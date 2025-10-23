Bucureștiul își alege primarul: Calendarul activităților a fost publicat în Monitorul Oficial

13:50

România a învins dramatic Austria și are un moral bun înaintea meciurilor din barajul pentru Cupa Mondială din 2026, programate în primăvara anului următor. Mai sunt șanse teoretice și pentru calificarea directă, dar acestea sunt infime, privind calculele. La turneul final se califică direct câștigătoarele grupelor, iar în acest moment situația din grupa României arată astfel, cu două etape rămase de disputat: