Nod rutier care va fi deschis în câteva zile VIDEO&FOTO
Profit.ro, 23 octombrie 2025 19:50
Breteaua de descărcare a Lotului 2 în DN2 Spătaru va fi deschisă în câteva zile, împreună cu celelalte bretele ale nodului rutier, anunță autoritățile.
Acum 10 minute
20:00
GRAFIC Indicele BET atinge un nou maxim istoric, fiind catalizat de creșterile acțiunilor producătorilor de gaze naturale # Profit.ro
Titlurile Romgaz și OMV Petrom au ținut capul de afiș al ședinței bursiere, cu aprecieri consistente, pe cele mai mari tranzacții ale zilei.
Acum 30 minute
19:50
Acum o oră
19:30
ULTIMA ORĂ Poliția Economică a ridicat documente de la Ministerul Finanțelor într-o anchetă privind delapidarea a 35 milioane lei de către o firmă care a primit ajutor de stat # Profit.ro
Serviciul de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Poliției (Poliția Economică) a ridicat astăzi documente de la Ministerul Finanțelor, potrivit informațiilor Profit.ro, într-o anchetă ce vizează infracțiuni de spălare a banilor și delapidare, pentru suma totală de aproximativ 35 milioane de lei. Se afirrmă că banii au ajuns în contul personal al administratorului unei firme, care a obținut inițial un credit bancar garantat de stat de aproximativ 175,3 milioane de lei.
Acum 2 ore
19:00
Abonații HBO Max vor plăti mai mult din 20 noiembrie, iar clienții noi chiar de astăzi.
18:50
Proprietarul Cesarom oprește complet producția de plăci ceramice în Ungaria, după ce a mutat din producție în România # Profit.ro
Furnizorul austriac de materiale de construcții Lasselsberger, proprietarul mărcii Cesarom, a oprit complet producția de plăci ceramice în Ungaria, după ce, la începutul anului, a transferat în România producția și linia tehnologică de la una dintre cele două fabrici ale grupului din țara vecină.
18:30
Companiile petroliere de stat chineze au oprit achizițiile de petrol rusesc.
18:30
Mai mulți comisari ANPC au aplicat amenzi, dar procesele-verbale nu au mai fost înregistrate.
18:20
Un tribunal francez a anulat vânzarea, pentru 10.000 de euro, a numelui orașului Vendome către casa de modă Louis Vuitton.
Acum 4 ore
18:00
Trenul chinezesc CR450 a atins viteza de 453 km/h în timpul testelor preliminare.
17:40
Poiana Brașov - pregătiri pentru sezonul de schi. „Testăm tunurile și lăncile ca să fim gata de atac in orice moment.” # Profit.ro
Societatea care se ocupă de întreținerea domeniului schiabil din Poiana Brașov a început testele cu tunurile și lăncile pentru a fi gata în orice moment să acopere pârtiile cu zăpadă, anticipând un sezon similar celui din anul precedent, când procentul de zăpadă totală obținută artificial a ajuns la circa 80%.
17:20
Cine va câștiga Oscarul destinațiilor României? A început competiția Destinația Anului 2026! # Profit.ro
Ai un loc unde iubești să călătorești în România? Ai un loc unde iubești să călătorești în România? Poate fi următoarea Destinație a Anului! Campania națională care inspiră românii să descopere frumusețea țării a fost lansată la Iași, în cadrul Conferinței Destinația Anului. Intră pe www.destinatiaanului.ro și nominalizează destinația favorită!
17:20
La drumuri internaționale sau când ești pe un plan cu puține gigabytes, contează să optimizezi consumul de date.
17:00
Doi designeri Skoda au reinterpretat un model clasic și foarte rar pentru era modernă.
16:50
Anca Alexandrescu anunță: 99% candidez la Primăria Capitalei. Am stomacul tare! Piedone: „O recomandă vocea și talentul!" # Profit.ro
Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel, la Realitatea PLUS, anunță că „99%” va candida la alegerile din 7 decembrie pentru Primăria Capitalei: „Am stomacul tare”, adaugă aceasta.
16:50
ANAF schimbă înregistrarea în scop de TVA - certificatul se va comunica și prin SPV, fără deplasarea reprezentantului legal la sediul Fiscului # Profit.ro
Persoanele impozabile înregistrate în Spațiul Privat Virtual (SPV) al ANAF vor putea primi prin SPV certificatul de înregistrare în scopuri de TVA, prevede o modificare pregătită acum de către Fisc. În prezent, pentru ridicarea certificatului, reprezentantul legal trebuie să meargă la ANAF. Totodată, ANAF actualizează ma multe proceduri și formulare legate de înregistrarea sau anularea înregistrării în scop de TVA.
16:40
Șeful Nokia atenționează - Avansul Inteligenței Artificiale, comparat cu boom-ul internetului din anii 1990 # Profit.ro
Inteligența Artificială alimentează o tendință de creștere pe termen lung care seamănă cu boom-ul internetului din anii 1990, dar a minimalizat îngrijorările legate de o potențială bulă speculativă, spune Directorul general de la grupul finlandez Nokia, Justin Hotard.
16:40
VIDEO Ministrul Economiei: La Salrom, perla coroanei acum este grafitul. Căutăm cea mai bună metodă de exploatare # Profit.ro
Perla coroanei la Salrom este grafitul și suntem în discuții pentru a vedea cum putem să-l exploatăm și dacă o putem face singuri, pentru că exfolierea acestuia nu este un procedeu foarte la îndemână, a declarat ministrul Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Radu Miruță.
16:30
Banca Națională a Elveției a publicat, pentru prima dată, un rezumat al discuțiilor care au stat la baza deciziei de politică monetară, ca răspuns la criticile privind lipsa de transparență a instituției în comparație cu alte bănci centrale, informează AFP.
16:30
Austriecii de la OMV au impus în AGA OMV Petrom menținerea la 1 miliard euro a pragului de aprobare a vânzărilor de țiței și gaze de către Board-ul companiei, în care statul român are 3 membri din 9 # Profit.ro
Acționarii OMV Petrom, cel mai mare producător de hidrocarburi și carburanți din România, totodată producător de energie electrică, au aprobat într-o AGA extraordinară de astăzi modificarea și actualizarea Regulilor Interne ale Consiliului de Supraveghere al companiei, la propunerea Directoratului acesteia, în vederea implementării noilor prevederi ale Codului Bursei de Valori București.
16:30
16:20
Explozie puternică în București - Avertisment: ”Cel care a provocat un prejudiciu trebuie să îl repare”. Guvernul ar putea achita costul noilor apartamente reconstruite, ca despăgubiri, pentru cei cu asigurare # Profit.ro
Guvernul analizează dacă să achite costul apartamentelor ce vor fi reconstruite pe locul blocului distrus de explozia din Calea Rahovei, ca o formă de despăgubire, pentru cei care au asigurare, și să preia asigurările acestora sau să acorde ajutoare în acest scop celor cu polițe de asigurare.
16:10
Carrefour și-a menținut obiectivele financiare anuale, deși creșterea vânzărilor a încetinit pe piețele sale de bază din Franța și Brazilia în trimestrul trei din 2025, transmite Reuters.
Acum 6 ore
16:00
România evită pierderea a 1 miliard euro. Acord de la Bruxelles. GAP-ul de TVA nu a fost redus suficient pentru a îndeplini obligația asumată în PNRR, dar jalonul din PNRR a fost înlocuit cu alte măsuri # Profit.ro
România nu a redus suficient neîncasarea la TVA (GAP de TVA) în perioada 2021-2024 pentru a îndeplini un jalon asumat în PNRR, astfel că Ministerul Finanțelor a negociat înlocuirea acestui jalon din PNRR cu alte măsuri, cum ar fi reorganizarea ANAF, îmbunătățirea legislației insolvenței, creșterea transparenței și măsuri de combatere a evaziunii. Această schimbare ajută Guvernul să nu piardă între 800 de milioane de euro și 1 miliard de euro bani nerambursabili din componenta de granturi a PNRR.
16:00
Ministrul Economiei, mesaj cu acuzații: Să nu mai stăm în genunchi în fața investitorilor străini. România nu trebuie să se mai bucure din știri că a venit un investitor. Avioane Craiova nu livrează din cauza unei firme israeliene, care are ca prioritate # Profit.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruță, transmite că România „nu mai trebuie să stea în genunchi în fața investitorilor străini”, opinând că statul român ajunge dezavantajat în contractele comerciale cu parteneri externi. Miruță a dat ca exemplu Avioane Craiova, companie aflată în portofoliul ministerului pe care îl conduce, care nu poate livra la timp avioanele IAR-Șoim către Ministerul Apărării din cauza întârzierilor provocate - în opinia acestuia - de furnizorul israelian Elbit Systems.
15:50
Explozie puternică în București - VIDEO Dreptul de proprietate asupra apartamentelor dispare în cazul demolării blocului din Rahova # Profit.ro
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a precizat că dreptul de proprietate asupra apartamentelor din blocul afectat de explozie dispare în cazul în care autoritățile decid demolarea construcției.
15:50
Garda de Mediu a aplicat o amendă Primăriei Sector 3, prin Direcția de Administrare a Domeniului Public
15:40
VIDEO ANUNȚ către populație - Regula pentru noua carte de identitate. "Presiunea este fantastică!" # Profit.ro
Bucureștenii care doresc o carte electronică de identitate (CEI) înainte de expirarea documentului actual trebuie să se orienteze și către serviciile publice comunitare din județul Ilfov, deoarece în București cererile sunt foarte numeroase, a declarat directorul Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor, Cătălin-Aurel Giulescu.
15:40
Bogdan Ivan a declarat că Ministerul Energiei caută aliați în regiune, în negocierea cu Comisia Europeană, pentru finanțarea reactoarelor 3 și 4 de la Cernavodă și a Reactoarelor Modulare Mici (SMR) cu bani din Fondul pentru Modernizare.
15:40
OMV Petrom vine cu dividende speciale de 1,2 miliarde de lei. Statul român încasează în total 800 milioane lei # Profit.ro
Adunarea Generală a Acționarilor a OMV Petrom a aprobat distribuirea de dividende speciale de 1,2 miliarde de lei - respectiv 0,0200 lei/acțiune, conform propunerii Directoratului, ceea ce face ca dividendele totale acordate în 2025 să se ridice la 0,0644 lei/acțiune, echivalent al unui randament al dividendului de 9,1%. Peste 800 de milioane de lei vor fi distribuite statului român, care deține, prin Ministerul Energiei, 20,7% din acțiunile OMV Petrom S.A.
15:30
România și Republica Moldova se apucă de construcția unui nou pod rutier peste Prut, în zona Bumbăta - Leova # Profit.ro
Guvernul a aprobat semnarea unui acord și înființarea unei comisii mixte cu Republica Moldova în vederea coordonării tuturor activităților legate de construcția noului pod rutier peste Prut, din zona Bumbăta - Leova.
15:30
DECIZIE România transpune noua taxă CO2 a UE pe combustibilii destinați clădirilor și transportului rutier. Măsuri pentru vulnerabili # Profit.ro
Guvernul a adoptat astăzi o nouă hotărâre privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră (CO2), care o înlocuiește pe cea în vigoare din 2006 încoace și care transpune în legislația națională modificările din ultimii ani ale normelor UE în domeniu, în primul rând pe cea privind includerea în sistemul de tranzacționare a certificatelor CO2 a furnizării de combustibili destinați încălzirii clădirilor și transportului rutier.
15:20
Directorul general al CNAIR anunță că a fost desemnat câștigătorul licitației pentru realizarea unui sistem de colectare electronică a tarifului de trecere pe sensul dinspre România a podului Giurgiu – Ruse, valoarea contractului fiind de aproape 850.000 de lei
15:20
Electrica Furnizare anunță un preț surpriză chiar de azi - Are o ofertă promo la energie DOCUMENT # Profit.ro
Electrica Furnizare anunță o nouă ofertă de preț pentru electricitate, valabilă de astăzi și până la 30 iunie 2026.
15:20
Designer nou la Renault, recrutat de la Mercedes. A creat modelele Citroen din anii 2000 # Profit.ro
Renault a anunțat numirea unui nou designer în poziția de vicepreședinte pentru design al mărcii franceze. În ultimii șapte ani a condus un centru de design Mercedes-Benz.
15:10
Guvernul a majorat cu 6 lei limita rețetelor pentru medicamente compensate. Limita totală de acum # Profit.ro
Guvernul a a majorat limita valorică până la care persoanele asigurate au dreptul la prescripții medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, proporțional cu majorarea cotei de TVA care se aplică pentru livrarea medicamentelor începând cu 1 august 2025.
15:10
Comisia Europeană salută adoptarea de către statele membre ale UE a celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Noile sancțiuni cresc substanțial presiunea asupra economiei de război a Rusiei, vizând sectoare cheie precum energia, finanțele, baza industrială militară, zonele economice speciale, precum și pe cei care facilitează și profită de războiul său de agresiune.
15:00
EXCLUSIV ULTIMA ORĂ Oferta Cris-Tim este acoperită integral și pe tranșa de investitorilor instituționali. Așteptările sunt că mișcările mai importante vor fi săptămâna viitoare # Profit.ro
După o suprasubscriere masivă pe tranșa de retail, cu ordine agregate de 3 miliarde lei, și pe segmentul investitorilor de retail s-au cumulat plasamentele necesare închiderii ofertei. Cotarea încă este incipientă și aparent prețul nu s-a desprins de coridorul inferior al intervalului de preț.
14:50
Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, a avertizat că orice acțiune a UE de confiscare a activelor rusești din conturile Euroclear va avea ca rezultat un „răspuns dureros” din partea Rusiei.
14:50
Undă verde: Electro Alfa Servicii Inginerie preia Elcomex, executant important de lucrări pentru centrala Cernavodă # Profit.ro
Consiliul Concurenței a autorizat tranzacția prin care Electro Alfa Servicii Inginerie SRL, parte a grupului Electroalfa, intenționează să preia Elcomex I.E.A. SA.
14:20
Ministrul Economiei trimite Corpul de Control la ANPC: Sunt comisari care merg în control, emit procese verbale de amendă, dar nu le înregistrează nicăieri # Profit.ro
Ministrul Economiei a anunțat că la ANPC sunt comisari care merg în control, emit procese verbale de amendă, dar nu le înregistrează nicăieri pentru ca nimeni din statul român să poată recupera acei bani dacă nu îi plătești.
14:10
Flyone Airlines, companie aeriană privată low-cost cu sediul în Chișinău, Republica Moldova, care a intrat recent pe piața din România, lansează șapte noi rute directe de pe Aeroportul Internațional Henri Coandă – Otopeni, începând cu sezonul de vară 2026.
Acum 8 ore
13:40
Coinbase a cumpărat platforma de blockchain Echo pentru 375 de milioane de dolari.
13:10
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat joi de BNR, a ajuns la 5,0823 lei, de la 5,0831 lei, înregistrat miercuri.
13:10
Grupul suedez IKEA, cel mai mare retailer de mobilă din lume, anunță deschiderea primului Studio de Planificare și Comandă din județul Cluj.
13:10
ULTIMA ORĂ DECIZIE România se retrage dintr-un Tratat internațional privind energia, dar nu scapă de arbitrajele în care a fost reclamată de companii străine ca parte la Tratat # Profit.ro
România se retrage din Tratatul privind Carta Energiei (TCE), un acord internațional încheiat în anii ’90 de statele din Europa și fosta Uniune Sovietică ce statuează principiile colaborării transfrontaliere în domeniu și care conține și prevederi privind protecția investițiilor străine în sectorul energetic, permițându-le companiilor de profil să inițieze proceduri de arbitraj internațional împotriva autorităților din alte țări care sunt părți la Tratat, pe teritoriile cărora operează, dacă se consideră prejudiciate prin decizii ale acestora.
13:00
Victima accidentului aviatic care a avut în județul Vaslui este un cunoscut om de afaceri din Suceava.
13:00
ULTIMA ORĂ Guvernul a stabilit data alegerilor și perioada campaniei pentru Primăria Capitalei # Profit.ro
Guvernul a adoptat hotărârea pentru organizarea alegerilor locale parțiale pentru primăria Capitalei, pentru președinția Consiliului Județean Buzău și pentru primăriile altor 12 localități în data de 7 decembrie. Perioada electorală va începe pe 2 noiembrie
12:50
Atacul informatic care a vizat producătorul auto Jaguar Land Rover, deținut de grupul indian Tata Motors, a generat pierderi estimate la 1,9 miliarde de lire sterline (aproximativ 2,55 miliarde de dolari) pentru economia Marii Britanii.
12:50
Președintele Nicușor Dan anunță ”teme importante pentru România” pe agenda Consiliului European # Profit.ro
Nicușor Dan anunță că există ”teme importante pentru România” pe agenda Consiliului European de joi.
12:50
VIDEO Trebuie să ne echipăm pentru a descuraja Rusia să se gândească la un atac asupra Europei, spune Nicușor Dan # Profit.ro
Țările UE trebuie să se echipeze pentru a descuraja Rusia ''să se gândească la un atac asupra Europei'', a declarat președintele Nicușor Dan, înainte de a participa la Consiliul European.
