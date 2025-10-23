Prima comună din România cu încălzire pe biogaz
PressHub, 23 octombrie 2025 21:20
Seleușul este prima comună din România unde se va renunța la încălzirea tradițională, pe bază de lemne sau cărbuni, gospodăriile urmând să fie racordate la o centrală termică nouă, pe bază de biogaz și biomasă. Inaugurarea ar urma să aibă loc la finalul anului, scrie Special Arad. Proiectul este în valoare de 8,6 milioane de
• • •
Acum 5 minute
21:40
Un brăilean a condus de șapte ori cu permisul suspendat, de două ori cu polițiștii pe urme. A primit arest la domiciliu pentru că natura faptelor este „nonviolentă” # PressHub
Un brăilean de 39 de ani, prins de șapte ori la volan cu permisul suspendat, a reușit performanța de a sfida, pe rând, polițiștii și procurorii. În cele din urmă, a ajuns în arest la domiciliu, judecătoarea care s-a ocupat de caz respingând propunerea de arestare preventivă. Un caz-școală despre sfidarea legii, scrie De Brăila.
Acum 30 minute
21:20
Seleușul este prima comună din România unde se va renunța la încălzirea tradițională, pe bază de lemne sau cărbuni, gospodăriile urmând să fie racordate la o centrală termică nouă, pe bază de biogaz și biomasă. Inaugurarea ar urma să aibă loc la finalul anului, scrie Special Arad. Proiectul este în valoare de 8,6 milioane de
21:10
Roberta Metsola, în fața liderilor UE: „Parlamentul European va livra rezultate concrete, făcând lucrurile mai bune, mai simple și mai ușoare” # PressHub
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a declarat, în fața Consiliului European reunit la Bruxelles, că instituția „va livra rezultate concrete", pledând pentru soluții mai simple și mai eficiente la nivelul Uniunii Europene. „Parlamentul va livra, făcând lucrurile mai bune, mai simple și mai ușoare", a spus Metsola în deschiderea intervenției sale, salutând adoptarea celui de-al
Acum 2 ore
20:40
"Frumoasa adormită", Reforma, din castelul culturii s-a trezit sau a fost trezită. Nu știu câți își mai aduc aminte de hilarul episod, de pe vremea doamnei ministru al Culturii Raluca Turcan, care voia să convingă lumea că unificarea Centrului „Tinerimea Română" cu Opera Națională București este cea mai genială găselniță din ultimii, atunci, 35 de
20:20
Numeroase reacții de furie ale brașovenilor pe rețelele de socializare după ce primăria condusă de George Scripcaru a tăiat castanii de pe aleea de sub Tâmpa, o zona intens frecventată de iubitorii de natură. Printre cei care își exprimă foarte dur furia este și un fost parlamentar, fostul senator Tudor Benga. "Fir-ați ai dracu' de
Acum 4 ore
19:30
Efecte secundare: piețele din Romania si Moldova ar putea fi afectate serios de sancțiunile americane împotriva companiei rusești Lukoil # PressHub
După ce Statele Unite au anunțat miercuri noapte sancțiuni dure împotriva companiilor rusești de petrol Lukoil și Rosnefti, inclusiv a filialelor lor, pentru „lipsa de interes a Rusiei în procesul de pace" în Ucraina, Ion Sturza, fost premier al R. Moldova dar si fost director general adjunct al Rompetrol, a avertizat că România și R. Moldova vor fi serios
19:10
De la anti-comunism la euroscepticism: cum este instrumentalizată Revoluția maghiară din 1956 # PressHub
În Ungaria au loc manifestări marcând 69 de ai de la Revoluției din 1956. Acestea sunt însă marcate de apropierea alegerilor generale, iar concurența Orban-Magyar este cât se poate de evidentă. La Budapesta au loc astăzi două marșuri. „Parada Păcii", condusă de actualul premier, Viktor Orban și „Parada Națională", în frunte cu principalul candidat al
18:30
Completul 6 al ÎCCJ, condus de șefa instanței, a achitat un milițian și a deschis calea pentru reabilitarea miliardarului Steinmetz # PressHub
Un complet de judecată condus de Lia Savonea a decis să admită, în principiu, cererea de revizuire a sentinței prin care afaceristul Remus Truică a fost condamnat definitiv la 7 ani închisoare. Tot azi, milițianul care a dirijat minerii în Capitală în iunie 1990 a fost achitat definitiv. Pe fond, Curtea de Apel Ploiești a
Acum 6 ore
17:20
Președintele american, Donald Trump a aplicat de joi sancțiuni împotriva a două companii majore de petrol ale Federației Ruse. Este vorba despre Rosneft și Lukoil. Concomitent, Uniunea Europeană a adoptat al 19-lea pachet de sancțiuni, după ce Bratislava și-a retras veto-ul. Anunțul a fost făcut după ce Trump anunțase că anulează întâlnirea cu Putin de
16:30
Mai multe locuinţe din staţiunea Băile Olăneşti au fost evacuate de urgentă, joi după-amiază, după ce o ţeavă de gaze subterană de pe strada Cheia s-a spart în urma unor intervenţii la reţeaua de canalizare, informează reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgentă (ISU) Vâlcea, informează Agerpres. Potrivit sursei citate, în localitatea a fost transmis şi
16:10
Maia Sandu începe consultările cu fracțiunile parlamentare: candidatul PAS la funcția de premier este singura propunere # PressHub
La Chișinău, președinta Maia Sandu a început consultările cu fracțiunile parlamentare din noul legislativ constituit în urma alegerilor din 28 septembrie. Partidul pro-european Acțiune și Solidaritate, care deține o majoritate de 55 de mandate, și-a anunțat încă de pe 14 octombrie, cu o săptămână înainte de prima ședință a noului legislativ, candidatul la funcția de
16:00
Aktual24 | Directorul INSCOP, avertisment despre tensiunile din societatea românească: „O eventuală explozie socială va ridica un val uriaș de ură în populație” # PressHub
Avertisment grav al directorului INSCOP, Remus Ștefureac (foto), în legătură cu tensiunile din societatea românească. "Este o percepție catastrofală, un foc imens pe care acum, în pragul iernii, se toarnă gaz cu conducta", transmite Ștefureac. Iată noile constatări din sondaje: "70% dintre români cred că legea NU este aplicată în mod egal pentru toți cetățenii.
Acum 8 ore
15:30
Mizele conflictului din coaliția de guvernământ au legătură cu decredibilizarea premierului Ilie Bolojan, cu o restaurație similară celei din perioada Dragnea, cu bătălia pentru controlul instanțelor și parchetelor. Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, e interesat să tergiverseze legea pensionării magistraților, iar graba premierului Ilie Bolojan de a închide acest capitol îl dă peste cap.
15:20
Guvernul a aprobat hotărârea privind data alegerilor pentru Primăria Capitalei, Consiliul Județean Buzău și mai multe primării din țară # PressHub
Guvernul a adoptat, în ședința de joi, hotărârea privind organizarea alegerilor locale parțiale pentru primarul general al municipiului București, președintele Consiliului Județean Buzău și pentru primari în mai multe localităţi din ţară. Alegerile locale parțiale vor avea loc duminică, 7 decembrie. Perioada electorală va începe în data de 2 noiembrie 2025, data intrării în vigoare
14:30
Corpul de Control al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor a stabilit că Apele Române au pierdut 450 de milioane de euro din PNRR. Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a propus reorganizarea instituției, conform Ministerului Mediului. 500 angajați au încasat sporuri pentru lucrul cu proiecte europene, deși banii au fost pierduți. În urma renegocierilor cu Comisia Euroeană,
14:00
Cea mai amplă cercetare de până acum despre calitatea informațiilor generate de inteligența artificială arată că asistenții AI greșesc aproape jumătate din timp atunci când răspund la întrebări despre actualitate și politică, indiferent de limbă, țară sau platformă. ChatGPT, Copilot, Gemini și Perplexity distorsionează știrile în 45% dintre cazuri, inventează surse sau atribuie declarații false
Acum 12 ore
13:00
Seri simfonice de excepție la Ateneul Român: dirijorul Sesto Quatrini și pianistul Nikolai Luganski sunt invitații speciali ai Filarmonicii George Enescu în concertele sold-out de pe 23 și 24 octombrie # PressHub
Orchestra Filarmonicii George Enescu, sub bagheta dirijorului Sesto Quatrini, și pianistul de renume internațional Nikolai Luganski vor susține pe scena Ateneului pe 23 și 24 octombrie două concerte sold-out, dedicate virtuozității și expresivității muzicale. Programul serilor reunește Concertul în la minor pentru pian și orchestră de Grieg, poemul dansant Jocuri de Debussy și fastuoasa partitură
12:50
DNA a anunțat joi că au loc percheziții domiciliare în 18 locații din județul Brașov într-un dosar de corupție ce vizează funcționari publici și complici ai acestora. Surse judiciare au precizat pentru Agerpres că descinderi au loc și la Direcția de Sănătate Publică (DSP) Brașov, iar printre persoanele vizate de anchetă ar fi și directoarea
11:50
Accident aviatic în Vaslui. Un avion de mici dimensiuni a avut probleme la aterizare. Pilotul a murit # PressHub
Autorităţile au primit, joi dimineaţă, un apel referitor la un posibil accident aviatic în zona comunei Băcani din judeţul Vaslui, informează Agerpres. Potrivit anunţului la numărul de urgenţă 112, un avion ultrauşor ar fi avut probleme la aterizare, iar legătura cu pilotul a fost pierdută. „Detaşamentul Bârlad intervine în zona Băcani, la un posibil accident
11:20
„Va cădea o rachetă pe casa ta azi sau nu?”. Despre realități văzute și nevăzute la Astra Film Festival # PressHub
„Va cădea o rachetă pe casa ta azi sau nu?", „Încerc să nu trăiesc în trecut, ci să-l privesc cu un zâmbet" sau „Înainte obișnuiam să îmi fac planuri de viitor. Încă mi-e teamă că tot ce am acum îmi poate fi luat. Sper să nu mai fie niciun război". Acestea sunt câteva dintre mărturisirile
10:30
Polițistul ieșean care a ucis un student olimpic în timp ce conducea cu viteză pe contrasens, beat și vorbind la telefon, suspendat din funcție # PressHub
Inspectoratul Județean de Poliție Iași l-a suspendat din funcție pe polițistul care, aflat în timpul liber, a lovit cu mașina un student olimpic la Poiana Brașov. Vlad Roșca era în stare de ebrietate și studentul lovit, Andrei Șerban Ionescu, s-a stins din viața. IPJ Iași a confirmat decizia pentru cei de la Fundația pentru Apărarea
09:50
Un șofer drogat și cu permisul suspendat a vrut să intre cu mașina în poarta de acces a Ambasadei Rusiei la București. A fost oprit de jandarmi # PressHub
Un șofer cu permisul suspendat, care s-ar fi aflat sub influența drogurilor, ar fi încercat, joi dimineață, să lovească cu mașina poarta de acces auto a unui obiectiv diplomatic din Sectorul 1, a anunțat Jandarmeria Capitalei. Surse judiciare au precizat pentru Agerpres că obiectivul diplomatic ar fi sediul Ambasadei Rusiei. Potrivit Jandarmeriei Capitalei, în data
09:10
Dosarul Flux: Mihai Chirica știa că imobilul este ilegal. Primarul Iașului a respins autorizația în 2015 din cauza etajelor în plus și a aprobat edificarea în 2018 # PressHub
În procesul de corupție în care sunt inculpați, printre alții, Mihai Chirica, primarul Iașului, și Gabriel Harabagiu, fostul viceprimar, judecătorul a admis audierea martorului protejat al DNA. Acesta a depus mărturie în fața procurorilor, a depus probe la Parchet și i-a incriminat pe Chirica și Harabagiu, scrie Reporter de Iași. Judecătorul l-a audiat în luna
Acum 24 ore
07:00
EXCLUSIV: Programul „Școală după școală” ar putea fi generalizat cu începere din 2027 – 2028. Irineu Darău, noul președinte al Comisiei pentru Învățământ, despre planuri concrete pentru reducerea abandonului și revitalizarea universităților # PressHub
Senatorul USR Irineu Darău, proaspăt instalat la conducerea Comisiei pentru Învățământ, Știință și Inovare din Senat, explică în exclusivitate pentru PRESShub cum vrea să transforme conversația despre educație în politici palpabile: de la programul „Școală după școală" (8:00–17:00) cu masă caldă — menită să scadă abandonul școlar spre media UE — la măsuri pentru integrarea
22 octombrie 2025
22:40
Noul parlament se constituie astăzi la Chișinău ca urmare a alegerilor din 28 septembrie. Partidul pro-european PAS are majoritate și poate forma singur noul guvern, iar blocul pro-rus deja s-a destrămat. O analiză de Vitalie Călugăreanu. A fost constituită comisia care se ocupă de organizarea votării secrete a președintelui Parlamentului. Cel mai probabil, în această
22:20
Noi reguli pentru soluționarea mai rapidă a cazurilor GDPR, votate de Parlamentul European # PressHub
Noi reguli menite să accelereze și să clarifice aplicarea transfrontalieră a Regulamentului General privind Protecția Datelor (GDPR) au fost votate de Parlamentul European. Noua lege, aprobată cu o largă majoritate, introduce termene clare pentru investigații și consolidează drepturile cetățenilor care depun plângeri, răspunzând astfel problemelor de lungă durată legate de lentoarea procedurilor în cazurile care
Ieri
20:50
Vladimir Putin a mutat din nou jocul
20:30
A început competiția Destinația Anului 2026. Înscrierile și nominalizările sunt deschise pe site-ul concursului # PressHub
Ai un loc unde iubești să călătorești în România? Poate fi următoarea Destinație a Anului! Campania națională care inspiră românii să descopere frumusețea țării a fost lansată la Iași, în cadrul Conferinței Destinația Anului. România pornește din nou în căutarea celor mai iubite locuri din țară. Lansarea oficială a competiției Destinația Anului 2026 a avut […] Articolul A început competiția Destinația Anului 2026. Înscrierile și nominalizările sunt deschise pe site-ul concursului apare prima dată în PRESShub.
20:00
Comisia Europeană a aprobat varianta finală a Planului Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR), a anunțat miercuri seara ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru (foto). Potrivit ministrului, documentele oficiale sunt publicate oficial pe site-ul Comisiei Europene, iar următorul pas este aprobarea formală în următoarea reuniune a Consiliului ECOFIN. După ajustările negociate, valoarea […] Articolul Dragoș Pîslaru: Comisia Europeană a aprobat azi varianta finală a PNRR-ului României apare prima dată în PRESShub.
18:40
„Întrebarea era pe buzele tuturor la Iordache, la Bristol, Princiar, Enescu: cine este acest August von Mackensen? Și‑a făcut repede obiceiul să apară zilnic pe bulevarde, la aceleași ore, însoțit de un alai de călăreți. Făcea impresie. Clienții din cafenele ieșeau din local să aplaude, să facă semne de curtoazie, alții să huiduie, dar ultimii […] Articolul Lansare de carte: „Mustățile feldmareșalului Mackensen – antiroman” de Stelian Tănase apare prima dată în PRESShub.
18:20
Ucraina „europenizează” achizițiile militare: Suedia ar putea vinde Kievului până la 150 de avioane de vânătoare Gripen # PressHub
Suedia negociază vânzarea a între 100 și 150 de avioane de luptă JAS Gripen, produse de compania Saab, către Ucraina, a anunțat miercuri premierul Ulf Kristersson, cu ocazia vizitei în Suedia a președintelui ucrainean Volodimir Zelenski. La rândul sau, Zelenski a declarat că Ucraina își propune să primească și să înceapă utilizarea avioanelor suedeze Gripen […] Articolul Ucraina „europenizează” achizițiile militare: Suedia ar putea vinde Kievului până la 150 de avioane de vânătoare Gripen apare prima dată în PRESShub.
17:20
Un senator AUR a fost de mai multe ori în ultimii doi ani în Rusia sub diferite pretexte, el ținând să sublinieze că preferă Rusia în locul Uniunii Europene. Cu toate acestea, el a fost prezent până recent în Comisia pentru Afaceri Europene. Numele lui este Cristian Vântu. Una dintre vizitele în Rusia cu care […] Articolul Aktual24 | Un senator AUR merge des în Rusia: ”Mie îmi place Putin și nu-mi place UE” apare prima dată în PRESShub.
17:00
Parlamentul de la Chișinău, în prima ședință: puterea vorbește despre Legislativul aderării la UE, opoziția lansează ironii și populisme # PressHub
Principalele responsabilități pe care le are noul Parlament de la Chișinău sunt de a păstra pacea, de a continua parcursul european și de a crește bunăstarea economică a cetățenilor, printr-o modernizare care să cuprindă și o reformă administrativ-teritorială. Acestea sunt obiectivele principale trasate de președinta Maia Sandu în deschiderea primei ședințe a noului Legislativ ales […] Articolul Parlamentul de la Chișinău, în prima ședință: puterea vorbește despre Legislativul aderării la UE, opoziția lansează ironii și populisme apare prima dată în PRESShub.
16:40
O acțiune a Europol a dus la descoperirea unei rețele de crimă organizată ce activa în spațiul online. Peste 49 de milioane de conturi false au fost descoperite. Acțiunile grupării au vizat patru țări UE și au generat un prejudiciu estimat la câteva milioane de euro. Operațiunea denumită „SIMCARTEL” a constat în 26 de percheziții […] Articolul Peste 49 de milioane de conturi false, descoperite de Europol apare prima dată în PRESShub.
16:30
Un fals căpitan SRI care a creat o rețea de colectare de informații, prins de DIICOT. A recrutat foști combatanți în teatre de operații pe care i-a trimis în „misiuni” în mai multe județe # PressHub
Un fals căpitan SRI care a recrutat persoane deținătoare de armament de autoapărare și pază, inclusiv foști combatanți în teatrele de operații, este anchetat de procurorii DIICOT. Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Alba Iulia, împreună cu procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Alba Iulia, au pus în aplicare miercuri șapte mandate de percheziție domiciliară, […] Articolul Un fals căpitan SRI care a creat o rețea de colectare de informații, prins de DIICOT. A recrutat foști combatanți în teatre de operații pe care i-a trimis în „misiuni” în mai multe județe apare prima dată în PRESShub.
15:50
Explozia blocului din București. Anchetatorii iau în calcul o fisură la o conductă de gaze, cauza producerii exploziei # PressHub
Principala ipoteză luată în calcul de anchetatori privind cauza producerii exploziei la blocul de locuințe din Cartierul Rahova este o fisură care ar fi apărut la o conductă de gaze, a anunțat, miercuri, chestorul de poliție Cristian Gheorghe, directorul Direcției de Investigații Criminale din Poliția Română, informează Agerpres. Reprezentanții Poliției au oferit miercuri mai multe […] Articolul Explozia blocului din București. Anchetatorii iau în calcul o fisură la o conductă de gaze, cauza producerii exploziei apare prima dată în PRESShub.
15:30
Incident în Arad. Un tramvai a pornit singur din depou și a lovit o garnitură cu pasageri # PressHub
Un incident mai puțin obișnuit s-a petrecut, miercuri dimineață, pe Calea Aurel Vlaicu din municipiul Arad, unde un tramvai care pornise automat, fără vatman, din depoul Companiei de Transport Public (CTP) a cauzat un accident, ciocnindu-se de un alt tramvai aflat pe traseu și de un autoturism. Contactat de Special Arad, directorul Claudiu Godja susține […] Articolul Incident în Arad. Un tramvai a pornit singur din depou și a lovit o garnitură cu pasageri apare prima dată în PRESShub.
15:10
Spoiler alert: câștigăm puțin și cheltuim și mai puțin. Secretul traiului mai bun în România # PressHub
Sunt voci care spun că românii nu au dus-o niciodată mai bine ca în ultimii ani… Hai să vedem cât este de adevărat. La sfârșitul anului 2024, salariul mediu din România era al doilea cel mai mic din UE (43% din media europeană); asta după ce a crescut în ultimii 20 de ani de 6 […] Articolul Spoiler alert: câștigăm puțin și cheltuim și mai puțin. Secretul traiului mai bun în România apare prima dată în PRESShub.
15:00
Un sondaj realizat de Reuters în colaborare cu IPSOS concluzionează că o majoritate (59%) din populația Statelor Unite se pronunță pentru recunoașterea unui stat Palestinian de către Washington. Un procent ușor mai mare, 60%, consideră acțiunile israelului excesive. Dintre respondenți, 33% se opun recunoașterii unui stat palestinian, iar 8% au adoptat o poziție neutră/nu sau […] Articolul Mai mult de jumătate dintre americani susțin recunoașterea unui stat palestinian apare prima dată în PRESShub.
14:10
Eşecul lui De Mezzo în influenţarea alegerilor pentru conducerea AUR Slatina. Cum vrea edilul liberal să-i controleze pe suveranişti # PressHub
Scena politică din Slatina pare desprinsă dintr-un scenariu de film. Conflictul care a izbucnit între primarul Mario De Mezzo și organizația AUR Slatina a aprins spiritele în ambele tabere. Surse din partid susțin că edilul ar fi încercat să influențeze alegerile interne ale formațiunii, provocând tensiuni majore și o reacție promptă din partea celor implicați, […] Articolul Eşecul lui De Mezzo în influenţarea alegerilor pentru conducerea AUR Slatina. Cum vrea edilul liberal să-i controleze pe suveranişti apare prima dată în PRESShub.
13:50
Andrzej Poczobut și Mzia Amaglobeli, jurnaliști încarcerați în Belarus și Georgia, laureați ai Premiului Saharov 2025 # PressHub
Andrzej Poczobut și Mzia Amaglobeli, jurnaliști încarcerați în Belarus și Georgia, sunt laureații Premiului Saharov pentru libertatea de gândire din 2025, care urmează să fie decernat de Parlamentul European (PE) în 16 decembrie anul acesta. Anunțând miercuri laureații în hemiciclu, președinta PE, Roberta Metsola, a declarat: „Prin decernarea Premiului Saharov pentru libertatea de gândire din […] Articolul Andrzej Poczobut și Mzia Amaglobeli, jurnaliști încarcerați în Belarus și Georgia, laureați ai Premiului Saharov 2025 apare prima dată în PRESShub.
13:10
„Nu există copil inapt pentru șah. Dar e mult de învățat, de studiat, de memorat”. Interviu cu Ligia Jicman, maestră internațională de șah # PressHub
Pasiunea pentru șah nu încetează odată cu vârsta, și nici dorința de a studia. Este lecția pe care o transmite Ligia Jicman, multiplă campioană, care a câștigat recent Campionatul European de Șah +65. Ligia Jicman este dublă campioană naţională a României, între 1975 și 2002 a fost componentă a lotului național de junioare și a […] Articolul „Nu există copil inapt pentru șah. Dar e mult de învățat, de studiat, de memorat”. Interviu cu Ligia Jicman, maestră internațională de șah apare prima dată în PRESShub.
13:00
Suspendarea permisului auto într-o țară UE restricționează dreptul la condus în toate statele blocului. Ce spune noua legislație europeană? # PressHub
Parlamentul Uniunii Europene a aplicat, marți, două amendamente legislative menite să consolideze siguranța în trafic. Primul extinde restricția de conducere de la nivelul statal la cel comunitar. Astfel, șoferii al căror permis a fost suspendat într-un stat nu mai au dreptul de conducere în toate statele. Al doilea prevede noi standarde pentru testare și introducerea […] Articolul Suspendarea permisului auto într-o țară UE restricționează dreptul la condus în toate statele blocului. Ce spune noua legislație europeană? apare prima dată în PRESShub.
13:00
Aeroportul Iași s-a modernizat, dar proiectul unui nou drum de legătură stă blocat de ani buni # PressHub
Un banal schimb de terenuri blochează de câțiva ani posibilitatea creării unei noi legături rutiere spre Aeroportul Iași. La mijloc nu sunt privați, ci sunt trei instituții: Primăria Iași, Consiliul Județean Iași și Ministerul Afacerilor Interne, scrie Ziarul de Iași. Proiectul de amenajare a unui nou drum spre Aeroport, dinspre Tătărași, se află într-un blocaj […] Articolul Aeroportul Iași s-a modernizat, dar proiectul unui nou drum de legătură stă blocat de ani buni apare prima dată în PRESShub.
12:40
Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România: Creșterea salariilor trebuie să înceapă cu scăderea poverii fiscale # PressHub
Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România (PTIR) își exprimă îngrijorarea față de planurile de majorare a salariului minim pe economie începând cu 1 ianuarie 2026. „Tinerii antreprenori resimt în prezent o presiune semnificativă pe costurile operaționale, generată de majorarea taxelor, de volatilitatea economică și de creșterea generalizată a prețurilor la energie și servicii. În acest context, […] Articolul Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România: Creșterea salariilor trebuie să înceapă cu scăderea poverii fiscale apare prima dată în PRESShub.
11:40
Conservatoarea Sanae Takaichi, în vârstă de 64 de ani, a devenit prim-ministrul Japoniei, în urma unui vot desfășurat în Camera inferioară a Parlamentului nipon. Este pentru prima dată în istoria Japoniei când o femeie devine premier. Aceasta îl va înlocui pe actualul premier Shigeru Ishiba. Ambii sunt membri ai Partidului Liberal Democrat. Numirea ei are loc după ce liberal-democrații au reușit […] Articolul Sanae Takaichi. Ideile și provocările primei femei prim-ministru din istoria Japoniei apare prima dată în PRESShub.
10:30
Ministrul Economiei anunță că i-a demis pe șefii de la Salrom după dezastrul de la Praid: „Conducerea care a închis ochii în timp ce o salină se prăbușea a fost schimbată” # PressHub
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a anunţat că a fost demisă conducerea Salrom după de dezastrul de la Salina Praid. „La Salrom, bătaia de joc s-a încheiat. Conducerea care a închis ochii în timp ce o salină se prăbușea, care a făcut achiziții inutile și costisitoare, documentate în două rapoarte oficiale – a fost schimbată! Am […] Articolul Ministrul Economiei anunță că i-a demis pe șefii de la Salrom după dezastrul de la Praid: „Conducerea care a închis ochii în timp ce o salină se prăbușea a fost schimbată” apare prima dată în PRESShub.
09:30
Poveștile jurnaliștilor ucraineni care documentează ororile războiului și sfidează pericolele care le amenință viața: „Rusia vrea să înăbușe orice urmă de adevăr” # PressHub
Într-o sală vibrantă din Bruxelles, la Media Freedom Rapid Response Summit din 13 octombrie 2025, vocile jurnaliștilor ucraineni au răsunat ca un strigăt de rezistență. Războiul din Ucraina, o rană deschisă din 2014, intensificată de invazia rusească din 2022, nu este doar o luptă pentru pământ, ci o bătălie pentru adevăr, scrie Sud Vest. Jurnaliști […] Articolul Poveștile jurnaliștilor ucraineni care documentează ororile războiului și sfidează pericolele care le amenință viața: „Rusia vrea să înăbușe orice urmă de adevăr” apare prima dată în PRESShub.
08:10
Drumul care duce de la Kiev la intrare spre Borodianka are asfaltul încă distrus de șenilele vehiculelor militare venite la invazie. Roțile mașinii huruie ca și când ar trece peste limitatoare de viteză, doar că în asfalt sunt șanțuri lăsate de șenile. Ziua în care am ales să mergem la Borodianka era una ploioasă și […] Articolul Invazia care țintea Kievul: Borodianka, Bucha, Irpin în 2025 apare prima dată în PRESShub.
Mai mult de 2 zile în urmă
21:30
Casa Albă a anunțat marți că nu există, „pentru moment”, planuri pentru o întâlnire între Donald Trump și Vladimir Putin la Budapesta, marcând astfel sfârșitul unui scurt episod diplomatic început joia trecută, când Trump și Putin au discutat la telefon. Urmată de o întrevedere, destul de tensionată – relata FT- între Trump și prețedintele ucrainean […] Articolul Planurile pentru summitul Trump–Putin de la Budapesta, suspendate apare prima dată în PRESShub.
