Asistență psihologică pentru copiii, părinții și profesorii afectați de explozia din Rahova
Ziarul Lumina, 23 octombrie 2025 21:20
Fundația World Vision România (WVR), împreună cu Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea din București - Laboratorul de Psihologie Clinică a Copilului, Adolescentului și Familiei, a
Acum 5 minute
21:40
Poeții ucraineni Olena Herasymiuk și Pavlo Matiușa au deschis seria de întâlniri din cadrul Festivalului Internațional de Literatură și Traducere (FILIT) care se desfășoară, în această perioadă, la Iași.
Acum 15 minute
21:30
A 13-a ediţie a Congresului Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti a debutat ieri, la Palatul Parlamentului, unde sunt aşteptaţi să participe peste 6.000 de medici, farmacişti,
21:30
Mai multe licee cu predare în limba română din regiunea Cernăuţi, Ucraina, ar urma să dispară începând de la 1 septembrie 2027, „ca urmare a reorganizării sistemului de învăţământ”, a transmis
Acum 30 minute
21:20
Antepreşcolarii, preşcolarii şi elevii cu boli cronice, boli maligne sau alte afecţiuni care necesită spitalizare, tratament ori se află în recuperare pot beneficia de programul „Şcoala din spital”,
21:20
Acum o oră
21:00
20:50
Ziua de 24 octombrie, când toamna blândă pare că se îngână cu primele zile răcoroase, este pentru Mitropolia Basarabiei o zi aidoma unei mari sărbători. În urmă cu 79 de ani, vedea lumina zilei pruncul Ion P
Acum 4 ore
19:40
Ziua de 24 octombrie 2025 este înscrisă în calendarul inimilor fiilor duhovnicești ai Mitropoliei Basarabiei ca zi de sărbătoare și de cinstire a arhipăstorului ei, a Mitropolitului Petru al Basarabiei, care de
17:50
Pelerinii care vin în aceste zile pe Dealul Patriarhiei vor primi zilnic, potrivit tradiției, pachete cu alimente care constau în sendvișuri și apă îmbuteliată din partea voluntarilor „Tineri în acțiune”
Acum 6 ore
16:30
Arhiepiscopia Bucureștilor organizează în data de 18 noiembrie 2025 licitație pentru atribuirea execuției lucrărilor de conservare-restaurare a unor componente artistice aparținând Catedralei Patriarhale
16:10
Sute de credincioși bucureșteni și pelerini din țară au participat astăzi, 23 octombrie, la tradiționala procesiune „Calea Sfinților”, care s‑a desfășurat pe artere importante din centrul Capitalei, spre
Acum 8 ore
15:40
În ziua de joi, 23 octombrie 2025, Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, a primit, în vizită, la Palatul Patriarhiei din București, pe Excelența
15:30
Sfântul Preot Mucenic Constantin Sârbu, unul dintre cei 16 mărturisitori ortodocşi români din secolul al XX‑lea a căror proclamare solemnă a canonizării a fost săvârșită la începutul Anului omagial al
14:50
Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, marți, 21 octombrie, la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova au debutat lucrările Simpozionului internațional cu tema
14:40
Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, și Sfântul Cuvios Ioan Iacob de la Neamț - mărturisitori ai credinței ortodoxe și rugători isihaști # Ziarul Lumina
Iubiţi pelerini, Pelerinajul la moaștele sfinților și la locurile sfinte nu este doar o călătorie în spațiu, ci, mai presus de toate, o călătorie duhovnicească, o întâlnire cu sfinții lui Dumnezeu prin
14:30
La sediul Institutului Cultural Român (ICR) din Viena este deschisă, până la data de 27 noiembrie 2025, expoziția intitulată „Regina Maria - Ambasador irezistibil al istoriei și artei populare românești”, de
Acum 12 ore
13:30
Cu trei zile înainte de evenimentul istoric al sfințirii picturii Catedralei Naționale, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a sfințit racla care va adăposti două fragmente din
11:40
Mănăstirea „Sfântul Proroc Ilie” de la Nușeni, județul Bistrița‑Năsăud, a găzduit, în perioada 20-21 octombrie, întâlnirea anuală a Societății Bibliștilor Ortodocși Români (SBOR). Tema
11:30
Moaștele Sfântului Ioan cel Nou, în pelerinaj în Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților # Ziarul Lumina
Racla cu moaștele Sfântului Ioan cel Nou din Suceava a fost în pelerinaj, în zilele de 21 și 22 octombrie, în cele cinci protopopiate din cuprinsul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, respectiv Suceava I, Suc
11:30
Luni, 20 octombrie, Batalionul 202 Apărare CBRN (Apărare Chimică, Biologică, Radiologică și Nucleară) (Intervenție la Dezastre) „General Gheorghe Teleman” din Huși, județul Vaslui, a sărbătorit 75 de ani
11:30
Întâlnirea „Obștii rugătoare a Sălajului «Sfânta Anastasia Șaguna»” la Mănăstirea Bobota # Ziarul Lumina
Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, s‑a întâlnit, pe 18 octombrie, cu membrii grupului de rugăciune „Obștea rugătoare a Sălajului «Sfânta Anastasia Șaguna»” la Mănăstirea Bobota,
Acum 24 ore
22:30
Sfântul Apostol Iacob, rudenia Domnului, întâiul Episcop al Ierusalimului; Sf. Preot Mucenic Constantin Sârbu; Sfântul Cuvios Macarie Romanul # Ziarul Lumina
Acest Sfânt Iacov (†62), numit „fratele Domnului” (Galateni 1, 19), a fost primul Episcop al Ierusalimului, rânduit a păstori pe credincioşii Sfintei Cetăţi chiar de Sfinţii Apostoli. El nu face parte din cei 12 Apostoli, ci era frate cu Sfântul Iuda, scriitorul epistolei din Noul Testament.
22:20
Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Evanghelia după Ioan, Omilia 2, 4, în Părinți și Scriitori Bisericești (2016), vol. 15, pp. 43-45„(...) De aceea L-a numit Cuvânt, pentru că a vrut să arate că Acest
22:20
Fraților, bucurați-vă întru Domnul! Ca să vă scriu aceleași lucruri, mie nu-mi este anevoie, iar vouă vă este de folos. Păziți-vă de câini! Păziți-vă de lucrătorii cei răi! Păziți-vă de
22:20
„În vremea aceea a ieșit cuvântul despre Iisus în toată Iudeea și în toată împrejurimea. Și au vestit lui Ioan ucenicii lui despre toate acestea. Și, chemând la sine pe doi dintre ucenicii săi, Ioan i-a tr
22:10
Data alegerilor parţiale pentru Primăria Capitalei este 7 decembrie şi fiecare partid va avea un candidat propriu, s-a decis marți în ședința coaliției de guvernare, a declarat prim-vicepreşedintele PNL,
22:00
Impactul schimbărilor climatice îl resimţim mai ales în mediul urban, 50% din suprafaţa oraşelor mari fiind supusă unui risc mare şi foarte mare de stres termic. Bucureştiul este situat de Banca Mondială pe loc
22:00
România va trece în weekend la ora de iarnă, revenind la timpul legal standard (Eastern European Time EET, UTC+2). Astfel, în noaptea de sâmbătă spre duminică, 25/26 octombrie, ceasurile vor fi date înapoi cu o
22:00
Un prim consulat itinerant român la Odesa este deschis, până la 28 octombrie, în incinta Hotelului Premier, până la soluţionarea aspectelor logistice şi administrative necesare reluării integrale a
22:00
Ministerul Dezvoltării a publicat, în transparenţă decizională, un proiect de ordonanţă de urgenţă care modifică Programul naţional de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat, pentru a permite
Ieri
21:40
Primăria Constanţa a anunţat pe pagina sa de Facebook că Ioan Holender, cunoscut pe scena muzicală internaţională drept cel mai longeviv director al Operei de Stat din Viena, a confirmat susţinerea echipei
21:40
Uniunea Internaţională pentru Conservarea Naturii (UICN) atrage atenţia asupra riscurilor pentru „supravieţuirea” speciilor de polenizatori din Europa, în special a albinelor sălbatice, informează AFP şi
21:30
Scriitoarea Liliana Corobca va reprezenta România la cea de-a şaptea ediţie a Nopţii Literaturii Europene (European Literature Night) care se desfășoară astăzi, 23 octombrie 2025, la Ukrainian Institute of
21:20
Antibioticele, antidepresivele și alte medicamente uzuale pot modifica pe termen lung flora intestinală. Un studiu pe scară largă realizat de o echipă de cercetători din Estonia scoate în evidență faptul că
21:10
Există studii care evidențiază beneficiile cititului nu doar din punctul de vedere al dezvoltării personale și al cunoașterii, ci și al sănătății: persoanele care citesc zilnic trăiesc în general mai mult
21:10
Venirea frigului accentuează durerile articulare, care se numără în această perioadă a anului printre cele mai frecvente cauze pentru care pacienții ajung la cabinetelor de reumatologie. Medicii de la Spitalul
21:10
Un pacient cu diabet zaharat 1 beneficiază, în premieră în România, de o formă nouă de terapie, constând în administrarea de insulină injectabilă o dată pe săptămână, nu zilnic, cum se procedează în
21:00
Burnoutul este recunoscut de Organizația Mondială a Sănătății (OMS) ca fenomen ocupațional, rezultat din expunerea prelungită la stres cronic la locul de muncă, care nu a fost gestionat eficient. Se manifestă
20:30
Pe parcursul construirii noii Catedrale Patriarhale, un aspect dezbătut mai mult sau mai puțin în cunoștință de cauză a avut în vedere cât de potrivit este locul pe care s-a înălțat acest însemnat lăcaș.
19:50
Aducerea la București a moaștelor Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou din Basarabi, de dincolo de Dunăre, s-a făcut prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu și din dorința Sfântului însuși, la sfârșitul
19:50
Poporul român, o insulă de latinitate între atâtea popoare slave, cu o istorie îndelungată și agitată, în aceeași vatră strămoșească, a avut ca suport Carpații, coloana vertebrală a ținuturilor, și ca
15:50
Marele eveniment al sfințirii picturii Catedralei Naționale din București se apropie de împlinire. În zona esplanadei monumentalului lăcaș de rugăciune, a avut loc astăzi, 22 octombrie, o conferință de presă
15:50
La 26 octombrie 2025 se va sfinți Catedrala Mântuirii Neamului. Această „ctitorie pentru veșnicie”, cum o numește Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, este cea mai mare realizare din România în
14:50
Evenimentul mult așteptat al sfințirii picturii Catedralei Naționale va fi prezidat duminică, 26 octombrie 2025, de Sanctitatea Sa Bartolomeu, Arhiepiscopul Constantinopolului - Noua Romă și Patriarh Ecumenic, și
14:40
Pelerinii care vin în Capitală, cu prilejul hramului Catedralei Patriarhale, închinat Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, vor fi sprijiniți și în acest an de sectoarele
12:50
Cu prilejul hramului Catedralei Patriarhale închinat Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Arhiepiscopia Bucureștilor, vine în întâmpinarea tuturor credincioșilor și pelerinilor care urcă pe Dealul Patriarhiei
12:50
Credincioșii din Capitală și pelerinii din țară care poposesc la Catedrala Patriarhală istorică pentru a-l cinsti, în mod tradițional, pe Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, au mâine oc
12:30
Sectorul cultural și comunicații media al Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei a organizat de curând un nou eveniment comemorativ, sub genericul „Monahul Nicolae Steinhardt, între viață și cărți. Mărturii, ev
12:30
Sfinții Cuvioși Mărturisitori Visarion, Sofronie, Sfântul Mucenic Oprea și Sfinții Preoți Mărturisitori Ioan din Galeș și Moise Măcinic din Sibiel au fost prăznuiți, marți, 21 octombrie, și la istorica
12:10
Aşezământul social‑filantropic „Sfântul Mare Mucenic Pantelimon”-Lacu Sărat a găzduit luni, 20 octombrie, consfătuirea anuală a profesorilor de religie din județul Brăila. În prezența Înaltpreasfinţitului Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, cele 100 de cadre didactice care predau Religia în judeţul Brăila s‑au întrunit în Sala de festivităţi „Sfântul Ioan Evanghelistul” din cadrul aşezământului eparhial.
