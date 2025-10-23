Două avioane militare ruseşti au pătruns pentru scurt timp în spaţiul aerian al Lituaniei
G4Media, 23 octombrie 2025 21:20
Două avioane militare ruseşti au pătruns joi timp de aproximativ 18 secunde în spaţiul aerian al Lituaniei, ţară baltică membră a NATO, a transmis armata... © G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum 5 minute
21:40
Hoți arestați pentru furtul a peste 1.000 de scaune de la terasele din Spania, pe care le-au revândut și în România # G4Media
Poliția spaniolă a arestat un grup criminal care se ocupa cu furtul scaunelor, scrie AP. Poliția Națională Spaniolă a declarat că a arestat șapte persoane... © G4Media.ro.
21:40
Uros Nikolic, arbitru de baschet, a fost arestat în Serbia. Este suspectat că ar avea legături cu o reţea mafiotă # G4Media
Arbitrul de Euroligă Uros Nikolic a fost arestat în Serbia în cadrul unei ample operaţiuni poliţieneşti care viza o grupare criminală organizată. El este suspectat... © G4Media.ro.
Acum 10 minute
21:30
LIVE Ilie Bolojan, interviu la Antena 3: „Pot negocia, dar niciodată nu voi fi de acord lucrurile care sunt elementare și de bun simț. Nu poți să ții cont de opinia ca pensia să fie cât salariul. Asta nu pot să accept” # G4Media
Premierul Ilie Bolojan acordă un interviu, joi seara, de la ora 21.00, postului Antena 3 CNN. G4Media transmite LIVE TEXT declarațiile premierului. Ilie Bolojan: Nu... © G4Media.ro.
Acum 30 minute
21:20
Două avioane militare ruseşti au pătruns joi timp de aproximativ 18 secunde în spaţiul aerian al Lituaniei, ţară baltică membră a NATO, a transmis armata... © G4Media.ro.
21:10
Câți pași sunt suficienți pentru a îmbunătăți sănătatea cardiacă a persoanelor în vârstă? Sub 10.000, arată un nou studiu # G4Media
Mersul rapid poate crește ritmul cardiac, îmbunătăți circulația sanguină, scădea tensiunea arterială și ajuta la pierderea în greutate. Conform unei noi analize, persoanele în vârstă... © G4Media.ro.
Acum o oră
21:00
Bărbatul filmat când îşi loveşte câinele, urmărit penal / Anchetatorii au stabilit că animalul a fost lovit în mod repetat / Câinele, preluat de ASPA Bucureşti # G4Media
Bărbatul filmat când îşi loveşte câinele în Sectorul 3 al Capitalei este urmărit penal pentru ”rănirea cu intenţie a animalelor”, după ce anchetatorii au stabilit... © G4Media.ro.
21:00
Donald Trump se va întâlni cu Xi Jinping în Coreea de Sud, în cadrul turneului său în Asia # G4Media
Președintele SUA, Donald Trump, se va întâlni cu președintele chinez Xi Jinping săptămâna viitoare, în cadrul unei vizite în Asia, a anunțat joi Casa Albă,... © G4Media.ro.
21:00
Putin, despre un eventual atac ucrainean cu rachete Tomahawk: Răspunsul va fi foarte serios, dacă nu chiar copleșitor / Să se gândească la asta # G4Media
Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat joi că Moscova nu va ceda niciodată presiunilor din partea SUA sau ale oricărei alte ţări şi a avertizat... © G4Media.ro.
21:00
LIVE Ilie Bolojan, interviu la Antena 3 / Primele declarații ale premierului după atacurile dure ale lui Sorin Grindeanu # G4Media
Premierul Ilie Bolojan acordă un interviu, joi seara, de la ora 21.00, postului Antena 3 CNN. G4Media transmite LIVE TEXT declarațiile premierului. Ilie Bolojan face... © G4Media.ro.
Acum 2 ore
20:40
În 26 de imobile din Mioveni s-a oprit alimentarea cu gaz după verificări efectuate de pompieri și firme de distribuție / Aproape 300 de persoane evacuate preventiv # G4Media
În 26 de imobile din oraşul Mioveni s-a oprit alimentarea cu gaz, joi, în urma verificărilor efectuate de pompieri şi echipele firmei de distribuţie, aproape... © G4Media.ro.
20:30
Donald Trump l-a grațiat pe fondatorul gigantului cripto Binance, Changpeng Zhao, condamnat penal, a anunțat Casa Albă # G4Media
Președintele SUA, Donald Trump, l-a grațiat pe Changpeng Zhao, fondatorul condamnat al gigantului cripto Binance, a declarat joi un oficial al Casei Albe, cel mai... © G4Media.ro.
20:20
Prețul petrolului a crescut cu peste 5% după ce Statele Unite au sancționat companiile rusești Rosneft și Lukoil # G4Media
Prețul petrolului a crescut cu aproximativ 5% joi, atingând cel mai ridicat nivel din ultimele două săptămâni, după ce SUA au impus sancțiuni împotriva marilor... © G4Media.ro.
20:20
Giganţii apărării Airbus, Thales şi Leonardo fuzionează pentru a crea un rival european al reţelei Starlink, reteaua de internet prin satelit a lui Musk # G4Media
Companiile europene Airbus, Thales şi Leonardo au anunţat joi o fuziune a activităţilor lor din domeniul sateliţilor şi spaţiului, formând ”un lider european în domeniul... © G4Media.ro.
20:10
Bucureștiul se pregătește pentru un weekend plin de evenimente spectaculoase, care să încânte toate gusturile: muzică, artă, sport, tradiții și experiențe pentru întreaga familie, transmite... © G4Media.ro.
20:00
Ministrul Muncii, Florin Manole (PSD), despre reforma pensiilor magistraţilor: Soluţia este consensul cu CSM, cu Înalta Curte, cu magistraţii / Nu va fi dialog atunci când cineva, oricine ar fi el, ar spune „asta este propunerea şi la revedere” # G4Media
Ministrul Muncii, Florin Manole (PSD), a declarat joi, despre reforma pensiilor magistraţilor, că soluţia este consensul cu CSM, cu Înalta Curte, cu magistraţii, el precizând... © G4Media.ro.
20:00
Aliat al cancelarului Merz: Trebuie să controlăm și să reducem serios afluxul de tineri provenind din Ucraina / Nu ajută pe nimeni dacă vin în Germania în loc să-și apere patria # G4Media
Liderul Uniunii Creştin-Sociale (CSU) din Bavaria, care face parte din coaliţia cancelarului Friedrich Merz, a cerut joi Uniunii Europene să exercite presiuni asupra Kievului pentru... © G4Media.ro.
20:00
Ministrul Muncii: Cea mai mare pensie de magistrat, în plată, este de 69.343 de lei, care net înseamnă 56.700 lei / Singura soluţie de reducere spre un nivel just este impozitarea progresivă, oricât de mult s-ar speria dreapta radicală # G4Media
Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat joi că cea mai mare pensie de magistrat, în plată, este de 69.343 de lei, care net înseamnă 56.700... © G4Media.ro.
19:50
Rețetele Juanitei | Salată Fitness cu măr și legume crocante/ Ușoară, plină de culoare și gata în câteva minute, este alegerea perfectă pentru o masă echilibrată și energizantă # G4Media
Ideală ca cină, prânz lejer, garnitură sau gustare sănătoasă la birou, această salată „fitness” te ajută să te bucuri de gust și prospețime fără efort. © G4Media.ro.
19:50
Cadavrul unei victime a inundațiilor din octombrie 2024 din Spania a fost găsit după un an, la o distanţă de zeci de kilometri # G4Media
Cadavrul uneia dintre persoanele dispărute în inundaţiile masive din octombrie 2024 produse în regiunea Valencia din Spania a fost recuperat la aproape un an de... © G4Media.ro.
Acum 4 ore
19:40
FOTO HP Inc. a actualizat gama sa de dispozitive din seria enterprise / HP România: Fondurile europene, o oportunitate pentru digitalizarea companiilor # G4Media
HP Inc. a prezentat o suită de produse din categoria enterprise destinate tuturor tipurilor de companii, în cadrul unui eveniment la București, la care TechRider.ro a participat. © G4Media.ro.
19:40
Municipiul Brașov a introdus un nou sistem de semaforizare inteligentă care reacționează direct la comportamentul șoferilor. Începând de miercuri, 22 octombrie, semafoarele de pe strada... © G4Media.ro.
19:30
FCSB joacă al treilea meci din grupa de Europa League în compania unui adversar dificil, formația italiană Bologna. Urmărește partida europeană live pe G4Media și... © G4Media.ro.
19:20
O serie de instituţii media conservatoare au acceptat noile reguli de presă ale Pentagonului, care au fost respinse de mass-media mainstream # G4Media
Departamentul de Război al SUA, noua denumire a Departamentului Apărării, a anunţat miercuri că aproximativ 60 de jurnalişti, toţi din cadrul unor mass-media de orientare... © G4Media.ro.
19:10
Falsul ofițer SRI care a recrutat foști combatanți în teatre de operații, arestat preventiv / Bărbatul a fost condamnat în februarie pentru o infracțiune similară # G4Media
Curtea de Apel Alba Iulia a admis, joi, propunerea DIICOT de arestare preventivă a bărbatului care, sub pretextul că ar fi ofiţer al Serviciului Român... © G4Media.ro.
19:00
Tucker Carlson a fost criticat pentru că a răspândit teoria conspirației conform căreia COVID a fost creat pentru a cruța evreii / Fostul prezentator Fox News, acuzat de antisemitism # G4Media
În episodul de luni al emisiunii „The Tucker Carlson Show”, gazda a adus în discuție afirmația nefondată a Secretarului pentru Sănătate și Servicii Umane, Robert... © G4Media.ro.
19:00
Scandal la conducerea Primăriei Ploieşti. Primarul şi viceprimarul se acuză reciproc de fapte penale / Totul a pornit de la o executare silită # G4Media
Primarul Ploieştiului, Mihai Poliţeanu, anunţă că l-a reclamat la Parchet pe viceprimarul oraşului, Alexandru Săraru, şi că i-a retras acestuia atribuţiile, după ce viceprimarul şi-ar... © G4Media.ro.
18:50
Recorder: Primarul Robert Negoiță a construit fără aviz șosele peste magistralele de gaz / Reacția edilului: „Nu strada noastră e pe țeava dumnealor, țeava dumnealor e sub strada noastră” # G4Media
Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a reluat miercuri întâlnirile periodice de toamnă cu locuitorii, eveniment dominat de întrebări legate de investigația Recorder care susține că... © G4Media.ro.
18:40
Grindeanu: Candidatul PSD la Primăria Capitalei va fi decis săptămâna viitoare / Atac voalat la Drulă: Sunt unii care când au fost în funcții nu au făcut nici măcar un kilometru de autostradă # G4Media
Preşedintele interimar al Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, a declarat joi, la Galaţi, că decizia privind desemnarea candidatului PSD la Primăria Capitalei va fi luată... © G4Media.ro.
18:30
VIDEO Artistul Artanu, acuzat de hărțuire: Regret foarte mult. Câteodată, din cauza diagosticului, din cauza tratamentului pe care îl iau, mi se întâmplă lucruri mai bizare / Cer părților vătămate să mă ierte și să știți că eu lupt cu problema mea # G4Media
Artistul Artanu (Daniel Pleșca), acuzat de hărțuire de mama unei tinere, a postat pe pagina sa de Facebook un clip în care afirmă că regretă... © G4Media.ro.
18:20
Situația financiară a Volvo este peste așteptări / Acțiunile cresc vertiginos, iar profitul este mai mare decât era preconizat # G4Media
Divizia de autoturisme a Volvo a depășit previziunile privind profitul pentru al treilea trimestru, în ciuda tarifelor și concurenței acerbe. Reuters afirmă că profitul este... © G4Media.ro.
18:20
Amazon a anunțat că accelerează automatizarea depozitelor sale cu ajutorul inteligenței artificiale și al roboticii, ceea ce ridică noi întrebări despre viitorul angajaților umani, anunță... © G4Media.ro.
18:10
Ministrul Educaţiei de la Chişinău propune „diplome duble” România-Moldova, pentru prevenirea exodului de studenţi şi avansarea spre Uniunea Europeană # G4Media
Ministrul Educaţiei din Republica Moldova, Dan Perciun, propune României să încheie un acord de recunoaştere reciprocă a diplomelor universitare şi susţine că „diplomele duble” ar... © G4Media.ro.
18:10
Nicuşor Dan, după promulgarea legii privind reforma sănătăţii: Medicii de familie vor putea deschide mai uşor puncte de lucru în localităţi mici, pacienţii cu boli grave vor beneficia de servicii decontate integral în regim de spitalizare de zi # G4Media
Preşedintele Nicuşor Dan anunţă că a promulgat săptămâna aceasta legea care permite să facem o reformă consistentă în domeniul sănătăţii, proiect care face parte din... © G4Media.ro.
18:00
Grindeanu, despre pensiile magistraţilor: Dacă până în 28 noiembrie nu avem o lege aprobată, pierdem peste 200 de milioane de euro / Dacă vrem ca totul să se transforme într-o fugă după imagine, riscăm ca acest concurs prost să ducă la un eşec # G4Media
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat joi, la Galaţi, despre pensiile magistraţilor şi grupul de lucru pe care l-a propus în coaliţie pentru... © G4Media.ro.
17:50
Republica Moldova derulează campanii publice la televiziuni şi radiouri din India pentru a recruta viitori studenţi # G4Media
Republica Moldova derulează campanii publice la televiziuni şi radiouri din India pentru a recruta viitori studenţi, a declarat, joi, ministrul Educaţiei de la Chişinău, Dan... © G4Media.ro.
Acum 6 ore
17:40
Companiile petroliere de stat chineze au suspendat achizițiile de petrol rusesc, după sancțiunile impuse de SUA împotriva Rosneft și Lukoil, transmite, citând surse bine informate,... © G4Media.ro.
17:30
„Colind prin gări ca să fac recenzii la sucul de portocale”. Un italian degustă sucul proaspăt de portocale din localurile gărilor și publică recenziile pe rețelele sociale # G4Media
Sommelier de suc proaspăt de portocale. Dacă există sommelier de apă, de ce n-ar exista și pentru suc de fructe, nu? Cam așa poate fi... © G4Media.ro.
17:30
Rusia caută alternative la sancţiunile americane impuse celor mai mari producători de petrol din țară pentru a compensa impactul bugetar # G4Media
Rusia se aşteaptă ca bugetul statului să înregistreze o lovitură de pe urma sancţiunilor americane impuse primilor doi mari producători de petrol din ţară, dar... © G4Media.ro.
17:30
Primarul general interimar al Capitalei, despre situaţia blocului avariat de explozie de pe Calea Rahovei: Vom reconstrui imobilele oamenilor, rămânând în proprietatea lor # G4Media
Primarul General interimar al Municipiului Bucureşti Stelian Bujduveanu, afirmă, în urma unei discuţii cu premierul Ilie Bolojan şi cu ministrul Dezvoltării Cseke Attila, că actul... © G4Media.ro.
17:30
Deputatul partidului extremist AUR Dan Tanasă cere demisia premierului pe motiv că ar fi stat ilegal într-o vilă de protocol destinată foștilor președinți: ”Bolojan s-a transformat din premier în chiriaș de lux pe banii românilor” # G4Media
Deputatul partidului extremist AUR Dan Tanasă i-a cerut joi demisia premierului Ilie Bolojan pe motiv că acesta ar fi ocupat ilegal o vilă de protocol.... © G4Media.ro.
17:30
Miliardarul și filantropul George Soros a fost recompensat cu Premiul European pentru Drepturile Civile ale Romilor și Sinti, o distincție care onorează contribuțiile excepționale la... © G4Media.ro.
17:30
Josef Mengele a fost un medic nazist care a efectuat experimente sadice pe evrei în lagărul de exterminare de la Auschwitz, scrie DW. După încheierea... © G4Media.ro.
17:20
Înalta Curte a declarat admisibilă în principiu cererea lui Remus Truică de revizuire a deciziei de condamnare la 7 ani de detenţie în dosarul Ferma Băneasa # G4Media
Instanța supremă a decis să admită cererea de revizuire, declarată inițial inadmisibilă de Curtea de Apel București, formulată de Remus Truică, întrucât ar fi identificat... © G4Media.ro.
17:10
Justiţia franceză anulează vânzarea numelui oraşului Vendome către casa de modă Louis Vuitton # G4Media
Un tribunal francez a anulat vânzarea pentru 10.000 de euro a numelui oraşului Vendome către casa de modă Louis Vuitton, filială a gigantului din sectorul... © G4Media.ro.
17:10
Ministrul Sănătăţii anunţă reluarea examenului pentru obţinerea titlului de medic specialist Medicină de Urgenţă, după numeroase nereguli / Medicii au reclamat „o adevărată experienţă traumatizantă” / Întârziere de peste 7 ore şi probleme cu subiectele # G4Media
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă, joi, reluarea examenului pentru obţinerea titlului de medic specialist Medicină de Urgenţă, după ce au fost semnalate numeroase nereguli, între... © G4Media.ro.
17:00
Renault raportează venituri trimestriale peste așteptări, datorate succesului Dacia Bigster # G4Media
Veniturile Renault au crescut peste aşteptări în trimestrul trei din 2025, succesul noilor modele, cum ar fi Dacia Bigster, precum şi evoluţiile bune de la... © G4Media.ro.
17:00
Instinctul pisicii a salvat situaţia: Jandarmii din Mehedinți au intervenit pentru îndepărtarea a doi şerpi dintr-o locuinţă (FOTO) # G4Media
Un echipaj de jandarmi a intervenit, joi, pentru îndepărtarea a doi şerpi dintr-o locuinţă în comuna Bălăciţa, judeţul Mehedinţi. Proprietarul a sunat la numărul de... © G4Media.ro.
17:00
Zelenski cere rachete Tomahawk ţărilor europene care dispun de acestea, precum şi sisteme Patriot # G4Media
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat joi că este în contact cu ţările europene care dispun de rachete americane Tomahawk cu rază lungă de acţiune... © G4Media.ro.
17:00
Cu ce tinichele de coadă candidează Marcel Ciolacu la CJ Buzău: scandalul cu jeturile private Nordis, farmaciile și fotovoltaicele nepotului, afacerile protejatei, deficitul-record # G4Media
Marcel Ciolacu are o șansă mare să câștige în sfârșit la vot pe persoană fizică la CJ Buzău. Fostul premier PSD părea anulat politic de... © G4Media.ro.
16:50
Regele Charles al III-lea al Marii Britanii și Irlandei de Nord și Papa Leon al XIV-lea s-au rugat împreună la Vatican – o premieră istorică # G4Media
Regele Charles și Papa Leon al XIV-lea au ținut joi o rugăciune comună istorică în Capela Sixtină, prima dată când un monarh britanic și un... © G4Media.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.