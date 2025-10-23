Deputat: suspendarea permisului să fie amânată până la 120 de zile, la cerere. „Așa e în Germania”
Newsweek.ro, 23 octombrie 2025 22:50
Inițiativa aparține șefului USR Iași, deputatul Ștefan Tanasă, și a fost depusă recent la Parlament....
• • •
Alte ştiri de Newsweek.ro
Acum 30 minute
22:50
Deputat: suspendarea permisului să fie amânată până la 120 de zile, la cerere. „Așa e în Germania” # Newsweek.ro
Inițiativa aparține șefului USR Iași, deputatul Ștefan Tanasă, și a fost depusă recent la Parlament....
Acum o oră
22:20
Polițistul care a ucis mergând cu viteză pe contrasens, beat și vorbind la telefon, suspendat # Newsweek.ro
Inspectoratul Județean de Poliție Iași l-a suspendat din funcție pe polițistul care, aflat în timpul...
Acum 2 ore
22:10
Zeci de mii de rezerviști, chemați de Putin sub arme, dar „nu pentru Ucraina”. Ce misiuni vor avea # Newsweek.ro
Rusia ia măsuri pentru a mobiliza rezervele pentru a obține mai mulți militari – „dar nu pentru Ucra...
21:50
Nu este vorba doar despre locuinţe, sunt şi maşini care au fost distruse la locul sinistrului din Ca...
21:40
Este alertă maximă de dependenţă digitală, la elevii din România. Cu ce îşi pierd aceştia vremea, în...
21:20
Bani în plus pentru facturile la energie. Cine îi va primi din Bucureşti? În ce sectoare? # Newsweek.ro
Vor fi bani în plus, pentru facturile la energie. Cine îi va primi din Bucureşti, atunci când vor av...
Acum 4 ore
21:10
George Niculescu (ANRE): România trebuie să fie pregătită să-și apere infrastructura critică # Newsweek.ro
George Niculescu, preşedintele ANRE, atrage atenţia că România trebuie să fie pregătită să-și apere ...
20:50
Marcel Ciolacu este gata să candideze la alegerile locale, în Buzău. Ce funcţie vrea să ocupe? # Newsweek.ro
Fostul prim-ministru Marcel Ciolacu, de asemenea fost lider PSD, este gata să candideze la alegerile...
20:40
900 de tone de păcură au fost deversate în Marea Neagră. Ce se întâmplă cu pata uriaşă? # Newsweek.ro
900 de tone de păcurăau fost deversate în Marea Neagră, din cauza a două petroliere scufundateîn tim...
20:20
Pachetul de sancțiuni al Europei asupra Rusiei, aprobat. China și India renunță la petrolul rusesc # Newsweek.ro
Uniunea Europeană a aprobat cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, menit să slăbeasc...
20:10
UE și China vor căuta soluții urgente, pentru restricțiile impuse privind pământurile rare # Newsweek.ro
UE, prin comisarul pentru Comerţ, și China vor căuta soluții urgente, pentru restricțiile impuse pri...
20:10
Cele 5 alimente ce nu trebuie gătite direct din congelator. Care sunt pericolele pentru sănătate? # Newsweek.ro
Cele 5 alimente ce nu trebuie gătite direct din congelator pot fi relativ lesne de ghicit, deși s-ar...
19:50
Cum să-ți albești dinții natural cu o coajă de banană. Trucul secret pe care foarte puțini îl cunosc # Newsweek.ro
Cum să-ți albești dinții natural cu o coajă de banană. Trucul secret pe care foarte puțini îl cunosc...
19:20
Cum să previi condensul și mucegaiul de pe geamuri? Metode simple de a-ți proteja casa și sănătatea # Newsweek.ro
Condensul pe geamuri este una dintre cele mai frecvente probleme din locuințe în sezonul rece. Poate...
Acum 6 ore
18:50
Deșeuri de plutoniu din Războiului Rece vor alimenta reactoare nucleare ale SUA. Ce rol joacă Rusia? # Newsweek.ro
Selecția primului grup de companii care vor transforma plutoniul în combustibil pentru reactoare nuc...
18:40
Zelenski trimite trupe pentru navele aflate peste hotare. Vor intra în Marea Neagră gata de luptă # Newsweek.ro
Zelenski a aprobat desfășurarea de unități și personal naval ucrainean în Turcia și Marea Britanie, ...
18:20
Grupurile aerospațiale europene își unesc forțele, pentru a crea un rival european la SpaceX # Newsweek.ro
Grupurile aerospațiale europene își unesc forțele, pentru a crea un rival european la SpaceX, compan...
18:10
Sorin Grindeanu susține, în contextul neînțelegerior din Coaliție pen pensiile speciale, că, dacă pâ...
18:10
Ce tip de pensii speciale urmează să dispară? Pensiile de 12.000 lei ale parlamentarilor rămân # Newsweek.ro
La Senat s-a depus un document care va elimina o pensie foarte specială. În schimb, rămân în vigoare...
17:50
Victimele exploziei din Rahova vor primi apartamentele înapoi după ce vor fi reabilitate de Primărie # Newsweek.ro
”Vom reconstrui imobilele oamenilor, rămânând în proprietatea lor”, a subliniat Bujduveanu, după ce ...
17:40
Milionarul Remus Truică obține o victorie în instanță. Ce a decis Înalta Curte de Casație # Newsweek.ro
Remus Truică, fost om de afaceri și milionar cunoscut, a obținut o decizie importantă în justiție. Î...
17:30
„Minune!” Șoferii vor putea plăti electronic taxa pentru trecerea Podului Giurgiu - Ruse. De când? # Newsweek.ro
Adio, cozi la trecerea Podului Giurgiu - Ruse, după terminarea lucrărilor de reabilitare! Taxa de po...
17:30
Pericol nuclear în Ucraina. Reactoarele riscă supraîncălzirea din cauza atacurilor rusești # Newsweek.ro
În noaptea de 22 octombrie, forțele rusești au lansat un atac masiv împotriva infrastructurii de gen...
17:20
O piesă unica a fost descoperită în urma lucrărilor la autostrada A8. Datează din secolul III # Newsweek.ro
Lucrările de cercetare arheologică desfăşurate pe traseul viitoarei autostrăzi A8 au permis investig...
17:20
Se reia examenul pentru obținerea titlului de Medic specialist în Medicină de Urgență. MS anunță # Newsweek.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă, joi, reluarea examenului pentru obţinerea titlului ...
Acum 8 ore
17:10
VIDEO Ce să faci când te sună cineva, îți spune că e de la antifraudă și ai contul compromis? # Newsweek.ro
Escrocii continuă să facă victime în fiecare zi. Escrocheria care a lăsat mulți români fără bani în ...
17:10
Kievul a anunțat că Rusia returnează Ucrainei 1.000 de trupuri ale soldaților uciși pe front # Newsweek.ro
Kievul a anunțat că Rusia returnează Ucrainei 1.000 de trupuri ale soldaților uciși pe front. Anunțu...
17:00
Germania se pregătește de austeritate. Are de acoperit un deficit de 140.000.000.000 € # Newsweek.ro
În ciuda creșterii veniturilor fiscale, Germania trebuie să acopere un deficit bugetar de aproximati...
16:50
AFM a publicat lista celor peste 8.400 de ecotichete aprobate în cadrul Programului Rabla 2025 # Newsweek.ro
Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) a publicat lista celor peste 8.400 de ecotichete aprobate ...
16:40
Primăria care a plătit unui executor datoria personală a viceprimarului AUR. „Primea salariul cash” # Newsweek.ro
Primăria Ploiești a plătit o datorie personală a viceprimarului AUR, Alexandru Săraru. Acesta era so...
16:20
România vrea fonduri europene pentru noile reactoare nucleare și formează o alianță de sprijin # Newsweek.ro
România vrea fonduri europene pentru noile reactoare nucleare și formează o alianță de sprijin. Auto...
16:00
Ucrainenii acuzați de sabotaj în România cer să fie în libertate. Decizia, pe 28 octombrie # Newsweek.ro
Ucrainenii acuzaţi de tentativă la acte de diversiune, după ce au vrut să incendieze sediul unei fir...
16:00
Bulgaria acuză România că blochează noi poduri peste Dunăre. "Politicienii nu semnează acordul" # Newsweek.ro
Bulgaria acuză România că blochează noi poduri peste Dunăre. "Politicienii nu semnează acordul". Vec...
15:50
Ce să faci dacă câștigi la Loto? Un bărbat a luat o decizie radicală când a aflat suma # Newsweek.ro
Un bărbat a câștigat la loterie și a luat o decizie care i-a uimit pe angajații care l-au anunțat. I...
15:40
Ilie Bolojan a venit cu precizări pe pagina sa de Facebook, în legătură cu studiile sale, după ce în...
15:30
Lockheed Martin testează în spațiu scutul antirachetă Golden Dome, proiectul strategic al lui Trump # Newsweek.ro
Gigantul american Lockheed Martin a anunțat că va realiza până în 2028 o demonstrație în orbită a un...
15:20
15 avioane au zburat în grup din Moscova spre Nijni Novgorod. De ce și-ar pregăti Putin evacuarea? # Newsweek.ro
Un total de 15 aeronave ale Forțelor Aeriene Ruse, inclusiv Ilyushin Il-76MD, Il-62MK, Il-96-400VVIP...
Acum 12 ore
15:10
România va avea bani prin PNRR pentru cumpărarea a 1.200 de ambulanțe noi. Aceste autospeciale ar ur...
14:50
Bărbat reținut după ce a lovit un livrator. Agresorul a fost eliberat din închisoare anul acesta # Newsweek.ro
Un bărbat a fost reținut după ce a lovit un livrator, în București. Agresorul este recidivist. El a ...
14:40
Dacia, pe locul 2 în preferințele persoanelor fizice din Europa. Afacerile Renault Group, +3,7% # Newsweek.ro
Renault Group și-a publicat cifrele pe primele 9 luni din 2025. Dacă afacerile grupului au crescut c...
14:30
Dennis Man se află între cei patru fotbalişti selectaţi de grupul de experţi UEFA pentru titlul de „...
14:20
Pensie majorată cu 2.000 de lei după recalculare. Pensionarul, ajutat de o cerere la Casa de Pensii # Newsweek.ro
Un pensionar a primit 2000 lei în plus la pensie doar prin depunerea unei cereri la casa de pensii d...
14:10
Tesla, producătorul american de vehicule electrice (EV), a înregistrat un nou declin al profitului î...
14:00
Un general anunță o lovitură-șoc a Rusiei. Vrea să extindă razboiul dincolo de Ucraina # Newsweek.ro
Generalul francez Fabien Mandon a instruit forțele sale armate să se pregătească pentru un „șoc” din...
13:50
Trump a ajuns la concluzia Europei după discuția Rubio–Lavrov: Discuțiile cu Putin, complet inutile # Newsweek.ro
Președintele american Donald Trump și-a pierdut răbdarea față de Rusia, după ultima convorbire telef...
13:30
Atenție, șoferi! Semafoare cu radar, într-un mare oraș din România. Ce fac dacă prind un vitezoman? # Newsweek.ro
Șoferii care circulă prin Brașov trebuie să fie foarte atenți la vitezometru. Primăria a montat un s...
13:30
Regele Charles și regina Camilla au ajuns la Capela Sixtină, unde se vor ruga alături de Papa Leon, ...
13:20
Președintele Nicușor Dan a fost întrebat, joi, înainte de reuniunea Consiliului European de la Bruxe...
13:10
UE salvează România de riscul de blackout și mii de locuri de muncă. „Nu renunțați la cărbune” # Newsweek.ro
Uniunea Europeană a fost de acord ca România să nu închidă grupurile energetice pe cărbune, salvându...
13:00
Viktor Orban copiază propaganda lui Georgescu și Simion: Nu ne trimitem copiii la război în Ucraina # Newsweek.ro
Premierul maghiar, Viktor Orban a copiat propaganda rusofilă de la Călin Georgescu și de la extremis...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.