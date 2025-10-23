Patriarhul României a sfințit racla cu moaștele Sfântului Apostol Andrei, ocrotitorul Catedralei Naționale
Basilica.ro, 23 octombrie 2025 21:20
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a sfințit racla care va păstra fragmente din moaștele Sfântului Apostol Andrei, ocrotitorul României și al Catedralei Naționale. Slujba a fost săvârșită joi în Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” al Reședinței Patriarhale. Racla a fost lucrată la Atelierele Patriarhiei Române, fiind împodobită cu icoane ale sfântului și cu alte ornamente.…
• • •
Alte ştiri de Basilica.ro
Acum 30 minute
21:20
Patriarhul Daniel explică legătura dintre Sf. Dimitrie cel Nou și Sf. Ioan Iacob: Continuitatea sfințeniei în poporul român # Basilica.ro
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a întâmpinat joi pelerinii care au participat la Procesiunea „Calea Sfinților” la Altarul exterior al Catedralei Patriarhale. Preafericirea Sa a subliniat legătura dintre Sfântul Dimitrie cel Nou și Sfântul Ioan Iacob, Noul Hozevit, ale căror moaște au fost așezate spre închinare. „Această întâlnire a doi mari sfinți români – unul din…
21:20
Patriarhul României a sfințit racla cu moaștele Sfântului Apostol Andrei, ocrotitorul Catedralei Naționale # Basilica.ro
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a sfințit racla care va păstra fragmente din moaștele Sfântului Apostol Andrei, ocrotitorul României și al Catedralei Naționale. Slujba a fost săvârșită joi în Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” al Reședinței Patriarhale. Racla a fost lucrată la Atelierele Patriarhiei Române, fiind împodobită cu icoane ale sfântului și cu alte ornamente.…
Acum 2 ore
20:00
Muzeul Satului din Capitală marchează sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, printr-un târg tradițional # Basilica.ro
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” din București organizează, în perioada 24–26 octombrie, Târgul tradițional de Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de mir. Târgul va fi deschis zilnic între orele 09:00 și 18:30, în incinta muzeului, unde vor exista standuri cu mâncare românească specifică toamnei: plăcinte, cozonaci, brânzeturi, produse apicole, dulcețuri și preparate de sezon.…
19:50
Pelerinaj la moaștele Sf. Dimitrie cel Nou: Protoieriile din Arhiepiscopia Bucureștilor împart hrană pelerinilor # Basilica.ro
Protoieriile din Arhiepiscopia Bucureștilor au început împărțirea hranei pentru pelerinii care vin să se închine la moaștele Sfântului Dimitrie cel Nou. Protoieriile Ploiești Sud și Nord au împărțit joi după-amiază peste 2.000 de sendvișuri și sticle cu apă. „Pentru noi, această slujire este o mare bucurie și o binecuvântare. Prin aceste daruri simple dorim să…
Acum 4 ore
19:40
Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, va ateriza vineri, în jurul orei 12:00, la Aeroportul „Henri Coandă” din București. Patriarhul Ecumenic va fi întâmpinat de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, Patriarhul României, în Catedrala Patriarhală în jurul orei 12:30, unde va fi săvârșită o slujbă de Te Deum. Sanctitatea Sa vine în țara noastră pentru a…
18:10
Religia ar putea deveni obligatorie în școlile bulgărești. Patriarhia Bulgară salută decizia Parlamentului # Basilica.ro
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Bulgare a salutat cu bucurie decizia Adunării Naționale din Bulgaria de a adopta, în primă lectură, modificările legislative care prevăd introducerea disciplinei „Virtuți și Religie” ca materie obligatorie în școli. Într-un comunicat transmis după votul din Adunarea Națională, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Bulgare a exprimat „o deosebită bucurie și…
17:50
Radio Trinitas emite de astăzi de la noua antenă de pe turla mare a Catedralei Naționale # Basilica.ro
De astăzi, Radio Trinitas emite în București de la o nouă antenă instalată pe turla mare a Catedralei Naționale. Puterea de emisie a noii stații este de 4 kw. Astfel, a fost extinsă zona de recepție și a crescut calitatea semnalului în capitală și în împrejurimi. Programele Radioului Patriarhiei Române pot fi recepționate, în continuare,…
Acum 6 ore
17:40
Catedrala Națională ca Evanghelie vizuală: Momente importante pe parcursul construirii Catedralei Naționale # Basilica.ro
Trinitas TV, postul de televiziune al Patriarhiei Române, a difuzat la Jurnalul de știri de miercuri seară un reportaj despre etapele conceperii proiectului Catedralei Naționale și ale punerii lui în practică. În 29 noiembrie 2007, la scurt timp după întronizarea ca Patriarh, Preafericitul Părinte Daniel punea piatra de temelie pentru Catedrala Națională. Perioada premergătoare începerii…
17:20
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a sfințit joi, 23 octombrie 2025, în Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” al Reședinței Patriarhale, racla care va păstra fragmente din moaștele Sfântului Apostol Andrei, ocrotitorul României și al Catedralei Naționale. Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
16:20
Procesiuea cu moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou și ale Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, a avut loc joi, 23 octombrie 2025, pe traseul: Catedrala Patriarhală – Str. Patriarhiei – B-dul. Regina Maria – baza Dealului Patriarhiei și apoi urcare pe Colina Bucuriei. Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
Acum 8 ore
15:30
Procesiunea Calea Sfinților pe străzile Capitalei: Fiecare creștin este pelerin pe drumul către Împărăția Cerurilor # Basilica.ro
Procesiunea „Calea Sfinților” a avut loc joi pe străzile Capitalei. Pelerinii au fost întâmpinați de Părintele Patriarh Daniel la Altarul exterior al Catedralei Patriarhale, unde a subliniat dimensiunea duhovnicească a pelerinajului. Procesiunea a avut două puncte de plecare: Primul grup a plecat de la Catedrala Patriarhală cu moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou și ale…
15:20
Ambasada României în Ungaria i-a comemorat pe eroii români căzuți pe teritoriul țării vecine în Al Doilea Război Mondial # Basilica.ro
Ambasada României la Budapesta a marcat prin acțiuni comemorative, la începutul săptămânii, eroii români căzuți pe teritoriul țării vecine în Al Doilea Război Mondial. Astfel, luni, la Budapesta, la monumentul dedicat soldaților români din cimitirul Uj, a fost organizată o ceremonie militară și o slujbă de pomenire de către reprezentanța diplomatică a României în țara…
15:10
Patriarhul Daniel explică legătura dintre Sf. Dimitrie cel Nou și Sf. Ioan Iacob: Continuitatea sfințeniei în poporul român # Basilica.ro
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a întâmpinat joi pelerinii care au participat la Procesiunea „Calea Sfinților” la Altarul exterior al Catedralei Patriarhale. Preafericirea Sa a subliniat legătura dintre Sfântul Dimitrie cel Nou și Sfântul Ioan Iacob, Noul Hozevit, ale căror moaște au fost așezate spre închinare. „Această întâlnire a doi mari sfinți români – unul din…
15:10
Calea Sfinților 2025: Procesiune cu moaștele Sfinților Nectarie, Ioan Iacob de la Neamț și ale Sfinților Constantin și Elena (FOTO) # Basilica.ro
Moaștele Sfântului Ierarh Nectarie, ale Sfântului Cuvios Ioan Iacob de la Neamț și ale Sfinților Împărați Constantin și Elena au fost purtate în procesiune între Catedrala Sf. Spiridon – Nou și Catedrala Patriahală, joi, 23 octombrie, în cadrul procesiunii „Calea Sfinților”. Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene
15:10
Patriarhul României a sfințit racla cu moaștele Sfântului Apostol Andrei, ocrotitorul Catedralei Naționale # Basilica.ro
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a sfințit racla care va păstra fragmente din moaștele Sfântului Apostol Andrei, ocrotitorul României și al Catedralei Naționale. Slujba a fost săvârșită joi în Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” al Reședinței Patriarhale. Racla a fost lucrată la Atelierele Patriarhiei Române, fiind împodobită cu icoane ale sfântului și cu alte ornamente.…
13:50
La Craiova se desfășoară simpozionul internațional dedicat jubileului Sinodului I Ecumenic de la Niceea # Basilica.ro
La Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova se desfășoară, în perioada 21-23 octombrie, Simpozionul Internațional „Paradigma creștină a unei Europe unite. Sinodul I Ecumenic de la Niceea (325) – perspective sincronice și diacronice”, organizat de Arhiepiscopia Craiovei, în colaborare cu instituția academică. Lucrările au început marți cu o ceremonie inaugurală la care au participat Părintele…
13:50
Arhiepiescopia Germaniei, Austriei și Luxemburgului demarează un ambițios program de cateheză în română și germană # Basilica.ro
Arhiepiscopia Germaniei, Austriei și Luxemburgului demarează un program de cateheză, în limbile germană și română, pentru credincioșii de toate vârstele. Proiectul se adresează celor care se pregătesc să devină membri ai Bisericii Ortodoxe și doresc să deprindă învățătura de credință ortodoxă. Este vorba despre 13 cateheze, care se vor desfășura online, pe platforma Zoom, conform…
Acum 12 ore
13:10
Parohia Brâncuși din Capitală a donat pentru realizarea icoanei Sf. Ioan Rusul, ocrotitorul ei # Basilica.ro
Parohia Brâncuși din Capitală a donat pentru realizarea, în interiorul Catedralei Naționale, a icoanei în mozaic care îl reprezintă pe Sf. Mc. Ioan Rusul, ocrotitorul acestei comunități liturgice. Părintele Paroh Costel Burlacu i-a mulțumit Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru „bucuria și biencuvântarea de a-l așeza pe Sfântul Ioan Rusul în salba de sfinți care împodobesc…
12:50
Catedrala Națională, cea mai mare realizare din istoria modernă a României, spune Mitropolitul Andrei # Basilica.ro
Catedrala Națională, „această ctitorie pentru veșnicie, cum o numește Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, este cea mai mare realizare din România în vremurile moderne și contemporane”, transmite Mitropolitul Andrei al Vadului, Feleacului și Clujului în apropierea evenimentului de sfințire a picturii sfântului lăcaș. „Ca să se ajungă la acest moment a fost nevoie de mult zbucium…
12:40
IPS Atanasie: Sfințirea Catedralei Naționale, atunci când cerul și pământul se unesc într-o tainică îmbrățișare a harului # Basilica.ro
Momentul sfințirii picturii Catedralei Naționale va fi unul în care „cerul și pământul se vor atinge din nou într-o tainică îmbrățișare a harului”, afirmă Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord într-un mesaj. În opinia ierarhului, ziua de duminică reprezintă „răspunsul lui Dumnezeu la rugăciunea unui popor: un popor care a știut…
12:30
Proiect de prevenire a violenței domestice încheiat în Mitropolia Basarabiei: 10 preoți au promovat mesajul în comunități # Basilica.ro
10 preoți din Mitropolia Basarabiei au fost formați să contribuie la prevenirea și combaterea violenței domestice printr-un proiect implementat de Misiunea Socială Diaconia. Timp de un an, preoții implicați în proiect au participat la instruiri și conferințe dedicate prevenirii violenței în familie, iar, ulterior, au organizat discuții cu enoriașii și enoriașele din comunitățile lor. Bilanțul…
12:20
S-a încheiat pelerinajul cu moaștele Sfântului Ioan cel Nou în Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților # Basilica.ro
Racla cu moaștele Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava și-a încheiat, miercuri, pelerinajul prin parohiile și mănăstirile Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Credincioși din zeci de localități s-au închinat, timp de două zile, sfintelor odoare, primind binecuvântarea ocrotitorului Moldovei. În cea de-a doua și ultima zi a pelerinajului, racla cu moaștele Sfântului Mare Mucenic Ioan…
11:40
Starețul Mănăstirii Cernica va duce un fragment din moaștele Sf. Ier. Calinic în pelerinaj la parohia prahoveană Nedelea # Basilica.ro
Biserica Parohiei Nedelea din județul Prahova va primi în pelerinaj duminică, 9 noiembrie 2025, un odor de preț adus de Arhim. Vasile Pîrjol, starețul mănăstirii ilfovene Cernica: un fragment din moaștele Sf. Ier. Calinic de la Cernica. Părintele Mihăiță Stroe, Protopop de Ploiești Sud, și Părintele Alexandru Henciu, parohul comunității, vor întâmpina delegația care aduce…
10:40
VIDEO: Trinitas TV transmite LIVE Procesiunea Calea Sfinților – Sărbătoarea Sfântului Dimitrie cel Nou 2025 # Basilica.ro
Joi, 23 octombrie 2025, începând cu ora 12.00, Trinitas TV va transmite, în direct, procesiunea Calea Sfinților cu Moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, ale Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, ale Sfântului Ierarh Nectarie, ale Sfinților Împărați Constantin și Elena și ale Sfântului Cuvios Ioan Iacob de la Neamț. Procesiunea se…
09:10
5 știri importante de miercuri, pentru ca tu să începi dimineața cu „Binele de știut” din viața Bisericii. Revista „Binele de știut”: Luna septembrie 2025 În Patriarhia Română, anul bisericesc a început cu slujba de Te Deum, oficiată în bisericile din întreaga țară. Luna aceasta, când se împlinesc 18 ani de la întronizarea Preafericitului Părinte…
09:10
Expoziția „Eroism și Credință: Memoriale ale Neamului Românesc” se deschide la Muzeul Militar Național # Basilica.ro
Expoziția foto-documentară „Eroism și Credință: Memoriale ale Neamului Românesc” se va deschide, joi, la Muzeul Militar Național „Regele Ferdinand I”, informează un comunicat de presă citat de Agerpres. Potrivit sursei citate, evenimentul se desfășoară în contextul mai larg al manifestărilor dedicate Zilei Armatei Române și urmărește promovarea istoriei și patrimoniului cultural românesc, prin punerea în…
Acum 24 ore
00:00
Sf. Ap. Iacob, rudenia Domnului, întâiul episcop al Ierusalimului; Sfântul Preot Mucenic Constantin Sârbu; Sf. Cuv. Macarie Romanul # Basilica.ro
Calendar Ortodox, 23 octombrie Sf. Ap. Iacob, rudenia Domnului Acest Sfânt Iacob, numit fratele Domnului (Galateni 1, 19), a fost cel dintâi episcop al Ierusalimului. El nu face parte dintre cei 12 Apostoli ai Domnului, ci dintre cei 70, şi era numit frate al Domnului, ca şi Sfinţii Simeon (Simon), Iuda și Iosie (Matei 13,…
Ieri
20:10
Dumnezeu le poartă de grijă celor care suferă și nu îi lasă fără sprijin, a spus PS Ioan Casian # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Ioan Casian, Episcopul Canadei, a săvârșit duminică Sfânta Liturghie la Catedrala Episcopală din Québec, Canada. Ierarhul a subliniat că Dumnezeu le poartă de grijă celor care suferă și nu îi lasă niciodată fără sprijin. Preasfințitul Ioan Casian a vorbit despre pericopa evanghelică a duminicii, arătând că „moartea unui copil înaintea părintelui lui nu…
19:50
Societatea Bibliștilor Ortodocși Români s-a reunit sub tema „Fundamentele biblice ale mărturiei creștine” # Basilica.ro
Întâlnirea anuală a Societății Bibliștilor Ortodocși Români (SBOR) s-a desfășurat în perioada 20–21 octombrie la Mănăstirea Nușeni, județul Bistrița-Năsăud, reunind profesori de teologie și cercetători biblici din întreaga țară pentru a reflecta asupra rolului Scripturii în mărturisirea credinței creștine. Lucrările reuniunii au debutat cu prezentarea părintelui profesor Stelian Tofană, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă…
19:30
PS Nichifor Botoșăneanul a sfințit ansamblul parohial dintr-o localitate nemțeană: În Biserică înnoim credința noastră # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, a sfințit duminică ansamblul parohial din localitatea Talpa, comuna Bârgăuani, județul Neamț. Ansamblul parohial este format din Paraclisul cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, casa socială, altarul de vară, casa parohială și turnul clopotniță. Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul a subliniat importanța lăcașului de cult ca loc al…
18:50
Episcopul Gurie Georgiu, pomenit la 4 ani de la trecerea în veșnicie, la Catedrala din Deva # Basilica.ro
Episcopul Gurie Georgiu a fost pomenit marți la 4 ani de la trecerea în veșnicie la Catedrala Episcopală din Deva. Sfânta Liturghie a fost oficiată de Episcopul Lucian al Caransebeșului, împreună cu Episcopii Nicodim al Severinului și Strehaiei, Andrei al Covasnei și Harghitei, Sebastian al Slatinei și Romanaților, Nestor al Devei și Hunedoarei, Siluan al…
18:10
Pr. prof. Vasile Gordon: Simion Mehedinți a sprijinit Catehetica Ortodoxă ca nimeni altul # Basilica.ro
Părintele profesor Vasile Gordon, profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București, a subliniat sâmbătă, în cadrul unei conferințe dedicate lui Simion Mehedinți, că marele geograf și pedagog român a sprijinit Catehetica Ortodoxă ca nimeni altul. Conferința a făcut parte din cea de-a 35-a ediție a Zilelor „Simion Mehedinți”, și s-a desfășurat la Soveja,…
17:40
Simpozion la Bălți dedicat Centenarului Mitropoliei Basarabiei: PS Antonie a subliniat necesitatea unor astfel de întâlniri # Basilica.ro
Simpozionul dedicat Centenarului Mitropoliei Basarabiei s-a desfășurat marți, la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, în prezența Preasfințitului Părinte Antonie, Episcopul de Bălți. Ierarhul a evidențiat importanța unor astfel de întâlniri pentru clarificarea adevărului istoric. Evenimentul, sub titulatura „Mitropolia Basarabiei – Structura eclesială canonică din stânga Prutului”, a fost organizat de Episcopia de Bălți…
17:30
Mitropolitul Nicolae la hramul Mănăstirii Middletwon: Sf. Dimitrie cel Nou ne arată că Dumnezeu este prezent în lume # Basilica.ro
Sf. Dimitrie cel Nou ne arată că Dumnezeu este în continuare prezent în lume, a spus duminică Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae, Mitropolitul celor două Americi. Înaltpreasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie la Mănăstirea Middletown din statul american New York, așezământul monahal serbându-și anticipat ocrotitorul, pe Sf. Dimitrie cel Nou. Din soborul slujitor au făcut parte Arhim.…
16:30
Ministerul Afacerilor Interne a anunțat miercuri ce restricții de circulație vor avea loc cu ocazia evenimentului Sfințirii Catedralei Naționale. Restricțiile vor fi aplicate duminică, 26 octombrie, în intervalul orar 00:00 – 22:00, pentru buna desfășurare a evenimentului. Conducătorii auto sunt rugați să evite zona și să folosească rutele alternative indicate de Brigada Rutieră. Lista arterelor rutiere…
16:00
Declarații de presă: Cum se va desfășura slujba de Sfințire a Catedralei Naționale și când au acces pelerinii în altar # Basilica.ro
Părintele Consilier Patriarhal Adrian Agachi, Purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Părintele, a susținut o conferință de presă împreună cu reprezentanții instituțiilor de ordine publică din Capitală. Au fost clarificate detalii referitoare la măsurile de siguranță și condițiile de acces la Sfințirea picturii Catedralei Naționale. Părintele Adrian Agachi a oferit câteva date din programul sfințirii și…
15:50
Sfinții Mărturisitori Visarion și Sofronie, Sfântul Mucenic Oprea și Sfinții Preoți Mărturisitori Ioan din Galeș și Moise Măcinic din Sibiel sunt adevărați atleți ai lui Hristos, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul de Alba Iulia, duminică, la Catedrala Reîntregirii din Alba Iulia. „Sfinții Mărturisitori ai Ardealului, pe care azi îi prăznuim, sunt adevărați atleți ai…
15:00
Episcopul Iustin, mesaj cu ocazia comemorării Martirilor de la Moisei: Inimile noastre se pleacă în fața jertfei și suferinței # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului, a omagiat, marți, la Ansamblul Memorial al Martirilor de la Moisei, jertfa victimelor care și-au pierdut viața în Masacrul de la Moisei, din județul Maramureș. „Ne aflăm astăzi într-un loc încărcat de istorie și durere, dar și de demnitate și curaj: Ansamblul Memorial al Martirilor de la Moisei. Acest monument,…
14:50
IPS Nicolae i-a oferit Crucea Mitropolitană Americană fostului Ambasador al României în Mexic # Basilica.ro
Mitropolitul Nicolae al celor două Americi i-a oferit Crucea Mitropolitană Americană Excelenței Sale Marius Lazurca, fostul Ambasador al României în Statele Unite Mexicane. Momentul solemn a avut loc marți la Palatul Patriarhiei din Capitală, în prezența vicarului administrativ al Arhiepiscopiei celor două Americi, părintele Daniel Ene, și a părintelui Costin Spiridon, consilier patriarhal în cadrul…
14:10
Organizațiile femeilor ortodoxe din Episcopiile Oradiei și de Bălți au serbat împreună Ziua Femeii din Mediul Rural # Basilica.ro
Membrele Societății Femeilor Ortodoxe din Episcopia de Bălți și ale Asociației Femeilor Ortodoxe Române din Episcopia Oradiei s-au reunit săptămâna trecută în județul Bihor, unde au serbat împreună Ziua Internațională a Femeii din Mediul Rural. La Oradea, membrele celor două organizații eparhiale au primit binecuvântarea Preasfințitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, care le-a prezentat Paraclisul Episcopal…
14:10
Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, a sfințit, marți, parcela eroilor români din cimitirul satului Ursoaia, raionul Căuşeni din Republica Moldova. Este vorba de mormintele a cinci soldați români căzuți în 1941, în luptele pentru eliberarea Basarabiei și de un monument care le cinstește memoria. Lucrările de restaurare au fost realizate de Asociația „Monumentum”,…
13:20
Primul proiect filantropic al Arhiepiscopiei Marii Britanii și Irlandei de Nord este dedicat copiilor orfani din România # Basilica.ro
Parohiile din Arhiepiscopia Marii Britanii și Irlandei de Nord desfășoară un prim proiect filantropic al eparhiei dedicat copiilor din centrele de plasament din România. Credincioșii au făcut mai multe pachete cu încălțăminte de iarnă, o carte de rugăciuni și alte daruri care vor fi distribuite în țara noastră. În aceste zile credincioșii pregătesc pachetele, care…
13:10
Fațada vestică a „Voronețului” din Viena a fost împodobită cu icoana Tuturor Sfinților # Basilica.ro
Părintele Emanuel Nuțu, parohul Bisericii „Sf. Ștefan cel Mare” din Viena, a anunțat finalizarea frescei monumentale de pe zidul exterior al sfântului lăcaș. Pe pagina de Facebook a parohiei, Părintele Emanuel Nuțu transmite mulțumiri pentru ajutorul financiar primit de la Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, dar și celor care au dăruit bani sau muncă pentru…
12:50
Programul aniversar dedicat Reginei Maria se încheie în Marea Britanie, la locul nașterii sale # Basilica.ro
Institutul Cultural Român de la Londra încheie joi programul aniversar dedicat împlinirii a 150 de ani de la nașterea Reginei Maria a României, printr-o serie de evenimente speciale organizate în localitatea Ashford, la Eastwell Manor, locul unde s-a născut suverana, în anul 1875. Potrivit unui comunicat transmis de Agerpres, manifestarea va debuta la ora locală…
12:10
Starețul Mănăstirii Putna i-a dăruit o icoană cu Sf. Iacob Putneanul Arhiepiscopului Antiohian al Americii de Nord # Basilica.ro
O delegație de la Mănăstirea Putna condusă de Arhim. Melchisedec Velnic, starețul sfântului așezământ, s-a aflat recent în Statele Unite ale Americii, unde a participat la hramul serbat cu anticipație al Mănăstirii „Sf. Dumitru” din Middletown, statul american New York. Cu acest prilej, Arhim. Melchisedec Velnic și Arhim. Ieremia Berbec, starețul mănăstirii românești din Middletown…
11:50
Biserica vine în ajutorul pelerinilor de la Sfântul Dimitrie cel Nou: Zeci de mii de pachete cu mâncare și apă vor fi distribuite # Basilica.ro
Pelerinii care vor veni să-l cinstească pe Sfântul Dimitrie cel Nou vor fi sprijiniți de sectoarele social-filantropice ale Administrației Patriarhale din cadrul Bisericii Ortodoxe Române. „Ca-n fiecare an, Sectorul social-filantropic al Arhiepiscopiei Bucureștilor va fi prezent pe Colina Bucuriei între 23 și 28 octombrie. Pe 23 octombrie, după pelerinajul Calea Sfinților ne vom instala împreună cu…
10:40
În Patriarhia Română, anul bisericesc a început cu slujba de Te Deum, oficiată în bisericile din întreaga țară. Luna aceasta, când se împlinesc 18 ani de la întronizarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Biserica s-a bucurat și de proclamarea locală a Sfântului Sofian de la Antim. În noul număr al revistei Binele de știut, vă invităm să…
10:00
Ambasadoarea Uniunii Europene în Republica Moldova, impresionată de activitatea Mitropoliei Basarabiei # Basilica.ro
Ambasadoarea Uniunii Europene în Republica Moldova, Excelența Sa Iwona Piórko, a efectuat, marți, o vizită oficială la Reședința Mitropoliei Basarabiei, unde a fost primită de Înaltpreasfințitul Petru, Arhiepiscop al Chișinăului, Mitropolit al Basarabiei și Exarh al Plaiurilor. Întâlnirea a avut loc într-o atmosferă deschisă și cordială, fiind dedicată unui dialog privind teme de interes comun,…
09:00
Nu știi de unde să începi astăzi? Ți-am pregătit o selecție de 5 știri ca să fii informat în mai puțin de un minut. Tehnică modernă și confecții metalice estetice în Catedrala Națională (pdf) Cu cinci zile înainte de sfințirea picturii Catedralei Naționale, Basilica.ro publică ultimul din seria de pliante realizate de Arhiepiscopia Bucureștilor cu…
00:00
Sf. Ier. Averchie, episcopul Ierapolei, cel întocmai cu Apostolii; Sfinții 7 tineri din Efes # Basilica.ro
Calendar Ortodox, 22 octombrie Sfântul Averchie Sfântul Ierarh Averchie, cel întocmai cu Apostolii, a fost episcop în Ierapolis pe vremea împăratului Marcu Aureliu (161-180), pe când zeul Apolo era cinstit de către păgânii din acel oraș. Într-o noapte, Averchie a distrus toate statuile care împodobeau templul zeului. Deși era urât de păgâni pentru fapta sa,…
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.