Nikkei: Comenzile de iPhone Air au fost reduse drastic

13:10

România se retrage din Tratatul privind Carta Energiei (TCE), un acord internațional încheiat în anii ’90 de statele din Europa și fosta Uniune Sovietică ce statuează principiile colaborării transfrontaliere în domeniu și care conține și prevederi privind protecția investițiilor străine în sectorul energetic, permițându-le companiilor de profil să inițieze proceduri de arbitraj internațional împotriva autorităților din alte țări care sunt părți la Tratat, pe teritoriile cărora operează, dacă se consideră prejudiciate prin decizii ale acestora.