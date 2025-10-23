​Prima comună din România cu încălzire pe biogaz

11:20

„Va cădea o rachetă pe casa ta azi sau nu?”, „Încerc să nu trăiesc în trecut, ci să-l privesc cu un zâmbet” sau „Înainte obișnuiam să îmi fac planuri de viitor. Încă mi-e teamă că tot ce am acum îmi poate fi luat. Sper să nu mai fie niciun război”. Acestea sunt câteva dintre mărturisirile […] Articolul „Va cădea o rachetă pe casa ta azi sau nu?”. Despre realități văzute și nevăzute la Astra Film Festival apare prima dată în PRESShub.