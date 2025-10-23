Bolojan: Nu pot să trădez această societate, nu pot să-mi bat joc de omul ăla care merge de dimineaţă până seara la lucru
StirileProtv.ro, 23 octombrie 2025 22:50
Premierul Ilie Bolojan afirmă că proiectul privind reforma pensiilor magistraţilor este unul ”de fond” şi nu unul ”care mimează corecţiile”.
Acum 15 minute
23:00
Furtul de la Luvru. Peste 150 de prelevări de urme ADN ridicate de la fața locului # StirileProtv.ro
Peste „150 de prelevări de urme ADN, papilare şi de alte feluri au fost realizate'' la faţa locului în urma furtului de bijuterii de la Muzeul Luvru, a detaliat joi procuroarea Parisului, Laure Beccuau, care s-a declarat ''optimistă'', informează AFP.
Acum 30 minute
22:50
Bolojan: Nu pot să trădez această societate, nu pot să-mi bat joc de omul ăla care merge de dimineaţă până seara la lucru
Premierul Ilie Bolojan afirmă că proiectul privind reforma pensiilor magistraţilor este unul ”de fond” şi nu unul ”care mimează corecţiile”.
Acum o oră
22:40
Calendarul oficial al alegerilor din Capitală de pe 7 decembrie. Până când se pot depune candidaturile # StirileProtv.ro
Candidaturile pentru Primăria Capitalei se pot depune începând cu 12 noiembrie, iar campania electorală va avea loc între 22 noiembrie și 6 decembrie.
22:30
FCSB, învinsă de Bologna pe Arena Națională, scor 1-2, în a treia etapă din Europa League # StirileProtv.ro
Echipa italiană Bologna FC a învins joi, în deplasare, scor 2-1, formaţia bucureşteană FCSB, în a treia etapă din Europa League.
Acum 2 ore
22:00
Alertă într-o țară NATO. Două avioane militare rusești au pătruns pentru scurt timp în spațiul aerian # StirileProtv.ro
Două avioane militare rusești au intrat joi pentru aproximativ 18 secunde în spațiul aerian al Lituaniei, stat baltic membru NATO, a anunțat armata lituaniană, potrivit Reuters.
22:00
Trei polițiști din Timiș, reținuți în dosarul bijuteriilor din Turcia. Sume uriașe și aur, descoperite în urma perchezițiilor # StirileProtv.ro
11 persoane, între care trei ofiţeri de poliţie din Timiş, au fost reţinute, iar alte şase au fost puse sub control judiciar, joi, într-un dosar penal referitor la bijuterii aduse din Turcia.
21:40
Miros puternic de gaz în Mioveni, alimentarea oprită în zeci de imobile. Aproape 300 de persoane, evacuate preventiv # StirileProtv.ro
În 26 de imobile din Mioveni s-a oprit joi alimentarea cu gaz, iar aproape 300 de persoane au fost evacuate preventiv, anunță ISU Argeș.
Acum 4 ore
21:00
Zelenski: Ucraina va cumpăra arme din UE şi SUA dacă liderii europeni îi aprobă împrumutul finanţat cu activele Rusiei # StirileProtv.ro
Volodimir Zelenski a cerut joi liderilor UE să aprobe rapid un împrumut de 140 de miliarde de euro, finanțat din fondurile rusești înghețate, promițând că banii vor fi folosiți pentru cumpărarea de arme din Europa și SUA.
21:00
Donald Trump afirmă că îşi va retrage sprijinul pentru Israel în cazul anexării Cisiordaniei # StirileProtv.ro
Donald Trump a avertizat că Israelul va pierde „sprijinul Statelor Unite" dacă va anexa Cisiordania, într-un interviu acordat revistei Time şi publicat joi, relatează AFP.
20:40
Legea sănătății, promulgată de președinte. Servicii spitalicești decontate integral pentru pacienții cu boli grave # StirileProtv.ro
Președintele Nicușor Dan anunță că săptămâna aceasta a promulgat legea care va permite implementarea unei reforme importante în domeniul sănătății, parte din pachetul de legi pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament.
20:40
Directorul Termocentrale Constanţa a fost găsit spânzurat în propria locuinţă. A fost deschisă o anchetă # StirileProtv.ro
Directorul Termocentrale Constanţa, Daniel Popa, a fost găsit spânzurat, joi, în propria locuinţă. Poliţiştii au deschis o anchetă în acest caz.
20:40
Horoscop 24 octombrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu răscoliri emoționale. Se întâmplă lucruri inedite care scot de la noi niște reacții eliberatoare. Adevărate declicuri.
20:20
România va trece la ora de iarnă în noaptea de sâmbătă spre duminică. Ceasurile se dau înapoi cu o oră, iar noi toți vom dormi mai mult.
20:20
Vladimir Putin: Rusia nu va ceda presiunilor SUA și va răspunde puternic oricărui atac. Dialogul cu Trump rămâne o opțiune # StirileProtv.ro
Președintele rus Vladimir Putin a afirmat că Moscova nu va ceda presiunilor SUA sau altor țări și a avertizat că va răspunde puternic oricărui atac asupra Rusiei. Totodată, a sugerat continuarea dialogului cu președintele american Donald Trump.
20:20
„Cursa” – cel mai ambițios film românesc de acțiune. Denis Hanganu: „O experiență cu totul irepetabilă” # StirileProtv.ro
Iubitorii de viteză și mașini sunt invitați la cinema să vadă filmul „Cursa” – cea mai ambițioasă producție românească, în care cascadoriile se îmbină cu efectele speciale.
20:20
Cine sunt tinerii găsiți morți într-o mașină, lângă lacul Frumoasa. Bianka era împuşcată în piept, iar Toni în cap # StirileProtv.ro
Destin frânt pentru doi tineri de 19 și 20 de ani din județul Harghita. Bianka și Toni au fost găsiți fără viață miercuri seara într-o mașină, în apropierea Lacului Frumoasa.
20:20
Capitala, lăsată fără titlul de „cel mai bun oraș în care să trăiești în România”. Noul lider conduce la capitolul „vibrație” # StirileProtv.ro
Divertismentul este factorul cu cea mai mare influență în performanța unui oraș. Potrivit unui barometru recent, tot mai mulți oameni aleg să stea în locuri în care au ce să facă în timpul liber.
20:10
Trump a trecut la fapte. Lovește puternic „fabrica de bani” a lui Putin ca să îl constrângă să oprească războiul # StirileProtv.ro
„Lipsa unui angajament serios față de procesul de pace” din partea lui Vladimir Putin a determinat Washingtonul să impună sancțiuni celor mai mari companii petroliere rusești.
20:00
Brigitte Bardot, după apariţia unor zvonuri privind starea sa de sănătate. „Sunt bine şi nu am de gând să-mi iau rămas-bun” # StirileProtv.ro
„Sunt bine", a dat asigurări miercuri seară actriţa franceză Brigitte Bardot, într-un mesaj postat pe reţeaua socială X, în replică la zvonurile apărute online privind starea sa de sănătate, informează joi AFP.
19:50
Moment stânjenitor pe scena unui concurs de frumusețe. Miss Panama urcă din greșeală pe scenă în locul Miss Paraguay. VIDEO # StirileProtv.ro
Miss Panama, Isamar Herrera, a devenit virală după o gafă petrecută pe scena finalei Miss Grand International 2025, sâmbătă, la Bangkok.
19:50
ANPC, sub lupa Ministerului Economiei. Ce nereguli grave au fost descoperite de Corpul de Control # StirileProtv.ro
Ministerul Economiei a descoperit nereguli majore la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor.
19:50
Buletinele cu cip încă nu pot fi folosite. Aproape 800.000 de oameni trebuie să prezinte o adeverință pentru adresă # StirileProtv.ro
La mai bine de o jumătate de an de la lansare, multe instituții din țară nu au încă aparatele necesare pentru a citi buletinele electronice.
19:50
Calea Victoriei, artera luxului din Capitală. Spațiile comerciale costă echivalentul unui Logan pentru fiecare metru pătrat # StirileProtv.ro
După ani în care își pierduse strălucirea, Calea Victoriei este iar cea mai importantă arteră a Bucureștiului, dar și cea mai scumpă.
19:50
Se contruiește o nouă fabrică de armament. România devine un jucător important în industria globală de apărare # StirileProtv.ro
România devine un nou centru strategic în industria globală de apărare. Compania sud-coreeană Hanwha Aerospace a anunțat construirea unei fabrici de obuziere în județul Dâmbovița.
19:40
Falsul căpitan SRI care a recrutat posesori de arme, reţinut şi propus pentru arestare. Ce au găsit poliţiştii la percheziţii # StirileProtv.ro
Falsul căpitan SRI, în vârstă de 27 de ani, a recrutat posesori de arme, inclusiv foști combatanți retrași din MApN, pentru „misiuni secrete” și le-a făcut legitimații false. A fost reținut și propus pentru arestare joi.
19:40
DNA, percheziții în Brașov într-un dosar de corupție. Directoarea DSP ar fi primit mită pentru simularea unor programe # StirileProtv.ro
Procurorii DNA au descins la Direcția de Sănătate Publică Brașov, la Spitalul Județean și la Spitalul de Copii, dar și la alte 15 adrese, într-un nou dosar de corupție. Vizați ar fi funcționari.
19:40
Cadavrul unei persoane dispărute în inundațiile devastatoare din Spania, în octombrie 2024, a fost găsit după un an # StirileProtv.ro
Cadavrul uneia dintre persoanele dispărute în inundaţiile masive din octombrie 2024 produse în regiunea Valencia din Spania a fost recuperat la aproape un an de la producerea catastrofei, a anunţat joi tribunalul din Valencia.
19:40
Se lansează „legea Rahova”. Primarul interimar al Capitalei zice că îi face proprietari pe sinistrați, Guvernul îl contrazice # StirileProtv.ro
Autoritățile vor analiza problemele semnalate de cetățeni în procesul greoi de intervenție în cazul scurgerilor de gaz.
19:30
J.D. Vance și Marco Rubio resping ferm ideea anexării Cisiordaniei de către Israel. „Stupidă” # StirileProtv.ro
Vicepreședintele american J.D. Vance a denunțat drept „o lovitură politică foarte stupidă” votul preliminar din Parlamentul israelian privind anexarea Cisiordaniei ocupate, alăturându-se criticilor exprimate anterior și de secretarul de Stat Marco Rubio.
19:30
Scandal diplomatic. Peste 600 de suporteri unguri au fost întorși la granița cu Austria de Ministerul de Interne # StirileProtv.ro
Ministerul de Interne al Austriei a refuzat accesul suporterilor Ferencváros Budapesta la meciul din Europa League contra FC Salzburg, iar clubul maghiar a anunțat că va iniția acțiuni legale.
19:30
Reacția medicului care a încercat să intre în Ambasada Rusiei de la București. A fost lăsat să plece acasă fără restricție # StirileProtv.ro
Incident de securitate la Ambasada Federației Ruse din Capitală. Un medic stomatolog din Pitești a pus în alertă Jandarmeria și Brigada Antiteroristă a SRI, după ce ar fi încercat să intre cu mașina în poarta reprezentanței diplomatice.
19:20
Adolescenții români, în topul european al dependenților de alcool, țigări și jocuri de noroc. Social-media, un drog periculos # StirileProtv.ro
Specialiștii vin cu un avertisment: „Supravegheați-vă copiii!” Asta nu înseamnă că trebuie să le impuneți restricții, însă fiți foarte atenți la anturajul lor.
19:20
Aeronava prăbușită în Vaslui zbura pe cod galben de ceață. Un muncitor a văzut momentul tragediei: „Venea spre mine” # StirileProtv.ro
Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit în Vaslui, în condiții de ceață. Pilotul, un om de afaceri cunoscut în zona Moldovei, a murit la impactul cu solul.
Acum 6 ore
19:10
Ce este asomatorul, dispozitivul găsit lângă trupurile tinerilor morți în mașină. Cuplul urma să plece la muncă în Olanda # StirileProtv.ro
Moartea în condiții înfiorătoare a doi tineri, o fată de 19 ani și un băiat cu un an mai mare este anchetată de autorități. Ambii au fost găsiți într-o mașină în zona Lacului Frumoasa din județul Harghita.
18:50
Mai mulți spectatori au fost provocați să se radă în cap pentru a vedea în avanpremieră filmul „Bugonia” cu Emma Stone # StirileProtv.ro
Fanii regizorului grec Yorgos Lanthimos au avut şansa de a participa la o proiecţie în avanpremieră a comediei SF ''Bugonia'', luni seară în Los Angeles, cu condiţia să accepte să se radă în cap în foaierul cinematografului, informează Reuters.
18:40
OMS, date îngrijorătoare: Cel puţin 7 miliarde de dolari sunt necesari pentru reconstrucţia sistemului de sănătate din Gaza # StirileProtv.ro
Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a declarat joi că estimează că cel puţin 7 miliarde de dolari sunt necesari pentru reconstrucţia sistemului de sănătate din Fâşia Gaza, relatează AFP.
18:30
Surse apropiate lui Putin confirmă: Nu are niciun gând să oprească războiul. Ce urmărește Kremlinul # StirileProtv.ro
Kremlinul a respins ideea unei încetări a focului pe actuala linie a frontului în Ucraina, ceea ce a dus la anularea summitului între preşedintele rus Vladimir Putin şi omologul său american Donald Trump la Budapesta, relatează joi The Kyiv Post.
18:30
Climate Change Summit confirmă rolul României în conversația globală despre climă, competitivitate și inovație # StirileProtv.ro
PARTENERIAT Climate Change Summit a confirmat rolul României ca platformă regională pentru dialog și soluții privind tranziția verde și competitivitate.
18:00
Republica Moldova caută studenți în India. Campanii la promovare la TV și radio pentru universitățile moldovenești # StirileProtv.ro
Republica Moldova desfășoară campanii de promovare la televiziuni și posturi de radio din India pentru a atrage studenți, a anunțat joi ministrul Educației de la Chișinău, Dan Perciun.
17:50
Stelian Bujduveanu: Primăria Capitalei va reconstrui imobilele avariate în explozie, vor rămâne în proprietarea oamenilor # StirileProtv.ro
Primarul interimar al Bucureștiului, Stelian Bujduveanu, anunță că actul normativ privind blocul din Calea Rahovei va permite Primăriei să reconstruiască imobilele avariate, care vor rămâne proprietatea celor afectați.
17:50
Sprijin financiar de 50 de lei lunar pentru plata facturilor la energie, în Sectorul 5. Cine ar putea primi timp de un an # StirileProtv.ro
Oamenii vulnerabili din Sectorul 5 vor primi sprijin financiar de 50 de lei lunar pentru plata facturilor la energia electrică, conform unui proiect de hotărâre adoptat în şedinţa Consiliului Local de joi.
17:40
Volodimir Zelenski negociază cu țările europene pentru rachete Tomahawk, după ce Trump a exclus transferul către Ucraina # StirileProtv.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că negociază cu țări europene care dețin rachete americane Tomahawk, pentru ca Ucraina să le primească, după ce președintele SUA, Donald Trump, a exclus momentan transferul acestor arme către Kiev.
17:40
Un bărbat din Cluj a înșelat oameni cu 25.000 lei, pretinzând că mama lui e bolnavă. Cum le câștiga încrederea # StirileProtv.ro
Un individ din Târgu Mureș este acuzat că ar fi provocat un prejudiciu de cel puțin 25.000 de lei prin același scenariu. Pretindea că are o mamă bolnavă și trebuie să se cazeze în Cluj-Napoca, în perioada tratamentului ei.
17:40
A fost numit un nou şef interimar la ATI de la Spitalul ”Sfânta Maria” din Iași, unde au murit şapte copii # StirileProtv.ro
Conducerea Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii "Sfânta Maria" Iaşi a anunţat, joi, numirea unui alt medic în funcţia de şef interimar al secţiei ATI.
17:40
Reacțiile a două americance, la pelerinajul Sfântului Dumitru din București: „Nu știm ce s-a întâmplat aici” # StirileProtv.ro
Procesiunea Calea Sfinților din București, organizată anual în cinstea celor doi sfinți Dumitru, venerați de credincioșii ortodocși pe 26 și 27 octombrie, a deschis pelerinajul care va dura o săptămână.
17:30
Noi detalii în cazul tinerei care a murit după ce a născut într-o clinică privată din Constanța. A fost deschis dosar penal # StirileProtv.ro
Procurorii din Constanța au deschis un dosar de ucidere din culpă în cazul tinerei de 29 de ani, care a murit acum două săptămâni la spitalul județean, după ce a născut într-o clinică privată.
17:30
Examenul scris pentru specialiștii în Medicina de Urgență va fi reluat. Anunțul Ministrului Sănătății, după contestații # StirileProtv.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat joi că examenul pentru obținerea titlului de medic specialist în Medicina de Urgență va fi reluat pe 28 octombrie, la ora 10:00.
17:30
Scandal violent în Bistrița. O femeie, fostul iubit și mama acestuia s-au bătut într-o parcare # StirileProtv.ro
Scandal violent, între o femeie din Bistrița, fostul ei iubit și mama acestuia. Cei trei s-au bătut într-o parcare, iar autoritățile au emis două ordine de protecție.
17:30
Centrala nucleară de la Zaporojie a fost reconectată la alimentarea cu energie electrică # StirileProtv.ro
Alimentarea cu energie electrică a centralei nucleare Zaporojie din Ucraina a fost restabilită după o întrerupere-record de o lună, a anunţat joi Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA), relatează AFP.
17:30
Metoda „Accidentul” lovește din nou. Bătrâne înșelate cu zeci de mii de lei de un deținut din penitenciar # StirileProtv.ro
Clasica metodă de înșelăciune „accidentul” continuă să producă pagube, iar inculpații își înșală victimele chiar din penitenciare.
