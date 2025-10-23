ANPC, sub lupa Ministerului Economiei. Ce nereguli grave au fost descoperite de Corpul de Control
StirileProtv.ro, 23 octombrie 2025 19:50
Ministerul Economiei a descoperit nereguli majore la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor.
Acum 10 minute
20:00
Brigitte Bardot, după apariţia unor zvonuri privind starea sa de sănătate. „Sunt bine şi nu am de gând să-mi iau rămas-bun” # StirileProtv.ro
„Sunt bine", a dat asigurări miercuri seară actriţa franceză Brigitte Bardot, într-un mesaj postat pe reţeaua socială X, în replică la zvonurile apărute online privind starea sa de sănătate, informează joi AFP.
Acum 30 minute
19:50
Moment stânjenitor pe scena unui concurs de frumusețe. Miss Panama urcă din greșeală pe scenă în locul Miss Paraguay. VIDEO # StirileProtv.ro
Miss Panama, Isamar Herrera, a devenit virală după o gafă petrecută pe scena finalei Miss Grand International 2025, sâmbătă, la Bangkok.
19:50
ANPC, sub lupa Ministerului Economiei. Ce nereguli grave au fost descoperite de Corpul de Control # StirileProtv.ro
Ministerul Economiei a descoperit nereguli majore la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor.
19:50
Buletinele cu cip încă nu pot fi folosite. Aproape 800.000 de oameni trebuie să prezinte o adeverință pentru adresă # StirileProtv.ro
La mai bine de o jumătate de an de la lansare, multe instituții din țară nu au încă aparatele necesare pentru a citi buletinele electronice.
19:50
Calea Victoriei, artera luxului din Capitală. Spațiile comerciale costă echivalentul unui Logan pentru fiecare metru pătrat # StirileProtv.ro
După ani în care își pierduse strălucirea, Calea Victoriei este iar cea mai importantă arteră a Bucureștiului, dar și cea mai scumpă.
19:50
Se contruiește o nouă fabrică de armament. România devine un jucător important în industria globală de apărare # StirileProtv.ro
România devine un nou centru strategic în industria globală de apărare. Compania sud-coreeană Hanwha Aerospace a anunțat construirea unei fabrici de obuziere în județul Dâmbovița.
19:40
Falsul căpitan SRI care a recrutat posesori de arme, reţinut şi propus pentru arestare. Ce au găsit poliţiştii la percheziţii # StirileProtv.ro
Falsul căpitan SRI, în vârstă de 27 de ani, a recrutat posesori de arme, inclusiv foști combatanți retrași din MApN, pentru „misiuni secrete” și le-a făcut legitimații false. A fost reținut și propus pentru arestare joi.
19:40
DNA, percheziții în Brașov într-un dosar de corupție. Directoarea DSP ar fi primit mită pentru simularea unor programe # StirileProtv.ro
Procurorii DNA au descins la Direcția de Sănătate Publică Brașov, la Spitalul Județean și la Spitalul de Copii, dar și la alte 15 adrese, într-un nou dosar de corupție. Vizați ar fi funcționari.
19:40
Cadavrul unei persoane dispărute în inundațiile devastatoare din Spania, în octombrie 2024, a fost găsit după un an # StirileProtv.ro
Cadavrul uneia dintre persoanele dispărute în inundaţiile masive din octombrie 2024 produse în regiunea Valencia din Spania a fost recuperat la aproape un an de la producerea catastrofei, a anunţat joi tribunalul din Valencia.
19:40
Se lansează „legea Rahova”. Primarul interimar al Capitalei zice că îi face proprietari pe sinistrați, Guvernul îl contrazice # StirileProtv.ro
Autoritățile vor analiza problemele semnalate de cetățeni în procesul greoi de intervenție în cazul scurgerilor de gaz.
Acum o oră
19:30
J.D. Vance și Marco Rubio resping ferm ideea anexării Cisiordaniei de către Israel. „Stupidă” # StirileProtv.ro
Vicepreședintele american J.D. Vance a denunțat drept „o lovitură politică foarte stupidă” votul preliminar din Parlamentul israelian privind anexarea Cisiordaniei ocupate, alăturându-se criticilor exprimate anterior și de secretarul de Stat Marco Rubio.
19:30
Scandal diplomatic. Peste 600 de suporteri unguri au fost întorși la granița cu Austria de Ministerul de Interne # StirileProtv.ro
Ministerul de Interne al Austriei a refuzat accesul suporterilor Ferencváros Budapesta la meciul din Europa League contra FC Salzburg, iar clubul maghiar a anunțat că va iniția acțiuni legale.
19:30
Reacția medicului care a încercat să intre în Ambasada Rusiei de la București. A fost lăsat să plece acasă fără restricție # StirileProtv.ro
Incident de securitate la Ambasada Federației Ruse din Capitală. Un medic stomatolog din Pitești a pus în alertă Jandarmeria și Brigada Antiteroristă a SRI, după ce ar fi încercat să intre cu mașina în poarta reprezentanței diplomatice.
19:20
Adolescenții români, în topul european al dependenților de alcool, țigări și jocuri de noroc. Social-media, un drog periculos # StirileProtv.ro
Specialiștii vin cu un avertisment: „Supravegheați-vă copiii!” Asta nu înseamnă că trebuie să le impuneți restricții, însă fiți foarte atenți la anturajul lor.
19:20
Aeronava prăbușită în Vaslui zbura pe cod galben de ceață. Un muncitor a văzut momentul tragediei: „Venea spre mine” # StirileProtv.ro
Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit în Vaslui, în condiții de ceață. Pilotul, un om de afaceri cunoscut în zona Moldovei, a murit la impactul cu solul.
19:10
Ce este asomatorul, dispozitivul găsit lângă trupurile tinerilor morți în mașină. Cuplul urma să plece la muncă în Olanda # StirileProtv.ro
Moartea în condiții înfiorătoare a doi tineri, o fată de 19 ani și un băiat cu un an mai mare este anchetată de autorități. Ambii au fost găsiți într-o mașină în zona Lacului Frumoasa din județul Harghita.
Acum 2 ore
18:50
Mai mulți spectatori au fost provocați să se radă în cap pentru a vedea în avanpremieră filmul „Bugonia” cu Emma Stone # StirileProtv.ro
Fanii regizorului grec Yorgos Lanthimos au avut şansa de a participa la o proiecţie în avanpremieră a comediei SF ''Bugonia'', luni seară în Los Angeles, cu condiţia să accepte să se radă în cap în foaierul cinematografului, informează Reuters.
18:40
OMS, date îngrijorătoare: Cel puţin 7 miliarde de dolari sunt necesari pentru reconstrucţia sistemului de sănătate din Gaza # StirileProtv.ro
Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a declarat joi că estimează că cel puţin 7 miliarde de dolari sunt necesari pentru reconstrucţia sistemului de sănătate din Fâşia Gaza, relatează AFP.
18:30
Surse apropiate lui Putin confirmă: Nu are niciun gând să oprească războiul. Ce urmărește Kremlinul # StirileProtv.ro
Kremlinul a respins ideea unei încetări a focului pe actuala linie a frontului în Ucraina, ceea ce a dus la anularea summitului între preşedintele rus Vladimir Putin şi omologul său american Donald Trump la Budapesta, relatează joi The Kyiv Post.
18:30
Climate Change Summit confirmă rolul României în conversația globală despre climă, competitivitate și inovație # StirileProtv.ro
PARTENERIAT Climate Change Summit a confirmat rolul României ca platformă regională pentru dialog și soluții privind tranziția verde și competitivitate.
Acum 4 ore
18:00
Republica Moldova caută studenți în India. Campanii la promovare la TV și radio pentru universitățile moldovenești # StirileProtv.ro
Republica Moldova desfășoară campanii de promovare la televiziuni și posturi de radio din India pentru a atrage studenți, a anunțat joi ministrul Educației de la Chișinău, Dan Perciun.
17:50
Stelian Bujduveanu: Primăria Capitalei va reconstrui imobilele avariate în explozie, vor rămâne în proprietarea oamenilor # StirileProtv.ro
Primarul interimar al Bucureștiului, Stelian Bujduveanu, anunță că actul normativ privind blocul din Calea Rahovei va permite Primăriei să reconstruiască imobilele avariate, care vor rămâne proprietatea celor afectați.
17:50
Sprijin financiar de 50 de lei lunar pentru plata facturilor la energie, în Sectorul 5. Cine ar putea primi timp de un an # StirileProtv.ro
Oamenii vulnerabili din Sectorul 5 vor primi sprijin financiar de 50 de lei lunar pentru plata facturilor la energia electrică, conform unui proiect de hotărâre adoptat în şedinţa Consiliului Local de joi.
17:40
Volodimir Zelenski negociază cu țările europene pentru rachete Tomahawk, după ce Trump a exclus transferul către Ucraina # StirileProtv.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că negociază cu țări europene care dețin rachete americane Tomahawk, pentru ca Ucraina să le primească, după ce președintele SUA, Donald Trump, a exclus momentan transferul acestor arme către Kiev.
17:40
Un bărbat din Cluj a înșelat oameni cu 25.000 lei, pretinzând că mama lui e bolnavă. Cum le câștiga încrederea # StirileProtv.ro
Un individ din Târgu Mureș este acuzat că ar fi provocat un prejudiciu de cel puțin 25.000 de lei prin același scenariu. Pretindea că are o mamă bolnavă și trebuie să se cazeze în Cluj-Napoca, în perioada tratamentului ei.
17:40
A fost numit un nou şef interimar la ATI de la Spitalul ”Sfânta Maria” din Iași, unde au murit şapte copii # StirileProtv.ro
Conducerea Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii "Sfânta Maria" Iaşi a anunţat, joi, numirea unui alt medic în funcţia de şef interimar al secţiei ATI.
17:40
Reacțiile a două americance, la pelerinajul Sfântului Dumitru din București: „Nu știm ce s-a întâmplat aici” # StirileProtv.ro
Procesiunea Calea Sfinților din București, organizată anual în cinstea celor doi sfinți Dumitru, venerați de credincioșii ortodocși pe 26 și 27 octombrie, a deschis pelerinajul care va dura o săptămână.
17:30
Noi detalii în cazul tinerei care a murit după ce a născut într-o clinică privată din Constanța. A fost deschis dosar penal # StirileProtv.ro
Procurorii din Constanța au deschis un dosar de ucidere din culpă în cazul tinerei de 29 de ani, care a murit acum două săptămâni la spitalul județean, după ce a născut într-o clinică privată.
17:30
Examenul scris pentru specialiștii în Medicina de Urgență va fi reluat. Anunțul Ministrului Sănătății, după contestații # StirileProtv.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat joi că examenul pentru obținerea titlului de medic specialist în Medicina de Urgență va fi reluat pe 28 octombrie, la ora 10:00.
17:30
Scandal violent în Bistrița. O femeie, fostul iubit și mama acestuia s-au bătut într-o parcare # StirileProtv.ro
Scandal violent, între o femeie din Bistrița, fostul ei iubit și mama acestuia. Cei trei s-au bătut într-o parcare, iar autoritățile au emis două ordine de protecție.
17:30
Centrala nucleară de la Zaporojie a fost reconectată la alimentarea cu energie electrică # StirileProtv.ro
Alimentarea cu energie electrică a centralei nucleare Zaporojie din Ucraina a fost restabilită după o întrerupere-record de o lună, a anunţat joi Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA), relatează AFP.
17:30
Metoda „Accidentul” lovește din nou. Bătrâne înșelate cu zeci de mii de lei de un deținut din penitenciar # StirileProtv.ro
Clasica metodă de înșelăciune „accidentul” continuă să producă pagube, iar inculpații își înșală victimele chiar din penitenciare.
17:30
Rusia a predat joi Ucrainei 1000 de cadavre prezentate ca fiind ale soldaţilor ucraineni ucişi în luptă, a anunţat administraţia ucraineană responsabilă cu prizonierii de război, relatează AFP.
17:30
Lovitură grea pentru Putin. Ce au decis companiile petroliere chineze de stat, după sancțiunile SUA impuse Rosneft și Lukoil # StirileProtv.ro
Companiile petroliere de stat din China au suspendat achizițiile de țiței rusesc transportat pe mare, ca urmare a sancțiunilor SUA impuse Rosneft și Lukoil, principalele companii petroliere din Moscova, conform surselor din comerț.
17:30
Bărbatul care s-a prăbușit cu avionul în Vaslui era un om de afaceri cunoscut în Suceava. Aeronava a sunat singură la 112 # StirileProtv.ro
Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit în Vaslui, joi dimineață, în condiții de ceață. Pilotul, un om de afaceri cunoscut în Suceava, în vârstă de 69 de ani, a murit la impactul cu solul.
17:20
Poliţia londoneză a început să folosească drone pentru a răspunde mai rapid la urgenţe # StirileProtv.ro
Poliţia londoneză folosește drone pentru a răspunde mai rapid la apelurile de urgență, trimițând imagini în timp real către agenții din teren pentru identificarea și localizarea suspecților.
17:20
Ce s-ar fi întâmplat cu cei doi tineri găsiți morți în mașină. „Fata era cu capul căzut pe geam” # StirileProtv.ro
Moartea înfiorătoare a doi tineri, o fată de 19 ani și iubitul ei, cu un an mai mare, este anchetată de polițiștii din Harghita. Trupurile neînsuflețite au fost găsite într-o mașină, pe un drum forestier, în apropierea lacului Frumoasa.
17:10
Un șef de la ADP Sector 6 și-ar fi însușit 330.000 de lei, pierduți la pariuri. Banii proveneau din ridicarea mașinilor # StirileProtv.ro
Un șef din ADP Sector 6 a fost reținut pentru delapidare și fals. În 2024-2025 ar fi însușit peste 330.000 de lei, pierduți la pariuri sportive.
17:10
Soluția ca lucrările la autostrada Sibiu-Pitești să nu mai fie blocate de legislația de mediu. Trebuie defrișată o pădure # StirileProtv.ro
Autostrada A1 Sibiu-Pitești va fi declarată proiect major de importanță națională, potrivit unui proiect de ordonanță de urgență a Guvernului.
17:10
„Orașul gunoaielor” din România. Se formează grămezi de deșeuri lângă insulele ecologice care au înlocuit pubelele # StirileProtv.ro
Se adună grămezi de gunoaie lângă insulele ecologice din Arad, care ar trebui să ajute la colectarea deșeurilor din gospodării. Oamenii spun că uneori sistemul nu funcționează, așa că se văd nevoiți să abandoneze pungile cu resturi lângă ele.
17:10
Napoli – atracții turistice, pizza tradițională, și experiențe culturale autentice în cel mai animat oraș al Italiei # StirileProtv.ro
Napoli, unul dintre cele mai vibrante orașe ale Italiei, fascinează prin energia sa autentică, istoria bogată și spiritul local plin de viață.
16:50
Kim Kardashian, apariție îndrăzneață la premiera serialului All’s Fair din Londra. GALERIE FOTO # StirileProtv.ro
Kim Kardashian şi Teyana Taylor au defilat pe covorul roşu în ţinute asortate la premiera serialului All’s Fair din Londra.
16:50
Extragere Loto 6/49, Loto 5/40 și Joker joi, 23 octombrie 2025. Report de peste 8,34 milioane de euro la 6/49, categoria I # StirileProtv.ro
Joi, 23 octombrie 2025, vor avea loc noi trageri loto, după ce, la tragerile din duminica de 19 octombrie, Loteria Română a acordat 38.947 de câștiguri, în valoare totală de peste 5,29 milioane de lei.
16:40
Descoperire surprinzătoare pe traseul autostrăzii A8. Ce piesă rară au găsit arheologii lângă Târgu Neamţ. FOTO # StirileProtv.ro
Lucrările de cercetare arheologică desfăşurate pe traseul viitoarei autostrăzi A8 au permis investigarea mai multor situri arheologice în vecinătatea oraşului Târgu Neamţ.
16:40
Pantalonii de trening nu mai sunt de mult timp rezervați doar pentru sala de sport. În ultimii ani, această piesă vestimentară a trecut din zona strict funcțională în cea a modei urbane, devenind un element de bază în garderoba masculină.
16:30
POLITICO: Spionii europeni învaţă să aibă încredere unii în ceilalţi, şi asta datorită lui Trump. SUA devin imprevizibile # StirileProtv.ro
Agenţiile de informaţii europene depăşesc decenii de neîncredere şi creează o operaţiune comună pentru a contracara agresiunea rusă, pe fondul imprevizibilităţii SUA în sprijinirea aliaţilor tradiţionali, notează POLITICO.
16:20
Reuters: În timp ce Moscova organizează exerciţii nucleare, Donald Trump îşi schimbă abordarea # StirileProtv.ro
SUA au impus sancţiuni marilor companii petroliere ruseşti, acuzând Moscova de lipsă de angajament pentru pace în Ucraina, în timp ce Rusia a derulat un amplu exerciţiu militar cu arme nucleare.
16:20
Imagini istorice din Capela Sixtină. Regele Charles și Papa Leon s-au rugat împreună pentru prima dată # StirileProtv.ro
Regele Charles al Marii Britanii şi Papa Leon s-au rugat împreună joi în Capela Sixtină — prima slujbă comună la care participă un monarh englez şi un pontif catolic de la ruptura din 1534, când Henric al VIII-lea a despărţit Anglia de Roma.
16:20
Liderul deputaţilor POT, Anamaria Gavrilă, a depus la Parlament un proiect de lege prin care se instituie un plafon minim de 3.000 de lei care să fie protejat în conturile bancare şi să nu poată fi indisponibilizat prin poprire.
16:20
Ucrainenii acuzați de tentativă de sabotaj în București au contestat arestul preventiv. ÎCCJ dezbate cererea pe 28 octombrie # StirileProtv.ro
Doi ucraineni acuzați că au vrut să incendieze o firmă de curierat contestă măsura arestului preventiv. ICCJ judecă cererea pe 28 octombrie.
