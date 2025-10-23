Cadavrul unei victime a inundațiilor din octombrie 2024 din Spania a fost găsit după un an, la o distanţă de zeci de kilometri

G4Media, 23 octombrie 2025 19:50

Cadavrul uneia dintre persoanele dispărute în inundaţiile masive din octombrie 2024 produse în regiunea Valencia din Spania a fost recuperat la aproape un an de...

• • •

Acum 10 minute
20:00
Ministrul Muncii, Florin Manole (PSD), despre reforma pensiilor magistraţilor: Soluţia este consensul cu CSM, cu Înalta Curte, cu magistraţii / Nu va fi dialog atunci când cineva, oricine ar fi el, ar spune „asta este propunerea şi la revedere” G4Media
Ministrul Muncii, Florin Manole (PSD), a declarat joi, despre reforma pensiilor magistraţilor, că soluţia este consensul cu CSM, cu Înalta Curte, cu magistraţii, el precizând...
20:00
Aliat al cancelarului Merz: Trebuie să controlăm și să reducem serios afluxul de tineri provenind din Ucraina / Nu ajută pe nimeni dacă vin în Germania în loc să-și apere patria G4Media
Liderul Uniunii Creştin-Sociale (CSU) din Bavaria, care face parte din coaliţia cancelarului Friedrich Merz, a cerut joi Uniunii Europene să exercite presiuni asupra Kievului pentru...
20:00
Ministrul Muncii: Cea mai mare pensie de magistrat, în plată, este de 69.343 de lei, care net înseamnă 56.700 lei / Singura soluţie de reducere spre un nivel just este impozitarea progresivă, oricât de mult s-ar speria dreapta radicală G4Media
Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat joi că cea mai mare pensie de magistrat, în plată, este de 69.343 de lei, care net înseamnă 56.700...
Acum 30 minute
19:50
Rețetele Juanitei | Salată Fitness cu măr și legume crocante/ Ușoară, plină de culoare și gata în câteva minute, este alegerea perfectă pentru o masă echilibrată și energizantă G4Media
Ideală ca cină, prânz lejer, garnitură sau gustare sănătoasă la birou, această salată „fitness" te ajută să te bucuri de gust și prospețime fără efort.
19:50
Cadavrul unei victime a inundațiilor din octombrie 2024 din Spania a fost găsit după un an, la o distanţă de zeci de kilometri G4Media
Cadavrul uneia dintre persoanele dispărute în inundaţiile masive din octombrie 2024 produse în regiunea Valencia din Spania a fost recuperat la aproape un an de...
19:40
FOTO HP Inc. a actualizat gama sa de dispozitive din seria enterprise / HP România: Fondurile europene, o oportunitate pentru digitalizarea companiilor G4Media
HP Inc. a prezentat o suită de produse din categoria enterprise destinate tuturor tipurilor de companii, în cadrul unui eveniment la București, la care TechRider.ro a participat.
19:40
Brașovul instalează semafoare cu radar / Vitezomanii vor sta mai mult la stop G4Media
Municipiul Brașov a introdus un nou sistem de semaforizare inteligentă care reacționează direct la comportamentul șoferilor. Începând de miercuri, 22 octombrie, semafoarele de pe strada...
Acum o oră
19:30
LIVE FCSB înfruntă Bologna în al treilea meci din Europa League: Echipele de start G4Media
FCSB joacă al treilea meci din grupa de Europa League în compania unui adversar dificil, formația italiană Bologna. Urmărește partida europeană live pe G4Media și...
19:20
O serie de instituţii media conservatoare au acceptat noile reguli de presă ale Pentagonului, care au fost respinse de mass-media mainstream G4Media
Departamentul de Război al SUA, noua denumire a Departamentului Apărării, a anunţat miercuri că aproximativ 60 de jurnalişti, toţi din cadrul unor mass-media de orientare...
19:10
Falsul ofițer SRI care a recrutat foști combatanți în teatre de operații, arestat preventiv / Bărbatul a fost condamnat în februarie pentru o infracțiune similară G4Media
Curtea de Apel Alba Iulia a admis, joi, propunerea DIICOT de arestare preventivă a bărbatului care, sub pretextul că ar fi ofiţer al Serviciului Român...
Acum 2 ore
19:00
Tucker Carlson a fost criticat pentru că a răspândit teoria conspirației conform căreia COVID a fost creat pentru a cruța evreii / Fostul prezentator Fox News, acuzat de antisemitism G4Media
În episodul de luni al emisiunii „The Tucker Carlson Show", gazda a adus în discuție afirmația nefondată a Secretarului pentru Sănătate și Servicii Umane, Robert...
19:00
Scandal la conducerea Primăriei Ploieşti. Primarul şi viceprimarul se acuză reciproc de fapte penale / Totul a pornit de la o executare silită G4Media
Primarul Ploieştiului, Mihai Poliţeanu, anunţă că l-a reclamat la Parchet pe viceprimarul oraşului, Alexandru Săraru, şi că i-a retras acestuia atribuţiile, după ce viceprimarul şi-ar...
18:50
Recorder: Primarul Robert Negoiță a construit fără aviz șosele peste magistralele de gaz / Reacția edilului: „Nu strada noastră e pe țeava dumnealor, țeava dumnealor e sub strada noastră” G4Media
Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a reluat miercuri întâlnirile periodice de toamnă cu locuitorii, eveniment dominat de întrebări legate de investigația Recorder care susține că...
18:40
Grindeanu: Candidatul PSD la Primăria Capitalei va fi decis săptămâna viitoare / Atac voalat la Drulă: Sunt unii care când au fost în funcții nu au făcut nici măcar un kilometru de autostradă G4Media
Preşedintele interimar al Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, a declarat joi, la Galaţi, că decizia privind desemnarea candidatului PSD la Primăria Capitalei va fi luată...
18:30
VIDEO Artistul Artanu, acuzat de hărțuire: Regret foarte mult. Câteodată, din cauza diagosticului, din cauza tratamentului pe care îl iau, mi se întâmplă lucruri mai bizare / Cer părților vătămate să mă ierte și să știți că eu lupt cu problema mea G4Media
Artistul Artanu (Daniel Pleșca), acuzat de hărțuire de mama unei tinere, a postat pe pagina sa de Facebook un clip în care afirmă că regretă...
18:20
Situația financiară a Volvo este peste așteptări / Acțiunile cresc vertiginos, iar profitul este mai mare decât era preconizat G4Media
Divizia de autoturisme a Volvo a depășit previziunile privind profitul pentru al treilea trimestru, în ciuda tarifelor și concurenței acerbe. Reuters afirmă că profitul este...
18:20
Amazon folosește AI pentru a transforma roboții în lucrători mai eficienți în depozite G4Media
Amazon a anunțat că accelerează automatizarea depozitelor sale cu ajutorul inteligenței artificiale și al roboticii, ceea ce ridică noi întrebări despre viitorul angajaților umani, anunță...
18:10
Ministrul Educaţiei de la Chişinău propune „diplome duble” România-Moldova, pentru prevenirea exodului de studenţi şi avansarea spre Uniunea Europeană G4Media
 Ministrul Educaţiei din Republica Moldova, Dan Perciun, propune României să încheie un acord de recunoaştere reciprocă a diplomelor universitare şi susţine că „diplomele duble" ar...
18:10
Nicuşor Dan, după promulgarea legii privind reforma sănătăţii: Medicii de familie vor putea deschide mai uşor puncte de lucru în localităţi mici, pacienţii cu boli grave vor beneficia de servicii decontate integral în regim de spitalizare de zi G4Media
Preşedintele Nicuşor Dan anunţă că a promulgat săptămâna aceasta legea care permite să facem o reformă consistentă în domeniul sănătăţii, proiect care face parte din...
Acum 4 ore
18:00
Grindeanu, despre pensiile magistraţilor: Dacă până în 28 noiembrie nu avem o lege aprobată, pierdem peste 200 de milioane de euro / Dacă vrem ca totul să se transforme într-o fugă după imagine, riscăm ca acest concurs prost să ducă la un eşec G4Media
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat joi, la Galaţi, despre pensiile magistraţilor şi grupul de lucru pe care l-a propus în coaliţie pentru...
17:50
Republica Moldova derulează campanii publice la televiziuni şi radiouri din India pentru a recruta viitori studenţi G4Media
Republica Moldova derulează campanii publice la televiziuni şi radiouri din India pentru a recruta viitori studenţi, a declarat, joi, ministrul Educaţiei de la Chişinău, Dan...
17:40
BREAKING Companiile petroliere de stat chineze au suspendat achizițiile de petrol rusesc G4Media
Companiile petroliere de stat chineze au suspendat achizițiile de petrol rusesc, după sancțiunile impuse de SUA împotriva Rosneft și Lukoil, transmite, citând surse bine informate,...
17:30
„Colind prin gări ca să fac recenzii la sucul de portocale”. Un italian degustă sucul proaspăt de portocale din localurile gărilor și publică recenziile pe rețelele sociale G4Media
Sommelier de suc proaspăt de portocale. Dacă există sommelier de apă, de ce n-ar exista și pentru suc de fructe, nu? Cam așa poate fi...
17:30
Rusia caută alternative la sancţiunile americane impuse celor mai mari producători de petrol din țară pentru a compensa impactul bugetar G4Media
Rusia se aşteaptă ca bugetul statului să înregistreze o lovitură de pe urma sancţiunilor americane impuse primilor doi mari producători de petrol din ţară, dar...
17:30
Primarul general interimar al Capitalei, despre situaţia blocului avariat de explozie de pe Calea Rahovei: Vom reconstrui imobilele oamenilor, rămânând în proprietatea lor G4Media
Primarul General interimar al Municipiului Bucureşti Stelian Bujduveanu, afirmă, în urma unei discuţii cu premierul Ilie Bolojan şi cu ministrul Dezvoltării Cseke Attila, că actul...
17:30
Deputatul partidului extremist AUR Dan Tanasă cere demisia premierului pe motiv că ar fi stat ilegal într-o vilă de protocol destinată foștilor președinți: ”Bolojan s-a transformat din premier în chiriaș de lux pe banii românilor” G4Media
Deputatul partidului extremist AUR Dan Tanasă i-a cerut joi demisia premierului Ilie Bolojan pe motiv că acesta ar fi ocupat ilegal o vilă de protocol....
17:30
George Soros, distins cu Premiul European pentru Drepturile Civile ale Romilor și Sinti G4Media
Miliardarul și filantropul George Soros a fost recompensat cu Premiul European pentru Drepturile Civile ale Romilor și Sinti, o distincție care onorează contribuțiile excepționale la...
17:30
Filmul biografic despre Josef Mengele explorează sufletul fascismului G4Media
Josef Mengele a fost un medic nazist care a efectuat experimente sadice pe evrei în lagărul de exterminare de la Auschwitz, scrie DW. După încheierea...
17:20
Înalta Curte a declarat admisibilă în principiu cererea lui Remus Truică de revizuire a deciziei de condamnare la 7 ani de detenţie în dosarul Ferma Băneasa G4Media
Instanța supremă a decis să admită cererea de revizuire, declarată inițial inadmisibilă de Curtea de Apel București, formulată de Remus Truică, întrucât ar fi identificat...
17:10
Justiţia franceză anulează vânzarea numelui oraşului Vendome către casa de modă Louis Vuitton G4Media
Un tribunal francez a anulat vânzarea pentru 10.000 de euro a numelui oraşului Vendome către casa de modă Louis Vuitton, filială a gigantului din sectorul...
17:10
Ministrul Sănătăţii anunţă reluarea examenului pentru obţinerea titlului de medic specialist Medicină de Urgenţă, după numeroase nereguli / Medicii au reclamat „o adevărată experienţă traumatizantă” / Întârziere de peste 7 ore şi probleme cu subiectele G4Media
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă, joi, reluarea examenului pentru obţinerea titlului de medic specialist Medicină de Urgenţă, după ce au fost semnalate numeroase nereguli, între...
17:00
Renault raportează venituri trimestriale peste așteptări, datorate succesului Dacia Bigster G4Media
Veniturile Renault au crescut peste aşteptări în trimestrul trei din 2025, succesul noilor modele, cum ar fi Dacia Bigster, precum şi evoluţiile bune de la...
17:00
Instinctul pisicii a salvat situaţia: Jandarmii din Mehedinți au intervenit pentru îndepărtarea a doi şerpi dintr-o locuinţă (FOTO) G4Media
Un echipaj de jandarmi a intervenit, joi, pentru îndepărtarea a doi şerpi dintr-o locuinţă în comuna Bălăciţa, judeţul Mehedinţi. Proprietarul a sunat la numărul de...
17:00
Zelenski cere rachete Tomahawk ţărilor europene care dispun de acestea, precum şi sisteme Patriot G4Media
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat joi că este în contact cu ţările europene care dispun de rachete americane Tomahawk cu rază lungă de acţiune...
17:00
Cu ce tinichele de coadă candidează Marcel Ciolacu la CJ Buzău: scandalul cu jeturile private Nordis, farmaciile și fotovoltaicele nepotului, afacerile protejatei, deficitul-record G4Media
Marcel Ciolacu are o șansă mare să câștige în sfârșit la vot pe persoană fizică la CJ Buzău. Fostul premier PSD părea anulat politic de...
16:50
Regele Charles al III-lea al Marii Britanii și Irlandei de Nord și Papa Leon al XIV-lea s-au rugat împreună la Vatican – o premieră istorică G4Media
Regele Charles și Papa Leon al XIV-lea au ținut joi o rugăciune comună istorică în Capela Sixtină, prima dată când un monarh britanic și un...
16:40
VIDEO Incendiu de proporții la rafinăria Riazan, una dintre cele mai mari din centrul Rusiei, după un atac cu drone ucrainene G4Media
Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei a anunțat un atac asupra rafinăriei petrol din Riazan, una dintre cele mai mari din centrul Rusiei,...
16:40
Cinci percheziţii făcute de poliţiştii Capitalei în judeţele Ilfov, Dolj, Timiş şi Buzău, într-un dosar de înşelăciune, fals informatic şi fals în înscrisuri sub semnătură privată / Prejudiciul este estimat la aproape 380.000 de lei G4Media
Poliţiştii Caitalei fac, joi, cinci percheziţii la locuinţe din judeţele Ilfov, Dolj, Timiş şi Buzău, într-un dosar penal în care se fac cercetări pentru înşelăciune,...
16:40
Controversă în WTA: „Nivelul de testosteron ridicat le face pe Sabalenka și Swiatek să domine tenisul” G4Media
Marta Kostyuk, ocupantă a locului 27 în ierarhia mondială, a stârnit controverse în lumea tenisului după ce a precizat că „nivelul mai ridicat de testosteron"...
16:40
Recuperare medicală intensivă după protezare totală de șold, cu rezultate spectaculoase în numai două săptămâni, la Spitalul ”Sfântul Sava cel Sfințit”, din Pantelimon, Ilfov G4Media
Spitalul de Recuperare Medicală "Sfântul Sava cel Sfințit" este recunoscut pentru că preia cele mai dificile cazuri de pacienți, diagnosticați ca fiind fără șanse de...
16:30
Şef de biroul din cadrul ADP Sector 6, reţinut, fiind acuzat că şi-ar fi însuşit peste 330.000 de lei / Ar fi întocmit borderouri de predare false pentru autoturisme ridicate de pe domeniul public, iar banii i-ar fi pierdut la pariuri sportive G4Media
Un şef de biroul din cadrul ADP Sector 6 a fost reţinut, joi, fiind acuzat de delapidare, fals material în înscrisuri oficiale şi uz de...
16:20
Poliţia londoneză a început să folosească drone pentru a răspunde mai rapid la urgenţe G4Media
Poliţia londoneză a început să utilizeze drone pentru a răspunde la apeluri de urgenţă, explicând că vehiculele aeriene fără pilot pot ajunge la locul infracţiunilor...
16:20
Rusia a creat un sistem secret de urmărire a navelor NATO în Arctica, utilizând tehnologie occidentală avansată (anchetă jurnalistică) G4Media
Rusia a construit timp de peste un deceniu în mare secret o reţea de supraveghere subacvatică în Arctica, utilizând tehnologie occidentală avansată, pe care o...
16:10
Mitul câinilor de rasă, spulberat de medicul veterinar Emma Stratulat: De ce un metis poate fi mai inteligent decât un câine cu pedigree / Povestea câinelui Chalappa: A fost găsit în tomberon, iar acum salvează oameni de sub dărâmături (FOTO) G4Media
Medicul veterinar Emma Stratulat, de la Save Our Paws, demontează un mit vechi: câinii de rasă nu sunt cu nimic mai inteligenți decât cei de pe...
16:10
După jaful spectaculos de Luvru, muzeul renunță la sloganul “Evadați la Luvru” G4Media
La patru zile după spectaculosul jaf al celor opt bijuterii expuse în galeria lui Apollo, muzeul Luvru și-a modificat sloganul de bun venit. „Evadați la...
Acum 6 ore
16:00
General Motors vrea să transforme maşinile sale în asistenţi inteligenţi, prin integrarea Gemini şi unui nou sistem de conducere autonomă din 2028 G4Media
General Motors (GM) a anunţat miercuri, la evenimentul "GM Forward" din New York, o serie de iniţiative software majore care vor transforma automobilele companiei în...
16:00
Primăria Ploieşti a plătit unui executor judecătoresc o datorie personală de 13.000 de lei a viceprimarului / Acesta din urmă s-a ales cu o plângere penală pe numele său pentru abuz în serviciu G4Media
Primăria Ploieşti a plătit, joi, o sumă de 13.000 de lei către un executor judecătoresc în urma neplăţii de către viceprimarul AUR, Alexandru Săraru, a...
15:50
EXCLUSIV Unul dintre șefi Hidroelectrica, trimis în judecată pentru că ar fi primit mită sejururi de lux, este fiul nașului de căsătorie al lui Sorin Grindeanu / Finanțator PSD, Răzvan Avram și soția au ocupat funcții publice bine plătite odată cu ascensiunea liderului PSD G4Media
Silviu Răzvan Avram, fiul nașului de căsătorie al președintelui interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a fost trimis în judecată, în urmă cu două zile, de...
15:40
Trei persoane bănuite că au ajutat serviciul de spionaj al Rusiei au fost arestate în Marea Britanie G4Media
Trei bărbaţi au fost arestaţi joi în Marea Britanie în cadrul unei anchete în curs, cei trei fiind suspectaţi că au ajutat serviciul de spionaj...
15:40
Bărbat din Turda trimis în judecată pentru că ar fi postat simboluri și mesaje legionare pe reţelele de socializare / I-ar fi îndemnat pe cititori la revolte sociale şi proteste extreme G4Media
Un bărbat din Turda a fost trimis în judecată după ce a postat pe reţelele de socializare simboluri şi mesaje legionare prin care îi îndemna...
