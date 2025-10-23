Gheorghe Hagi nu intenţionează să se stabilească în altă ţară: “Este eronat”

23 octombrie 2025 21:20

Gheorghe Hagi nu intenţionează să se stabilească în altă ţară: “Este eronat”

Acum 5 minute
21:40
Acum 5 minute
21:40
VIDEO | FCSB – Bologna 1-2. Tribut plătit unui start de meci catastrofal! Campioana României a etalat multă ambiţie în repriza secundă
VIDEO | FCSB – Bologna 1-2. Tribut plătit unui start de meci catastrofal! Campioana României a etalat multă ambiţie în repriza secundă
Acum 30 minute
21:20
Acum 30 minute
21:20
Gheorghe Hagi nu intenţionează să se stabilească în altă ţară: "Este eronat"
Gheorghe Hagi nu intenţionează să se stabilească în altă ţară: “Este eronat”
Acum o oră
21:00
Acum o oră
21:00
VIDEO | FCSB – Bologna, la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Bîrlgiea aprinde speranţele
VIDEO | FCSB – Bologna, la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Bîrlgiea aprinde speranţele
20:50
20:50
Fanii Bologniei, înţepături la adresa FCSB-ului! Ce banner au afişat suporterii italieni în timpul meciului din Europa League
Fanii Bologniei, înţepături la adresa FCSB-ului! Ce banner au afişat suporterii italieni în timpul meciului din Europa League
Acum 2 ore
20:40
Acum 2 ore
20:40
Horaţiu Feşnic şi Florin Andrei sunt arbitrii partidelor de vineri, din Superligă
Horaţiu Feşnic şi Florin Andrei sunt arbitrii partidelor de vineri, din Superligă
20:40
20:40
Jocurile Paralimpice din 2026, fără sportivi din Rusia şi Belarus
Jocurile Paralimpice din 2026, fără sportivi din Rusia şi Belarus
20:00
20:00
EXCLUSIV | Florin Tănase, apel motivator în faţa unui nou meci în Europa League: „Trebuie să uităm ce s-a întâmplat în campionat. Nu contează cine joacă la ei"
EXCLUSIV | Florin Tănase, apel motivator în faţa unui nou meci în Europa League: „Trebuie să uităm ce s-a întâmplat în campionat. Nu contează cine joacă la ei”
20:00
20:00
VIDEO | FCSB – Bologna, la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Start de meci catastrofal pentru campioana României
VIDEO | FCSB – Bologna, la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Start de meci catastrofal pentru campioana României
19:50
19:50
Lionel Messi şi-a prelungit contractul cu Inter Miami. Noul acord e valabil până în 2028
Lionel Messi şi-a prelungit contractul cu Inter Miami. Noul acord e valabil până în 2028
Acum 4 ore
19:40
Acum 4 ore
19:40
VIDEO | FCSB – Bologna, la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
VIDEO | FCSB – Bologna, la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
19:30
19:30
EXCLUSIV | Mihai Stoica, declaraţie surprinzătoare înainte de meciul cu Bologna: „Este cel mai bun adversar pe care l-am întâlnit în ultimii ani"
EXCLUSIV | Mihai Stoica, declaraţie surprinzătoare înainte de meciul cu Bologna: „Este cel mai bun adversar pe care l-am întâlnit în ultimii ani”
19:20
19:20
EXCLUSIV | Analiză dură a FCSB-ului înainte de meciului cu Bologna: „Astăzi aş vrea să văd un FCSB ca anul trecut. Le merge prost pentru că jucătorii nu au consistenţă"
EXCLUSIV | Analiză dură a FCSB-ului înainte de meciul cu Bologna: „Astăzi aş vrea să văd un FCSB ca anul trecut. Le merge prost pentru că jucătorii nu au consistenţă”
19:10
19:10
Pugilista Lin Yu-Ting a revenit în ring după controversele de la Jocurile Olimpice
Pugilista Lin Yu-Ting a revenit în ring după controversele de la Jocurile Olimpice
19:00
19:00
Rockefeller Center va fi un hub pentru suporteri în timpul Cupei Mondiale din 2026
Rockefeller Center va fi un hub pentru suporteri în timpul Cupei Mondiale din 2026
18:40
18:40
EXCLUSIV | Sorin Cârţu, optimist înainte de primul meci acasă al Universităţii Craiova în Conference League: „Am încredere în toată echipa"
EXCLUSIV | Sorin Cârţu, optimist înainte de primul meci acasă al Universităţii Craiova în Conference League: „Am încredere în toată echipa”
18:30
18:30
EXCLUSIV | Fanii celor de la Bologna iau cu asalt Arena Naţională. Italienii au venit în număr mare
EXCLUSIV | Fanii celor de la Bologna iau cu asalt Arena Naţională. Italienii au venit în număr mare
18:20
18:20
Unde ar putea ajunge Dorinel Munteanu? Cluburi din străinătate + o echipă cu pretenţii din Liga 2 sunt variantele
Unde ar putea ajunge Dorinel Munteanu? Cluburi din străinătate + o echipă cu pretenţii din Liga 2 sunt variantele
18:10
18:10
Monica Niculescu, eliminată în sferturi pe tabloul de dublu de la Guangzhou Open
Monica Niculescu, eliminată în sferturi pe tabloul de dublu de la Guangzhou Open
18:10
18:10
Luka Modric, generos la sosirea sa la AC Milan. Ce cadou le-a făcut noilor săi coechipieri
Luka Modric, generos la sosirea sa la AC Milan. Ce cadou le-a făcut noilor săi coechipieri
17:50
17:50
Brigadă de arbitri din România, delegată la semifinala UEFA Women's Nations League dintre Spania şi Suedia
Brigadă de arbitri din România, delegată la semifinala UEFA Women’s Nations League dintre Spania şi Suedia
Acum 6 ore
17:40
Acum 6 ore
17:40
UEFA a argumentat decizia de a numi-o pe Steaua câştigătoarea Cupei Campionilor din 1986! FCSB a cerut imediat lămuriri: „Ori sunt induşi în eroare, ori e o schimbare neautorizată de conducere"
UEFA a argumentat decizia de a numi-o pe Steaua câştigătoarea Cupei Campionilor din 1986! FCSB a cerut imediat lămuriri: „Ori sunt induşi în eroare, ori e o schimbare neautorizată de conducere”
17:30
17:30
"Este păcat că nu se găseşte sprijin". Un club de mare tradiţie este în pericol de colaps din cauza lipsei banilor
”Este păcat că nu se găseşte sprijin”. Un club de mare tradiţie este în pericol de colaps din cauza lipsei banilor
17:20
17:20
Ruth Chepngetich, deţinătoarea recordului mondial la maraton, a fost suspendată trei ani pentru dopaj
Ruth Chepngetich, deţinătoarea recordului mondial la maraton, a fost suspendată trei ani pentru dopaj
17:20
17:20
EXCLUSIV | Ilie Stan, pe punctul să revină pe banca tehnică: "Am avut o dezamăgire"
EXCLUSIV | Ilie Stan, pe punctul să revină pe banca tehnică: ”Am avut o dezamăgire”
17:10
17:10
Schimbare importantă la FCSB! Nume nou apărut pe lista UEFA în ziua meciului cu Bologna
Schimbare importantă la FCSB! Nume nou apărut pe lista UEFA în ziua meciului cu Bologna
17:00
17:00
Ce lovitură! Mehmet Topal, ofertat din prima ligă, dar nu de Petrolul
Ce lovitură! Mehmet Topal, ofertat din prima ligă, dar nu de Petrolul
17:00
17:00
Indonezia îşi menţine poziţia privind interzicerea sportivilor israelieni, în ciuda sancţiunilor CIO
Indonezia îşi menţine poziţia privind interzicerea sportivilor israelieni, în ciuda sancţiunilor CIO
16:30
16:30
A fost coleg cu Kylian Mbappe la naţionala Franţei, iar acum a semnat în Superliga şi ar putea debuta în această etapă
A fost coleg cu Kylian Mbappe la naţionala Franţei, iar acum a semnat în Superliga şi ar putea debuta în această etapă
16:10
16:10
NFL nu va lua în considerare înlocuirea lui Bad Bunny la spectacolul din pauza Super Bowl
NFL nu va lua în considerare înlocuirea lui Bad Bunny la spectacolul din pauza Super Bowl
16:10
16:10
Sezon încheiat pentru campionul MotoGP Marc Marquez
Sezon încheiat pentru campionul MotoGP Marc Marquez
Acum 8 ore
15:20
Acum 8 ore
15:20
Zeljko Kopic e convins! Marea problemă pe care Dinamo o are în acest sezon: „Trebuie să înţelegem asta" . Ce spune despre duelul cu FC Argeş de mâine: „Se descurcă foarte bine"
Zeljko Kopic e convins! Marea problemă pe care Dinamo o are în acest sezon: „Trebuie să înţelegem asta” . Ce spune despre duelul cu FC Argeş de mâine: „Se descurcă foarte bine”
14:50
14:50
Mureşan, anunţ în privinţa lui Deac şi Camora: "Trebuie să se gândească"
Mureşan, anunţ în privinţa lui Deac şi Camora: "Trebuie să se gândească"
14:30
14:30
OUT de la CFR Cluj! Curăţenie generală în Gruia după venirea lui Iuliu Mureşan: „E foarte greu"
OUT de la CFR Cluj! Curăţenie generală în Gruia după venirea lui Iuliu Mureşan: „E foarte greu”
14:10
14:10
Federaţia Internaţională de Şah îl anchetează pe marele maestru rus Vladimir Kramnik care l-a acuzat pe Daniel Naroditsky că trişa
Federaţia Internaţională de Şah îl anchetează pe marele maestru rus Vladimir Kramnik care l-a acuzat pe Daniel Naroditsky că trişa
Acum 12 ore
13:30
Acum 12 ore
13:30
Şedinţă între Peluza Nord şi Denis Alibec: "Vom reacţiona în consecinţă"
Şedinţă între Peluza Nord şi Denis Alibec: "Vom reacţiona în consecinţă"
13:30
13:30
OFICIAL | Telenovela privind noul antrenor de la „U" Cluj s-a încheiat! Cine i-a luat locul lui Ioan Ovidiu Sabău
OFICIAL | Telenovela privind noul antrenor de la „U” Cluj s-a încheiat! Cine i-a luat locul lui Ioan Ovidiu Sabău
13:20
13:20
LIVE VIDEO | FCSB – Bologna, la Prima Sport 1, ora 19:45! Meci european pentru roş-albaştrii
LIVE VIDEO | FCSB – Bologna, la Prima Sport 1, ora 19:45! Meci european pentru roş-albaştrii
13:20
13:20
LIVE VIDEO | U. Craiova - Noah, la Prima Sport 1, ora 22:00. Oltenii vor prima victorie în Conference League
LIVE VIDEO | U. Craiova - Noah, la Prima Sport 1, ora 22:00. Oltenii vor prima victorie în Conference League
12:50
12:50
Gestul superb făcut de Eintracht Frankfurt la meciul cu Liverpool în memoria lui Diogo Jota
Gestul superb făcut de Eintracht Frankfurt la meciul cu Liverpool în memoria lui Diogo Jota
12:40
12:40
Titlul pierdut cu Craiova e singurul regret: "E un subiect dureros. Voi regreta până voi muri"
Titlul pierdut cu Craiova e singurul regret: "E un subiect dureros. Voi regreta până voi muri"
12:20
12:20
Răsturnare de situaţie! CFR Cluj a făcut anunţul despre revenirea lui Dan Petrescu: „Nu se pune problema"
Răsturnare de situaţie! CFR Cluj a făcut anunţul despre revenirea lui Dan Petrescu: „Nu se pune problema”
12:20
12:20
FCSB - Bologna: Victoria vine mai repede dacă FCSB înscrie în primele 20 de minute, pe Mozzart Bet
FCSB - Bologna: Victoria vine mai repede dacă FCSB înscrie în primele 20 de minute, pe Mozzart Bet
11:50
11:50
Andrei Nicolescu a anunţat când va debuta Adrian Mazilu în tricoul lui Dinamo: „E nerăbdător"
Andrei Nicolescu a anunţat când va debuta Adrian Mazilu în tricoul lui Dinamo: „E nerăbdător”
11:20
11:20
Ce veste pentru Dennis Man! Anunţul făcut de UEFA după dubla formidabilă reuşită de român în meciul cu Napoli
Ce veste pentru Dennis Man! Anunţul făcut de UEFA după dubla formidabilă reuşită de român în meciul cu Napoli
11:20
11:20
"U" Cluj a bătut palma cu noul antrenor! Va sta pe bancă la următorul meci
"U" Cluj a bătut palma cu noul antrenor! Va sta pe bancă la următorul meci
10:50
10:50
Gazzetta dello Sport, analiză amplă înainte de FCSB - Bologna! Cum a fost numită campioana României de celebra publicaţie din Italia + Ce spun jurnaliştii italieni despre conflictul dintre clubul lui Becali şi cel al Armatei
Gazzetta dello Sport, analiză amplă înainte de FCSB - Bologna! Cum a fost numită campioana României de celebra publicaţie din Italia + Ce spun jurnaliştii italieni despre conflictul dintre clubul lui Becali şi cel al Armatei
10:30
10:30
Jaqueline Cristian, eliminată în turul doi la Tokyo în 69 de minute
Jaqueline Cristian, eliminată în turul doi la Tokyo în 69 de minute
09:50
09:50
Ciclistul francez Sofiane Sehili, încarcerat de la începutul lunii septembrie în Rusia, a fost condamnat la plata unei amenzi şi eliberat
Ciclistul francez Sofiane Sehili, încarcerat de la începutul lunii septembrie în Rusia, a fost condamnat la plata unei amenzi şi eliberat
09:40
09:40
LIVE VIDEO | FCSB – Bologna, azi, de la 19:45, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Meci european pentru roş-albaştrii
LIVE VIDEO | FCSB – Bologna, azi, de la 19:45, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Meci european pentru roş-albaştrii
09:40
09:40
Veste bună pentru FCSB înaintea meciului cu Bologna! MM Stoica a anunţat o revenire de senzaţie: „A revenit la antrenamente" | EXCLUSIV
Veste bună pentru FCSB înaintea meciului cu Bologna! MM Stoica a anunţat o revenire de senzaţie: „A revenit la antrenamente” | EXCLUSIV
Mai multe ştiri
