Messi a semnat noul contract Superstarul argentinian, înțelegere până în 2028!
Golazo.ro, 23 octombrie 2025 21:20
Lionel Messi (38 de ani), starul argentinian de la Inter Miami, și-a prelungit contractul cu formația din Statele Unite la care joacă din 2023.
• • •
Alte ştiri de Golazo.ro
Acum 30 minute
21:20
Acum o oră
21:10
Olaru, cu arcada spartă Căpitanul de la FCSB a avut nevoie de îngrijiri medicale, în prima repriză a meciului cu Bologna # Golazo.ro
FCSB - BOLOGNA. Darius Olaru (27 de ani), căpitanul celor de la FCSB, a fost faultat dur la meciul de pe Arena Națională.
Acum 2 ore
20:40
Greșeli de amatori FCSB, goluri de neînțeles! Șut și Lixandru, dezastru în 3 minute cu Bologna # Golazo.ro
FCSB - Bologna. Elevii lui Elias Charalambous (45 de ani) au încasat două goluri în primele 12 minute în partida din Europa League. Partida este transmisă în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1
20:10
Prezenți pentru Europa Fanii campioanei au spus „DA” pentru Bologna. Replică pe măsură a italienilor. Cisotti nu a scăpat! # Golazo.ro
Anul trecut, tot cam pe la final de octombrie, la FCSB domnea entuziasmul. Echipa reușise să depășească momentul slab din campionat și începuse cursa de urmărire care avea să aducă, în cele din urmă, un nou titlu.
20:10
Italienii s-au simțit ca la ei acasă FOTO. Ce a făcut Bologna în vestiarul de la Arena Națională înainte de meci # Golazo.ro
FCSB - Bologna. Adversara campioanei României în etapa #3 din Europa League s-a simțit ca acasă pe Arena Națională.
Acum 4 ore
19:40
Antrenor și jucător, arestați! Ancheta FBI zguduie NBA! Au trucat pariuri și jocuri de poker sub coordonarea mafiei! # Golazo.ro
Antrenorul echipei Portland Trail Blazers, Chauncey Billups (49 de ani), și jucătorul echipei Miami Heat, Terry Rozier (31 de ani), au fost arestați joi în cadrul unei vaste operațiuni desfășurate de autorități.
19:30
Samuel Asamoah (31 de ani) a fost externat după accidentarea teribilă pe care a suferit-o în China, în urma căreia ar fi putut rămâne paralizat.
18:40
„Nu poți face așa ceva” Courtois, după ce meciul Barcelonei nu se va mai disputa în SUA: „E logic!” + Atac la catalani # Golazo.ro
Thibaut Courtois (33 de ani), portarul lui Real Madrid, a recunoscut că s-a bucurat când a aflat că meciul dintre Villarreal și Barcelona nu se va mai disputa la Miami, Statele Unite ale Americii.
18:40
Man, în echipa etapei Prestația din meciul cu Napoli l-a propulsat printre cei mai buni din Champions League # Golazo.ro
Dennis Man (27 de ani), atacantul celor de la PSV Eindhoven, a fost nominalizat de UEFA la premiul pentru cel mai bun jucător al etapei #3 din Liga Campionilor.
17:50
Haos pentru fani Un meci din Europa League a fost reprogramat de două ori » Motivul pentru care a luat UEFA această decizie # Golazo.ro
Meciul dintre Feyenoord și Panathinaikos, din etapa #3 a Europa League, a fost reprogramat de două ori din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile.
17:50
„Suntem foarte pregătiți” Juri Cisotti, înainte de meciul cu Bologna: „Nu va fi simplu pentru ei” + Ce spune Dawa # Golazo.ro
FCSB - BOLOGNA. Juri Cisotti (32 de ani) și Joyskim Dawa (29 de ani), jucătorii campioanei, au prefațat partida cu Bologna din runda #3 a Europa League.
Acum 6 ore
17:10
Arbitru de top, arestat E suspectat de legături cu o grupare criminală » Prima decizie luată de forul european # Golazo.ro
Uros Nikolic (39 de ani), arbitru în Euroligă, a fost arestat de poliția din Serbia, fiind suspectat de legături cu o grupare criminală.
17:00
Incident șocant la un meci U14 Antrenorul a sărit la gâtul arbitrului și l-a agresat verbal » De la ce a pornit totul și cum a reacționat arbitrul # Golazo.ro
Un incident violent a avut loc în cadrul unui turneu național U14 la polo. Implicați: Maxim Crișan, antrenor secund la Corona Brașov, și arbitrul Adrian Cîmpeanu. Tehnicianul s-a ales cu o sancțiune severă din partea federației.
16:50
Mutu îi avertizează pe italieni „Briliantul” laudă trei jucători de la FCSB , înainte de meciul cu Bologna: „Nu trebuie subestimați” # Golazo.ro
Adrian Mutu a vorbit despre partida celor de la FCSB cu Bologna din runda #3 din Europa League.
16:40
„La Dinamo s-au întâmplat lucruri nasoale” Dezvăluirile făcute de oficialul care i-a părăsit pe „câini”: „Sunt curios cum o vor scoate la capăt” # Golazo.ro
George Bozieru (25 de ani), cel care ocupa o funcție în departamentul de ordine și siguranță al lui Dinamo, s-a despărțit de roș-albi, după doi ani și jumătate.
16:10
Revenirea lui Petrescu, în pericol! Haos la CFR Cluj. Iuliu Mureșan a dezvăluit ce a discutat cu antrenorul: „Nu se pune problema” # Golazo.ro
Iuliu Mureșan (71 de ani), președintele lui CFR Cluj, a oferit noi detalii despre mult-discutata revenire a lui Dan Petrescu (57 de ani) la echipa din Gruia.
15:50
Italienii au invadat România FOTO. Au transformat Centrul Vechi din București într-o mică Italie » Bologna va avea 3.000 de suporteri pe Arena Națională # Golazo.ro
Bucureștiul a fost colorat astăzi în roșu și albastru, dar nu de către suporterii FCSB, ci de miile de suporteri italieni veniți să-și susțină echipa favorită, Bologna, în duelul de pe Arena Națională cu FCSB.
Acum 8 ore
15:40
UEFA explică disputa FCSB-Steaua GOLAZO.ro a intrebat la Nyon de ce a deposedat-o pe site pe FCSB de CCE » Ce răspuns a dat forul european # Golazo.ro
UEFA a venit cu explicații în exclusivitate pentru GOLAZO.ro, după ce a actualizat istoricul competițiilor sale și a separat Steaua București de FCSB.
15:10
Revenirea lui Petrescu divizează fanii De la „Bine ai revenit, Dane!” la „Amatorism!” » Critici dure pentru conducerea de la CFR Cluj # Golazo.ro
Anunțul revenirii lui Dan Petrescu (57 de ani) pe banca vicecampioanei CFR Cluj după o pauză de doar două luni a aprins spiritele în rândul fanilor ardeleni.
15:10
„Zenga, ai puțin respect!” Adrian Mutu îl taxează din nou pe italian pentru criticile aduse lui Cristi Chivu: „E o tentă de rasism” # Golazo.ro
Adrian Mutu și-a vărsat din nou nervii pe Walter Zenga după ce, în urmă cu o lună, l-a criticat pe Cristi Chivu.
14:50
„Cine mi-a mărit salariul?” Întrebarea care l-a surprins pe Zeljko Kopic » E precaut înainte de meciul cu FC Argeș: „E o echipă de play-off” # Golazo.ro
FC ARGEȘ - DINAMO. Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul „câinilor”, a prefațat confruntarea ce deschide etapa #14 din Liga 1.
14:10
LPF ne transmite prin Justin Ștefan că derby-ul care era „programat” pentru 7 decembrie s-ar putea juca în altă zi, din cauza alegerilor la Primăria Capitalei.
14:10
Oficial: Bergodi a preluat U Cluj Italianul antrenează a zecea echipă românească din carieră » Pe câte sezoane a semnat cu „șepcile roșii” # Golazo.ro
Cristiano Bergodi (61 de ani) a fost prezentat oficial de Universitatea Cluj. Contractul italianului cu echipa clujeană este valabil până în 2027.
14:00
FCSB - Bologna LIVE de la ora 19:45, în etapa #3 din Europa League » 30.000 de spectatori sunt așteptați pe Arena Națională # Golazo.ro
FCSB și Bologna se întâlnesc în cadrul rundei #3 a fazei principale din Europa League. Partida este în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1, de la ora 19:45.
Acum 12 ore
13:40
U Craiova - Noah LIVE de la 22:00, în etapa #2 » Oltenii sunt în căutarea primei victorii din istorie în Conference League # Golazo.ro
Universitatea Craiova și Noah se întâlnesc în cadrul rundei #2 din Conference League, pe stadionul „Ion Oblemenco”.
13:30
Cine transmite la TV Unde se văd partidele FCSB - Bologna și U Craiova - Noah din Europa și Conference League # Golazo.ro
FCSB și Universitate Craiova intră din nou în focul competiților europene. Partidele vor putea fi urmărite în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe două posturi TV. Detalii, mai jos.
13:00
Puștiul care a scris istorie! FOTO. Jucătorul de 17 ani de la Bayern Munchen a doborât două recorduri în meciul său de debut în Liga Campionilor # Golazo.ro
Bayern Munchen - Club Brugge 4-0. Lennart Karl (17 ani), aripa dreapta a germanilor, a doborât două recorduri în meciul său de debut în Liga Campionilor.
12:50
Vraciul folosit de FCSB e criticat dur Medic sportiv român, despre metodele faimoasei Marijana Kovacevic : „Dacă folosește placentă de la un om cu anumite boli?” # Golazo.ro
Ion Bogdan Codorean, medic primar ortoped și traumatolog, doctor în medicină, și specializat în traumatologia sportivă, a criticat metodele folosite de celebrul vraci Marijana Kovacevic.
12:20
Record în Liga Campionilor Spectacolul a întrecut toate așteptările. Câte goluri s-au marcat în etapa 3 » Românii au strălucit # Golazo.ro
S-a stabilit un nou record privind numărul de goluri marcate într-o singură etapă din Liga Campionilor.
12:00
Salah, luat la țintă de fani Superstarul egiptean, criticat aspru după victoria de senzație a lui Liverpool: „Să renunțe la prostiile astea!” # Golazo.ro
Fanii lui Liverpool i-au sărit în cap lui Mohamed Salah (33 de ani), după victoria înregistrată de „cormorani” cu Eintracht Frankfurt, 5-1, în etapa #3 din Liga Campionilor.
11:50
A recunoscut că și-a ucis tatăl Detalii cutremurătoare despre crima comisă de un pilot care putea ajunge în Formula 1 » De la ce a pornit totul # Golazo.ro
Antolin Gonzalez, fost pilot din motorsport, a recunoscut că și-a ucis tatăl în luna iulie a acestui an.
11:20
Edi explică de ce a rămas Iordănescu, după ce a fost reconfirmat în funcție la Legia: „Am o concluzie clară. Fanii merită o explicație” # Golazo.ro
Edi Iordănescu, antrenorul Legiei Varșovia, a vorbit în premieră despre hotărârea de a rămâne pe banca polonezilor.
11:00
Alegerile încurcă „Derby de România” Se schimbă ziua de disputare a meciului FCSB - Dinamo! Anunțul făcut de un oficial LPF # Golazo.ro
Justin Ștefan, secretarul general al LPF, a anunțat că programarea derby-ului FCSB - Dinamo din etapa #19 a Ligii ar putea fi influențată de alegerile pentru Primăria București.
10:30
„Preferă să se obosească pentru emiri!” Sinner a devenit ținta atacurilor italienilor, după ce a refuzat să joace la Cupa Davis » Răspunsul ferm al sportivului # Golazo.ro
Jannik Sinner (24 de ani, #2 ATP) a decis să refuze convocarea Italiei pentru turneul final al Cupei Davis, fapt care a stârnit mai multe critici din partea concetățenilor săi.
10:10
Jaqueline Cristian, eliminată Românca a fost învinsă fără drept de apel la Tokyo, dar a obținut o performanță unică în carieră # Golazo.ro
Jaqueline Cristian (27 de ani, #42 WTA) a fost eliminată în optimile turneului WTA 500 de la Tokyo (Japonia).
10:00
„O ruşine mondială!” Mihai Stoica nu s-a abținut după umilința trăită de FCSB înainte de meciul cu Bologna: „Lamentabil!” » Are un mesaj pentru suporteri # Golazo.ro
METALOGLOBUS - FCSB 2-1. Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al roș-albaștrilor, a comentat înfrângerea campioanei României.
Acum 24 ore
07:20
Cătălin Tolontan Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat # Golazo.ro
Ion Crăciunescu a fost prezent în mod intens la televiziuni și pe siteurile de sport. Până acum un an.
22 octombrie 2025
23:30
Ce se întâmplă cu Giuleștiul Președintele de la CS Rapid, despre problemele cu banii și despre stadion: „Vom semna curând actele” # Golazo.ro
Vlad Andronescu (42 de ani), președintele Clubului Sportiv Rapid, a precizat că stadionul Giulești nu va intra sub sechestru, în ciuda datoriilor foarte mari.
23:30
Italienii nu l-au uitat Ce a scris presa din peninsulă despre Denis Alibec înainte de duelul cu fosta sa echipă # Golazo.ro
Presa italiană a făcut o radiografie a carierei lui Denis Alibec (33 de ani), atacantul celor de la FCSB și fost jucător al celor de la Bologna.
23:30
Raji Ayomide (19 ani), mijlocaș defensiv din Nigeria, a semnat, astăzi, cu Universitatea Cluj.
23:30
Zverev, contre cu Becker Ce i-a transmis tenismenul german fostului câștigător de la Wimbledon: „Caută puțină atenție” # Golazo.ro
Alexander Zverev (28 de ani, #3 ATP) i-a răspuns lui Boris Becker (57 de ani), după ce fostul tenismen l-a criticat pe sportiv.
22:50
„Cu FCSB, fără teamă” Antrenorul secund al Bolognei abia așteaptă meciul din Europa League: „Am studiat echipa, respectăm Steaua București” # Golazo.ro
Daniel Niccolini (42 de ani), antrenorul secund al Bolognei, și Lukasz Skorupski (34 de ani), portarul echipei, au prefațat partida cu FCSB din Europa League.
22:40
Alibec își cere scuze Fotbalistul va merge în fața Peluzei Nord, înainte de meciul cu Bologna # Golazo.ro
Denis Alibec (34 de ani), atacantul celor de la FCSB, vrea să își ceară scuze în fața Peluzei Nord, înaintea meciului cu Bologna.
22:30
Scenografie monumentală Cine e copilul care apare în desenul din peluza lui Real Madrid: imaginea a avut un impact major # Golazo.ro
Real Madrid a afișat o scenografie specială, în onoarea fostului său fotbalist, Lucas Vazquez
21:50
VARIANTĂ-SURPRIZĂ PENTRU FCSB Fundașul care ar putea juca titular în campionat + Mihai Stoica despre cine va intra cu Bologna: „Eu nu dau echipa. E suficient că o dă [Becali]” # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), managerul general al celor de la FCSB, a dezvăluit că „roș-albaștrii” doresc să rezolve problemele de lot prin promovarea lui Andrei Dăncuș (16 ani).
Ieri
21:30
S-a izbit cu mașina de stâlp FOTO. Căpitanul unei echipe din România a făcut accident în centrul orașului, după ce a consumat alcool # Golazo.ro
Marian Ilie (22 de ani), căpitanul echipei Cetatea 1932 Suceava, s-a izbit cu mașina de un stâlp din centrul orașului, fiind sub influența alcoolului.
21:00
„O idee nebunească” Cum vrea să conducă rivalul lui FCSB echipa, deși este internat în spital: „Așa va da instrucțiuni” # Golazo.ro
Presa din Italia a dezvăluit cum ar putea Vicenzo Italiano, antrenorul Bolognei, să-și coordoneze echipa în meciul cu FCSB din Europa League.
20:30
Când revine Petrescu la CFR Ioan Varga despre demiterea lui Mandorlini: „Nu pot risca să pierd un an” # Golazo.ro
Ioan Varga (54 de ani), patronul celor de la CFR Cluj, regretă încheierea colaborării cu Andrea Mandorlini (65 de ani).
20:20
Unde se joacă Dinamo - CFR Cluj „Câinii” au stabilit stadionul pentru duelul cu vicecampioana României + cât costă biletele # Golazo.ro
Dinamo a anunțat unde se va disputa meciul cu CFR Cluj, din cadrul etapei #15 din Liga 1.
20:00
