Cornel Păsat, primele declarații după ce soția lui s-a întors acasă! Au revenit la sentimente mai bune, dar nu dorm împreună: "Pericolul nu a trecut..."
SpyNews, 23 octombrie 2025 22:50
Cornel Păsat a vorbit despre împăcarea cu soția lui în cadrul unei intervenții în direct la SpyNews TV. După o perioadă tensionată, soția lui s-a întors acasă, iar el a mărturisit că sentimentele lor au început să se îmbunătățească. Totuși, relația lor nu este încă complet rezolvată.
Alte ştiri de SpyNews
Acum 30 minute
22:50
Acum o oră
22:40
Încă un livrator a fost bătut. Incidentul a avut loc în Deva. Motivul pentru care tânărul a fost lovit de un alt bărbat # SpyNews
Un livrator de mâncare a fost bătut, seara, după ce programul i se terminase. Incidentul a avut loc în Deva. Tânărul a fost lovit în față, prin casca de protecție, și a povestit chiar el pe rețelele de socializare întreaga situație.
22:20
Fanii au observat imediat schimbarea. Care este motivul pentru care Cristina Ciobănașu și iubitul au rărit aparițiile împreună! Ce s-a întâmplat și ce spune actrița | VIDEO # SpyNews
Cristina Ciobănașu și iubitul ei, Alexandru Mureșan, trăiesc o frumoasă poveste de iubire de patru ani, însă, în ultima perioadă, fanii au observat că apar tot mai rar împreună. În exclusivitate pentru Spynews.ro, actrița a explicat motivul pentru care s-au expus mai puțin în mediul online și cum au ajuns la această decizie.
22:20
Cum arată viaţa lui Cristian Boureanu după scandalul cu iz penal! S-a făcut bărbat de casă! Cuminte şi devreme acasă! Imagini rare cu politicianul # SpyNews
Cristian Boureanu a fost acuzat în urmă cu câteva luni de o domnișoară că a agresat-o sexual. Fostul politician pare că s-a făcut bărbat cuminte și de casă, după scandalul în care a fost implicat. Cum arată viața lui în prezent.
22:20
Rocsana Marcu trăiește pe picior mare şi la Dubai, şi la Bucureşti! Unde a fost filmată de paparazzii Spynews.ro # SpyNews
Rocsana Marcu, cunoscuta vedetă de televiziune, se pare că aduce viața luxoasă din Dubai pe meleaguri românești. Fosta prezentatoare TV a fost surprinsă unde numai oamenii cu bani mulți își permit să meargă.
22:20
Declarații exclusive! Cătălin Cazacu spune lucrurilor pe nume! Are sau nu loc gelozia în relația lui cu iubita| VIDEO # SpyNews
Cătălin Cazacu a făcut declarații savuroase pentru Spynews.ro! Prezentatorul TV a dat cărțile pe față! Am aflat detalii din relația pe care campionul la motociclism o ține departe de ochii curioșilor. Are sau nu loc gelozia în viața celor doi!?
22:20
Are tot ce-i trebuie, dar mama își dorește mai mult de la ea! Andreea Frățilă, confesiuni neașteptate. Ce-i cere cea care i-a dat viață | VIDEO # SpyNews
Este una dintre cele mai apreciate prezentatoare TV la ora actuală, are tot ce îi trebuie, însă mama își dorește mai mult de la ea. Andreea Frățilă a făcut confesiuni neașteptate. Ce-i cere cea care i-a dat viață!
22:20
Gest neașteptat al șoferului care a ucis-o pe zebră pe mămica din Apărătorii Patriei | Nu mai e „bombardier” # SpyNews
Sebastian Ș., care mai ieri își dorea să fie vedetă, postând filme în care apărea gonind cu peste 200 km/h, nu mai vrea publicitate. Vrea un proces discret, în urma căruia să fie lăsat acasă, în arest la domiciliu.
22:20
Victorie incredibilă a polițistului care a violat o studentă leșinată din cauza drogurilor | Detalii exclusive # SpyNews
Decizie definitivă, în dosarul polițistului pervers de la IPJ Cluj, care a violat o studentă aflată în stare de inconștiență, după ce a fost drogată: magistrații i-au micșorat pedeapsa!
Acum 2 ore
22:10
Locatarii rămași fără casă, în urma exploziei din Rahova, vor deveni proprietari, după ce blocul va fi reconstruit. Ce sume vor primi oamenii pentru cheltuieli urgente # SpyNews
Blocul în care s-a produs explozia din Rahova va fi reconstruit, au anunțat autoritățile. După ce va ridicat, locatarii care și-au pierdut casele în urma deflagrației vor deveni proprietari. Primarul interimar al Capitalei a anunțat și că toate familiile vor beneficia de un ajutor financiar pentru cheltuieli urgente.
22:00
Directorul general al Termocentrale Constanța a fost găsit spânzurat! Daniel Popa avea 43 de ani # SpyNews
Tragedie la Termocentrala Constanța! Daniel Popa, directorul general al unității, a fost găsit spânzurat în incinta instituției. Avea 43 de ani.
21:40
Kim Kardashian spune că a suferit de sindromul Stockholm în timpul relației cu Kanye West. Dezvăluirile făcute de divă la aproape 5 ani de la divorț # SpyNews
În timpul premierei sezonului 7 al serialului The Kardashians, Kim Kardashian a vorbit deschis despre dificultățile pe care le-a întâmpinat din cauza comportamentului imprevizibil al fostului ei soț, Kanye West.Ea a recunoscut că „s-a simțit întotdeauna foarte rău, l-a protejat mereu și a vrut întotdeauna să-l ajute” pe fostul ei soț după ce a divorțat de el în 2021.
21:20
Mara Bănică, conversație savuroasă cu Dima! Ce îi spune fiul adolescent jurnalistei de la Antena Stars # SpyNews
Pe lângă că este prezentatoare, Mara Bănică are și cel mai important rol din viața ei, acela de mamă. Jurnalista are doi copii, pe Donca, în vârstă de trei ani și pe Dima, deja adolescent. Prezentatoarea de la Spynews TV a făcut publică o parte dintr-o conversație pe care a avut-o de curând cu fiul ei.
Acum 4 ore
20:30
Ce bilet a primit Andra Voloș în avion, de la o doamnă. Ce scria în el a lăsat-o fără cuvinte: "M-a emoționat profund..." # SpyNews
Andra Voloș a trăit un moment emoționant în avion, când o doamnă i-a oferit un bilet cu un mesaj special. Vedeta a fost profund impresionată de cuvintele scrise pe foaia de hârtie.
20:30
Mireasa - Capriciile iubirii. Cum a fost primit Alexandru în casa fetelor. Reacția lui, după ce a fost întrebat dacă este atras de Nicoleta # SpyNews
Alexandru a intrat ieri în casa Mireasa. Concurentul a putut să le cunoască pe fete, căci a fost invitat în casa lor. Tânărul a petrecut mai mult timp în compania Nicoletei, cu care a și glumit în special.
19:50
Artan, fostul solist de la Timpuri Noi, prima reacție, după ce ar fi sărutat cu forța o fată de 18 ani. Artistul este acuzat de agresiune sexuală # SpyNews
Mama unei fete de 18 ani susține că fiica ei a fost agresată de artistul Artan, fostul solist de la Timpuri Noi. Cântărețul ar fi sărutat-o cu forța pe fata de 18 ani, chiar dacă nu ar fi cunoscut-o și nici nu ar fi avut consimțământul ei. Artistul a făcut primele declarații despre incident.
19:50
Ritualul pe care Sânziana Negru îl face în fiecare dimineață: "Îmi place foarte mult..." Ce obicei are iubita lui Ștefan Floroaică de la Asia Express # SpyNews
Sânziana Negru, una dintre cele mai apreciate influencerițe din România, a dezvăluit că are un ritual pe care îl urmează în fiecare dimineață. Iubita lui Ștefan Floroaică a mărturisit că ziua ei e mult mai bună dacă o începe cu un moment de liniște doar pentru ea.
19:20
”M-am dat jos și am pupat pământul” Reacția fabuloasă a lui Liviu Vârciu după ce s-a întors din Africa # SpyNews
După o perioadă petrecută în Africa, Liviu Vârciu a revenit acasă și a avut o reacție care spune totul despre cât de dor i-a fost de casă. Artistul a mărturisit că, imediat ce a coborât din avion, a simțit nevoia să ”pupe pământul”.
19:20
Soția lui Miraj Tzunami intervine în scandalul dintre fiica ei și ginere. Livia Miraj o pune la punct pe soacra Iasminei: „Trebuia să-ți ții băiatul” # SpyNews
Fiica lui Miraj Tzunami este însărcinată și mai are împreună cu iubitul ei un copil. Iasmina ar fi trecut prin momente de coșmar din cauza partenerului ei, care ar fi bătut-o de doi ani, acuza Miraj Tzunami. În scandal a intervenit și Livia Miraj, care a pus-o la punct pe soacra Iasminei.
Acum 6 ore
18:10
Acces Direct. O mamă își caută cu disperare fiica. Tânăra ar fi plecat la muncă, în Germania. Ultima discuție dintre cele două # SpyNews
Ema are 20 de ani, iar familia ei nu mai știe nimic de ea de o săptămână. Tânăra ar fi plecat la muncă, în Germania, împreună cu o prietenă, iar mai apoi s-ar fi întors în România, dar nu acasă, ci ar fi mers acasă la prietena respectivă. Tânăra ar fi avut și un iubit de care mama ei nu ar fi știut.
17:40
Un livrator, bătut de un bărbat cu pumnii și picioarele, în București. Agresorul a fost condamnat în trecut pentru tentativă de omor # SpyNews
Un livrator de mâncare a fost bătut cu pumnii și picioarele, în București. Incidentul a avut loc în Sectorul 2. Agresorul a fost condamnat în trecut pentru tentativă de omor și a fost eliberat în luna ianuarie a acestui an.
Acum 8 ore
17:10
Mama fraților Pian a fost înmormântată astăzi. Elvis Pian, copleșit de durere. A fost eliberat din închisoare pentru câteva ore # SpyNews
Mama fraților Pian a fost înmormântată astăzi. Au fost momente grele pentru familia Pian. Elvis, care se afla în închisoare, a fost eliberat pentru câteva ore pentru a-și putea conduce mama pe ultimul drum.
16:40
Marilu Dobrescu, înțepătură la adresa fostului iubit, Iustin Petrescu? „Nu te mai fură nimeni la bani”. Cum este viața ei în prezent, în Australia # SpyNews
Marilu Dobrescu a renunțat în urmă cu câteva luni la viața în România și s-a mutat în Australia. Influencerița pare că trece printr-o perioadă bună, după situațiile mai puțin plăcute. Totuși, Marilu Dobrescu nu a uitat de oamenii care cândva au făcut parte din viața ei și pare că a avut un mesaj subtil pentru fostul iubit.
16:10
Episodul de astăzi vă propune un meniu complet, format dintr-un starter, chiftele din zucchini și cheddar, un fel principal, doradă la cuptor cu legume, şi un desert, clătită olandeză la cuptor.
16:00
Eveniment istoric! Papa Leon și Regele Charles s-au rugat împreună, în Capela Sixtină. Imaginile momentului din Vatican # SpyNews
Momente emoționante în Italia! Regele Charles a ajuns la Vatican, joi, și s-a rugat, alături de Papa Leon, în Capela Sixtină. Toate privirile sunt acum ațintite asupra Vaticanului, care are parte de vizita monarhului.
15:50
Criminalul care a ucis-o în tren pe tânăra ucraineancă riscă să fie condamnat la moarte! Familia tinerei, sfâșiată de durere # SpyNews
Bărbatul care a ucis cu sânge rece o tânără ucraineancă în tren riscă să fie condamnat la moarte! Cazul a cutremurat lumea întreagă. Iată ce spun părinții victimei!
15:50
Olivia Păunescu şi Olga Guţanu, impresii din Dubai şi China, sâmbătă, la „Vacanţă de vedetă” # SpyNews
Sâmbăta aceasta, de la ora 15.00, pregăteşte-te să călătoreşti din faţa ecranului alături de Laura Cosoi şi invitatele sale speciale, Olivia Păunescu, îndrăgita prezentatoare TV, şi Olga Guţanu, fotomodelul care a cucerit podiumurile şi... inima lui CRBL.
15:30
Iustina Loghin, cadou de mii de euro de la Cornel Luchian de ziua ei de naștere! Surpriza la care orice femeie ar visa # SpyNews
Iustina Loghin a fost surprinsă de Cornel Luchian cu un cadou fabulos! Fostul concurent de la Insula Iubirii a cheltuit câteva mii de euro pentru a o surprinde pe soția lui, de ziua ei de naștere!
15:30
Anuţa Motofelea, faţă în faţă cu adevărul. Paula Oltean o supune testului sincerităţii, sâmbătă, la „Petrecem în familie” # SpyNews
Mirela Vaida vă invită într-o seară specială, unde familia și voia bună sunt în centrul atenției! De Sfântului Dimitrie, se strâng artiști îndrăgiți și prieteni dragi, iar atmosfera de sărbătoare este completată de muzică autentică, scenete pline de haz și discuții de familie cum doar la “Petrecem în familie” găsiți.
Acum 12 ore
14:40
Prima reacție a familiei Biankăi, fata găsită moartă alături de iubit, în mașina din Harghita! Mama ei spera zilnic că o va găsi # SpyNews
Bianka și Tony au fost găsiți morți într-o mașina parcată în apropierea unei păduri din județul Harghita. Cei doi formau un cuplu de 1 an și au fost dați dispăruți timp de aproape de o săptămână. A apărut și prima reacție din partea famliei tinerei.
14:40
Vali Vijelie, despre ce înseamnă succesul. Declarații, duminică, la „Viața fără filtru-Infiltrați în culise” # SpyNews
Weekendul acesta, la „Viața fără filtru-Infiltrați în culise”, cu Natalia Mateuț, de la ora 17:00, te așteaptă povești sincere, inspiraționale și pline de emoție.
14:40
Femeia agresată de logodnicul polițist, mărturisiri șocante! Fiica acesteia nu mai era de acord cu relația mamei: "Cumva nu prea mai era de acord cu relația..." # SpyNews
Femeia bătută de logodnicul polițist până la leșin a făcut declarații tulburătoare, la Viața fără filtru de la Antena Stars. De asemenea, și agresorul și-a expus punctul de vedere. Iată ce au mărturisit!
14:40
Barbara Băcăuanu, despre cum sunt afectate zodiile în luna noiembrie! Previziuni astrologice, sâmbătă, la „Lumea nevăzută” # SpyNews
Sâmbătă, de la ora 14:00, pe Antena Stars, Dana Bălăceanu vă invită la o nouă ediție a emisiunii „Lumea nevăzută”, o incursiune fascinantă în energiile și vibrațiile care modelează realitatea noastră subtilă
14:10
De pe străzile Madridului, la o afacere de milioane în Anglia. Mircea Dobrea, „Lucrurie pe care le-am simţit atunci, mă fac acum să merg mai departe” # SpyNews
Mircea Dobrea, originar din Galați, este noul protagonist al următoarei ediții „Visul românesc-Succes internațional”, o ediție ce promite emoție, inspirație și o lecție de viață autentică.
14:00
Scene desprinse din junglă! Un individ și-a bătut cu bestialitate propriul cățel, într-un restaurant din București # SpyNews
Un individ a fost filmat în timp ce își bate cu cruzime propriul cățel. Animalul era legat de mânerul geamului, în interiorul unui restaurant din București. Gestul revoltător al agresorului a stârnit multe reacții. Iată ce pedeapsă riscă, conform legii.
14:00
Cine era, de fapt, pilotul avionului prăbușit din Vaslui. Avea 65 de ani și o carieră de succes # SpyNews
Tragedie în pădurea Băcani! Un avion s-a prăbușit, după ce pilotul acestuia nu a reușit să aterizeze. S-a aflat și cine este, de fapt, cel care conducea aeronava. Deține un celebru lanț de cafenele!
13:20
Cum a construit Anastasia Soare un imperiu de 1 miliard de dolari! Românca, intervievată de Oprah Winfrey: ”Plângeam în fiecare zi” # SpyNews
Anastasia Soare este, fără îndoială, una dintre cele mai de succes românce. A construit un imperiu de un miliard de dolari într-o perioadă când alții nici nu visau. Povestea româncei a impresionat-o chiar și pe Oprah Winfrey, care a fost curioasă să afle secretul succesului!
13:10
Ayana, fiica Ioanei Grama, și-a primit în avans cadoul de ziua ei din partea tatălui său. Ce i-a dăruit Alex Tăgurean micuței # SpyNews
În timp ce Ioana Grama se află în Dubai, fiica ei, Ayana, a rămas în grija fostului soț al influenceriței, Alex Tăgurean. Acesta i-a dăruit deja Ayanei cadoul pentru ziua ei, care va fi peste câteva zile. Micuța s-a bucurat mult!
12:40
Anca Lungu și-a luat fanii prin surprindere cu o schimbare de look spectaculoasă! Fosta prezentatoare TV și-a schimbat coafura, iar acum afișează un nou stil fresh și modern. Cum arată fosta prezentatoare TV în prezent.
12:30
Caz cutremurător în Bacău! Bebeluș mort, găsit pe câmp. Trupul neînsuflețit al micuțului era învelit în haine # SpyNews
Descoperire macabră în Bacău, după ce trupul neînsuflețit al unui bebeluș a fost găsit abandonat într-un câmp. Micuțul era învelit în haine și băgat în mai multe pungi. Polițiștii investighează cazul.
12:10
Grațian Pian, distrus de durere, la priveghiul mamei sale. Tzanca Uraganu și Miraj Tzunami, prezenți # SpyNews
Tragedie după tragedie în familia Pian! După ce și-a pierdut doi copii, Gena, mama fraților Duduianu, și-a dat ultima suflare în data de 21 octombrie. Trupul neînsuflețit al acesteia a ajuns acasă, iar Grațian Pian, fiul ei, este distrus de durere.
12:00
Ei sunt Bianka și Tony, tinerii găsiți morți într-o mașină din Bacău! Ambii au fost împușcați. Ce au găsit polițiștii lângă autoturism # SpyNews
Descoperire tulburătoare pe un câmp din Bacău, aproape de Miercurea Ciuc! Bianka și Tony au fost găsiți morți într-o mașină. Băiatul a fost împușcat în cap, iar fata era împușcată în piept. Polițiștii au găsit un asomatizor lângă mașina lor.
11:50
Victoria Beckham, despre presupusa idilă a soțului său, David Beckham, cu fosta asistentă, Rebecca Loos. Creatoarea de modă a făcut mărturisiri emoționante # SpyNews
Victoria Beckham a vorbit deschis despre căsnicia ei cu David Beckham. Mai mult, creatoarea de modă a făcut mărturisiri și despre presupusa idilă a fostului fotbalist cu o asistentă, Rebecca Loos.
11:50
Cine este bărbatul care a vrut să intre cu mașina în Ambasada Rusiei din București. Ar fi medic și ar fi consumat droguri # SpyNews
Incident halucinant în București! Un bărbat a vrut să intre cu mașina în Ambasada Rusiei, în noaptea de miercuri spre joi, până când a fost oprit de jandarmi. Șoferul ar fi un medic stomatolog foarte cunoscut și ar fi consumat droguri.
11:50
Meteorologii anunță vreme rea în aproape toată țara în acest sfârșit de săptămână! E în vigoare o avertizare cod galben # SpyNews
Se strică vremea în România! Temperaturile scăzute revin în mare parte din țară, iar meteorologii au emis o avertizare de cod galben pentru ce va afecta aproape toate regiunile țării. Află din rândurile de mai jos care sunt zonele vizate.
11:40
Jador, cum rar l-ai mai văzut! În ce condiții trăia manelistul când era sărac. A făcut mărturisiri emoționante: "Dormeam în aceeași cameră..." # SpyNews
Jador nu a uitat de unde a plecat, drept dovadă, le-a împărtășit fanilor povestea lui de viața în repetate rânduri. Recent, manelistul a explicat în ce condiții trăia în perioada în care era sărac. Cu toate acestea, nu a renunțat niciodată la visul lui. Iată ce mărturisiri a făcut!
11:20
Avion prăbușit în pădurea Băcani! Pilotul nu ar fi putut ateriza din cauza condițiilor meteo # SpyNews
Un avion s-a prăbușit în pădurea Băcani! Primele informații arată că pilotul nu ar fi reușit să aterizeze din cauza condițiilor meteo dificile. Oamenii legii sunt deja la fața locului pentru a investiga circumstanțele exacte ale incidentului.
11:00
Fiica lui Miraj Tzunami, de urgență la spital, după scandalul cu iubitul. Iasmina este însărcinată “Pentru cine mă zbat eu” # SpyNews
Miraj Tzunami s-a filmat în timp ce se afla la fiica sa, la spital. Iasmina este însărcinată, iar părinții ei au vizitat-o. Ce spune tatăl tinerei, după ce a fost pus la zid de iubitul acesteia.
11:00
Dan Bursuc, în doliu! Mama lui a murit. Ce mesaj i-a transmis Florin Salam: ”Nu pot să fiu lângă frații mei” # SpyNews
Clipe dureroase pentru Dan Bursuc! Mama artistului s-a stins din viață! Anunțul trist a fost făcut de Florin Salam, un apropiat al lui Dan Bursuc, care regretă că nu poate fi alături de el în aceste momente grele.
11:00
Formula 1, un spectacol care nu poate fi ratat! Marele Premiu al Mexicului se vede duminică, de la 21:45, pe Antena 3 CNN şi AntenaPLAY # SpyNews
Motoare turate la maximum, viraje periculoase, strategii care pot schimba jocul, emoții care traversează un întreg glob – toate acestea se vor vedea duminică, la Formula 1, când motorsportul nu mai este doar un subiect de discuție, ci devine o adevărată artă pentru cei pasionați de adrenalină! Marele Premiu al Mexicului îi aduce, din nou, împreună pe telespectatori, duminică, de la 21:45, pe Antena 3 CNN şi AntenaPLAY!
