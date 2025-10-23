Euforie în lumea investitorilor. Changpeng Zhao, co-fondatorul platformei de criptomonede Binance, a fost graţiat de Trump: „Războiul administraţiei Biden împotriva criptomonedelor s-a încheiat”

Ziarul Financiar, 23 octombrie 2025 20:00

Euforie în lumea investitorilor. Changpeng Zhao, co-fondatorul platformei de criptomonede Binance, a fost graţiat de Trump: „Războiul administraţiei Biden împotriva criptomonedelor s-a încheiat”

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Ziarul Financiar

Acum 10 minute
20:00
Euforie în lumea investitorilor. Changpeng Zhao, co-fondatorul platformei de criptomonede Binance, a fost graţiat de Trump: „Războiul administraţiei Biden împotriva criptomonedelor s-a încheiat” Ziarul Financiar
Acum 2 ore
18:30
Şapte maxime consecutive pentru indicele BET: Bursa creşte cu 0,8% joi şi sparge un nou record. Vedetele zilei, Transelectrica, Petrom, Transgaz şi Romgaz Ziarul Financiar
18:30
Reuters: China şi India reduc masiv achiziţiile de petrol rusesc după ce SUA a impus noi sancţiuni împotriva giganţilor Rosneft şi Lukoil. Preţul ţiţeiului reacţionează cu o creştere de peste 5,2% Ziarul Financiar
18:30
Adevăraţii beneficiari ai politicilor lui Trump: Bonusurile executivilor de pe Wall Street vor creşte masiv în acest an Ziarul Financiar
Acum 4 ore
17:45
Valentin Tătaru, economist-şef, ING Bank România: Încă nu există o reticenţă pe zona de creditare. Probabil că o lună sau două vor fi distorsionate datele pentru că destul de multă lume s-a grăbit să cumpere o locuinţă înainte de creşterea TVA şi probabil vom vedea o accelerare pe zona creditelor ipotecare Ziarul Financiar
Pe zona de creditare nu se vede încă o reticenţă şi probabil că timp de una - două luni datele vor fi puţin distorsionate având în vedere că multă lume s-a grăbit în achiziţia unei locuinţe înainte de creşterea TVA-ului, ceea ce va duce probabil la o accelerare pe zona creditelor ipotecare. Totuşi, evoluţia ar putea fi una înşelătoare, susţine Valentin Tătaru (foto), economist-şef al ING Bank România.
17:30
Ce proiecte de marketing au mallurile pentru a atrage vizitatori? Cum merg vânzările magazinelor din malluri, cum se anunţă perioada Sărbătorilor pentru shopping? Urmăriţi ZF Live vineri, 24 octombrie, ora 12.00, o discuţie cu Cristina Ciuclea, directorul de marketing al Veranda Mall Ziarul Financiar
17:30
Cum putem susţine mai mult digitalizarea României, cum se pot arde etapele pentru a face economia mai digitală? Urmăriţi ZF Live vineri, 24 octombrie, ora 12.30, cu discuţie cu Robert Berza, director executiv Edge Institute Ziarul Financiar
17:30
Andreea Nicolae, North Bucharest Investments: În următoarele 12 luni în domeniul imobiliar vom vorbi clar de adaptabilitate, volatilitate, dar şi de oportunităţi reale pentru cei care vor acţiona rapid Ziarul Financiar
Piaţa imobiliară intră într-o etapă în care adaptabili­ta­tea şi viteza de reacţie vor face dife­renţa între cei care reuşesc şi cei care pierd teren. În urmă­toa­rele 12 luni, domeniul real estate va fi marcat de volatilitate, dar şi de oportunităţi reale pentru cei care acţionează rapid, spune Andreea Nicolae, strategic part­nerships director la North Bucharest Investments (NBI).
17:15
Gen Z SONDAJE. Cât de important este să primeşti feedback de la şef? Ziarul Financiar
17:15
Gen Z. Ştiaţi că ideea proiectului de reciclare a ambalajelor RetuRO, activ acum în toată ţara, a pornit în ASE, de la tineri ca voi? Ziarul Financiar
Sigur ştii multe despre reciclare, Sistemul de Garanţie-Returnare şi diverse trenduri „verzi” care sunt tot mai vizibile. Dar ştiai că ideea proiectului de reciclare RetuRO, activ acum în toată ţara, a pornit în ASE, de la nişte tineri ca tine îndrumaţi de experţi şi profesori?
17:15
Bursă. Compania de stat Romgaz ţinteşte investiţii de peste 2,5 miliarde de euro în decarbonizare şi tranziţia spre energie verde Ziarul Financiar
17:15
Firma de avocatură NNDKP obţine o decizie semnificativă pentru litigiile privind serviciile suport de natură administrativă furnizate intragrup Ziarul Financiar
16:45
Familia Enescu din Dolj a ajuns în 2024 la afaceri de peste 130 mil. euro cu Vitall, companie specializată în producţia de furaje şi creşterea păsărilor Ziarul Financiar
Vitall din judeţul Dolj, cu activităţi în producţia de furaje şi creşterea păsărilor, deţinută de familia Enescu, a raportat pentru 2024 o cifră de afaceri de 648,4 mil. lei (130,3 mil. euro), în creştere cu 12% faţă de anul anterior, când compania a avut afaceri de 578,5 mil. lei (aproximativ 117 mil. euro).
16:30
Guvernul a prelungit termenul de finalizare a două proiecte cu finanţare BEI pentru 26 de unităţi spitaliceşti, până în 2029 Ziarul Financiar
16:30
Segmentul auto de lux din România atrage un nou jucător. United Drive, dealer specializat în automobile premium, de lux şi supercaruri rulate, intră pe piaţa auto locală după o investiţie de 7 milioane de euro Ziarul Financiar
16:30
Producătorul de componente pentru electrocasnice Zoppas Industries România a raportat o pierdere de 23,5 mil. lei în 2024, la afaceri de 959,9 mil. lei Ziarul Financiar
Zoppas Industries, subsidiara locală a grupului italian Zoppas, ce operează în România o fabrică la Sânnicolau Mare, judeţul Timiş, a realizat anul trecut o cifră de afaceri de 959,9 mil. lei (aproximativ 193 mil. euro), în scădere cu 2% faţă de anul anterior, când compania a avut afaceri de 979,5 mil. lei (198 mil. euro).
16:30
Ionela Costică, prorector, ASE, despre cum va arăta mediul universitar peste zece ani: Cred că vom fi foarte mult în mediul virtual, dar vom păstra interacţiunea Ziarul Financiar
16:15
România a obţinut acordul Comisiei Europene pentru înlocuirea jalonului din PNRR privind reducerea GAP-ului de TVA şi a evitat o pierdere de până la 1 miliard de euro din granturi, în 2026 Ziarul Financiar
Acum 6 ore
16:00
Scandal major în UE: Poliţia din Grecia a arestat zeci de DJ-i, chelneri şi alte persoane fără vreo legătură cu agricultura, acuzaţi că s-au dat drept fermieri pentru a obţine în mod fraudulos milioane de euro fondurile europene, bani pe care i-au cheltuit ulterior pe bunuri de lux şi călătorii Ziarul Financiar
Scandal major în UE: Poliţia din Grecia a arestat zeci de DJ-i, chelneri şi alte persoane fără vreo legătură cu agricultura, acuzaţi că s-au dat drept fermieri pentru a obţine în mod fraudulos milioane de euro fondurile europene, bani pe care i-au cheltuit ulterior pe bunuri de lux şi călătorii
16:00
Ministrul Economiei, Radu Miruţă: Consiliul de Administraţie al SALROM a fost demis, iar neregulile identificate au fost transmise DNA. Ministerul a găsit nereguli şi la Fabrica de Pulberi Făgăraş, IAR SA, IOR SA, Iprochim SA, Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului Minvest SA, Avioane Craiova, Şantierul Naval 2 Mai SA şi la ANPC Ziarul Financiar
16:00
ZF DESCHIDEREA DE ASTĂZI. Cum va merge bursa. Urmăriţi o discuţie vineri, 24 octombrie 2025, ora 09.30 cu GABRIEL ALDEA, Director General Adjunct, Investimental Ziarul Financiar
15:30
A fost fixată data alegerilor pentru funcţia de primar general al Bucureştiului: 7 decembrie Ziarul Financiar
15:30
Acţionarii OMV Petrom aprobă plata unui dividend special de 1,24 miliarde de lei Ziarul Financiar
15:30
Ministerul Finanţelor a împrumutat joi de la bănci 500 milioane lei printr-o licitaţie de titluri de stat cu scadenţa în 2032, la o dobândă de 7,13%. Volumul total al cererii: 1 mld. lei Ziarul Financiar
15:15
Nimic nu se aruncă, totul se transformă. Cum au redevenit “cool” obiectele vintage? „Obiectele vintage au mai mult suflet decât cele noi.” Ziarul Financiar
15:15
Dezvoltatorul de real estate Nusco Imobiliara se pregăteşte de listarea unor obligaţiuni de 25 mil. lei pe piaţa AeRO a Bursei de Valori Bucureşti Ziarul Financiar
15:00
BREAKING. Un antreprenor din Suceava, proprietarul lanţului de cafenele Daily Coffe, a murit într-un accident aviatic în zona Vaslui Ziarul Financiar
14:45
Mobexpert a deschis un magazin în Braşov, cel mai mare din Transilvania, în zona comercială Coresi. Magazinul are 10.000 mp, iar faţada are cel mai mare ecran LED din sud-estul Europei. Dan Şucu, proprietar: Ducem mai departe visul de a crea şi produce în România. Ziarul Financiar
14:45
FlyOne, companie aeriană înfiinţată în Republica Moldova, continuă extinderea în România cu noi curse din 2026, din Bucureşti spre Paris, Luton, Frankfurt, Barcelona, Dublin, Nisa şi Madrid Ziarul Financiar
14:30
Mobexpert a deschis un magazin în Braşov, cel mai mare din Transilvania, în zona comercială Coresi Ziarul Financiar
14:15
Noua eră a plăţilor prin cod QR RoPay pentru biletele mijloacelor de transport în comun începe cu Oradea, soluţia fiind implementată prin parteneriatul dintre Compania de Transport Public Oradea şi BCR Ziarul Financiar
14:15
Europa îşi croieşte drumul către stele: Leonardo, Airbus şi Thales se unesc pentru a construi un gigant spaţial de 7,5 miliarde de dolari pentru a detrona SpaceX Ziarul Financiar
14:15
Firma de avocatură NNDKP obţine o decizie semnificativă în litigiile privind serviciile administrative şi de suport din cadrul unei multinaţionale din energie Ziarul Financiar
Acum 8 ore
13:30
Propunere surprinzătoare pentru patronii cluburilor din Liga 1. Justin Ştefan, secretarul general al LPF, vrea ca Liga să preia contractele de marketing şi publicitate ale echipelor. „În momentul în care negociezi pentru toate cele 16 cluburi, ai puterea de a atrage sponsori mari” Ziarul Financiar
13:30
IKEA deschide al treilea Studio de Planificare şi Comandă din România, la Cluj-Napoca, după cele din Constanţa şi Bucureşti Ziarul Financiar
13:30
Între tăieri masive, tarife comerciale şi vânzări în picaj, Volvo reuşeşte imposibilul: Planul de 18 miliarde care a transformat pierderile în profit şi a readus marca suedeză în pole-position pe harta globală a industriei auto Ziarul Financiar
12:30
Adina Vizoli şi Carmen Dan, PwC: Noi restricţii pentru produsele din plastic de unică folosinţă şi impactul lor pentru companii Ziarul Financiar
12:15
Depozitele populaţiei şi companiilor la bănci erau în septembrie cu 6,7% mai mari decât în perioada similară din 2024. Cea mai mare creştere este la economiile în valută ale populaţiei, de 16% Ziarul Financiar
12:15
Propunere de infarct pentru patronii cluburilor din Liga 1. Justin Ştefan, secretarul general al LPF, vrea ca Liga să preia contractele de marketing şi publicitate ale echipelor. „În momentul în care negociezi pentru toate cele 16 cluburi, ai puterea de a atrage sponsori mari” Ziarul Financiar
Acum 12 ore
12:00
BNR: Dinamica anuală a creditării private a continuat să încetinească în luna septembrie la 7,5%, ajungând la un sold total de 444 miliarde lei. Împrumuturile în lei s-au majorat cu 6,5% şi cele în valută cu 9,7% Ziarul Financiar
11:45
Bursă. Digi suplimentează emisiunea de obligaţiuni de la 500 mil. euro la 600 mil. euro şi stabileşte dobânda la 4,625% pe an Ziarul Financiar
11:15
„Gazul românesc este de astăzi mai preţios”: Acţiunile Romgaz cresc cu 5% la noi maxime istorice, la fel şi Petrom, după lovitura lui Trump la adresa Rusiei. Toată Bursa de la Bucureşti, pe verde Ziarul Financiar
11:15
Bursă. Investitorii români care folosesc platforma de tranzacţionare NAGA s-au orientat către Banca Transilvania şi Hidroelectrica în T3. Investitorii globali, cu ochii pe AI, crypto şi biotehnologie Ziarul Financiar
10:45
Eliminarea subvenţiilor guvernamentale pentru maşini electrice în SUA spulberă profiturile producătorilor: Profitul trimestrial al Tesla a scăzut cu peste 29%, deşi vânzările au crescut puternic. Acţiunile scad cu aproape 4% Ziarul Financiar
10:45
Elon Musk, cel mai bogat om din lume, şi-a încheiat conferinţa trimestrială cu investitorii implorând acţionarii Tesla să aprobe viitorul său pachet salarial de 1.000 mld. de dolari şi criticând dur firmele de consultanţă pentru acţionari care s-au pronunţat împotriva planului Ziarul Financiar
10:45
Vladislav Dabija şi Sorin Popa, Deloitte: Simplificarea regulamentului mecanismului de ajustare a carbonului la frontieră - relaxarea termenelor şi un nou prag de scutire Ziarul Financiar
10:30
Trump plusează pentru a pune capăt războiului: SUA anunţă noi sancţiuni împotriva celor mai mari producători de petrol din Rusia, Rosneft şi Lukoil Ziarul Financiar
10:15
Preşedintele Trump nu pierde nicio secundă: Întreaga Aripă de Est a Casei Albe este demolată pentru a face loc unei săli de bal de 90.000 de metri pătraţi, un proiect de 300 mil. dolari Ziarul Financiar
10:00
Opinie Ciprian Lăduncă, LCL Advisory: Antreprenorul român şi beneficiile guvernanţei corporative Ziarul Financiar
09:30
Studiu ING: Cea mai mare victimă a gurii lumii este entuziasmul tinerilor şi al antreprenorilor; generaţia 35-44 de ani a avut parte de mai multe încurajări atunci când a ales profesia sau antreprenoriatul faţă de tinerii de 18-24 de ani, care simt o presiune mai mare de la cei din jur Ziarul Financiar
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.