
Ministrul Economiei, Radu Miruţă: Consiliul de Administraţie al SALROM a fost demis, iar neregulile identificate au fost transmise DNA. Ministerul a găsit nereguli şi la Fabrica de Pulberi Făgăraş, IAR SA, IOR SA, Iprochim SA, Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului Minvest SA, Avioane Craiova, Şantierul Naval 2 Mai SA şi la ANPC # Ziarul Financiar
Propunere surprinzătoare pentru patronii cluburilor din Liga 1. Justin Ştefan, secretarul general al LPF, vrea ca Liga să preia contractele de marketing şi publicitate ale echipelor. „În momentul în care negociezi pentru toate cele 16 cluburi, ai puterea de a atrage sponsori mari” # Ziarul Financiar
Studiu ING: Cea mai mare victimă a gurii lumii este entuziasmul tinerilor şi al antreprenorilor; generaţia 35-44 de ani a avut parte de mai multe încurajări atunci când a ales profesia sau antreprenoriatul faţă de tinerii de 18-24 de ani, care simt o presiune mai mare de la cei din jur # Ziarul Financiar
Gen Z TALKS. Alessia Constantinescu, 17 ani: Nu putem îmbunătăţi nimic dacă noi plecăm definitiv de aici. În şcoli se vorbeşte prea puţin despre economie, finanţe personale sau antreprenoriat, deşi sunt lucruri care ne influenţează zilnic viaţa # Ziarul Financiar
Economia trebuie coborâtă din turnul ei de fildeş şi adusă la firul ierbii, prin intermediul unui limbaj prietenos, dar mai ales prin intermediul unor exemple concrete care facilitează înţelegerea unui fenomen care ne afectează pe toţi. Odată înţeles mecanismul, identificarea unor soluţii, care nu trebuie neapărat să fie noi, ci împrumutate de la alte state şi adaptate local, devine mai uşoară. Aşa crede Alessia Constantinescu, 17 ani, care se gândeşte să scrie o carte despre economie, dar pe înţelesul tuturor, şi mai ales al tinerilor din generaţia sa.
