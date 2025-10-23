Euforie în lumea investitorilor. Changpeng Zhao, co-fondatorul platformei de criptomonede Binance, a fost graţiat de Trump: „Războiul administraţiei Biden împotriva criptomonedelor s-a încheiat”

17:45

Pe zona de creditare nu se vede încă o reticenţă şi probabil că timp de una - două luni datele vor fi puţin distorsionate având în vedere că multă lume s-a grăbit în achiziţia unei locuinţe înainte de creşterea TVA-ului, ceea ce va duce probabil la o accelerare pe zona creditelor ipotecare. Totuşi, evoluţia ar putea fi una înşelătoare, susţine Valentin Tătaru (foto), economist-şef al ING Bank România.